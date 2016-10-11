Düşük bütçe ile hayal ötesi mutfak dekorasyonları

Ev dekorasyonlarında veya sadece mutfak dekorasyonlarında istediğimiz bütçeye sahip değilsek veya bütçemizde azaltmaya gitmişsek hayalimizdeki mutfağı ortaya çıkarmak için büyük bir engel ile karşılaşmış oluruz. Bu gün elimizdeki bütçe ile muhteşem ve hayal ötesi mutfak dekorasyonlarını gerçekleştirmemizin mümkün olduğunu gösteren örnek mutfak dekorasyonlarına misafir oluyoruz. Hayalimizdeki ve hayal ötesi fikirlerin gerçekleştirilmiş hallerini yakından inceleyecek, ekonomik bütçeler ile mest edici güzellikte ve fonksiyonel mutfakları evlerimizde gerçekleştirebiliriz. Homify mutfak dekorasyonları ile ideal bütçelere hayranlık verici mutfak dekorasyonlarına sahip olarak misafirlerimizin beğenisi kazanmalıyız.
Eğer ekonomik olarak düşük bütçe ile mutfak dekorasyonu yapacaksanız görselliği ön planda tutmalı ve mutfak duvarlarını muhteşem renklerde farklı tarzda duvar kağıtları ile kaplamalısınız. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi farklı tasarımlara sahip, ilgi çekici ve insanların beğenip hayran kalacağı tarz duvar kağıtları ile mutfaklarınızı görsel olarak üst düzey mutfaklar haline getirebilirsiniz.
Bir mutfağın işlevsel olması için pratik çözümler sunması ve fonksiyonel olması şarttır. Fonksiyonel bir mutfak için resimdeki gibi pratik bir mutfak adasına sahip olması yeterli olacaktır. Mutfak adası hem depolama alanlarını karşıladığı gibi hem de pratik bir servis alanına da sahip olmuş olursunuz.
Mutfakların işlevsel ve fonksiyonel olması kadar görsel anlamda da uyumlu olması gerekir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi ahşap mutfak dolapları ile mutfak adası uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. Tuğla duvar ile mutfak dolapları ve zemin şık bir kontrast oluşturarak mutfağın ferah ve iç açıcı bir mutfak olması sağlanmış.
Mutfağın insana huzur vermesi için stil sahibi olması önemlidir. Resimde yer alan ve ev sahibinin stilini yansıtan sarı renkler ankastre mutfağın zarafetini tam anlamı ile ortaya koymuş. Sarı ve gri tonlarında dekore edilen ev aynı zamanda aydınlatma ile ev sahibinin ne kadar stil sahibi ve tarz bir insan olduğunu da ortaya koyuyor.
Mutfakların sade bir dekorasyona sahip olması ve görsel olması için canlı bitkilerden yararlanmak hem ekonomik olarak bütçenizi zorlamaz hem de mutfağınızın doğal olmasına yardımcı olur. Mutfak dekorasyonunda bütçenin zorlanmaması çok önemlidir.
Mutfak dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mutfağı kullanacak kişinin hayal ettiği fikirlerin hayata geçirilmesidir. Resimde yer alan mutfağın sahibi kırmızı tuğlaların görselliğini yaşatmak için mutfak dolapları yerine modern askılıklar kullanılmış. Duvar rafları yükseğe yerleştirilerek mutfağın görselliği ve estetiği ön palana alınmış.
Evinizde yapacağınız mutfak açık bir mutfak ise salon veya oturma odası uyumuna dikkat etmek, şıklığın ve zarafetin azalmamasına özen göstermek zorundasınız. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi mutfak salonun bir parçası gibi dekore edilmiş, mutfak masası aynı zamanda salonun masası şeklinde düşünülmüş. Mutfak raflarının bir kısmı kitaplık ve süs aksesuarlarının eşhiri için kullanılırken bir kısmı da mutfak araç ve gereçlerinin muhafaza edildiği bir alan olarak kullanılmış ve görsellik bozulmadan bir dekorasyona imza atılmış.