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Düşük bütçe ile hayal ötesi mutfak dekorasyonları

umit atdağ umit atdağ
Kitchen, Derya Bilgen Derya Bilgen MutfakMutfak Malzemeleri
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Ev dekorasyonlarında veya sadece mutfak dekorasyonlarında istediğimiz bütçeye sahip değilsek veya bütçemizde azaltmaya gitmişsek hayalimizdeki mutfağı ortaya çıkarmak için büyük bir engel ile karşılaşmış oluruz. Bu gün elimizdeki bütçe ile muhteşem ve hayal ötesi mutfak dekorasyonlarını  gerçekleştirmemizin mümkün olduğunu gösteren örnek mutfak dekorasyonlarına misafir oluyoruz. Hayalimizdeki ve hayal ötesi fikirlerin gerçekleştirilmiş hallerini yakından inceleyecek, ekonomik bütçeler ile mest edici güzellikte ve fonksiyonel mutfakları evlerimizde gerçekleştirebiliriz. Homify mutfak dekorasyonları ile ideal bütçelere hayranlık verici mutfak dekorasyonlarına sahip olarak misafirlerimizin beğenisi kazanmalıyız.

Tarz mutfaklar

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova Eklektik Mutfak
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

Eğer ekonomik olarak düşük bütçe ile mutfak dekorasyonu yapacaksanız görselliği ön planda tutmalı ve mutfak duvarlarını muhteşem renklerde  farklı tarzda  duvar kağıtları ile kaplamalısınız. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi farklı tasarımlara sahip, ilgi çekici ve insanların beğenip hayran kalacağı tarz duvar kağıtları ile  mutfaklarınızı görsel olarak üst düzey mutfaklar haline getirebilirsiniz.

Pratik ve fonksiyonel mutfaklar

Oak chopping board Bordercraft MutfakMutfak Tezgâhları
Bordercraft

Oak chopping board

Bordercraft
Bordercraft
Bordercraft

Bir mutfağın işlevsel olması için pratik çözümler sunması ve fonksiyonel olması şarttır. Fonksiyonel bir mutfak için  resimdeki gibi pratik bir mutfak adasına sahip olması yeterli olacaktır.  Mutfak adası hem depolama alanlarını karşıladığı gibi hem de pratik bir servis alanına da sahip olmuş olursunuz.

Görsel uyum

Bertus residency, Diego Alonso designs Diego Alonso designs Modern Mutfak
Diego Alonso designs

Diego Alonso designs
Diego Alonso designs
Diego Alonso designs

Mutfakların işlevsel ve fonksiyonel olması kadar görsel anlamda da uyumlu olması gerekir.  Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi  ahşap mutfak dolapları ile mutfak adası uyumlu bir şekilde dekore edilmiş. Tuğla duvar ile mutfak dolapları  ve zemin şık bir kontrast oluşturarak mutfağın ferah ve iç açıcı bir mutfak olması sağlanmış.

Stil sahibi mutfaklar

Apartamento Vila Nova Conceição , Asenne Arquitetura Asenne Arquitetura Modern Mutfak
Asenne Arquitetura

Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura
Asenne Arquitetura

Mutfağın insana huzur vermesi için stil sahibi olması önemlidir. Resimde yer alan ve ev sahibinin stilini yansıtan sarı renkler ankastre mutfağın zarafetini tam anlamı ile ortaya koymuş. Sarı ve gri tonlarında dekore edilen ev aynı zamanda aydınlatma ile ev sahibinin ne kadar stil sahibi ve tarz bir insan olduğunu da ortaya koyuyor.

Doğal mutfaklar

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 Modern Mutfak
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Mutfakların sade bir dekorasyona sahip olması ve görsel olması için canlı bitkilerden yararlanmak hem ekonomik olarak bütçenizi zorlamaz hem de mutfağınızın doğal olmasına yardımcı olur. Mutfak dekorasyonunda  bütçenin zorlanmaması çok önemlidir.

Estetik mutfaklar

Dining homify Endüstriyel Mutfak
homify

Dining

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonlarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mutfağı kullanacak kişinin hayal ettiği fikirlerin hayata geçirilmesidir. Resimde yer alan mutfağın sahibi kırmızı tuğlaların görselliğini yaşatmak için mutfak dolapları yerine modern askılıklar kullanılmış. Duvar rafları yükseğe yerleştirilerek mutfağın görselliği ve estetiği ön palana alınmış.

Açık mutfaklar

​Kitchen Derya Bilgen MutfakMutfak Malzemeleri
Derya Bilgen

​Kitchen

Derya Bilgen
Derya Bilgen
Derya Bilgen

Evinizde yapacağınız mutfak açık bir mutfak ise salon veya oturma odası uyumuna dikkat etmek, şıklığın ve zarafetin azalmamasına özen göstermek zorundasınız. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi  mutfak salonun bir parçası gibi dekore edilmiş, mutfak masası aynı zamanda salonun masası şeklinde düşünülmüş. Mutfak raflarının bir kısmı kitaplık ve süs aksesuarlarının eşhiri için kullanılırken bir kısmı da mutfak araç ve gereçlerinin muhafaza edildiği bir alan olarak kullanılmış ve görsellik bozulmadan bir dekorasyona imza atılmış.

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