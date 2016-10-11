Düşük bütçe ile hayal ötesi mutfak dekorasyonları

Evinizde yapacağınız mutfak açık bir mutfak ise salon veya oturma odası uyumuna dikkat etmek, şıklığın ve zarafetin azalmamasına özen göstermek zorundasınız. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi mutfak salonun bir parçası gibi dekore edilmiş, mutfak masası aynı zamanda salonun masası şeklinde düşünülmüş. Mutfak raflarının bir kısmı kitaplık ve süs aksesuarlarının eşhiri için kullanılırken bir kısmı da mutfak araç ve gereçlerinin muhafaza edildiği bir alan olarak kullanılmış ve görsellik bozulmadan bir dekorasyona imza atılmış.