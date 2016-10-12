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Endüstriyel özellikleri ile modern ve anıt gibi bir çiftlik evi

umit atdağ umit atdağ
Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Kırsal Mutfak
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Hepimizin hayali sakin, huzurlu bir kırsal kesimde yaşamak ve doğal ormanları yemyeşil çimleri olan bir bölge de bir çiftlik sahibi olarak  huzur içinde hayatımızı sürdürmektir.  Bu gün bu hayalini gerçekleştirmiş olan bir çiftin sahip olduğu bir yanı ile endüstriyel bir tarza sahip olan bir yanı ile doğal ve modern ögeleri içinde barındıran bir çiftlik evini ziyaret ediyoruz.Projenin mimarı olan Arend Groenewegen, bu proje ile unutulmaz bir çiftlik kurmakla kalmamış aynı zamanda şirin bir yaşam alanına imza atmış. Geçmişin doğallığı günümüzün modernliği ve teknolojik özelliklerin bir arada uyumlu bir şekilde kullanılmış olması bu çiftlik evini farklı kılıyor. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz bu ev hayallerimizin ötesinde huzur kaynağı olarak misafirlerini bekliyor.

Modern ve geleneksel

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Kırsal Evler
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Bu çiftlik evi, tarihi özelliğe sahip olmasının yanında günümüzün modernliğini de içinde barındırmaktadır. Doğal tuğla duvarlarının çatısının yine doğal saz bitkisinin preslenmesi ile elde edilmiş olan doğal çatı malzemesinden yapılmış. Ön cephe ise modern cam panellerden yapılarak bir çiftlik evinin olabileceği en güzel ön cepheye sahip olması sağlanmış. Isı yalıtımı sağladığı gibi evin geçmişi ile iç içe bir çiftlik evi olmasına katkı sağlayan bu çatı aynı zamanda görsel olarak da katkı sağlamış.

Muhteşem tasarım

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Kırsal Oturma Odası
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Projeye başlamasan önce çiftlik evinin içi detaylı bir şekilde incelenmiş ve projelendirme sırasında özgünlüğün korunmasına azami özen gösterilmiş. Doğal taş ve tuğla duvarlar  olduğu gibi teşhir edilmiş bu duvarlara dokunulmadan yeni imalatlar yapılarak evin muhteşem güzelliği gözler önüne serilmiş. Görsel anlamda kusursuz olan bu ev görenleri hayran bırakacak derece de özenle dekore edilmiş.

Ahşap dokunuşlar

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Kırsal Mutfak
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Evin iç mimarisinin korunmasına özen gösterilmiş, iç duvarlar projenin verdiği izin çerçevesinde beyaz renge boyanmış. Ahşap malzemeler evin içinde ölçülü bir şekilde kullanılmış ve resimdeki gibi estetik zarafeti olan bir dekorasyona ve yenilemeye imza atılmış. Siyah demir korkuluklar beyaz renkle muhteşem bir uyum oluşturmuş. Ahşap masa ile evin taşıyıcı kolonlarımın uyumu bozulmamış, merdiven basamaklarının ahşap olması ile muhteşem bir uyum ve kontrast sağlanmış.

Asma kat estetiği

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Evin özgün yapısı korunurken oldukça yüksek olan çatı içinde bir asma kat oluşturulmuş ve evin içinde ihtiyaçlar için kullanılacak bir alan oluşturulmuş. Böylece küçük olan iç hacim daha fazla kullanılabilir hale getirilmiş. Bu alanda yürüyüş alanı ahşap malzeme ile görsel olarak dizayn edilmiş. Çatı ve tavan beyaz renge boyanarak ahşapların görselliği ön palana çıkarılmış.

Zarif merdiven

Moderne monumentale boerderij, Arend Groenewegen Architect BNA Arend Groenewegen Architect BNA Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Arend Groenewegen Architect BNA

Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA
Arend Groenewegen Architect BNA

Evin içinde oluşturulan asma kata ulaşım evin içinden yapılan ahşap ve demir merdiven ile yapılmış. Merdiven tasarımı şık bir şekilde yapılmış ve ahşap basamaklar tercih edilerek evin taşıyıcı kolonlarının uyumu sağlanmış. aynı zamanda beyaz iç hacim daha görsel olsun diye siyah demir merdiven iskeleti yapılarak zıt renklerin uyumu sağlanmış.  Merdiven evin kullanılmayan alanına yapılarak hem ölü alana işlevsellik kazandırılmış hem de merdiven ihtiyacı giderilmiş.

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