Endüstriyel özellikleri ile modern ve anıt gibi bir çiftlik evi

Hepimizin hayali sakin, huzurlu bir kırsal kesimde yaşamak ve doğal ormanları yemyeşil çimleri olan bir bölge de bir çiftlik sahibi olarak huzur içinde hayatımızı sürdürmektir. Bu gün bu hayalini gerçekleştirmiş olan bir çiftin sahip olduğu bir yanı ile endüstriyel bir tarza sahip olan bir yanı ile doğal ve modern ögeleri içinde barındıran bir çiftlik evini ziyaret ediyoruz.Projenin mimarı olan Arend Groenewegen, bu proje ile unutulmaz bir çiftlik kurmakla kalmamış aynı zamanda şirin bir yaşam alanına imza atmış. Geçmişin doğallığı günümüzün modernliği ve teknolojik özelliklerin bir arada uyumlu bir şekilde kullanılmış olması bu çiftlik evini farklı kılıyor. Homify farkı ile ziyaret edeceğimiz bu ev hayallerimizin ötesinde huzur kaynağı olarak misafirlerini bekliyor.