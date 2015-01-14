Pratik balkon fikirleri

Günler yeniden uzamaya, sıcaklıkları yeniden artacağı bahar günleri yaklaşmaya başladı. Evlerinde balkon veya teras olanlar da bu günlerin heyecanını şimdiden duymaya başladılar. Zira bu gibi evlerde, balkonlar sıcak mevsimlerde yaşam alanlarımızda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyorlar.
Homify ekibi olarak biz de kendinizi rahat hissetmeniz için balkonlarınızda kullanabileceğiniz özel ve şık tasarım fikirleriyle karşınıza çıkıyoruz. Dünyanın dört bir yanından uzmanlarımızın seçtiği bu ürünler, balkonlarınız için hem şık hem de kullanışlı seçenekler sunacaklardır.
Masa koyamayacağınız kadar küçük bir balkonunuz varsa bu pratik ürün tam da sizin ihtiyaçlarınıza cevap verecektir. Nimio'nun katalogunda yer alan Manuela isimli bu tasarımda, balkon demirlerine asılan bu masa kahve keyfiniz için ideal bir ortam sunuyor. Tabii sıcak yaz günlerinde serinlemek amacıyla dizüstü bilgisayarınızı veya kitabınızı alıp bu masayı kullanabilirsiniz. Ayakları olmadığından gereksiz yer kaplamayan bu ürün, akıllı tasarımıyla şehir yaşantısının ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap veriyor.
Balkonunda fazla yer olmayan ancak yeşil özleminden de ödün vermek istemeyenler bu tipte bir yatay bahçeyle hasretlerini giderebilirler. Duvarlara yerleştirilen yatay saksılar sayesinde şık bir duvar süslemesi de elde etmeniz mümkün. Hem yeşil özlemini giderip, hem de duvarlarınızı şık bir görünüme kavuşturarak bir taşla iki kuş vurmayı başaracaksınız.
Çoğu insan balkonlarının yer döşemesini ihmal eder. Çirkin, kararmış karo döşemeyle yetinirler. En iyi ihtimalle fayans döşeyerek sade ancak kolay temizlenebilir bir yüzey elde ederler. Fakar bu fotoğrafta kolayca kurulabilen, ucuz ve yepyeni bir görünüm sağlayan ahşap döşemeleri görüyoruz. Kolayca da sökülebilen bu yer döşemesi, taşındığınız her eve götürebileceğiniz bir seçenek sunuyor.
Balkonun evin odalarına göre ufak bir alan olması çok amaçlı mobilyalara bu bölümde olan ihtiyacı daha da artırıyor. Fotoğrafa Clément Lagneau'nün havalı balkon masasını görüyoruz. Ancak bu masa yalnızca masa olmakla kalmıyor. Etrafındaki kapakları açılarak genişleyen bu modüler ürün, balkonunuzda ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler için dolap olma özelliği de taşıyor. Saksılarınıza yahut yemekte sık kullandığınız ürünlere ev sahipliği yapabilen bu ürün, pratik kullanımın en güzel örneğini sunuyor.
Gündüzleri balkonda otururken aydınlatma çok büyük bir sorun yaratmıyor. Ancak geceleri farklı seçeneklere başvurmak gerekebiliyor. Böceklerin dikkatini çekmeyecek, göz yormayacak ve sıcak bir atmosfer yaratacak şekilde aydınlatmaların yerleştirilmesi gerekiyor. Fotoğrafta da şık bir abajur örneği görüyoruz. Bu sayede balkona loş ancak samimi bir hava katılmış.
Bu şık balkon tasarımı da ülkemizden geliyor. Bursa'da yer alan iç mimarlık firması Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın elinden çıkan bu balkon tasarımı, ahşap yer döşemesi ve şık mobilyalarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca ufak çitlerle balkonun kenarına bir bahçe bölümü de ayrılmış. Bu sayede panellerin eklektik şıklığının yanına doğal bir dokunuş eklenmiş.
Mobilyalar da adeta bir bahçe görüntüsü veriyorlar. Salıncaklı kanepe sıcak yaz günlerinde dinlenmek için ideal ortamı sunarken; dörtlü koltuk takımı da arkadaşlarla bir araya gelmek için en uygun seçeneği sunuyor.
Bu fotoğraftaki örnek de ülkemizden geliyor. Datça'da yer alan bu evin, havuz kenarındaki yükselti balkon ile teras arasında bir yaşam alanı sunuyor. Havuzun hemen yanında ahşap yer döşemesiyle uyumlu olarak yerleştirilen kahve masası, ılık yaz öğleden sonralarında dış mekanın serinliğinin tadını çıkarmanız için ideal ortamı sağlıyor. Tam anlamıyla bir balkon sayamasak da bu bölümün tadını çıkarmak en kullanışlı balkonlarla aynı keyfi verecektir.
Bu balkon fikirlerinden en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…