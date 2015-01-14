Pratik balkon fikirleri

Günler yeniden uzamaya, sıcaklıkları yeniden artacağı bahar günleri yaklaşmaya başladı. Evlerinde balkon veya teras olanlar da bu günlerin heyecanını şimdiden duymaya başladılar. Zira bu gibi evlerde, balkonlar sıcak mevsimlerde yaşam alanlarımızda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyorlar.

Homify ekibi olarak biz de kendinizi rahat hissetmeniz için balkonlarınızda kullanabileceğiniz özel ve şık tasarım fikirleriyle karşınıza çıkıyoruz. Dünyanın dört bir yanından uzmanlarımızın seçtiği bu ürünler, balkonlarınız için hem şık hem de kullanışlı seçenekler sunacaklardır.