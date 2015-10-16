Yuvarlak yatak odası takımlara dair pratik tavsiyeler

Evinizde size ait olan ve sadece sizin için özel olan mekanlardan biri de yatak odalarıdır. Yatak odalarının kişiye özel olmaları ve bizim kültürümüzde de birazcık mahrem sayılan mekanlardan biri olmaları, özellikle yatak odası dekorasyonlarının biraz geri planda kalmasına sebep olmuştur. Fakat, eğer işten gelir gelmez hemen uykuya dalan biri değil iseniz, yatak odası dekorasyonu oldukça önemlidir. Aksi takdirde, hemen uykuya dalan okurlarımız için bile, rahatlık bakımından oldukça önem taşıyan yataklar da yatak odasının bir parçası oldukları için, bu yazımız diğer okurlarımızı da ilgilendirmektedir.

Bir bir yatak odası dekorasyonuna nereden başlanabilir ? Bu konuda ilk tavsiyemiz, bir şey almaya başlamadan önce yani dekorasyona başlamadan önce, öncelikle yatak odanızın fiziki koşullarına hakim olmanız gerekmekte. Çünkü, tıpkı diğer mekanlarda yapılan dizaynlar gibi, yatak odasında yapılan dekorasyonlar da boyutlarla ve şekillerle oldukça içli dışlıdır. Ayrıca, bu yazımızın yıldızı olacak olan yuvarlak yatak odası takımları, her alanda kullanılabilecek olan modeller de değildirler. Çünkü, örnek vermek gerekirse özellikle dar ve klasik dikdörtgen şekildeki bir yatak odasında yuvarlak bir yatak odası takımı kullanmak, hem şekillerin arasında bir uyuşmazlık oluşmasına sebebiyet verecek hem de alanınız daraltarak rahat rahat hareket etmenizi de engelleyecektir. İşte bu sebeplerden ötürü, yatak odanız için yuvarlak bir yatak odası takımı seçerken oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

Diğer yandan, yuvarlak yatak odası takımlarının oldukça estetik tasarımlar olduğunu söylemek de doğru olacaktır. Çünkü, klasik yatak modellerinin aksine yuvarlak yatak odası takımları, yatak odanızda istediğiniz tarzı ve akımı yansıtmanız konusunda oldukça kullanışlıdır. Klasik bir yatakta, tarzını yansıtabileceğiniz ögelerden biri nevresim iken diğeri de dış iskelettir. Dış iskeletin ahşap, süslü ve oldukça detaylı olması klasik tarza işaret eder örneğin. Buna karşın, yuvarlak bir yatak odası takımında, tarzınızı yansıtabileceğiniz çok daha fazla sayıda dekoratif öge vardır. İşte bu sebepten ötürü, yuvarlak yatak odası takımları, yatak odalarına dekoratif anlamda kendi imzalarını atmak isteyen okurlarımız için oldukça kullanışlı bir alternatiftir. Ayrıca, klasik yatak odası takımlarının aksine, yuvarlak yatak odası takımlarında dış iskelet çok daha büyük bir öneme sahiptir. Çünkü klasik yatak odası takımlarında, iskelet zaten küçük olan yatağı desteklemek için oldukça basit bir yapıya sahiptir. Fakat söz konusu alan, yuvarlak yatak odası takımları olunca, dış iskelet daha karmaşık bir hal alır. Çünkü önceki örneğin aksine, bu sefer yuvarlak biçimli bir yatağın her noktasını eşit olarak desteklemesi gerekir.

Yuvarlak yatak odası takımlarında en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz yatak başlıklarıdır. Çünkü klasik bir yatak odası takımında yatak başlığı bulmak ve kullanmak oldukça kolaydır. Çünkü dekorasyon anlamında ana akım, bu tarz klasik yataklara göre şekil almıştır. Buna karşın, yuvarlak yatak odası takımı için yatak başlığı bulmak kimi zaman sıkıntı olabilir. Diğer yandan, bu yatak başlığını kullanabilmeniz için, yuvarlak yatak odası takımını yerleştirdiğiniz odanın duvarının da bir miktar kavisli olması gerekir. İşte bu nokta, bizi tekrar en başa, başladığımız noktaya getirir. Yani, yatak odanız yuvarlak bir yatak odası takımına yer vermeden önce, yatak odanızın fiziki şartlarını ezbere bilmeniz gerekir. Bu sayede, yatak odanız için en uygun yuvarlak yatak odası takımını kolaylıkla seçebilirsiniz. Bu noktada, yatak odanız için seçebileceğiniz yuvarlak yatak odası takımlarını tercih ederken, yatak odanızın fiziki şartlarına ve sizin kişisel zevlerinize uyan bir yuvarlak yatak odası takımı seçmenizi tavsiye ediyoruz.