Yuvarlak yatak odası takımlara dair pratik tavsiyeler

Evinizde size ait olan ve sadece sizin için özel olan mekanlardan biri de yatak odalarıdır. Yatak odalarının kişiye özel olmaları ve bizim kültürümüzde de birazcık mahrem sayılan mekanlardan biri olmaları, özellikle yatak odası dekorasyonlarının biraz geri planda kalmasına sebep olmuştur. Fakat, eğer işten gelir gelmez hemen uykuya dalan biri değil iseniz, yatak odası dekorasyonu oldukça önemlidir. Aksi takdirde, hemen uykuya dalan okurlarımız için bile, rahatlık bakımından oldukça önem taşıyan yataklar da yatak odasının bir parçası oldukları için, bu yazımız diğer okurlarımızı da ilgilendirmektedir.
Bir bir yatak odası dekorasyonuna nereden başlanabilir ? Bu konuda ilk tavsiyemiz, bir şey almaya başlamadan önce yani dekorasyona başlamadan önce, öncelikle yatak odanızın fiziki koşullarına hakim olmanız gerekmekte. Çünkü, tıpkı diğer mekanlarda yapılan dizaynlar gibi, yatak odasında yapılan dekorasyonlar da boyutlarla ve şekillerle oldukça içli dışlıdır. Ayrıca, bu yazımızın yıldızı olacak olan yuvarlak yatak odası takımları, her alanda kullanılabilecek olan modeller de değildirler. Çünkü, örnek vermek gerekirse özellikle dar ve klasik dikdörtgen şekildeki bir yatak odasında yuvarlak bir yatak odası takımı kullanmak, hem şekillerin arasında bir uyuşmazlık oluşmasına sebebiyet verecek hem de alanınız daraltarak rahat rahat hareket etmenizi de engelleyecektir. İşte bu sebeplerden ötürü, yatak odanız için yuvarlak bir yatak odası takımı seçerken oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.
Diğer yandan, yuvarlak yatak odası takımlarının oldukça estetik tasarımlar olduğunu söylemek de doğru olacaktır. Çünkü, klasik yatak modellerinin aksine yuvarlak yatak odası takımları, yatak odanızda istediğiniz tarzı ve akımı yansıtmanız konusunda oldukça kullanışlıdır. Klasik bir yatakta, tarzını yansıtabileceğiniz ögelerden biri nevresim iken diğeri de dış iskelettir. Dış iskeletin ahşap, süslü ve oldukça detaylı olması klasik tarza işaret eder örneğin. Buna karşın, yuvarlak bir yatak odası takımında, tarzınızı yansıtabileceğiniz çok daha fazla sayıda dekoratif öge vardır. İşte bu sebepten ötürü, yuvarlak yatak odası takımları, yatak odalarına dekoratif anlamda kendi imzalarını atmak isteyen okurlarımız için oldukça kullanışlı bir alternatiftir. Ayrıca, klasik yatak odası takımlarının aksine, yuvarlak yatak odası takımlarında dış iskelet çok daha büyük bir öneme sahiptir. Çünkü klasik yatak odası takımlarında, iskelet zaten küçük olan yatağı desteklemek için oldukça basit bir yapıya sahiptir. Fakat söz konusu alan, yuvarlak yatak odası takımları olunca, dış iskelet daha karmaşık bir hal alır. Çünkü önceki örneğin aksine, bu sefer yuvarlak biçimli bir yatağın her noktasını eşit olarak desteklemesi gerekir.
Yuvarlak yatak odası takımlarında en önemli konulardan biri de hiç şüphesiz yatak başlıklarıdır. Çünkü klasik bir yatak odası takımında yatak başlığı bulmak ve kullanmak oldukça kolaydır. Çünkü dekorasyon anlamında ana akım, bu tarz klasik yataklara göre şekil almıştır. Buna karşın, yuvarlak yatak odası takımı için yatak başlığı bulmak kimi zaman sıkıntı olabilir. Diğer yandan, bu yatak başlığını kullanabilmeniz için, yuvarlak yatak odası takımını yerleştirdiğiniz odanın duvarının da bir miktar kavisli olması gerekir. İşte bu nokta, bizi tekrar en başa, başladığımız noktaya getirir. Yani, yatak odanız yuvarlak bir yatak odası takımına yer vermeden önce, yatak odanızın fiziki şartlarını ezbere bilmeniz gerekir. Bu sayede, yatak odanız için en uygun yuvarlak yatak odası takımını kolaylıkla seçebilirsiniz. Bu noktada, yatak odanız için seçebileceğiniz yuvarlak yatak odası takımlarını tercih ederken, yatak odanızın fiziki şartlarına ve sizin kişisel zevlerinize uyan bir yuvarlak yatak odası takımı seçmenizi tavsiye ediyoruz.
Tavanaraları da, yatak odası olarak tercih edilen ilginç mekanlardandır. Özellikle geniş ve yüksek bir tavana sahip olmaları ve kimi zaman gökyüzünü izleyerek uyumaya imkan vermeleri, tavanralarının yatak odası olarak kullanılmasının başlıca sebeplerindendir. Bu örnekte ise, yatak odası olarak kullanılan bir tavanarasında yuvarlak yatak odası takımının köşede kullanılmasına şahit olabilirsiniz. Bu denli çeşitli geometrik şekillerin iç içe kullanılması, bu tarz şeylerden hoşlanan okurlarımız için güzel bir ayrıntı.
Yatak odası dekorasyonlarında ve evinizdeki diğer mekanların da dekorasyonlarında en önemli konuların başında, dekore edilecek olan alana has karakteristik bir hava kazandırmak gelir. İşte bu amaca uygun biçimde dekore edilen bir yatak odası, morun ve morun tonlarının da yardımıyla oldukça otantik bir havaya sahip olmuş. Üstelik örnekteki bu yuvarlak yatak odası takımı, ortama oldukça güzel ayak uydurmuş.
Söz konusu dekore edilecek mekan yatak odası olunca, benimsediğiniz tarz hangisi olursa olsun, seçeceğiniz materyal konusunda elinizden geldiği kadar doğal olanları seçmeye özen göstermelisiniz. Çünkü, yatak odaları sizin kendinizle baş başa kaldığınız ve huzurlu bir yolculuğa çıktığınız mekanlardır. İşte bu konsepte uygun biçimde dekore edilen bu yuvarlak yatak odası takımı, huzurlu bir uyku vaat etmekte.
Yatak odası dekorasyonlarında en önemli konulardan birinin de yatak başlığı olduğunu yazımızın başında belirtmiştik. Fakat yaratıcı yatak başlıklarına sıkça rastlanmadığı için, bu örneği sizinle paylaşmak gereği duyduk. Yuvarlak ağaç kütüklerinin bir araya gelerek bir bütün oluşturması ile elde edilen bu yatak başlığı, oldukça doğal bir yapıya sahip. Üstelik bu özelliği ile de yatak odası için çok güzel bir alternatif.
Renkler, yatak odası dekorasyonlarında çok büyük söz sahibidirler. Yatak odası dekorasyonlarında genellikle açık renkler tercih edilir. Çünkü bu açık renkler, insan zihnine sakinliği, huzuru ve dinginliği çağrıştırır. Fakat kimi zaman da, benimsediğimiz tarza uygun renkler kullanabilirsiniz. Örneğin Akdeniz tarzına uygun biçimde dekore edilen bu yuvarlak yatak odası takımında, kırmızı tonların ağırlıklı olması çok doğal bir durum. Istudio Architecture imzalı bu dekorasyon, Akdeniz tarzından hoşlanan okurlarımız için güzel bir alternatif.
Yatak odanızda yuvarlak yatak odası takımı kullanmak istiyor fakat zevkinize uygun bir yatak odası takımı bulamıyorsanız, bu örneğimizi dikkatle incelemenizde fayda var. Yuvarlak yatak odası takımlarının çok da yaygın kullanılmaması kimi zaman sıkıntı yaratabilir. Ama tıpkı Anna Maya dekorasyon firmasına ait bu örnekteki gibi, yatağınızın altında kullanacağınız yuvarlak bir halı, yuvarlak yatak odası takımıyla aynı görüntüye sahip olmanızı sağlayacaktır.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, yatak başlıkları yalnızca yuvarlak yatak odası takımlarının kullanıldığı yatak odası dekorasyonlarında değil, diğer tüm yatak odası dekorasyonlarında da oldukça elzem dekoratif ögelerdir. Dekoratif öge olarak çağırsak da, bu yatak başlıklarının işlevsel taraflarının daha ön planda olduğu bir gerçektir. Bu örnekte ise, güneş biçimli yuvarlık bir yatak başlığı görebilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonlarında en çok aranan kriterlerin başında, sakinlik, huzur ve dinginlik gelir. Zaten içinde geçirdiğiniz zamanın büyük çoğunluğunda uyuduğunuz bir mekanın dekorasyonundan başka ne beklenebilir ki ? Beklentiler bu tarz olunca, yatak odasını da buna göre dekore etmek mecburi hale geliyor. Bu örnekteki yuvarlak yatak odası takımının, sahip olduğu sıra dışı renkler sayesinde oldukça sakinleştirici bir havaya sahip olduğu pekala söylenebilir.
Yine yazımızın başında, yatak odası dekorasyonlarında, daha doğrusu yuvarlak yatak odası takımlarının kullanıldığı dekorasyonlarında, yatak odasının fiziksel özelliklerinin büyük rol oynadığından bahsettik. Klasik dikdörtgen ve küçük bir yatak odasında, yuvarlak bir yatak odası takımı kullanmak hata olacaktır. Fakat yatak odanız bu örnekteki gibi, asimetrik bir yatak odasıysa gönül rahatlığı ile bir yuvarlak yatak odası takımı kullanabilirsiniz.
Eğer bir yatak odası dekorasyonundan en büyük beklentiniz rahatlık ve dolayısı ile deliksiz bir uyku çekmek ise, bu örneğimiz tam da size göre. Çünkü yatağı çepeçevre saran içi pamuklu kılıf sayesinde, oldukça rahat ve keyifli uykular sizi beklemekte. Rahatlığının yanında, oldukça şık olan ve ergonomik dizaynın hakim olduğu bu yuvarlak yatak odası takımı, rahatlıktan vazgeçemeyen okurlarımız için birebir.