Üç çocuklu bir ailenin 120 metrekarelik mutlu yuvası

Kalabalık aileler günümüzde yerlerini çekirdek ailelere bırakmış olsa da, maddi ve manevi imkanı olan bazı çiftler çok çocuklu bir aile kurmayı tercih ediyor. Günümüz şartlarının ufacık apartman dairelerine çok çocuklu bir ailenin sığması haliyle imkansız gibi bir şey. Sağlıklı aile ilişkileri ve konforlu bir yaşam sürebilmek için sosyal alanları çok olan, aile bireylerinin arzu ederlerse bir arada ancak arzu ettikleri takdirde de yalnız başlarına zaman geçirebilecekleri alanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçları nispeten kolay bir biçimde karşılayabilecek evler ise geniş bahçeleri olan, teras ve veranda gibi açık ya da yarı açık alanlar ile desteklenmiş müstakil evlerdir. ’Kalabalık bir aile için ideal 8 ev’ başlıklı yazımızda da örneklerini sunduğumuz şekilde, bugünkü sayfamızın konuğu çok çocuklu, kalabalık bir aileye ev sahipliği yapan geniş, sevimli ve son derece de davetkar görünen, mutlu bir ev. Gelin bu evi daha yakından inceleyelim.
Konutun mutfağa tekabul eden kısmında tavan çok yüksek, zira bu kısmın üstünde ikinci bir kat yok ve bu nedenle de mutfağın tavanı çatıya kadar yükseliyor. Bu yüksek tavan geniş pencereler ve tamamen açılabilen sürgülü kapılar ile birleşince, son derece ferah ve havadar bir mutfak ortaya çıkıyor.
Mutfakta İskandinav dekorasyon stilinin sade ve sağlam görüntüsü hakim. Açık gri renkteki mutfak dolapları tamamen dümdüz, böylece kolay temizlenebilme özelliğine de sahipler. Çok çocuklu bir aile için doğru bir dekorasyon çalışması! Mutfakta iki adet ocak yer alıyor, biri ada ünite üzerine, lavabonun yanına yerleştirilmiş vaziyette. Ada ünitenin endüstriyel stildeki aydınlatmaları da dikkat çekici.
Konutun asimetrik yapısı ve dış cephesinin beyaz ve turuncudan oluşan iki rengi yapıya sevimli bir hava vermiş. Geniş bir bahçe içerisnde yer alan konutun ahşap deck yüzeye sahip bir terası da bulunmakta. Mimarlık firması The Homestyle Toto Architects tarafından gerçekleştirilen tasarımda görüldüğü üzere simetrik hiçbir unsur yok, çatında pencerekere kadar her detay bir diğerinden farklı.
Konutun birdenfazla ortak alanı var, bu sayede tüm aile bireyleri özgürce vakit geçirebilmek lüksüne sahip. Tıpkı mutfak gibi, bu oturma odasında da İskandinav stil hakim. Konforlu ve sağlam kanepe ve koltuğa ahşap bir kitaplık ünitesi eşlik ediyor.
Konutun ahşap merdivenleri standart işlevinin yanısıra bir de oyun ve sosyalleşme alanı olarak da evin çocuklarına hizmet ediyor. Sahanlıkta yer alan kitaplık ve bank seti ile alt merdivenlerin kenarında yer alan kaydırak oldukça ilgi çekici.
Çocuklu ailelerortalığı derli toplu tutmanın ne denli zor olduğunu bilirler. Bir de çok sayıda çocuğunuz varsa! Evin girişinde, antreden girilen oda komple vestiyer olarak düzenlenmiş. Tıpkı bir giyinme odası gibi, depolama alanlarına ve askılara sahip olan bu alan sayesinde antre her zaman derli toplu kalabiliyor.
Mutfağın hemen önünde yer alan ve komple açılan sürgülü kapılarla mutfaktan kolayca çıkılabilen teras ahşap ile kaplanmış. Bahçe hizasının biraz üstünde yer alan bu kısım ile tamamen bahçe hizasında olan minik yüzme havuzu arasına da parapet maiyetinde ahşap bir parça kondurularak mutfak kapılarından çıkanlar için güvenlik sağlanmış hem de suyun cama sıçramasının önüne geçilmiş.
Bu evi beğendiyseniz, yine kalabalık bir aile için tasarlanıp inşa edilmiş olan ve Geniş sosyal alanlara sahip harika bir tatil evi başlıklı yazımızda incelediğimiz ev de ilginizi çekebilir.