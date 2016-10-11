Üç çocuklu bir ailenin 120 metrekarelik mutlu yuvası

Konutun mutfağa tekabul eden kısmında tavan çok yüksek, zira bu kısmın üstünde ikinci bir kat yok ve bu nedenle de mutfağın tavanı çatıya kadar yükseliyor. Bu yüksek tavan geniş pencereler ve tamamen açılabilen sürgülü kapılar ile birleşince, son derece ferah ve havadar bir mutfak ortaya çıkıyor.

Mutfakta İskandinav dekorasyon stilinin sade ve sağlam görüntüsü hakim. Açık gri renkteki mutfak dolapları tamamen dümdüz, böylece kolay temizlenebilme özelliğine de sahipler. Çok çocuklu bir aile için doğru bir dekorasyon çalışması! Mutfakta iki adet ocak yer alıyor, biri ada ünite üzerine, lavabonun yanına yerleştirilmiş vaziyette. Ada ünitenin endüstriyel stildeki aydınlatmaları da dikkat çekici.