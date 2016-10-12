Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev

Kimi orman içinde kimi ise apartman dairesi 8 küçük evi kapsamlı bir şekilde inceleyeceğimiz yazımızı okuyarak küçük evlerle ilgili ön yargılarınızı kırabilirsiniz.
Sıradaki ev oldukça küçük ve ucuz bir yapı. Toplamda 20 metrekarelik bir alanı olan evin tekerlekleri bulunuyor. Bu sayede yaşayacağınız yeri kendini seçebiliyorsunuz. Küçük olmasına rağmen çekirdek bir ailenin ihtiyacı olan her şeye sahip. En önemli özelliği ise maliyetinin son derece az olması.
Küçük evin mutfağı basit ancak fonksiyonel bir şekilde dizayn edilmiş. Ocağından mini buz dolabına dek bir mutfakta gerekli her türlü temel donanıma sahip. Resimde görüldüğü üzere duvara monte bulaşıklık ve açık raflarla depolama ihtiyacını da karşılayabiliyor. Minyatür bir mutfak tasarımı nasıl olur sorusunun yanıtı gibi adeta.
İlk örnek Uzak Doğu mimarisine uygun olarak inşa edilmiş bir ev. Büyük kapalı bir çatı ile ağırlıklı olarak ahşap kullanımı o coğrafyanın genel karakterini yansıtan unsurlar. Korunaklı çatısına karşın pencereler ise alabildiğine geniş.
Evin için de dışı gibi sade ve keskin çizgilere sahip. Yan duvarı tamamen cam kaplı banyo bu tercihiyle ilginç görünüyor. Keskin hatlı lavaboyu tamamlayan ayna pencereler gibi epey büyük. Cam duvardan bahçe manzarası gözüktüğünden harici bir süslemeye ihtiyaç duyulmamış.
Örnek ev yapı ana binaya ek olarak yapılmış küçük modern bir ev. Dış cephesini kaplayan ahşap paneller ısı yalıtımı için tasarlanmış. Bu sayede enerjiden tasarruf ediliyor.
Küçük evin iç kısmında mutfak ve oturma odası bir arada bulunuyor. Ayrıca merdivenle erişilen bir ara kat yapılmış iç kısma. Mekan küçük olduğundan pencereler de basık denebilir. İkili kanepe pencere önüne yerleştirilmiş, sarı berjer koltukla oturma grubu tamamlanıyor.
Sıradaki örnek 50 metrekareden oluşan çağdaş tasarımlı bir ahşap ev. İki katlı yapı; bordo dış cephe rengi, eğimli çatısı ve bir duvarı tamamen cam kaplı salonu ile son derece ilginç bir mimariye sahip.
Evin içi oldukça sade olup tamamen ahşap kaplı. Ham ahşap görünümü, kare şeklindeki perdesiz geniş pencereleri ile çarpıcı bir sadeliği var evin. Bu basitliğine karşın izolasyonu da unutulmamış. Yani sade ama kullanışlı.
İlk örnekte olduğu gibi koyu renkli eğimli devasa bir çatı tasarımı daha. Beyaz dış cephe rengiyle güçlü bir kontrast oluşturan çatı yağmurlu havalara karşı epey korunaklı görünüyor.
Soft renklerde hoş görünümlü salon nispeten geniş denilebilir. Duvarlarda ve mobilyalarda yumuşak tonlar kullanılırken çiçek desenli resimler odaya zarafet katıyor.
Renkli evlere çok alışkın değiliz. Özellikle de ahşap kaplama evlerde. Her ne kadar diğer örneklere göre biraz daha geniş olsa da bu ev de son derece mütevazi ve fonksiyonel bir yapı.
Sıradaki ev Bursa'dan orman içinde bir ahşap ev örneği. İki katlı ev etrafını çevreleyen enfes doğa manzarası sayesinde çok cazip.
Evin salonu klasik stilde döşenmiş olup dışı gibi tamamen ahşaptan yapılma. Ek olarak doğal taşlardan yapılma bir şöminesi de bulunuyor.
Son örneğimiz küçük ve sevimli bir apartman dairesi. Yıllara yenilen binanın yeniden elden geçirilmesi şeklinde elde edilen daire dönüşümden sonra şahane görünüyor.
Daire her ne kadar küçük olsa da epey zevkli döşenmiş. Az mobilya ve çok sayıda aksesuarlara güzelleşen oturma odası konuklar için davetkar.
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