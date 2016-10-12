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Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev

nihal e. nihal e.
homify Prefabrik ev
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Kimi orman içinde kimi ise apartman dairesi 8 küçük evi kapsamlı bir şekilde inceleyeceğimiz yazımızı okuyarak küçük evlerle ilgili ön yargılarınızı kırabilirsiniz.

1 – ​Tekerlekli ahşap ev

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Sıradaki ev oldukça küçük ve ucuz bir yapı. Toplamda 20 metrekarelik bir alanı olan evin tekerlekleri bulunuyor. Bu sayede yaşayacağınız yeri kendini seçebiliyorsunuz. Küçük olmasına rağmen çekirdek bir ailenin ihtiyacı olan her şeye sahip. En önemli özelliği ise maliyetinin son derece az olması.

TINY HOUSE CONCEPT - , TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC Eklektik Evler
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC

TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT – BERARD FREDERIC
TINY HOUSE CONCEPT - BERARD FREDERIC

Küçük evin mutfağı basit ancak fonksiyonel bir şekilde dizayn edilmiş. Ocağından mini buz dolabına dek bir mutfakta gerekli her türlü temel donanıma sahip. Resimde görüldüğü üzere duvara monte bulaşıklık ve açık raflarla depolama ihtiyacını da karşılayabiliyor. Minyatür bir mutfak tasarımı nasıl olur sorusunun yanıtı gibi adeta.

​2 – Asyatik tarz

homify Küçük Evler
homify

homify
homify
homify

İlk örnek Uzak Doğu mimarisine uygun olarak inşa edilmiş bir ev. Büyük kapalı bir çatı ile ağırlıklı olarak ahşap kullanımı o coğrafyanın genel karakterini yansıtan unsurlar. Korunaklı çatısına karşın pencereler ise alabildiğine geniş.

​Minimalist banyo

homify Asyatik Banyo
homify

homify
homify
homify

Evin için de dışı gibi sade ve keskin çizgilere sahip. Yan duvarı tamamen cam kaplı banyo bu tercihiyle ilginç görünüyor. Keskin hatlı lavaboyu tamamlayan ayna pencereler gibi epey büyük. Cam duvardan bahçe manzarası gözüktüğünden harici bir süslemeye ihtiyaç duyulmamış.

​3- Farklı dış cephe tasarımı

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Örnek ev yapı ana binaya ek olarak yapılmış küçük modern bir ev. Dış cephesini kaplayan ahşap paneller ısı yalıtımı için tasarlanmış. Bu sayede enerjiden tasarruf ediliyor.

​Açık planlı yaşan

homify Modern Garaj / Hangar
homify

homify
homify
homify

Küçük evin iç kısmında mutfak ve oturma odası bir arada bulunuyor. Ayrıca merdivenle erişilen bir ara kat yapılmış iç kısma. Mekan küçük olduğundan pencereler de basık denebilir. İkili kanepe pencere önüne yerleştirilmiş, sarı berjer koltukla oturma grubu tamamlanıyor.

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​4- Çağdaş ahşap ev

Casa2020, MapOut MapOut Modern Bahçe
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Sıradaki örnek 50 metrekareden oluşan çağdaş tasarımlı bir ahşap ev. İki katlı yapı; bordo dış cephe rengi, eğimli çatısı ve bir duvarı tamamen cam kaplı salonu ile son derece ilginç bir mimariye sahip.

​Sade iç mekan

Casa2020, MapOut MapOut Modern Oturma Odası Masif Ahşap
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Evin içi oldukça sade olup tamamen ahşap kaplı. Ham ahşap görünümü, kare şeklindeki perdesiz geniş pencereleri ile çarpıcı bir sadeliği var evin. Bu basitliğine karşın izolasyonu da unutulmamış. Yani sade ama kullanışlı.

​5- Güçlü kontrast

homify Prefabrik ev
homify

homify
homify
homify

İlk örnekte olduğu gibi koyu renkli eğimli devasa bir çatı tasarımı daha. Beyaz dış cephe rengiyle güçlü bir kontrast oluşturan çatı yağmurlu havalara karşı epey korunaklı görünüyor.

​Zarif salon

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Soft renklerde hoş görünümlü salon nispeten geniş denilebilir. Duvarlarda ve mobilyalarda yumuşak tonlar kullanılırken çiçek desenli resimler odaya zarafet katıyor.

​6- Gök mavisi

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Renkli evlere çok alışkın değiliz. Özellikle de ahşap kaplama evlerde. Her ne kadar diğer örneklere göre biraz daha geniş olsa da bu ev de son derece mütevazi ve fonksiyonel bir yapı.

​7- Orman içinde

homify
homify

homify
homify
homify

Sıradaki ev Bursa'dan orman içinde bir ahşap ev örneği. İki katlı ev etrafını çevreleyen enfes doğa manzarası sayesinde çok cazip.

​Klasik salon

homify
homify

homify
homify
homify

Evin salonu klasik stilde döşenmiş olup dışı gibi tamamen ahşaptan yapılma. Ek olarak doğal taşlardan yapılma bir şöminesi de bulunuyor.

​8- Sevimli apartman dairesi

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Eklektik Evler
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Son örneğimiz küçük ve sevimli bir apartman dairesi. Yıllara yenilen binanın yeniden elden geçirilmesi şeklinde elde edilen daire dönüşümden sonra şahane görünüyor.

​Eklektik salon

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura Eklektik Multimedya Odası
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

Daire her ne kadar küçük olsa da epey zevkli döşenmiş. Az mobilya ve çok sayıda aksesuarlara güzelleşen oturma odası konuklar için davetkar.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Anadolu'da 5 muhteşem taş ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

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