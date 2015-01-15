İstanbul'un saklı köşesinde tarzların buluştuğu villa

İstanbul'un yeşil alanları son yıllarda büyük bir gerilemeye uğrasa da hâlâ kıyıda köşede kalmış bazı güzellikleri mevcut. İşte bu köşelerden birinde yer alan, modern bir çizgiyi klasik anlayışla günümüze taşıyan şık bir villayla karşınıza çıkacağız bugün.
Göktürk bölgesindeki Kemer Golf & Country sitesinin içinde yer alan bu villa, İstanbul'da bulunan bir mimarlık firması tarafından tasarlanmış. Geniş salonları, kişiye özel yatak odaları ve tarzların kesişiminin farklı bir boyuta taşındığı anlayışıyla dekore edilen bu villa, göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bu sıradışı tarzı daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza bir göz atın.
Bu villadaki turumuza en çarpıcı bölümünden başlıyoruz. Orkun İndere'ye ait olan Modaistanbul, son derece şık ve klasik tarza sahip bir yemek odasıyla karşımıza çıkmış. Dört bir yanı camla kaplı bu bölüm, bir çardak misali bahçenin ortasında yer alıyor. Beyaz işlemeli pencere doğramalarına yemek takımının ve etrafındaki mobilyaların eşlik ettiğini görüyoruz. Bu tasarımı hareketlendiren ve bahçeyle bağlantısını kuran unsur ise tavandan sarkan yeşil kristal avize oluyor.
Evin tasarımında klasik ve modern tarzların iç içe geçtiğini söylemiştik. Bu durum mutfakta iyice karşımıza çıkıyor. Yer döşemesindeki ufak mozaikler, gül desenleri oluşturacak şekilde yerleştirilmişler. Böylece piksel sanatını andıran ancak kanaviçeye de göz kırpan bir tasarım ortaya çıkmış.
Ada tezgahın etrafında şekillenen mutfak dolapları ise çok şık bir beyaz tonunu taşıyorlar. Son derece geniş ve kullanışlı olan bu mutfak, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanmış.
Evin salonunda farklı renk ve desenlere sahip mobilyaların kendi ağırlıklarını koyduğunu görüyoruz. En çok dikkat çeken unsur şüphesiz mor renkli kadife kaplı kanepe oluyor. Kırlentleriyle de son derece farklı bir hava yakalayan bu kanepe, siyah ve diğer koyu renklerin hakim olduğu salona apayrı bir hava katıyor.
Evin koridorları da odalar kadar özen gösterilerek tasarlanmış. Salondaki mobilyalarla aynı desenleri taşıyan sehpalar ilk dikkati çeken unsur oluyorlar. Tavandan sarkan kristal avize de şatafatlı görünüşü pekiştiriyor. Mermer yer döşemesinde ise ev sahiplerinin adlarına yer verilerek saray benzeri bir görünüm yakalanmış.
Evin diğer bölümlerine geçtiğimizde kişiselleştirilmiş yatak odalarının varlığını görüyoruz. Çocuk odası olarak ayrılan bu bölümde, evin salon ve yemek odası gibi bölümlerine oranla modern tarzın daha ağır bastığı aşikar. Kıvrımlı hatlara sahip bu odada kalacak çocuk için son derece eğlenceli tasarım unsurları kullanılmış. Yap-boz şeklindeki halı ve yarış arabası formundaki yatak, çocuğun düş dünyasını hareketlendirecek detaylar olarak göze çarpıyor.
Çocuk odasının içinde sadece çocuğun kullanımına ayrılmış bir banyo bulunuyor. Burada da kişisel detaylara özen gösterilmiş. Basketbol topu şeklindeki lavabo, eğlenceli bir ayrıntı olarak göze çarpıyor. Tamamen siyah granit kaplı banyo yüzeyleri de kolay temizlenebilme ve kir tutmama özellikleriyle ön plana çıkıyorlar.
Ebeveynlerin yatak odası da bambaşka bir tarzla ele alınmış. Masallardaki şatolarda yer alan yatak odalarının bir benzeri bu evde kurulmuş. Pembe ve beyaz rengin ağırlıkta olduğu yatak odasında oymalı ve aynalı gardrop en çok dikkat çeken unsur oluyor. Cibinlikli karyola da klasik detayları bünyesinde barındırıyor.