İstanbul'un saklı köşesinde tarzların buluştuğu villa

İstanbul'un yeşil alanları son yıllarda büyük bir gerilemeye uğrasa da hâlâ kıyıda köşede kalmış bazı güzellikleri mevcut. İşte bu köşelerden birinde yer alan, modern bir çizgiyi klasik anlayışla günümüze taşıyan şık bir villayla karşınıza çıkacağız bugün.

Göktürk bölgesindeki Kemer Golf & Country sitesinin içinde yer alan bu villa, İstanbul'da bulunan bir mimarlık firması tarafından tasarlanmış. Geniş salonları, kişiye özel yatak odaları ve tarzların kesişiminin farklı bir boyuta taşındığı anlayışıyla dekore edilen bu villa, göz alıcı bir güzelliğe sahip. Bu sıradışı tarzı daha yakından tanımak istiyorsanız çalışmamıza bir göz atın.