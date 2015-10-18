Farklı mimari yapılar için salon dekorasyonu önerileri

Salonlar evlerin en temel yaşam alanlarıdır. Evde bulunduğunuz ya da konuklarınızla vakit geçirdiğiniz zamanlar hep bu odada geçer. Dolayısıyla her kültürde salonların dekorasyonuna oldukça önem verilir. Salonunuzu dekore ederken belirleyici unsurlar mevcuttur. Bunların en başında evinizin mimari yapısı gelir. Genellikle mimarlar tarafından yaşam alanları belli standartları karşılayacak biçimlerde ve hacimlerde tasarlanırlar. Günümüzdeki dikey yapılanmayı ve aynı apartmanda her dairenin benzer formlara sahip olduğunu da hesaba katarsak, evinizin salonunu standart yaklaşımdan çıkararak kişiselleştirmek de ancak sizin dekorasyon yaklaşımlarınızla gerçekleşecektir. Bununla birlikte müstakil bir evde oturuyorsanız da salonun dekorasyonu için daha özgün tercihlere yönelebilirsiniz. Bu derlemede farklı mimari yapılar için salon dekorasyonu örnekleri mevcut. Evinizi dekore ederken en önemli yaşam alanınız olan salonunuz bu yeni fikirler size ilham verecek!
Bu örnekte görülen dekorasyonda ahşabın mekana kattığı his öne çıkıyor. Koyu meşe rengindeki parkeler ile tüm ahşap ürünler kombin edilmiş. Karşıdaki duvarın tamamını tv ünitesi işlevi de olan açık ve kapalı alanları bulunan ahşap ünite kaplıyor. Bu ünite mekandaki en belirleyici ve dekorasyonu ayırt edici kılan bölüm. Birbirine yakın tonlarda ahşap kullanılarak tamamlanan mekan hem samimi hem vakar bir atmosfere sahip.
Salon dekorasyonu için farklı fikirlere de göz atmak için Fark yaratan salon dekorasyonu örnekleri ve stillerle ilgili fikirler başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.
Müstakil eviniz geniş bir bahçeden sonra ağaçlarla kaplı bir alana bakıyorsa ışığın her yönden içeriye dahil olabileceği bir dekorasyon çerçevesinde ferahlığın zirve yaptığı keyifli bir salona sahip olabilirsiniz. Bu örnekteki ev herkesin hayalini kuracağı bir ev. Salonun dışa bakan iki duvarı tamamen camlara ayrılmış. Böylelikle manzara ile yaşayan kişinin arasında hiç bir mesafe kalmıyor. Aynı zamanda güzel havalarda istediğiniz zaman camları sonuna dek açabilirsiniz. Salonda bu camların oluşturduğu iki kenara karşılık gelecek biçimde konumlandırılan L koltuk ideal pozisyonunda. Koltuğu neresine oturursanız oturun dışarıyla bağ kurabilirsiniz. Mekanın ferahlığını bozmayacak biçimde modern bir şömine tasarımı uygulanmış. Bu şömineleri siz de tercih edebilirsiniz, çünkü baca kısmından monte edilmesi ve formu sayesinde göze oldukça hoş gelen bir tasarım. Salonu dekore ederken ince ayrıntılar çok önemlidir. Mesela üçgen formdaki tavandan bir avize sarkıtmak yerine modern lambader tasarımıyla aydınlatmanın çözülmesi gibi. Rahatlık ve boşluk hissi salonun her köşesinde.
Salonunuzun boyutu çok büyük olmayan evlerde genellikle iki tür dekorasyon eğilimi görünür olur. Ya mekanı olabildiğince küçük mobilyalar ve az eşyalarla dekore ederek daha geniş gözükmesi sağlanır ya da bu örnekteki gibi pastel renkler çerçevesinde bir çok obje ile mekanı doldurup küçük olduğunun farkına bile varmayarak. Buradaki küçük alanın ahşap ayaklı tekli ve ikili koltuk ile oturma bölümü çözülmüş. Arka duvarı tamamen kaplayan farklı boy ve biçimlerde illüstrasyon ve fotoğraflar duvarlara odaklanmamızı engelliyor. Bir çok bitki konularak ve özellikle iki büyük bitki ile hem mekanın espası oluşturulmuş hem de sempati katılmış. Sizin de küçük bir salonunuz varsa koltuk ve sehpa gibi mobilyaları asgari boyutlarda kullanarak mekanı sevdiğiniz objelerle dekore edebilirsiniz, böylece alanın küçüklüğünü kamufle ederek daha yaşanılası bir salona sahip olursunuz.
Siz de bu örnekteki gibi mimari yapısı ve dokusu ile öne çıkan tarihi bir villa da oturuyorsanız salon dekorasyonunun evin mimarisini daha görünür kılacağı biçimde düzenleyebilirsiniz. Bu yüksek ve ahşap tavanlı salonda kullanılan mobilyalar kütlesel olarak mekana etki etmeyecek biçimde seçilmiş. Açık raf sistemi şeklinde düzenlenen kitaplık, yüksek ayaklı beyaz koltuklar, cam sehpa ve mimariyle örtüşen tırabzan tasarımı evin dokusunu her daim hissetmemizi sağlıyor. Modern ve minimalist stilleri yansıtan eşyaların evin mimari dokusu ile oluşturduğu zıtlık harika bir dekorasyon uyumu olarak sonuçlanıyor. Değil mi?
Salonunuzu farklı kılmak için bazen tek bir müdahale yeterli olabiliyor. Buradaki dekorasyon genel olarak grinin tonlarının bulunduğu pastel bir armoni ile düzenlenmiş. Koltuklar, halı, kapılar hep benzer tonları taşıyor ve böylece dingin bir atmosfer oluşmasını sağlıyor. Bu rahat ve samimi ortam duvardaki harika illüstrasyon ile tamamlanırken mekanın enerjisini yükselten bir öge olarak öne çıkıyor. Salınan kuşların salona doldurduğu müziği hissetmek ve onları her görüşte iyi hissetmek garanti. Siz de sevdiğiniz bir illüstrasyonla mekanınızı farklılaştırabilirsiniz.
Renkli mobilyalar kullanmayı seviyorsanız bu örnek tam size göre. Kırmızı ve mavinin oluşturduğu sıcak soğuk dengesi salonunuzun enerjisini yüksek tutacak önemli bir ayrıntı. Dikkat ettiğinizde duvara yaslanmış resimde, koltuk ve arkasındaki dolapta, halıda, sehpanın üzerindeki objelerde hep bu iki rengin birlikteliği dolaşıyor. Bu renklerin bu kadar görünür olmasının nedenlerinden biri de fonda koyu gri bir duvarın olması. Dokulu biçimde uygulanan boya hem mekanın titreşimini arttırıyor hem de renklerin daha canlı görünmesini sağlıyor.
Bu örnekte gördüğümüz salon kemerlerle birbirinden ayrılan bölümlerden oluşuyor. Oldukça geniş metrekareye sahip salonun yemek masasının sol tarafından mutfağa bağlandığı görülüyor. Bu tür yüksek tavanlı ve geniş mekanlarda büyük yüzeyleri doğru biçimde çözmek oldukça önemli. Bu salonda zeminde kullanılan desenli çini karolar belirleyici unsur olarak öne çıkıyor. Geniş duvarlarda kullanılan renkler de karolardaki renkler referans alınarak uygulanmış. Böylelikle büyük yüzeylerin birbiriyle ilişkisi mekanı hem sade hem de şık bir görünüme kavuşturmuş. Bu zemini hazırladıktan sonra da, görüldüğü gibi, alanı çok fazla doldurmayan modern stilde objeler ile salonunuzun şıklığını arttırabilirsiniz.
Dikdörtgen salonlarda mobilyaları simetrik biçimde yerleştirmek en akılcı çözümlerden. Bu örnekte farklı stillerin bir arada kullanılması çerçevesinde eklektik stilde tasarlanan odada geçmişin izleri modern bir bütünlüğe dönüşüyor. Tavandaki işlemeler ve kapıdaki detaylar yapının tarihi dokusunun ipuçları. Mimariye uygun olarak önde gördüğünüz retro, sarı, tekli koltuklar, tv ünitesi olarak kullanılan ahşap birim ve sehpalar binanın karakteriyle dekorasyonu bütünleştiriyor. Eski evlerde porselen tabakların duvarda sergilendiğini anımsarsınız, burada da aynı şekilde duvarda tabaklar sergilenerek yapının geçmişine göndermeler yer alıyor.
Mumların bulunduğunuz ortamda oluşturduğu etkiyi çok mu seviyorsunuz? O halde dekorasyonunuzu tamamladığınız odanıza bir sürü mum dahil edebilirsiniz. Burada dingin bir atmosferi yansıtan dekorasyonda mumlar için geniş bir alan ayrılmış. Farklı boyutlardaki mumları yerleştirebileceğiniz raflarla hem sıra dışı bir dekorasyona sahip olup hem de huzurunuza huzur katabilirsiniz.
Nuevo Tasarım'ın Ankarada'da tasarladığı bu proje konforun ve yalın yüzeylerin öne çıktığı bir proje. İnce, metal aksamlı mobilyalar tercih edilmesi eşyaların daha uçucu görünmesini böylelikle mekanın ferah olmasını sağlıyor. Tekli koltukların arka kısmının alçak olması hem mekandaki yatay çizgilerle uyum gösteriyor hem de arkadaki pencereden gelen ışığın salonun iç kısımlarına ulaşmasını sağlıyor. Bununla birlikte metal konstrüksiyona sahip avizeler de bu büyük kütlenin daha çizgisel ve hafif algılanmasını sağlıyor.