Farklı mimari yapılar için salon dekorasyonu önerileri

Bu örnekte görülen dekorasyonda ahşabın mekana kattığı his öne çıkıyor. Koyu meşe rengindeki parkeler ile tüm ahşap ürünler kombin edilmiş. Karşıdaki duvarın tamamını tv ünitesi işlevi de olan açık ve kapalı alanları bulunan ahşap ünite kaplıyor. Bu ünite mekandaki en belirleyici ve dekorasyonu ayırt edici kılan bölüm. Birbirine yakın tonlarda ahşap kullanılarak tamamlanan mekan hem samimi hem vakar bir atmosfere sahip.

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