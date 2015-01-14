homify 360°: Ibiza'da Can Baba Villası

homify 360° serisinde bugün sadece mimarisi ve güzelliğiyle değil, son derece ilginç olan ismiyle de okurlarımızın ilgisini çekebilecek bir villayı tanıtacağız. Kabaz adlı şirketin İspanya'nın meşhur tatil beldesi Ibiza'da bakımsız, yıkık dökük bir bungalov iken satın aldıkları yapı, esaslı ve özenli bir yenileme çalışmasının ardından pırıl pırıl bir villaya dönüştürülmüş. Bir anlamda televizyonlarda çok popüler olan
evimi baştan yap programlarını andıran bir çalışmanın ürünü olan villa, adanın batı kıyısındaki bir tepede bulunuyor ve turistler için kiraya veriliyor. Gelin şimdi Ibiza'daki Can Baba villasını biraz daha yakından tanıyalım.
Sözünü ettiğimiz restorasyon çalışması esnasında, mimarlar, renk olarak beyazı, stil olarak da pürist bir taklaşımı tercih ederek, hem yörenin genel üslûbuna uyum sağlamış, hem de ortaya keskin hatları ve saf beyazıyla insanın içini açan bir bina çıkmış. Hem Akdeniz ikliminin gereklilikleriyle, hem de doğal çevresiyle uyum içinde görünen bina, böyle bir villadan bekleyeceğiniz lüksleri sunmakta da geri kalmıyor elbette. Hepsi stil sahibi olan yatak odaları, geniş ve açık bir mutfak, yine açık ev prensibine uygun bir oturma odası, modern banyolar, yüzme havuzu ve muhteşem manzarasıyla insanı mıknatıs gibi kendine çeken bir teras bunlar arasında.
Ibiza, iklim itibarıyla yılın hangi zamanında giderseniz gidin, vaktinizin çoğunu dışarıda geçirebileceğiniz bir bölge. Dolayısıyla Can Baba Villası'nın tasarımında da dış mekânlara özel bir özen gösterilmiş. Ahşap bir çardağın güneşten koruma sağladığı bu geniş veranda, önünüzde boylu boyunca uzanan havuz ve adeta bir saray gibi döşenmiş oturma bölümüyle villanın en özendirici kısımlarından birini oluşturuyor. Dilerseniz havuz kenarındaki şezlonglarda güneş banyosu yapıp, fazla ısınınca havuzda serinleyebilir, dilerseniz çardağa geçip o güzelim havada şöyle bir kestirerek dünyanın bütün dertlerini untutabilirsiniz.
Can Baba Villası'nın iç mekânlarına da en az dış görünüş kadar özen gösterildiğini ilk bakışta anlıyoruz. Modern bir tasarımı dilinin yöreye ait geleneksel ve doğal unsurlarla harmanlandığı yatak odası, gerek beton zemini, gerek doğal taşların süslediği duvarları, gerekse de hafif oryantal dekorasyon unsurlarıyla hem çok şık, hem de son derece davetkâr görünüyor. Her şeyin inceden inceye düşünüldüğü mekân, özellikle antika mobilyaların ilavesiyle bir seviye daha yükseliyor.
Hayli geniş bir alana yayılan ve turizm amaçlı olarak tasarlanan villa bir ana bina ile ek binadan oluşuyor ve on iki kişiye kadar yatak kapasitesine sahip. Dolayısıyla evin çeşitli taraflarından birden fazla teras ve veranda bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu tarz dış mekânlarda da villanın genelindeki lüks ve seçkin atmosfer aynen korunmuş. Konsept olarak benimsenen toprak tonları, yoğun ahşap kullanımı ve oryantal dekorasyon unsurlarını da burada görebiliyorsunuz.
Evin yatak odalarından bir diğerinde ise son derece sade ve doğal bir atmosferin hakim olduğunu görüyoruz. Dinlenmek ve huzur bulmak için ideal bir ortam gibi görünen mekânda yüksek kaliteli ahşap malzemeyle beyaz cibinlik ve ilave dekoratif unsurlar samimi ve sıcak bir kombinasyon oluşturuyorlar.
Can Baba Villası'nın banyolarından birinde de evin geneline hakim olan tasarım dilinin bir başka yansımasını görmek mümkün. Yine doğal malzemelerin rustik bir sadelik ve modern bir minimalizmle dengelendiği banyoda, özellikle gri ve bej tonlarının egemenliği sakin, asil ve doğal görünümlü bir mekânın ortaya çıkmasını sağlıyor.
Oturma odasıyla bileşik olarak tasarlanan bu açık mutfak da villanın dikkat çeken bir başka bölümü. Ana terasa ve havuza açılan kapıların da bulunduğu ve bir bakıma evin kalbi olarak düşünülen bu mutfak, yine doğal malzemelerin, ahşapın ve evin geri kalanında gördüğümüz tarzın uygulandığı hoş bir mekân görünümünde.
Elbette Ibiza gibi doğal güzelliğe sahip bir villanın manzarası da eksik olmayacaktı. Bu seçkin evdeki turumuzu villanın ön cephesinden görünen manzarayla sonlandıralım. Gördüğünüz gibi havuzun arka planında uzanıp giden arazi özellikle günbatımı zamanında hem son derece dingin, hem de göz alıcı bir hale bürünerek insana gündelik yaşamın stresini unutturuyor.
Peki Can Baba Villası'nı siz nasıl buldunuz? Böyle bir evde tatil yapmak ister miydiniz?