homify 360°: Ibiza'da Can Baba Villası

Elbette Ibiza gibi doğal güzelliğe sahip bir villanın manzarası da eksik olmayacaktı. Bu seçkin evdeki turumuzu villanın ön cephesinden görünen manzarayla sonlandıralım. Gördüğünüz gibi havuzun arka planında uzanıp giden arazi özellikle günbatımı zamanında hem son derece dingin, hem de göz alıcı bir hale bürünerek insana gündelik yaşamın stresini unutturuyor.

Peki Can Baba Villası'nı siz nasıl buldunuz? Böyle bir evde tatil yapmak ister miydiniz?