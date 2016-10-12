Rustik mutfaklara 10 muhteşem örnek

Evin kalbi olarak adlandırılan, mutluluk ve emekle özdeşleşmiş bir alandır mutfaklarımız. Her gün saatlerimizi bu evin bu kısmında geçirmiyor muyuz? Yemek hazırlığı ve samimi sohbetlerin bir numaralı mekanı olan mutfakların hayatımızdaki ve evlerimizdeki önemi büyük, bu nedenle de özenli bir dekorasyonu hak ediyorlar. Üstelik evin bir bakıma çalışma alanı oldukları için mutfak dekorasyonuna ekstra özen göstermeli ve hem gözümüze hitap eden, evimizin genel dekorasyonu ile uyumlu hem de işlevsel bir mekan yaratmalıyız.

homify sayfalarında çeşitli dekorasyon stillerinde döşenmiş birçok mutfak fotoğrafı bulabilirsiniz. Dünyanın dört bir köşesinden, işinin uzmanı mutfak planlayıcıları tarafından gerçekleştirilmiş bu çalışmalar yeni bir mutfak yaptırmayı planlayan okuyucularımız için ilham verici olacaktır. Bu sayfamızda ise en güzel rustik mutfak örneklerini ve bu mutfakların olmazsa olmazlarını derledik. Köye dönüş trendinin başladığı bu yıllarda popülerliği daha da artacak gibi görünen rustik mutfakları bakalım sizler de beğenecek misiniz?