Rustik mutfaklara 10 muhteşem örnek

Evin kalbi olarak adlandırılan, mutluluk ve emekle özdeşleşmiş bir alandır mutfaklarımız. Her gün saatlerimizi bu evin bu kısmında geçirmiyor muyuz? Yemek hazırlığı ve samimi sohbetlerin bir numaralı mekanı olan mutfakların hayatımızdaki ve evlerimizdeki önemi büyük, bu nedenle de özenli bir dekorasyonu hak ediyorlar. Üstelik evin bir bakıma çalışma alanı oldukları için mutfak dekorasyonuna ekstra özen göstermeli ve hem gözümüze hitap eden, evimizin genel dekorasyonu ile uyumlu hem de işlevsel bir mekan yaratmalıyız.
homify sayfalarında çeşitli dekorasyon stillerinde döşenmiş birçok mutfak fotoğrafı bulabilirsiniz. Dünyanın dört bir köşesinden, işinin uzmanı mutfak planlayıcıları tarafından gerçekleştirilmiş bu çalışmalar yeni bir mutfak yaptırmayı planlayan okuyucularımız için ilham verici olacaktır. Bu sayfamızda ise en güzel rustik mutfak örneklerini ve bu mutfakların olmazsa olmazlarını derledik. Köye dönüş trendinin başladığı bu yıllarda popülerliği daha da artacak gibi görünen rustik mutfakları bakalım sizler de beğenecek misiniz?
Köylerde evin dışında, bahçede görmeye alıştığımız taş fırınları evin içine taşıyamaz mıyız? Fotoğraftaki örneğe bakarsak, taşıyabiliriz. Harman tuğladan örülmüş bir fırını barındıran ve ahşap yüzeylerle kombine edilmiş olan bu mutfak evinde kendi ekmeğini, pidesini, pizzasını yapmayı seven okuyucularımız için ideal.
İlk örneğimizde de gördüğümüz, bu fotoğrafta da belirgin bir biçimde görülen ve rustik dekorasyonn en popüler ikililerinden olan ham görünümlü ya da eskimiş ahşap yüzeyler ile kızıl harman tuğlalar hakikayen de mükemmel bir uyum içerisinde değil mi? Bu sıcak görünümü biraz olsun kırmanın en kolay ve şık yolu ise kır evlerinde görmeye alışık olduğumuz mavi tonları.
Daha açık renkleri tercih ediyosanız, beyaz kireç badanası da ahşap ile kusursuz bir uyum sağlamaktadır. Eski taş evlerin pencereleri genellikle küçükük olmaktadır, bu da içerinin görece loş olmasına neden olmakta. Bu nedenle taş evlerde beyaz badana çokça tercih edilmektedir. Beyaz pürüzlü yüzeyler ahşap zemin, ahşap kirişler ve ahşap mobilyalar ile çok güzel görünür, bu görünüm mekanlara Akdeniz stili havası da katar.
Kırsal stilde de sıklıkla kıllanılan desenli karolar rustik stil için de şahane bir zemin/ıslak alan kaplamasıdır. Geleneksel bir karo türü olması sayesinde rustik stildeki mutfak kabinleri ve dekoratif aksesuarlar ile iyi uyum sağlarlar.
Rustik yapıdaki evlerin en belirgin özelliklerinden biri tavanda görünen ahşap kirişlerdir. Bu kirişlere zeminde ve tezgahlarda da kullanılan yoğun ahşap yüzeyler eklenebilir. Eskiden mutfak tezgahlarında ahşaptan kaçınılırdı ancak günümüzde, ıslak zeminlere uygun, dayanıklı ahşap tezgahlar üretiilmektedir.
Rustik stil mutfakta standart mutfak kabinleri yerine betonarne tezgahlar da sıklıjkla kullanılmakta. Seramik ile kaplanmış bu bar tipi dolaplara arzu edilirse ahşap kapaklar yaptırılıabilir ya da birer perde çekilebilir. (Üçünvü fotoğrafta da bu tür bir örneğimiz bulunmakta.) Bu kısımları açık olarak kullanmak da elbette seçenekler arasında, hele ki el örgüsü, şık sepetler ile süsleyecekseniz.
Rustik mutfağınızda ister yoğun bir biçimde ahşap kullanın isterse de seramik yüzeyleri tercih edin, basit görünüm her zaman için tercih ettiğiniz dekor stili olmalı. Tıpkı köy evlerinde olacağı gibi sade, biraz işlenmemiş/az işlenmiş görünümü tercih etmelisiniz.
Rustik stilde malzemelerin ham hallerinin renkleri tercih edilir; yani bej, krem, kireç beyazı, çeşitli kahverengi tonları, kızıl pişmiş toprak rengi vs. gibi… Ancak seramik karolar da kullanacaksanız, mavi tonlarına yönelebilirsiniz, zira geleneksel mimaride mavi seramik sıklıkla kullanılmaktadır.
Rustik stilde malzemeler mümkün olduğunca ham ya da az işlenmiş şekilde kullanılmaktadır. Ancak bu sizi korkutmasın, rustik demek kaba saba demek değildir. ’Rustik stil hakkında doğru ve yanlış bilinenler nelerdir?’ başlıklı yazımızda rustik hakkında birçok bilgi verilmektedir.
Rustik mutfak illaki ayrı ve kapalı olmak zorunda değil. Günümüzde birçok insan açık planlı mutfakları tercih ediyor. Oturma odanız ve yemek odanızla uyumlu olacak şekilde, açık planlı bir rustik mutfak tasarlayabilir ve modernize edilmiş rustik stil yaşam alanınızın tadını çıkarabilirsiniz.