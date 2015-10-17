Yeriniz mi dar, kendinize bir döner masa yapmaya ne dersiniz?

Küçük bir mutfağınız mı var? Ne yazık ki çok karşılaşılan bir sorun. Küçük mutfaklarda özellikle masa yerleşimi oldukça sıkıntılı bir konu. Çoğu kez mutfak masasından vazgeçilerek gözardı edilen bu sorunun hakkından aslında kendi başınıza yapabileceğiniz basit bir döner masayla gelebilirsiniz.

Bu yazımızda bir Kendin-Yap blogunun sahibi Daniel Bertram'ın tarifiyle mutfağınıza fazladan yer kazandıracak basit bir döner masayı nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatacağız.

Aşağıdaki adımlarda bulacağınız ölçüler milimetre cinsinden olacak ve elbette kendi ihtiyaçlarınıza göre bunları değiştirebilir, mutfağınız için en uygun çözümü bulabilirsiniz. Ne de olsa Kendin-Yap projelerinin en büyük avantajı kendinizin patronu olmanız ve canınız ne isterse, neye ihtiyacınız varsa onu yapabilmeniz.