Yeriniz mi dar, kendinize bir döner masa yapmaya ne dersiniz?

Küçük bir mutfağınız mı var? Ne yazık ki çok karşılaşılan bir sorun. Küçük mutfaklarda özellikle masa yerleşimi oldukça sıkıntılı bir konu. Çoğu kez mutfak masasından vazgeçilerek gözardı edilen bu sorunun hakkından aslında kendi başınıza yapabileceğiniz basit bir döner masayla gelebilirsiniz.
Bu yazımızda bir Kendin-Yap blogunun sahibi Daniel Bertram'ın tarifiyle mutfağınıza fazladan yer kazandıracak basit bir döner masayı nasıl yapabileceğinizi adım adım anlatacağız.
Aşağıdaki adımlarda bulacağınız ölçüler milimetre cinsinden olacak ve elbette kendi ihtiyaçlarınıza göre bunları değiştirebilir, mutfağınız için en uygun çözümü bulabilirsiniz. Ne de olsa Kendin-Yap projelerinin en büyük avantajı kendinizin patronu olmanız ve canınız ne isterse, neye ihtiyacınız varsa onu yapabilmeniz.
- Bir tezgah veya masa tablası (1200-400 mm), bağlantı elemanları dahil 60 ila 120 TL
- Dönme kaidesi 30 ila 50 TL
- Ağır yüke uygun 2 dirsek 50 ila 80 TL
- 2 mobilya tekerleği 20 TL
- Dolap taşıyıcısı veya ona benzer döner malzeme 5 TL
- Sabitleme için 2 ahşap şerit 3 TL
- Vidalar 2-3 TL
- Mobilya ayakları 2-3 TL
Bu projenin toplam maliyeti 150 ila 300 TL arasında tutacaktır. Buna karşın evinizde ya da garajınızda zaten bulunabilecek malzemeleri ya da artık kullanılmayan eşyalardan sökebileceğiniz eski parçaları kullanarak maliyeti daha da düşürebilirsiniz.
Masanın dönmesini sağlamak amacıyla Daniel Bertram dönüşün gerçekleşeceği noktaya rulmanları olan bir tür plastik küpten ibaret olan ve altında döner bir tabla bulunan parçayı kullanmış. Rulmanlar söküldükten sonra tepe kısmından ana gövdeye sabitlenmiş. Böylece mutfak tezgahının üzerine gelen ve daha sonra iki ahşap şeritle sabitlenen ek bölüm son derece sağlam bir yapıya kavuşmuş.
Masa tablasının diğer ucu da bir ayak sistemine bağlanıyor. Özellikle bu bölümün sağlam olması çok önemli. Zira masanın üzerine sıvı ya da benzeri dökülebilecek bir şey koyduğunuzda titreşim veya sallantıdan ötürü güvenilmez bir görüntü çizmesini istemezsiniz. Bu yüzden bu bölümün ayağa sabitlenmesi için ağır yüke dayanıklı dirsekler kullanılmış.
Bağlantı noktasını bu görselde daha net görebilirsiniz. Masa tablasıyla taşıyıcı ayak ağır yüke dayanabilecek sağlamlıktaki iki dirsek vasıtasıyla birleştiriliyor ve böylece uzun yıllar sağlam kalacak bir kombinasyon elde ediliyor.
Döner masanızın dış tarafta kalan kısmına az önce yapmış olduğunuz ayağa monte edeceğiniz mobilya tekerlekleri, açma kapama hareketi sırasında mutfak zeminine zarar vermenizin önüne geçecektir. Bu yüzden nasıl olsa masayı günde kırk kere açıp kapamıyorum diye düşünmeyin ve bu aşamayı uygulamaktan vazgeçmeyin.
Masanız bittiğinde bu projede size yardım eden arkadaşınızı da yanınıza alarak yeni masanızda güzel bir kahve içebilirsiniz, ne de olsa kendi emeğinizin bir ürünü!
Mutfağınız bir döner masa gerektirecek kadar küçük değilse, bir de En çarpıcı örnekleriyle mutfak masası modelleri yazımıza göz atın, mutlaka zevkinize uygun bir şeyler bulacaksınız.