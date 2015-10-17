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Farklı alternatiflerle oturma takımı

nihal e. nihal e.
Nijerya Villa Tasarımı, m. rezan özge özdemir m. rezan özge özdemir Eklektik Oturma Odası
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Yaşam alanlarımızın başında gelen oturma odalarının en önemli mobilyası oturma takımıdır. Zira hem misafirlerimizi ağırladığınız hem de gün içinde en çok vakit geçirdiğimiz mobilyalardan biridir. Misafirlerimizi ağırlama kısmında oturma takımlarının estetik durması da gerekir. Çünkü konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya özen gösteririz. Bu da eşyaların şık görünmesinden geçer. Gün içinde vakit en çok vakit geçirme kısmına gelirsek ise oturma takımının muhakkak işlevsel ve konforlu olması gerekir. Aynı zamanda evin genel dekorasyonunu tamamlayacak, duvar renginden lamba seçimine dek kalan eşyaların seçiminde yol gösterecek önemli bir kriterdir. Çünkü oturma takımları genellikle oturma odalarının merkezinde bulunurlar. Daha fazla oturma takımı incelemek için ’Yeni model koltuk takımları ile güzelleşen salonlar’ yazımıza göz atabilirsiniz.

Otantik bir takım

Villa iç tasarımı-oturma odası m. rezan özge özdemir Eklektik Oturma Odası
m. rezan özge özdemir

Villa iç tasarımı-oturma odası

m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir
m. rezan özge özdemir

Nijerya’nın başkenti Abuja’da tasarlanan villa için hazırlanmış oturma takımı konsept tasarımlara dair başarılı bir örnek. L şeklindeki koltuğun olağan dışı uzunluğundan tut desenli kumaşına dek her bir detayıyla egzotikliğini hissettiriyor. Kare şeklindeki orta sehpası da desenli üst tabakasıyla otantik havayı arttıran bir unsur olmuş. Kalan eşyalar modern bile olsa tek başına oturma takımı istenen etkiyi sağlamış.

Şeker pembesi takım

Casa Itaipava, sadala gomide arquitetura sadala gomide arquitetura Kırsal Oturma Odası
sadala gomide arquitetura

sadala gomide arquitetura
sadala gomide arquitetura
sadala gomide arquitetura

Şimdi de canlı rengiyle ön plana çıkan mini bir oturma takımıyla karşı karşıyayız. Açık mutfak, yemek odası ve oturma bölümü iç içe olan odada alan fazla olmadığından oturma takımı küçük ama ilgi çekici bir modelden seçilmiş. Şüphesiz ilgi çekmesini sağlayan niteliği şeker pembesi rengi. Bir çatı katında bulunan ve ahşap ağırlıklı olan dekorasyonun oturma takımında ahşap malzeme kullanılmasa da orta sehpası tahtadan yapılma.

Büyüleyici bir salon

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Merdiven bitiminden başlayan salon resimdeki hizadan bakıldığından girişi kadar etkileyici görünüyor. 5 adet koltuktan oluşan oturma takımı konsept olarak benzerlikler gösterse de dikkat edildiğinde farklı detaylar göze çarpıyor. Arka kısmı lake ahşap kaplama tekli koltuklar bu detayıyla benzersiz hale gelmişler. Diğer tekli koltukların ise kol kısmındaki yarım daire oyuklar dikkat çekici. Oturma takımını tamamlayan geniş kanepe ise gri renkli ve kolları bulunmuyor.

Tekli koltukta pembe şıklığı

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Oturma takımının tamamının tekli koltuklardan oluştuğu bir örnekle karşı karşıyayız. Kenarlı beyaz ahşaptan iç kısımları toz pembeden oluşan oturma takımı, içinde geniş koltuklara yer vermeyen dizaynıyla klasikle modernliği birleştirmiş. Odanın duvar rengi olarak pembe renginin tercih edildiği dekorasyonda genel olarak beyaz ve pembe ağırlığı var denebilir. Duvarlardaki resimler ve tavan süslemesiyle de estetikleşen salon zarif bir tasarım örneği.

Desenli koltuklar

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Üç adet koltuktan oluşan oturma takımı desenli kumaşlarıyla ilginç hale gelmiş. Aynı zamanda her biri farklı şekil ve boyuta sahip. Arka kısmında damask benzeri bir kumaş kaplama olan berjer koltuk canlı bir renge sahip. Pencere önündeki daha geniş ve daha oval hatlara sahip ikinci koltuk, yine damaks benzeri ir desenle kaplamış. Şen minderleri olan ikili koltukta ise üst kısımlar hareketli olduğundan kenarlarında desen kullanılmış.

Akdeniz esintisi

Riemchen Cäsar, Rimini Baustoffe GmbH Rimini Baustoffe GmbH Akdeniz Oturma Odası
Rimini Baustoffe GmbH

Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH
Rimini Baustoffe GmbH

Bilhassa yazlık evler ve villalar için değerlendirebilecek oturma takımı Akdeniz stilinde dizayn edilmiş. Yuvarlak hatlara sahip koltuklar şekliyle enteresan hale gelen mobilyalardan. Dış kısımları koyu ve kalın hasırdan kaplama koltukların iç kısmında şişkin bembeyaz minderler kullanılmış. Banklı puf  da koltuğu yine aynı malzemelerden meydana getirilmiş. Özellikle sıcak bölgelerde oturuyorsanız iklimi de çağrıştıran modern bir takım.

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Siyah balina

Casa Moema, Cactus Arquitetura e Urbanismo Cactus Arquitetura e Urbanismo Akdeniz Oturma Odası
Cactus Arquitetura e Urbanismo

Cactus Arquitetura e Urbanismo
Cactus Arquitetura e Urbanismo
Cactus Arquitetura e Urbanismo

Üç parçadan oluşan bir başka oturma takımı yine Akdeniz stilinden izler taşıyor. Kaplan desenli  koltuk, siyah koltuklarla bir arada dekore edilmiş. İki koltuk arasındaki geçiş minder sayesinde yapılmış. Sehpa yerine ortaya konulmuş dev puf koltuk ise görünümü itibariyle dev bir balinayı andırsa da büyüklüğü sebebiyle orijinal bir parça haline gelmiş. 

Oturma odasında bir dekor

AMOREIRAS HOUSE, Catarina Batista Studio Catarina Batista Studio Akdeniz Oturma Odası
Catarina Batista Studio

Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio
Catarina Batista Studio

Güneşi andıran bir ayna, hemen önündeki beyaz koltuk ve iki yanındaki abajuruyla oturma takımının doğru aksesuarlarla bir araya geldiğinde estetik bir dekor oluşturabileceğine dair başarılı bir örnek. Geniş koltuğun beyaz rengi fon rengiyle birleşerek silikleşse de kare desenli pembe yastıklarla göz alıcı hale gelmiş. Koltuğun hemen yanında ise ahşap bir iskemle bulunuyor.

Parlayan koltuklar

Гостиная в восточном стиле, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Asyatik Oturma Odası
Гурьянова Наталья

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

Asyatik stilin parlak kumaşlarından nasibini almış oturma takımı bakır rengi dolayısıyla silik gibi görünse de parlak dokusuyla gayet ilgi çekici. Oval hatlara sahip koltuğun özellikle üst kıvrımları mobilyaya değişik bir hava katmış. Genel görünümü itibariyle egzotik bir ambiyansı olan oturma odasına çok uygun bir oturma takımı diyebiliriz. Enteresan küçük sehpası da ilgi çekici.

İrili ufaklı minderler

Casa de Palmar | 2009, Atelier Susana Camelo Atelier Susana Camelo Asyatik Oturma Odası
Atelier Susana Camelo

Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo
Atelier Susana Camelo

Özellikle resimdeki sade kesimli koltuklarda renk de göze çarpmıyorsa renkli minderler kullanmak çoğu zaman hayat kurtarır. Büyükten küçüğe doğru giden irili ufaklı minderler tatlı renk seçimleriyle de bir hayli sevimli görünüyorlar. Bu beyaz koltuğu tamamlayan oturma takımının diğer elemanları ise iki adet koyu renkli tekli koltuk. Tabii renkli minderlerden onlar da payına düşeni almış. Asyatik stile sahip bu tasarım Susana Camelo imzalı.

Esnek görünümlü deri zarafeti

Лондон в Казани, Decor&Design Decor&Design Eklektik Oturma Odası
Decor&amp;Design

Decor&Design
Decor&amp;Design
Decor&Design

Bir adet geniş koltuk ve bir adet yuvarlak puftan oluşan koltuk takımı iki adet parçadan da takım yapabileceğinize dair ipuçları veriyor. Pembemsi deri koltuğun esnek bir görünümü var. Yan taraflarından birinde oval bir çıkıntıya sahip. Bu detayı sayesinde ortadaki yuvarlak pufla uyum yakalamış. Puf koltuk ise beyaz renkli ve bir hayli büyük. Kapitone dikişleri olan koltuk klasik görünse de deriyle uyumu şahane.

Çarpıcı tasarımlar

Гостиная, Елена Марченко (Киев) Елена Марченко (Киев) Eklektik Oturma Odası
Елена Марченко (Киев)

Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)
Елена Марченко (Киев)

Tamamen yuvarlak bir şekle sahip oturma takımı devasa bir koltuktan oluşuyor. Ön kısmında da adeta girişi var diyebiliriz. Bu tasarımı tamamlamak içinse iç kısmına yine yuvarlak büyük bir masa yerleştirilmiş. Oturma takımı dışında odada iki adet tekli koltuk daha bulunuyor. Bunlar görünümleri itibariyle avangart parçalar. Zira alışılmadık üst kısımlarıyla görür görmez dikkati çekiyorlar.

İskandinav stil salon

Villa G C.F. Møller Architects Işıklıklar Ahşap Beyaz
C.F. Møller Architects

Villa G

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Duvarlarında çeşitli hayvanların yapay büstleri bulunan oturma odasında turuncu deriden bir oturma takımı tercih edilmiş. L şeklindeki koltuğun oturma minderleri oldukça geniş görünüyor. Aynı zamanda desenli yastıklarla süslenmiş. Tek parçadan oluşan oturma takımını bir adet sportif tekli koltukla iki adet sandalye tamamlamış. Renk seçimiyle yumuşak ve huzur veren bir görüntüye sahip.

Elegan koltuklar

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Modern Oturma Odası
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Siyah beyaz koltuk uyumu oturma takımları arasında sıkça rastlanan bir kombinasyondur. Ancak bur örnekte tekli koltukların göz alıcı olması beyaz olanı gölgede bırakmış. Klasik detaylara sahip tekli koltuklar zifiri siyah denebilir. Kenarlarında ise gümüş rengi kullanılarak çok şık bir imaja sahip olmuş. Aynı zamanda olağandan kısa boylu olması sebebiyle de farklı bir mobilya örneği.

Çizgilerle gelen estetik

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Divana benzeyen bir adet büyük koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan oturma takımı siyah beyaz çizgileriyle bir haliyle estetik. Büyük koltuk bir nevi yatak şeklinde. Kolları ve üst kısmı yok. Onun yerine duvara dizilmiş yastıklarla modern divan örneği gibi durmuş. Oval hatlı tekli koltuklar ise klasik çizgilere sahip. Ancak siyah beyaz çizgileriyle gayet trend görünüyor. İki koltuk arasındaki geçiş yine bir başka siyah çizgili minderle sağlanmış.

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