Farklı alternatiflerle oturma takımı

Yaşam alanlarımızın başında gelen oturma odalarının en önemli mobilyası oturma takımıdır. Zira hem misafirlerimizi ağırladığınız hem de gün içinde en çok vakit geçirdiğimiz mobilyalardan biridir. Misafirlerimizi ağırlama kısmında oturma takımlarının estetik durması da gerekir. Çünkü konuklarımızı en iyi şekilde ağırlamaya özen gösteririz. Bu da eşyaların şık görünmesinden geçer. Gün içinde vakit en çok vakit geçirme kısmına gelirsek ise oturma takımının muhakkak işlevsel ve konforlu olması gerekir. Aynı zamanda evin genel dekorasyonunu tamamlayacak, duvar renginden lamba seçimine dek kalan eşyaların seçiminde yol gösterecek önemli bir kriterdir. Çünkü oturma takımları genellikle oturma odalarının merkezinde bulunurlar. Daha fazla oturma takımı incelemek için ’Yeni model koltuk takımları ile güzelleşen salonlar’ yazımıza göz atabilirsiniz.
Nijerya’nın başkenti Abuja’da tasarlanan villa için hazırlanmış oturma takımı konsept tasarımlara dair başarılı bir örnek. L şeklindeki koltuğun olağan dışı uzunluğundan tut desenli kumaşına dek her bir detayıyla egzotikliğini hissettiriyor. Kare şeklindeki orta sehpası da desenli üst tabakasıyla otantik havayı arttıran bir unsur olmuş. Kalan eşyalar modern bile olsa tek başına oturma takımı istenen etkiyi sağlamış.
Şimdi de canlı rengiyle ön plana çıkan mini bir oturma takımıyla karşı karşıyayız. Açık mutfak, yemek odası ve oturma bölümü iç içe olan odada alan fazla olmadığından oturma takımı küçük ama ilgi çekici bir modelden seçilmiş. Şüphesiz ilgi çekmesini sağlayan niteliği şeker pembesi rengi. Bir çatı katında bulunan ve ahşap ağırlıklı olan dekorasyonun oturma takımında ahşap malzeme kullanılmasa da orta sehpası tahtadan yapılma.
Merdiven bitiminden başlayan salon resimdeki hizadan bakıldığından girişi kadar etkileyici görünüyor. 5 adet koltuktan oluşan oturma takımı konsept olarak benzerlikler gösterse de dikkat edildiğinde farklı detaylar göze çarpıyor. Arka kısmı lake ahşap kaplama tekli koltuklar bu detayıyla benzersiz hale gelmişler. Diğer tekli koltukların ise kol kısmındaki yarım daire oyuklar dikkat çekici. Oturma takımını tamamlayan geniş kanepe ise gri renkli ve kolları bulunmuyor.
Oturma takımının tamamının tekli koltuklardan oluştuğu bir örnekle karşı karşıyayız. Kenarlı beyaz ahşaptan iç kısımları toz pembeden oluşan oturma takımı, içinde geniş koltuklara yer vermeyen dizaynıyla klasikle modernliği birleştirmiş. Odanın duvar rengi olarak pembe renginin tercih edildiği dekorasyonda genel olarak beyaz ve pembe ağırlığı var denebilir. Duvarlardaki resimler ve tavan süslemesiyle de estetikleşen salon zarif bir tasarım örneği.
Üç adet koltuktan oluşan oturma takımı desenli kumaşlarıyla ilginç hale gelmiş. Aynı zamanda her biri farklı şekil ve boyuta sahip. Arka kısmında damask benzeri bir kumaş kaplama olan berjer koltuk canlı bir renge sahip. Pencere önündeki daha geniş ve daha oval hatlara sahip ikinci koltuk, yine damaks benzeri ir desenle kaplamış. Şen minderleri olan ikili koltukta ise üst kısımlar hareketli olduğundan kenarlarında desen kullanılmış.
Bilhassa yazlık evler ve villalar için değerlendirebilecek oturma takımı Akdeniz stilinde dizayn edilmiş. Yuvarlak hatlara sahip koltuklar şekliyle enteresan hale gelen mobilyalardan. Dış kısımları koyu ve kalın hasırdan kaplama koltukların iç kısmında şişkin bembeyaz minderler kullanılmış. Banklı puf da koltuğu yine aynı malzemelerden meydana getirilmiş. Özellikle sıcak bölgelerde oturuyorsanız iklimi de çağrıştıran modern bir takım.
Üç parçadan oluşan bir başka oturma takımı yine Akdeniz stilinden izler taşıyor. Kaplan desenli koltuk, siyah koltuklarla bir arada dekore edilmiş. İki koltuk arasındaki geçiş minder sayesinde yapılmış. Sehpa yerine ortaya konulmuş dev puf koltuk ise görünümü itibariyle dev bir balinayı andırsa da büyüklüğü sebebiyle orijinal bir parça haline gelmiş.
Güneşi andıran bir ayna, hemen önündeki beyaz koltuk ve iki yanındaki abajuruyla oturma takımının doğru aksesuarlarla bir araya geldiğinde estetik bir dekor oluşturabileceğine dair başarılı bir örnek. Geniş koltuğun beyaz rengi fon rengiyle birleşerek silikleşse de kare desenli pembe yastıklarla göz alıcı hale gelmiş. Koltuğun hemen yanında ise ahşap bir iskemle bulunuyor.
Asyatik stilin parlak kumaşlarından nasibini almış oturma takımı bakır rengi dolayısıyla silik gibi görünse de parlak dokusuyla gayet ilgi çekici. Oval hatlara sahip koltuğun özellikle üst kıvrımları mobilyaya değişik bir hava katmış. Genel görünümü itibariyle egzotik bir ambiyansı olan oturma odasına çok uygun bir oturma takımı diyebiliriz. Enteresan küçük sehpası da ilgi çekici.
Özellikle resimdeki sade kesimli koltuklarda renk de göze çarpmıyorsa renkli minderler kullanmak çoğu zaman hayat kurtarır. Büyükten küçüğe doğru giden irili ufaklı minderler tatlı renk seçimleriyle de bir hayli sevimli görünüyorlar. Bu beyaz koltuğu tamamlayan oturma takımının diğer elemanları ise iki adet koyu renkli tekli koltuk. Tabii renkli minderlerden onlar da payına düşeni almış. Asyatik stile sahip bu tasarım Susana Camelo imzalı.
Bir adet geniş koltuk ve bir adet yuvarlak puftan oluşan koltuk takımı iki adet parçadan da takım yapabileceğinize dair ipuçları veriyor. Pembemsi deri koltuğun esnek bir görünümü var. Yan taraflarından birinde oval bir çıkıntıya sahip. Bu detayı sayesinde ortadaki yuvarlak pufla uyum yakalamış. Puf koltuk ise beyaz renkli ve bir hayli büyük. Kapitone dikişleri olan koltuk klasik görünse de deriyle uyumu şahane.
Tamamen yuvarlak bir şekle sahip oturma takımı devasa bir koltuktan oluşuyor. Ön kısmında da adeta girişi var diyebiliriz. Bu tasarımı tamamlamak içinse iç kısmına yine yuvarlak büyük bir masa yerleştirilmiş. Oturma takımı dışında odada iki adet tekli koltuk daha bulunuyor. Bunlar görünümleri itibariyle avangart parçalar. Zira alışılmadık üst kısımlarıyla görür görmez dikkati çekiyorlar.
Duvarlarında çeşitli hayvanların yapay büstleri bulunan oturma odasında turuncu deriden bir oturma takımı tercih edilmiş. L şeklindeki koltuğun oturma minderleri oldukça geniş görünüyor. Aynı zamanda desenli yastıklarla süslenmiş. Tek parçadan oluşan oturma takımını bir adet sportif tekli koltukla iki adet sandalye tamamlamış. Renk seçimiyle yumuşak ve huzur veren bir görüntüye sahip.
Siyah beyaz koltuk uyumu oturma takımları arasında sıkça rastlanan bir kombinasyondur. Ancak bur örnekte tekli koltukların göz alıcı olması beyaz olanı gölgede bırakmış. Klasik detaylara sahip tekli koltuklar zifiri siyah denebilir. Kenarlarında ise gümüş rengi kullanılarak çok şık bir imaja sahip olmuş. Aynı zamanda olağandan kısa boylu olması sebebiyle de farklı bir mobilya örneği.
Divana benzeyen bir adet büyük koltukla iki adet tekli koltuktan oluşan oturma takımı siyah beyaz çizgileriyle bir haliyle estetik. Büyük koltuk bir nevi yatak şeklinde. Kolları ve üst kısmı yok. Onun yerine duvara dizilmiş yastıklarla modern divan örneği gibi durmuş. Oval hatlı tekli koltuklar ise klasik çizgilere sahip. Ancak siyah beyaz çizgileriyle gayet trend görünüyor. İki koltuk arasındaki geçiş yine bir başka siyah çizgili minderle sağlanmış.