Mükemmel alan tasarrufu çözümleriyle 135 metrekarelik bir ev

Kendiniz ve aileniz için bir ev yaptırmayı planlıyorsanız pek tabii ki evinizin mükemmel olmasını arzu edersiniz. Kusursuz evlerin ancak çok yüksek bütçelerle hayata geçirilebileceğini düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyerek başlayalım. Her ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda huzur, ferahlık ve mutluluk hissi veren ve estetik olarak da son derece doyurucu bir eve sahip olmak için büyük bütçelerden daha önemli olan bir şey var: Tasarım. Ev planınızı yaptırırken öncelikle aileniz ve sizin için en ideal olanı aramanız ve profesyonel mimarlarla kendi ihtiyaçlarınız ve zevkleriniz üzerine çalışmanız gerekir. Genişlik, güzellik, huzur, gösteriş vs gibi kavramlar kişiden kişiye ve aileden aileye oldukça farklılık gösteren kavramlardır. Kimileri için 200 metrekare dar gelirken, kimileri için 50 metrekare fazlasıyla yeterli bir alan olabilir. Ancak büyük bir malikanede de, küçücük bir prefabrik evde de, tasarım aşamasındaki en önemli unsurlardan biri ideal alan kullanımını yakalayabilmektir. Bugün sizlerle ne çok büyük, ne çok küçük; ortalama genişlikte ama harika bir alan kullanımı örneği sunan modern bir eve konuk olacağız. Fransa'nın batısında yer alan Nantes kentinde bulunan bu modern mimarili ev 135 metrekare genişliğinde. Garajı ve terası da bulunan bu harika evin yalnızca dış cephe özelliklerine ve iç görünümüne değil aynı zamanda mimari planlarına da göz gezdireceğiz. Umuyoruz ki bu harika planlar, yeni ev yaptırmayı düşünen okurlarımız için ilham verici olacaktır.