Mükemmel alan tasarrufu çözümleriyle 135 metrekarelik bir ev

Kendiniz ve aileniz için bir ev yaptırmayı planlıyorsanız pek tabii ki evinizin mükemmel olmasını arzu edersiniz. Kusursuz evlerin ancak çok yüksek bütçelerle hayata geçirilebileceğini düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyerek başlayalım. Her ihtiyacınızı karşılarken aynı zamanda huzur, ferahlık ve mutluluk hissi veren ve estetik olarak da son derece doyurucu bir eve sahip olmak için büyük bütçelerden daha önemli olan bir şey var: Tasarım. Ev planınızı yaptırırken öncelikle aileniz ve sizin için en ideal olanı aramanız ve profesyonel mimarlarla kendi ihtiyaçlarınız ve zevkleriniz üzerine çalışmanız gerekir. Genişlik, güzellik, huzur, gösteriş vs gibi kavramlar kişiden kişiye ve aileden aileye oldukça farklılık gösteren kavramlardır. Kimileri için 200 metrekare dar gelirken, kimileri için 50 metrekare fazlasıyla yeterli bir alan olabilir. Ancak büyük bir malikanede de, küçücük bir prefabrik evde de, tasarım aşamasındaki en önemli unsurlardan biri ideal alan kullanımını yakalayabilmektir. Bugün sizlerle ne çok büyük, ne çok küçük; ortalama genişlikte ama harika bir alan kullanımı örneği sunan modern bir eve konuk olacağız. Fransa'nın batısında yer alan Nantes kentinde bulunan bu modern mimarili ev 135 metrekare genişliğinde. Garajı ve terası da bulunan bu harika evin yalnızca dış cephe özelliklerine ve iç görünümüne değil aynı zamanda mimari planlarına da göz gezdireceğiz. Umuyoruz ki bu harika planlar, yeni ev yaptırmayı düşünen okurlarımız için ilham verici olacaktır.
Evin dış cephesini görür görmez aslında evin iç planlarının da ne kadar incelikli bir tasarımın ürünü olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Asimetrik bir yapıya sahip olan mimaride farklı çatı yükseklikleri ilk dikkat çeken unsurlardan biri. Bu farklı çatı eğimleri ve yükseklikleri aslında evin içindeki alanlar için de bir hayli belirleyici oluyor. Keskin çizgilere sahip dış cephede sıradan konut projelerinden çok daha farklı bir atmosfer seziliyor. 135 metrekare oturum alanına sahip olan ev, asimetrik bir Z şeklinde dizayn edilmiş ve ön tarafta bir de otomobil garajı bulunuyor.
Evin girişi birbirini kesen iki cephenin birleştiği noktada kalıyor. Bu nokta evin diğer alanlarına erişim noktası olduğundan ve garajla da doğrudan bağlantılı olduğu için çatı yüksekliği diğer alanlardan daha az.
Terasa bakan arka cephede ise geniş camlarla kaplı olan ve evin sosyal alanlarını oluşturan yaşam alanları ön plana çıkıyor. Ortada bulunan kısım tüm ailenin ihtiyaç ve zevkleri göz önünde tutularak dizayn edilmiş ve bahçeyle en çok bağlantısı olan ve en aktif yaşam alanı olarak tasarlanmış.
Evin içinden bahçeye doğru baktığımızda ise cam Fransız kapılar kendilerini hemen belli ediyorlar. Tavan yüksekliği içeride eşsiz bir ferahlık ve modernlik yaratıyor. Renk tercihleri de tıpkı konutun dış cephesinde olduğu gibi yalın ama etkileyici.
Evin ayrıntılı planına baktığımızda ise incelikli bir mimari çalışmanın eserini görebiliyoruz. Yatay bir Z şeklinde dizayn edilen mimaride en çok öne çıkan şeylerden biri de asimetrik bir dokuyla harika bir ahenk yaratılıyor olması.
Bu üç boyutlu diyagram çalışmasında da evin farklı genişlik ve yüksekliklerinin hangi alanlarda ne sebeple tasarlandığını daha net anlayabiliyoruz. En yüksek tavana sahip olan orta alan yemek odasının, oturma odasının ve diğer ortak yaşam alanlarının bulunduğu alan. Sosyal olarak en aktif kullanılan bu ortak yaşam alanları açık plan şeklinde dizayn edilmiş. Ortak alanların iki tarafına yerleştirilmiş olan ve yeşil ile vurgulanan bölgelerde ise yatak odaları ve banyolar gibi özel alanlar bulunuyor. Gri alanlarda ise garaj, çamaşır odası gibi yalnızca işleve yönelik yaşam alanları var.