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Herkesi hayrete düşürecek 9 yatak fikri

umit atdağ umit atdağ
LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Eklektik Yatak Odası
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Yatak odaları kişilere özel olduğu için kullanıcıların tarzına ve yaşantısına uygun olarak dekore edilir. Yatak odası dekorasyonları çok uzun yıllar sonucu değişkenlik gösteren, dekorasyon akımlarından en az etkilenen alanlardır. Standart ve klasik yatak odaları günümüzde hala kullanılsa ve tercih edilse de aykırı ve farklı tasarımlara sahip, özgür ruhlu kişilerce yapılan yatak odası tasarımları evlerin en göz alıcı odaları olmaktadır. Homify aykırı yatak odası dekorasyonlarından örenklerin bir araya getirildiği yazımızda farklı tasarımlar il ehem insana mutluluk veren, hem insanın ruhunu deşarj eden hem de görsel açıdan mükemmel olan yatak odalarını yakından inceliyoruz. Bir yatak odasının nasıl mükemmel bir yatak odası olduğuna birlikte şahit olalım.

Ahşap ve yatak odası doğallığı

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Eklektik Yatak Odası
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Yatak odanızda doğal bir ortamın olmasını istiyorsanız resimdeki gibi ahşap kütüklerden oluşmuş bütünleşik bir yatak tasarımı yapabilir veya sade ahşap iskelete sahip yataklar tercih ederek yatak odanızın mükemmel olmasını sağlayabilirsiniz. Ahşap kitaplık  başlığı olmayan yatağı tamamlayarak doğal ortamı pekiştirmiş.

Köşe konsepti

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Endüstriyel Yatak Odası
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Yatak odası için ayrılan alanı en işlevsel şekilde dekore ederek ferah bir yatak odası oluşturmak için odanın köşesine dekore edilen yatak odası özel kaydıraklı modern cibinliği ile mahrem alan şeklinde ayrılmış. Beyaz renklerin haki renkler ile muhteşem uyumu yatak odasının kusursuz ve ferah bir yatak odası olmasını sağlamış.

Şık yatak odası

Camelia Divan Button & Sprung Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

Bir yatak odası için en önemli özellik ferah ve havadar olmasıdır. Bu yatak odası pencere kenarına oldukça yakın düşünülmüş ve bahçe ile iç içe doğal ortam ile bütünleşik duygu yüklü bir yatak odası dekorasyonuna imza atılmış. Yine beyaz renkler  koyu renkler ile uyumlu bir şekilde dekore edilerek ihtişam dolu bir yatak odası oluşturulmuş.

Askılı yatak odası

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

Yataklar genel olarak yere sabitlenmiş şekilde kullanılsa da farklılık yaparak resimdeki gibi kalın halatların kullanıldığı görkemli ve ihtişamlı bir yatak odası sahibi olabilirsiniz. Kırmızı renkli tavan ve ahşap yatak takımı evinizin yatak odasının görkemli bir yatak odası olmasına katkı sağlar. 

Aydınlatmanın önemi

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Yatak Odası
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Aydınlatma yatak odalarına ruh katan, duygu yüklü yatak odaları ortaya çıkaran en önemli unsurlardır. Yatak odalarında aydınlatma oldukça şık ve düzenli bir şekilde dizayn edildiğinde resimdeki gibi ışıl ışıl bir yata odası oluşturulabilir. Görsel anlamda kusursuz olan yatak odasında ışıklar insanı mest edecek kadar güzel.

Aykırı tasarımlar

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Düz renklerde sade yatak odalarından çok farklı olarak resimdeki gibi paletlerden yapılmış olan ve yazılı duvar kağıtları ile süslenmiş olan  yatak odası tasarımları insanın ruhunun özgür olmasını sağlıyor. duvar kağıdı seçimini tarzınıza uygun bir şekilde yaptığınızda muhteşem bir yatak odası sahibi olmanız işten bile değil.

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Tavan arası yatak odaları

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. Kırsal Yatak Odası
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

Çatı katları yatak odası için en ideal alanlardan biridir. Geniş alanlara dekore edilen yatak odaları insana huzur ve ferahlık verir. Bu örnek yatak odasında olduğu gibi çatı katının bir köşesine farklı bir yatak takımı yerleştirilmiş ve çatı katı işlevsel, ferah ve havadar bir yatak odası haline getirilmiş.

Turkuaz ve beyaz renkler

homify Endüstriyel Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odalarında renk uyumu en önemli unsurdur. renk uyumu yakalandığında küçük veya büyük bir yatak odası olması çok önemli olmaz. Bu örnekte olduğu gibi sade ve minimalist düzende dekore edilmiş olan yatak odası  turkuaz ve beyaz renklerin mükemmel  kontrastı ile hayranlık verici bir güzelliğe sahip olmuş.

Kraliçe odası

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA Eklektik Yatak Odası
3D_DESIGNER_ALLA

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

Kusursuz ve eksiksiz bir yatak odası denildiğinde resimdeki gibi bir yatak odası aklımıza geliyor. Eski model oyma ve işlemeli bir yatak takımı, prenses odalarında olan tül cibinlik ve muhteşem tavan  işlemeleri yatak odasının kusursuz olmasını sağlamış. Yatak odasındaki renk   uyumu insanların hayran kalacağı, mest olacağı bir güzelliği ortaya çıkarmış.

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