Daha düzenli alanlar için depolama fikirlerine ne dersiniz?

Düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olmak için, işe kalabalıkları görünmez edecek depolama alanları ile başlamak en doğrusu olur. Ev dekorasyonunuzda eşyalar ne kadar yerli yerindeyse, evin genel görüntüsü de o kadar ferah ve hoş olacaktır. Bu nedenle başarılı ve iyi planlanmış bir dekorasyonun bol sayıda depolama alanı barındırması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Peki evinizde yeterince depolama alanı var mı? Yoksa ek depolama alanları için çözümler bulmak ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık ve yaratıcı depolama alanları tanıtacağız. Ayakkabılık, etajer, vestiyer, askılık ve raf gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek, birbirinden güzel bu mobilyaları çok seveceksiniz.
Ayakkabılık ve benzeri depolama üniteleri için farklı örnekler bulmak için “Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 7 antre fikri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Eğer evinizin girişinde buna benzer bir boş alan varsa hiç düşünmeden bir marangozla görüşerek bu alanı ayakkabılık olarak değerlendirebilirsiniz. Dilediğiniz renk ve modelde birkaç parça ahşap ile yapılacak basit bir ayakkabılık antrenize son derece şık bir görüntü ve fonksiyonellik kazandırabilir. Askılık, dolap ve çekmece olarak da kullanabileceğiniz bölmeler ekletebilirsiniz. Hem ayakkabılarınız hem kışlık eşyalarınız için muhteşem bir depolama alanı kazanmış olabilirsiniz. Üstelik ekonomik ve pratik bir yoldan.
Hemen her mağazada bulabileceğiniz bu çok amaçlı dolaplar da depolama alanı sorununuzun çözümü olabilir. Farklı renk, model, kalite ve ölçülerde bulabileceğiniz bu tip dolaplar evin her odasında, her alanında iş görebiliyor. Eskiyenlerini ise bahçe dekorasyonlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bu tip dolaplardan en az bir iki tane her evde bulunması şart.
Evinize şık bir depolama alanı lazımsa bu tip, basit ama farklı tasarımları da değerlendirebilirsiniz. Hasır sepetleri ile doğal ve sevimli bir görüntüsü olan bu çekmeceli dolap evinizin her odasına uyum sağlayabilir. Üstelik rustik, akdeniz, iskandinav, kırsal, tropikal gibi birçok dekorasyon stilinde bu tip sepetli modellerin önemli bir yeri vardır.
Merdiven altlarını değerlendirmenin şüphesiz en etkili yolu ayakkabılık ve dolaplardır. Merdivenin yapısal özelliklerine ve ölçülerine göre özel olarak üretilen bu tip dolapların onlarca farklı kullanım alanı var. Ayakkabılarınız için, elbise askılığı olarak, kitaplık olarak, yük dolabı olarak hatta kiler olarak bile kullanabilirsiniz. Ne tip bir depolama yapacağınıza karar vermeniz yeterli.
Depolama alanı denince hemen kapalı dolapları düşünmeyin. Bu tip açık raflar ve askılıklar da depolama alanı olarak oldukça verimli kullanılabilir. Hem kaban ve montlarınız için hem şemsiye gibi aksesuarlarınız için hem de ayakkabılarınız için kullanabilirsiniz. Evin her odasına uyum sağlayabilecek bir model.
Boy dolapların birçok farklı amaçla kullanılabildiğini zaten biliyorsunuzdur. Evinizin dolaba ihtiyaç her köşesinde yer alabilen bu dolapların bir de aynalı modelleri var. Kapaklarındaki boy ayna sayesinde hem çok amaçlı hem de fonksiyonel bir mobilya halini alıyor.
Eski sandık ve bavulların depolama amacı ile çok şık şekillerde değerlendirilebildiğine şahit olmuşsunuzdur. Özellikle bahçe ve teras dekorasyonlarında tahta sandıklar çok işlevsel olabiliyor. Vintage görünüm kazanmak için yalnızca dekoratif amaçlı bile kullanabilirsiniz.
Son yıllarda özellikle internet sitelerinde bu tip farklı tasarım mobilyalara sık sık rastlıyoruz. Eğer siz de dekorasyonlarınızda bu tip eğlenceli görüntüler oluşturmak istiyorsanız farklı renk ve ölçülerde bulunabilen bu lego dolapları değerlendirebilirsiniz.