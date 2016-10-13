현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Daha düzenli alanlar için depolama fikirlerine ne dersiniz?

Homify Homify
GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Ev İçiDepo
Loading admin actions …

Düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olmak için, işe kalabalıkları görünmez edecek depolama alanları ile başlamak en doğrusu olur. Ev dekorasyonunuzda eşyalar ne kadar yerli yerindeyse, evin genel görüntüsü de o kadar ferah ve hoş olacaktır. Bu nedenle başarılı ve iyi planlanmış bir dekorasyonun bol sayıda depolama alanı barındırması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Peki evinizde yeterince depolama alanı var mı? Yoksa ek depolama alanları için çözümler bulmak ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık ve yaratıcı depolama alanları tanıtacağız. Ayakkabılık, etajer, vestiyer, askılık ve raf gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek, birbirinden güzel bu mobilyaları çok seveceksiniz.

Ayakkabılık ve benzeri depolama üniteleri için farklı örnekler bulmak için “Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 7 antre fikri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Antreler için modern bir ayakkabılık

Galeriehaus im Dünenwald, Möhring Architekten Möhring Architekten Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Eğer evinizin girişinde buna benzer bir boş alan varsa hiç düşünmeden bir marangozla görüşerek bu alanı ayakkabılık olarak değerlendirebilirsiniz. Dilediğiniz renk ve modelde birkaç parça ahşap ile yapılacak basit bir ayakkabılık antrenize son derece şık bir görüntü ve fonksiyonellik kazandırabilir. Askılık, dolap ve çekmece olarak da kullanabileceğiniz bölmeler ekletebilirsiniz. Hem ayakkabılarınız hem kışlık eşyalarınız için muhteşem bir depolama alanı kazanmış olabilirsiniz. Üstelik ekonomik ve pratik bir yoldan.

Çok amaçlı dolaplar

Equilibre, Lucile Roybier Lucile Roybier Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Lucile Roybier

Lucile Roybier
Lucile Roybier
Lucile Roybier

Hemen her mağazada bulabileceğiniz bu çok amaçlı dolaplar da depolama alanı sorununuzun çözümü olabilir. Farklı renk, model, kalite ve ölçülerde bulabileceğiniz bu tip dolaplar evin her odasında, her alanında iş görebiliyor. Eskiyenlerini ise bahçe dekorasyonlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bu tip dolaplardan en az bir iki tane her evde bulunması şart. 

Şık bir etajer

Salle a manger villa de Founex, LAdesign LAdesign Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
LAdesign

LAdesign
LAdesign
LAdesign

Evinize şık bir depolama alanı lazımsa bu tip, basit ama farklı tasarımları da değerlendirebilirsiniz. Hasır sepetleri ile doğal ve sevimli bir görüntüsü olan bu çekmeceli dolap evinizin her odasına uyum sağlayabilir. Üstelik rustik, akdeniz, iskandinav, kırsal, tropikal gibi birçok dekorasyon stilinde bu tip sepetli modellerin önemli bir yeri vardır.

Merdiven altı depolama yöntemi

Storage under stairs Fraher and Findlay Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
Fraher and Findlay

Storage under stairs

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
Fraher and Findlay

Merdiven altlarını değerlendirmenin şüphesiz en etkili yolu ayakkabılık ve dolaplardır. Merdivenin yapısal özelliklerine ve ölçülerine göre özel olarak üretilen bu tip dolapların onlarca farklı kullanım alanı var. Ayakkabılarınız için, elbise askılığı olarak, kitaplık olarak, yük dolabı olarak hatta kiler olarak bile kullanabilirsiniz. Ne tip bir depolama yapacağınıza karar vermeniz yeterli. 

Yaratıcı tasarımlar

homify Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler
homify

homify
homify
homify

Depolama alanı denince hemen kapalı dolapları düşünmeyin. Bu tip açık raflar ve askılıklar da depolama alanı olarak oldukça verimli kullanılabilir. Hem kaban ve montlarınız için hem şemsiye gibi aksesuarlarınız için hem de ayakkabılarınız için kullanabilirsiniz. Evin her odasına uyum sağlayabilecek bir model. 

Aynalı boy dolaplar

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

Boy dolapların birçok farklı amaçla kullanılabildiğini zaten biliyorsunuzdur. Evinizin dolaba ihtiyaç her köşesinde yer alabilen bu dolapların bir de aynalı modelleri var. Kapaklarındaki boy ayna sayesinde hem çok amaçlı hem de fonksiyonel bir mobilya halini alıyor. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Sandıklar

Koffertische, FrauSchrader FrauSchrader Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları
FrauSchrader

FrauSchrader
FrauSchrader
FrauSchrader

Eski sandık ve bavulların depolama amacı ile çok şık şekillerde değerlendirilebildiğine şahit olmuşsunuzdur. Özellikle bahçe ve teras dekorasyonlarında tahta sandıklar çok işlevsel olabiliyor. Vintage görünüm kazanmak için yalnızca dekoratif amaçlı bile kullanabilirsiniz. 

Eğlenceli dizaynlar

GIOCHIAMO, YU HIRAOKA DESIGN YU HIRAOKA DESIGN Ev İçiDepo
YU HIRAOKA DESIGN

GIOCHIAMO

YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN
YU HIRAOKA DESIGN

Son yıllarda özellikle internet sitelerinde bu tip farklı tasarım mobilyalara sık sık rastlıyoruz. Eğer siz de dekorasyonlarınızda bu tip eğlenceli görüntüler oluşturmak istiyorsanız farklı renk ve ölçülerde bulunabilen bu lego dolapları değerlendirebilirsiniz.  

Taş havuzlu ve bahçeli 18 merdiven: Göz alıcı!
Bu depolama fikirlerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler