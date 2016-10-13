Daha düzenli alanlar için depolama fikirlerine ne dersiniz?

Düzenli ve şık bir dekorasyona sahip olmak için, işe kalabalıkları görünmez edecek depolama alanları ile başlamak en doğrusu olur. Ev dekorasyonunuzda eşyalar ne kadar yerli yerindeyse, evin genel görüntüsü de o kadar ferah ve hoş olacaktır. Bu nedenle başarılı ve iyi planlanmış bir dekorasyonun bol sayıda depolama alanı barındırması gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Peki evinizde yeterince depolama alanı var mı? Yoksa ek depolama alanları için çözümler bulmak ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere birbirinden şık ve yaratıcı depolama alanları tanıtacağız. Ayakkabılık, etajer, vestiyer, askılık ve raf gibi farklı amaçlarla kullanılabilecek, birbirinden güzel bu mobilyaları çok seveceksiniz.

Ayakkabılık ve benzeri depolama üniteleri için farklı örnekler bulmak için “Türkiye'den aynen kopya çekebileceğiniz 7 antre fikri” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.