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Bahçenizde fark yaratacak 6 parlak fikir

Meral Eser Meral Eser
B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS Modern Havuz
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Havadar ve açık alanlarda vakit geçirmek ister, günün yorgunluk ve stresini atmak için ferah bir atmosfer ararız. Bahçeler ve teraslar ise temiz hava almak ve sevdiklerimizle keyifli zaman geçirmek için uygun alanlardır. Eğer bahçeli bir evde yaşamayı düşünüyorsanız, ya da halihazırda bahçeli bir evde yaşıyorsanız bahçe dekorasyonunu daha işlevsel ve estetik hale getirmek için pratik fikirler mevcut. Bu yazımızda bahçe dekorasyonunda fark yaratan bazı örnekleri bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.

1. Minyatür dekoratif saksılar

PEQUENO JARDIM APARTAMENTO TÉRREO. SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Modern Bahçe
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Dekoratif saksılar farklı ebatlarla bulunduğu alana göre şık dekorlar oluşturmanızı sağlayabilir. Şık ve zarif dekor fikirleri için minyatür saksı modelleri  göze hitap eden bir bahçe ya da teras alanını dekore etmenize yardımcı olabilir. Hem ekonomik hem de ince detaylarla döşenen bir bahçe alanı üzerine düşünüyorsanız, örnek görselde görüldüğü üzere bitki saksıları ile dekoratif amaçlı minyatür saksılar değerlendirilebilir. Özellikle barbekü alanı için  şık dizayn fikirleri arayanların ilgisini çekebilir.

2. Yeşil duvarlar

SmogShoppe, Woolly Pocket Woolly Pocket
Woolly Pocket

SmogShoppe

Woolly Pocket
Woolly Pocket
Woolly Pocket

Dikey bahçeler günümüzde oldukça revaçta. Eğer bahçenizde fark yaratan bahçe dekorları ile ilgili fikirler arıyorsanız, bahçe duvarlarınız içi ayrılan alanı hesaplayın. Hangi tür bitkilerin bahçeniz için uygun olacağını belirledikten sonra dikey bahçe modelleri ile ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz. Özellikle küçük bahçeler için dikey bahçeler hem ferah bir görünüm kazandırır, hem de işlevsel ekstra zemin alanı sunar.

3. Patika yol

Casa 1, ESTÚDIO danielcruz ESTÚDIO danielcruz Modern Evler
ESTÚDIO danielcruz

ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz
ESTÚDIO danielcruz

Geniş bir bahçeye sahipseniz, geçiş alanları ilişkisini sağlamak için patika yollar dizayn ederek göze hitap eden bir sonuç elde edebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere çimler arasında şık ve özenle tasarlanmış bir yürüme yolu dizayn ediliyor. Göze hitap eden manzarası ile enfes bir bahçe yolu.

4. Simetri ahengi

Casa Sotogrande, Terra Terra Modern Bahçe
Terra

Terra
Terra
Terra

Bahçe düzeni ile ilgili göze hitap eden fikirler arasında simetri oluşturmayı değerlendirebilirsiniz. Örneğin iyi biçilen çimlerin arasında patika yolda ilerlerken iki yanı bitki ve çiçeklerle donatmak istiyorsanız, göze simetri oluşturmak ayrıca göze hitap edecektir. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.

5. Dekoratif bitkilerle oturma alanı

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista Modern Bahçe
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

Bahçe ve teraslarınızda şık çözümler üretmek istiyorsanız, dekoratif bitkilerle ferah ve göz alıcı bir oturma alanı dizayn edebilirsiniz. Doğal ahşap bankların yeşille çevrili olması ferah bir etki uyandıracaktır. Doğal malzemeler ve bitki örtüsü ekonomik yollarla bahçenizi güzelleştirmeye yetecektir. Daha ferah ve iç açıcı bir oturma alanı dekore etmek istiyorsanız dekoratif bitkilerden faydalanın.

6. Natürel dokulardan vazgeçmeyin

Casa Madeira, Riscos & Atitudes, Lda Riscos & Atitudes, Lda Modern Bahçe Masif Ahşap Kahverengi
Riscos &amp; Atitudes, Lda

Riscos & Atitudes, Lda
Riscos &amp; Atitudes, Lda
Riscos & Atitudes, Lda

Gerek bahçe dizaynı, gerekse teraslar için dekoratif bitkilerin önemli bir derece fark yarattığı aşikar. Mümkün olabildiğince natürel dokuların göze hitap ettiği manzaralardan faydalanın. Doğal bitki ve çiçeklerin yanı sıra, yürüme alanı oluşturacak döşeme zemini için doğal ahşap, ya da doğal taş gibi natürel dokular çevre ile uyum ve ahenk sağlar.

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