Bahçenizde fark yaratacak 6 parlak fikir

Havadar ve açık alanlarda vakit geçirmek ister, günün yorgunluk ve stresini atmak için ferah bir atmosfer ararız. Bahçeler ve teraslar ise temiz hava almak ve sevdiklerimizle keyifli zaman geçirmek için uygun alanlardır. Eğer bahçeli bir evde yaşamayı düşünüyorsanız, ya da halihazırda bahçeli bir evde yaşıyorsanız bahçe dekorasyonunu daha işlevsel ve estetik hale getirmek için pratik fikirler mevcut. Bu yazımızda bahçe dekorasyonunda fark yaratan bazı örnekleri bir araya getirdik, ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Dekoratif saksılar farklı ebatlarla bulunduğu alana göre şık dekorlar oluşturmanızı sağlayabilir. Şık ve zarif dekor fikirleri için minyatür saksı modelleri göze hitap eden bir bahçe ya da teras alanını dekore etmenize yardımcı olabilir. Hem ekonomik hem de ince detaylarla döşenen bir bahçe alanı üzerine düşünüyorsanız, örnek görselde görüldüğü üzere bitki saksıları ile dekoratif amaçlı minyatür saksılar değerlendirilebilir. Özellikle barbekü alanı için şık dizayn fikirleri arayanların ilgisini çekebilir.
Dikey bahçeler günümüzde oldukça revaçta. Eğer bahçenizde fark yaratan bahçe dekorları ile ilgili fikirler arıyorsanız, bahçe duvarlarınız içi ayrılan alanı hesaplayın. Hangi tür bitkilerin bahçeniz için uygun olacağını belirledikten sonra dikey bahçe modelleri ile ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz. Özellikle küçük bahçeler için dikey bahçeler hem ferah bir görünüm kazandırır, hem de işlevsel ekstra zemin alanı sunar.
Geniş bir bahçeye sahipseniz, geçiş alanları ilişkisini sağlamak için patika yollar dizayn ederek göze hitap eden bir sonuç elde edebilirsiniz. Örnek görselde görüldüğü üzere çimler arasında şık ve özenle tasarlanmış bir yürüme yolu dizayn ediliyor. Göze hitap eden manzarası ile enfes bir bahçe yolu.
Bahçe düzeni ile ilgili göze hitap eden fikirler arasında simetri oluşturmayı değerlendirebilirsiniz. Örneğin iyi biçilen çimlerin arasında patika yolda ilerlerken iki yanı bitki ve çiçeklerle donatmak istiyorsanız, göze simetri oluşturmak ayrıca göze hitap edecektir. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Bahçe ve teraslarınızda şık çözümler üretmek istiyorsanız, dekoratif bitkilerle ferah ve göz alıcı bir oturma alanı dizayn edebilirsiniz. Doğal ahşap bankların yeşille çevrili olması ferah bir etki uyandıracaktır. Doğal malzemeler ve bitki örtüsü ekonomik yollarla bahçenizi güzelleştirmeye yetecektir. Daha ferah ve iç açıcı bir oturma alanı dekore etmek istiyorsanız dekoratif bitkilerden faydalanın.
Gerek bahçe dizaynı, gerekse teraslar için dekoratif bitkilerin önemli bir derece fark yarattığı aşikar. Mümkün olabildiğince natürel dokuların göze hitap ettiği manzaralardan faydalanın. Doğal bitki ve çiçeklerin yanı sıra, yürüme alanı oluşturacak döşeme zemini için doğal ahşap, ya da doğal taş gibi natürel dokular çevre ile uyum ve ahenk sağlar.
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