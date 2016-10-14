Bahçenizde fark yaratacak 6 parlak fikir

Gerek bahçe dizaynı, gerekse teraslar için dekoratif bitkilerin önemli bir derece fark yarattığı aşikar. Mümkün olabildiğince natürel dokuların göze hitap ettiği manzaralardan faydalanın. Doğal bitki ve çiçeklerin yanı sıra, yürüme alanı oluşturacak döşeme zemini için doğal ahşap, ya da doğal taş gibi natürel dokular çevre ile uyum ve ahenk sağlar.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Bakınca insanı mutlu eden 8 ev' yazımız da ilginizi çekebilir.