Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler mobilya ve eşyaları seçerken uyumlu tekstil dokularına odaklanabilir. Özellikle klasik stil zarafetle muhteşem uyu sağlayan kadife dokular oldukça cazibelidir. Renklerin uyum ve ahenginin yanı sıra, klasik stil zarif çizgilerin öne çıktığı bu çalışmada huzur veren bir atmosfer de sağlanıyor. Dinlendiren ve ferah bir etki eden renklere odaklanabilirsiniz.

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