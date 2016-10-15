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Türkiye'de bir evden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Meral Eser Meral Eser
Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
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Günümüzde klasik stil öğelerin kattığı karakteristik unsurlardan vazgeçmeyenlerin sayısı sanıldığından daha fazla. Geleneksel dokuları mimariye ve iç dekorasyona yansıtmak, görkem ve zarafeti dekorasyon unsurları ile yakalamak mümkün. İncelikli işçiliklerle hazırlanmış şık dekor fikirleri ilginizi çekebilir. Bu yazımızda sizlere Türkiye'den zarafet unsurları ile dikkat çeken bir ev projesini tanıtacağız, ilham veren şık dekor fikirleri bulacağınızı umuyoruz.

1. Salonda tarz ve stile yer açın

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Renklerin ahengi ile nefis bir manzaraya eşlik eden salonun her bir karesi özenle tasarlanıyor. Genel ahengi ile tavandan döşeme zeminine, mobilyalardan duvar dekorlarına kadar renk uyumu ve zarif çizgiler hakim. Şıklığı dekoratif aksesuarlarla pekiştiren salonda, tavan dekoru detaylarına da önem veriliyor. Ferah atmosferi ve şık  detayları ile göz alıcı bir salon. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz

2. Yemek alanında dekoratif aksesuarlarla şıklık katın

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Şık ve görkemli bir avize, yemek masasını odak alıyor. Akşam davetlerinde muntazam ışıklandırma ile göze hitap eden zarif bir yemek daveti olmasını sağlıyor. Tüm bunların yanı sıra zarafet unsuru aksesuarlarla incelik ve şıklık ön plana çıkıyor. Eğer şıklık katan ince detaylarla masanızı süslemek istiyorsanız, örnek görseldeki yemek masası ilginizi çekebilir. Aksesuar ve gereçlerin kullanımı şıklık katarken, salonun diğer alanları ile benzer çizgide klasik stil öğeler barındırıyor.

3. Dekoratif açık raflarla objeleri sergileyebilirsiniz

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Oturma Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Açık renk tonları hakim olan tavan ve duvar dekorları belli bir uyum ve ahenk içeriyor. Göz karmaşası yaratmayan açık dekoratif raflar yine açık renklerle uyum sağlıyor. Nefis bir deniz manzarasına eşlik eden bu köşede pencere önü için de özenle tasarlanan perde dekorları ihmal edilmemiş. Perdelerle koltuk takımının uyumu, muhteşem manzara ve dekoratif objelerin sergilendiği raflar göze hitap ediyor.

4. Mutfağınızda şık oturma alanları dizayn edin

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Mutfak
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Modern stille klasiğin buluştuğu şahane bir mutfak. Gerek günümüz teknolojileri ile tam donanımlı bir mutfak olması, gerekse şık detaylarla oturma grupları köşesi oluşturması bakımından göze hitap eden bir örnek. Nefis deniz manzarası eşliğinde mutfak kahveleri yudumlayarak sohbet etmek mümkün. Öte yandan mutfak işlerini aksatmadan konfor sunan bir mutfağa sahip olmak oldukça keyifli olacak.

5. Yatak odasında konfor ve ışıklandırma unsurlarına dikkat edin

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Yatak Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Gerek ışıklandırma unsurları, gerekse şık detaylarla dekore edilen bir yatak odası keyifli bir dinlenme alanı oluşturmanız yardımcı olabilirsiniz. Eğimli yatak başlığı ve şık yatak karyolası dizaynı yatak odası dekorasyonunu merkez alıyor. Şık avize dizaynı ile merkez odak alınıyor. Tavan dekoruna da ayrı özen gösteriliyor. Kahverengi ile yeşilin şahane uyumu ise göze hitap ediyor.

6. Dokularla ayrıcalık katın: Kadifenin zarafeti

Phaselis Konutları Antalya, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık Modern Yatak Odası
Mimoza Mimarlık

Phaselis Konutları Antalya

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

Ev dekorasyonu ile ilgilenenler mobilya ve eşyaları seçerken uyumlu tekstil dokularına odaklanabilir. Özellikle klasik stil zarafetle muhteşem uyu sağlayan kadife dokular oldukça cazibelidir. Renklerin uyum ve ahenginin yanı sıra, klasik stil zarif çizgilerin öne çıktığı bu çalışmada huzur veren bir atmosfer de sağlanıyor. Dinlendiren ve ferah bir etki eden renklere odaklanabilirsiniz.

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