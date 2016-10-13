Taş havuzlu ve bahçeli 18 merdiven: Göz alıcı!

Evimizin bir parçası olan merdivenler işlevselliği ile öne çıkan bir unsurdur. Merdiven altı boşlukları ise harika tasarım fikirleri ile dekoratif alanlara dönüşebilirler. Aşağıda sizin seçtiğimiz merdiven altı bahçelerini inceleyerek kendi yaşam alanınız için ilham alabilirsiniz.
Bu örnekte çok daha geniş bir alana sahip merdiven altı bahçesi görüyoruz. Öyle ki küçük bir ağaç dahi bulunuyor. Bahçeyi çevreleyen koyu ahşap çerçeve ise resmi tamamlamış.
Şeffaf cam korkuluğu ve ahşap basamakları ile son derece şık ve çağdaş bir tasarım ürünü olan merdiven, gri çakıl taşlı bahçesi ile daha göz alıcı hale gelmiş.
Ahşap yerine cam ve mermer kullanılan bu merdivende bahçe için ek alan yapılarak L biçiminde bir tasarım elde edilmiş. Duvardaki büyük resim ile son derece çağdaş bir ambiyansı var.
Merdiven bitimine eklenen devasa mermer basamaklar parlak yüzeyleriyle göz alıcı görünüyorlar. Bahçeyi oluşturan çakıl taşlarını kaplayan camın ışıltısı mermere eşlik ediyor. Yuvarlar mermer toplar ise tasarımın yıldızı.
Küçük bitkiler yerine gerçek bir ormanı andıran bu tasarımda devasa bir ağaç kullanılmış. Ağaçlar genellikle her türlü iklim koşuluna uyum sağlar ve uzun yıllar mükemmel şekilde dayanır. Üstelik çok az suyla.
Bu örnekte iste aynı türden bitkiler simetrik olarak dikilmiş. Gayet bakımlı bir bahçe tasarımı.
Sıradaki örnekte bahçe tasarımı biraz daha farklı. Dikdörtgen şeklinde üst üste binmiş iki çerçeveden oluşan çakıl taşlarının üzeri suyla doldurulmuş. Görünüm olarak sakinleştiren bir etkiye sahip.
Geniş bir alan ayrılan merdiven altı bahçesinde hem ağaç hem çakıl taşları hem de su bulunuyor. Adeta küçük bir göl izlenimi veren tasarım büyüleyici.
Merdiven tasarımı adeta sanatsal bir obje gibi. Havada yüzen üç boyutlu basamaklar ruhani bir etki meydana getiriyor. Sofistike merdiven minimalist bahçe ile tamamlanmış.
Modern tasarımlar yerine daha geleneksel bir şeyler arıyorsanız ferforje parmaklıklı merdiven aradığınız model olabilir. Merdiven boşluğunu ise çakıl taşları ve su ile doldurabilirsiniz.
Yüzen merdivenler şık ve modern bir dekorasyon için iyi bir seçimdir. Tabii evde çocuk ve yaşlı insanlar yoksa. Bahçeyi bitki örtüsü ve etrafını çevreleyen ahşap zeminle tamamlayabilirsiniz.
Doğa ile temas içinde olmak duyarlılığımızı arttırarak psikolojimizi de olumlu yönde etkiler. Bitkiler dışında heykel gibi sanatsal objeler ise estetiği kuvvetlendirerek hoş bir görünüm sağlar.
Kırmızımsı bir renk tonu olan ahşap merdiven, doğal taşlardan yapılma bir duvar, şeffaf camlı parmaklık ve taş bahçe ile bu örnekte her şey kusursuz ve ideal ölçülerde.
Diğer örneklerden farklı olarak merdiven yanına inşa edilen küçük çeşme etkileyici tasarımıyla gerçekten büyüleyici görünüyor. Suyun yatıştırıcı sesi ev sakinlerine huzur verecek.
Sarmal merdiven sahip olduğu şekliyle her zaman güzel ve gizemli olan salyangoz figürünü andırır. Bitkilerle dolu merdiven altı bahçesi ise doğallığıyla bu güzelliği arttırır.
Tamamen bitki örtüsünden yapılan yeşil duvarlar merdivenleri süslemek için çok orijinal bir fikirdir. Üstelik tasarımıyla da diğer tüm örneklerden daha dikkat çeker.
Aydınlatma faktörü dekorasyonun belirleyici niteliklerinden biridir. Zira mekan ve derinlik algısını etkiler. Hem hatları burgular hem de sıcaklık verir.
Merdivenlerle ilgili daha fazla yazı için ’Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir’ başlığına bakabilirsiniz.
Yüzen merdivenler, beyaz taştan bahçe ve sofistike koltuklarla mükemmel bir oturma köşesi.
Merdivenlerle ilgili daha fazla yazı için ’Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir’ başlığına bakabilirsiniz.