Taş havuzlu ve bahçeli 18 merdiven: Göz alıcı!

Evimizin bir parçası olan merdivenler işlevselliği ile öne çıkan bir unsurdur. Merdiven altı boşlukları ise harika tasarım fikirleri ile dekoratif alanlara dönüşebilirler. Aşağıda sizin seçtiğimiz merdiven altı bahçelerini inceleyerek kendi yaşam alanınız için ilham alabilirsiniz.