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Taş havuzlu ve bahçeli 18 merdiven: Göz alıcı!

nihal e. nihal e.
N14, aaestudio aaestudio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Evimizin bir parçası olan merdivenler işlevselliği ile öne çıkan bir unsurdur. Merdiven altı boşlukları ise harika tasarım fikirleri ile dekoratif alanlara dönüşebilirler. Aşağıda sizin seçtiğimiz merdiven altı bahçelerini inceleyerek kendi yaşam alanınız için ilham alabilirsiniz.

​Küçük bir ağaç

N14, aaestudio aaestudio Modern Koridor, Hol & Merdivenler
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

Bu örnekte çok daha geniş bir alana sahip merdiven altı bahçesi görüyoruz. Öyle ki küçük bir ağaç dahi bulunuyor. Bahçeyi çevreleyen koyu ahşap çerçeve ise resmi tamamlamış.

​Şık ve modern

Traumwohnzimmer, LK&Projekt GmbH LK&Projekt GmbH Modern Oturma Odası
LK&amp;Projekt GmbH

LK&Projekt GmbH
LK&amp;Projekt GmbH
LK&Projekt GmbH

Şeffaf cam korkuluğu ve ahşap basamakları ile son derece şık ve çağdaş bir tasarım ürünü olan merdiven, gri çakıl taşlı bahçesi ile daha göz alıcı hale gelmiş.

​Çağdaş ve çarpıcı

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN Merdivenler
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

 Ahşap yerine cam ve mermer kullanılan bu merdivende bahçe için ek alan yapılarak L biçiminde bir tasarım elde edilmiş. Duvardaki büyük resim ile son derece çağdaş bir ambiyansı var.

​Sofistike mermer toplar

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

Merdiven bitimine eklenen devasa mermer basamaklar parlak yüzeyleriyle göz alıcı görünüyorlar. Bahçeyi oluşturan çakıl taşlarını kaplayan camın ışıltısı mermere eşlik ediyor. Yuvarlar mermer toplar ise tasarımın yıldızı.

​Ev içinde orman

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Modern Koridor, Hol & Merdivenler
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Küçük bitkiler yerine gerçek bir ormanı andıran bu tasarımda devasa bir ağaç kullanılmış. Ağaçlar genellikle her türlü iklim koşuluna uyum sağlar ve uzun yıllar mükemmel şekilde dayanır. Üstelik çok az suyla.

​Düzenli bir bahçe

Paseo 130, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Bu örnekte iste aynı türden bitkiler simetrik olarak dikilmiş. Gayet bakımlı bir bahçe tasarımı.

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​Rahatlatıcı etki

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Sıradaki örnekte bahçe tasarımı biraz daha farklı. Dikdörtgen şeklinde üst üste binmiş iki çerçeveden oluşan çakıl taşlarının üzeri suyla doldurulmuş. Görünüm olarak sakinleştiren bir etkiye sahip.

​Tablo gibi

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Geniş bir alan ayrılan merdiven altı bahçesinde hem ağaç hem çakıl taşları hem de su bulunuyor. Adeta küçük bir göl izlenimi veren tasarım büyüleyici.

​Minimalist eğilim

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

Merdiven tasarımı adeta sanatsal bir obje gibi. Havada yüzen üç boyutlu basamaklar ruhani bir etki meydana getiriyor. Sofistike merdiven minimalist bahçe ile tamamlanmış.

​Gelenekselliğin cazibesi

Casa Colomos, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Klasik Koridor, Hol & Merdivenler
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Modern tasarımlar yerine daha geleneksel bir şeyler arıyorsanız ferforje parmaklıklı merdiven aradığınız model olabilir. Merdiven boşluğunu ise çakıl taşları ve su ile doldurabilirsiniz.

​Doğallık

OFICINA MATATENA, Desnivel Arquitectos Desnivel Arquitectos Ofis Alanları & Mağazalar
Desnivel Arquitectos

Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos
Desnivel Arquitectos

Yüzen merdivenler şık ve modern bir dekorasyon için iyi bir seçimdir. Tabii evde çocuk ve yaşlı insanlar yoksa. Bahçeyi bitki örtüsü ve etrafını çevreleyen ahşap zeminle tamamlayabilirsiniz.

​Sanatsal objeler

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

Doğa ile temas içinde olmak duyarlılığımızı arttırarak psikolojimizi de olumlu yönde etkiler. Bitkiler dışında heykel gibi sanatsal objeler ise estetiği kuvvetlendirerek hoş bir görünüm sağlar.

​Keskin çizgiler

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

Kırmızımsı bir renk tonu olan ahşap merdiven, doğal taşlardan yapılma bir duvar, şeffaf camlı parmaklık ve taş bahçe ile bu örnekte her şey kusursuz ve ideal ölçülerde.

​Muhteşem tasarım

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Diğer örneklerden farklı olarak merdiven yanına inşa edilen küçük çeşme etkileyici tasarımıyla gerçekten büyüleyici görünüyor. Suyun yatıştırıcı sesi ev sakinlerine huzur verecek.

​Gizemli dokunuş

homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

Sarmal merdiven sahip olduğu şekliyle her zaman güzel ve gizemli olan salyangoz figürünü andırır. Bitkilerle dolu merdiven altı bahçesi ise doğallığıyla bu güzelliği arttırır.

​Yeşil duvar

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos Minimalist Koridor, Hol & Merdivenler
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

Tamamen bitki örtüsünden yapılan yeşil duvarlar merdivenleri süslemek için çok orijinal bir fikirdir. Üstelik tasarımıyla da diğer tüm örneklerden daha dikkat çeker.

​Aydınlatma farkı

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura Modern Koridor, Hol & Merdivenler
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

Aydınlatma faktörü dekorasyonun belirleyici niteliklerinden biridir. Zira mekan ve derinlik algısını etkiler. Hem hatları burgular hem de sıcaklık verir.

Merdivenlerle ilgili daha fazla yazı için ’Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

​Oturma köşesi

Suneja Residence, Space Interface Space Interface Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

Yüzen merdivenler, beyaz taştan bahçe ve sofistike koltuklarla mükemmel bir oturma köşesi.

Merdivenlerle ilgili daha fazla yazı için ’Merdiven altı boşluğuna uygulayabileceğiniz 10 yaratıcı fikir’ başlığına bakabilirsiniz.

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