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Türkiye'den Amerikan tarzın yansıtan 6 şahane ev

Meral Eser Meral Eser
Villa Gürsoy, yücel partners yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
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Günümüzde yeni ve modern stil çözümlerle yapılaşma süreci günden güne şekil değiştirmektedir. Özellikle toplu konut yaşam alanları şehirleşme ile beraber artmaktadır. Osmanlı döneminde ilk toplu konut örneği İstanbul, Laleli'de yer alan Harikzedegân evleridir.  Aynı zamanda betondan yapılan ilk toplu konut olması ile anılır ve mimarı Mimar Kemalettin Bey'dir. Günümüzde otel olarak kullanılan bina apartman olarak inşa edilmiştir. Günümüzde ise apartmanların çoğaldığı ve huzur veren yaşam şartlarını arayanlar için alternatifler mevcut. Bunlardan biri de Amerikan tipi villa projeleridir. Bu yazımızda Türkiye'den ilgi çeken Amerikan tarzı 6 örnek evi bir araya getirdik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.

Huzurlu ve sakin

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Modern tasarımı ile yenilenmiş Amerikan tarzı evler ülkemizde de sağladığı imkanlarla tercih ediliyor. Çatı formu ve genel olarak ahşap verandası ile dikkat çeken Amerikan tipi evler, bir ailenin birçok ihtiyacını muntazam karşılayan bir yapıdadır. Arzu edildiğinde farklı giydirme cephe kaplamaları ile kaplanan cephelerde açık renk tonlarındaki ahşap kaplama ise ayrıca göze hitap ediyor. Ev sahiplerine ait garaj ve garaj üstü teras barındıran bu ev ferah bir atmosfere sahip.

Natürel renkler

Dış Cephe Tulya Evleri Modern Evler
Tulya Evleri

Dış Cephe

Tulya Evleri
Tulya Evleri
Tulya Evleri

Krem ve bej tonlarından, kahverengi tonlarına kadar doğal bitki örtüsü ile uyumlu natürel renkler huzur veren bir atmosfer oluşturur. Özellikle göz yormayan dingin bir atmosfere sahip olmak istiyorsanız natürel renk ve dokulardan faydalanabilirsiniz. Her mevsim kullanıma açık teraslar için ihtiyaca göre teras kapatma modelleri değerlendiriliyor.

Geniş odalar, büyük bahçeler

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK Modern Garaj / Hangar VİLLA , DEKORASYON, İÇ MİMARİ
NUUN MİMARLIK

K.M EVİ, SAKARYA

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

Hayallerinizi süsleyen evler geniş odalar, ferah bahçe alanları ve teraslar içeriyor olabilir. Amerikan tarzı ahşap veranda ve eğimli çatı formu ile hayalinizdeki sıcak yuvaya kavuşabilirsiniz. Evin tasarımında ev sahiplerine ait bir garaj ve park alanı barındıran bu proje bir ailenin birçok ihtiyacını muntazam karşılayabilir.

Tipik Amerikan evi

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Ahşap veranda, eğimli çatı ve çatı katı odası ile tipik Amerikan evleri bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılar. Garaj ve otopark alanı dahil olan projede natürel dokulara yer verilmiş. Kırmızı tuğla duvar ve çatı örtüsü uyumu, natürel dokuların kattığı sıcaklık hakim. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.

Modern ve klasiğin buluştuğu ev

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan oturma alanları dekore ediliyor. Ferforje korkuluk vasıtası ile klasik stil izler barındıran projede doğal ahşap kaplama ile cephe estetik bir görünüme kavuşuyor. Peyzaj mimarisine ayrıca özen gösteriliyor.

Estetik ve verimlilik

Konutlar, Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti. Modern Evler
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Konutlar

Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.
Murat Kaya Mimarlik Ltd. Sti.

Çatı eğimi farkı ile dış cephede estetik bir görünüm kazandırılırken, plan düzleminde ekstra çatı arası kat odaları dizayn edilebiliyor. Alanı daha verimli kullanmak isteyenler için ideal bir örnek. Çatı örtüsü ile ahşap duvar zemini kaplaması arasındaki renk ilişkisi uyum ve ahenk sağlıyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'İngiliz tarzı ev dekorasyonu' yazımızı da inceleyebilirsiniz.

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