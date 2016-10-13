Türkiye'den Amerikan tarzın yansıtan 6 şahane ev

Günümüzde yeni ve modern stil çözümlerle yapılaşma süreci günden güne şekil değiştirmektedir. Özellikle toplu konut yaşam alanları şehirleşme ile beraber artmaktadır. Osmanlı döneminde ilk toplu konut örneği İstanbul, Laleli'de yer alan Harikzedegân evleridir. Aynı zamanda betondan yapılan ilk toplu konut olması ile anılır ve mimarı Mimar Kemalettin Bey'dir. Günümüzde otel olarak kullanılan bina apartman olarak inşa edilmiştir. Günümüzde ise apartmanların çoğaldığı ve huzur veren yaşam şartlarını arayanlar için alternatifler mevcut. Bunlardan biri de Amerikan tipi villa projeleridir. Bu yazımızda Türkiye'den ilgi çeken Amerikan tarzı 6 örnek evi bir araya getirdik, ilham veren örnekler bulabilirsiniz.
Modern tasarımı ile yenilenmiş Amerikan tarzı evler ülkemizde de sağladığı imkanlarla tercih ediliyor. Çatı formu ve genel olarak ahşap verandası ile dikkat çeken Amerikan tipi evler, bir ailenin birçok ihtiyacını muntazam karşılayan bir yapıdadır. Arzu edildiğinde farklı giydirme cephe kaplamaları ile kaplanan cephelerde açık renk tonlarındaki ahşap kaplama ise ayrıca göze hitap ediyor. Ev sahiplerine ait garaj ve garaj üstü teras barındıran bu ev ferah bir atmosfere sahip.
Krem ve bej tonlarından, kahverengi tonlarına kadar doğal bitki örtüsü ile uyumlu natürel renkler huzur veren bir atmosfer oluşturur. Özellikle göz yormayan dingin bir atmosfere sahip olmak istiyorsanız natürel renk ve dokulardan faydalanabilirsiniz. Her mevsim kullanıma açık teraslar için ihtiyaca göre teras kapatma modelleri değerlendiriliyor.
Hayallerinizi süsleyen evler geniş odalar, ferah bahçe alanları ve teraslar içeriyor olabilir. Amerikan tarzı ahşap veranda ve eğimli çatı formu ile hayalinizdeki sıcak yuvaya kavuşabilirsiniz. Evin tasarımında ev sahiplerine ait bir garaj ve park alanı barındıran bu proje bir ailenin birçok ihtiyacını muntazam karşılayabilir.
Ahşap veranda, eğimli çatı ve çatı katı odası ile tipik Amerikan evleri bir ailenin ihtiyaçlarını muntazam karşılar. Garaj ve otopark alanı dahil olan projede natürel dokulara yer verilmiş. Kırmızı tuğla duvar ve çatı örtüsü uyumu, natürel dokuların kattığı sıcaklık hakim. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Geniş pencere açıklıkları ile doğal ışığı muntazam alan oturma alanları dekore ediliyor. Ferforje korkuluk vasıtası ile klasik stil izler barındıran projede doğal ahşap kaplama ile cephe estetik bir görünüme kavuşuyor. Peyzaj mimarisine ayrıca özen gösteriliyor.
Çatı eğimi farkı ile dış cephede estetik bir görünüm kazandırılırken, plan düzleminde ekstra çatı arası kat odaları dizayn edilebiliyor. Alanı daha verimli kullanmak isteyenler için ideal bir örnek. Çatı örtüsü ile ahşap duvar zemini kaplaması arasındaki renk ilişkisi uyum ve ahenk sağlıyor.
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