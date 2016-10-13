Türkiye'den Amerikan tarzın yansıtan 6 şahane ev

Çatı eğimi farkı ile dış cephede estetik bir görünüm kazandırılırken, plan düzleminde ekstra çatı arası kat odaları dizayn edilebiliyor. Alanı daha verimli kullanmak isteyenler için ideal bir örnek. Çatı örtüsü ile ahşap duvar zemini kaplaması arasındaki renk ilişkisi uyum ve ahenk sağlıyor.

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