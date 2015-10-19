Kolayca yapılabilecek sıradışı bir vestiyer!

Farklı ve sıra dışı bir vestiyeriniz olsun ister misiniz? Eşi benzeri olmayan, tarz sahibi ve tamamen kendinizin yapabileceği bir askılık? Soulsister Meets Friends isimli bir dekorasyon bloğunun yazarı Katrin Rembold yazılarında sıklıkla “kendin yap” projelerine yer veriyor. Bu fikirleri nasıl edindiğini ise şöyle anlatıyor Katrin:
“Hırdavat dükkânlarında gördüğüm malzemelerden ilham almayı seviyorum! Yapı marketlerde ve hırdavat dükkânlarındaki malzemelere yeterince dikkatli bakarsanız aklınıza bir sürü kendin yap projesi geliyor. Mesela gaz ve su boruları ve benzer malzemelerden çok kısa sürede ve kolaylıkla askılık yapabilirsiniz.” Ufak dokunuşlarla hem tarz sahibi, hem sıra dışı ve dikkat çekici bir vestiyer yaratmak için gerekenleri adım adım anlatıyor.
Ufak dokunuşlarla hem tarz sahibi, hem sıra dışı ve dikkat çekici bir vestiyer yaratmak için gerekenleri adım adım anlatıyor.
- Yuvarlak vana
- Küresel vana
- Somun
- Duvar pulu
- Çift taraflı nipel
- Kroşe
Gaz ve su tesisatlarında kullanılan malzemelerden eşsiz, özgün ve yaratıcı bir vestiyer yaratmak için yapmanız gereken tek şey yukarıdaki malzemeleri bir araya getirmek. Çinko kaplama borular, vanalar ve pirinçten yapılmış somun ve diğer bağlantı gereçleriyle oldukça farklı ve sıra dışı bir askılık elde edeceğiz. Hem de son derece çağdaş ve rustik görünümlü…
Boruları, somunları ve vanaları bir araya getirip duvara astığınızda, vanaların askı çengeli olarak kullanıldığı son derece modern ve çağdaş görünümlü bir askılık elde etmiş oluyorsunuz. Hatta bu tasarımı evlerinizde kullanmadığınız, eski boruları da değerlendirerek yapabilirsiniz. Hem oldukça ucuza gelecek hem de şık ve sıra dışı görünümüyle dikkat çekecek olan bu tasarım, yeni tasarım trendlerinden olan farklı malzemelerle farklı dekorasyon unsurları oluşturma modasının da bir parçası.
Bakır rengi, metalik gri ve vanaların kırmızısının bir araya gelerek renk açısından da son derece zengin ve göz alıcı bir tasarım oluşturduğu bu farklı ve sıra dışı askılıkta elbette yeşil ya da mavi vanalar kullanarak ev dekorasyonunuza uyumlu renk kombinasyonları da oluşturabilirsiniz.
Bu çağdaş askı vestiyer tasarımını oluşturmak için dikkat etmeniz gereken ilk şey hırdavat dükkanından ya da yapı marketlerden alacağınız bu malzemelerin birbirleriyle genişlik olarak uyumlu olması. Yani vanaların, somunların, duvar pullarının ve diğer malzemelerinin iç içe geçebilecek şekilde aynı ebatlarda olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak kaç askı birimi istiyorsanız ona uygun uzunlukta malzeme ve o miktarda vana almanız gerekiyor. Eğer 5 askı çengelli bir askılık oluşturmak istiyorsanız 5 adet vana almanız ve aralıklarını kendinizin belirleyeceği uzunlukta diğer malzemeleri temin etmeniz lazım. Askı çengeli olarak kullanacağınız vanaları da ister bir yuvarlak bir küresel (yani düz su vanası) olarak, ister üç yuvarlak iki küresel vana olarak, yani zevkinize ve isteklerinize göre düzenleyebilirsiniz. Bu tasarımda boru olarak kullanılan çinko kaplı düzeneğin teknik adı çift taraflı nipel. Uzunlukları genelde 4 ya da 2 santimetre olarak satılsa da değişiyor ve uç uca eklenerek de istediğiniz kadar uzatabiliyorsunuz.
Malzemeleri bir araya getirdiğinizde yapmanız gereken ise çok basit. Resimde de görebildiğiniz gibi nipelleri aralarına vanaları ekleyerek bir araya getirin ve vana kroşeleri ile duvara vidalayın. Sıra dışı askılığınız hazır!
Bu tür yaratıcı fikirlerden hoşlanıyorsanız Özgün ve yaratıcı bir daire dekorasyonu isimli yazımız da ilginizi çekecektir.