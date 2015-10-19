Kolayca yapılabilecek sıradışı bir vestiyer!

Farklı ve sıra dışı bir vestiyeriniz olsun ister misiniz? Eşi benzeri olmayan, tarz sahibi ve tamamen kendinizin yapabileceği bir askılık? Soulsister Meets Friends isimli bir dekorasyon bloğunun yazarı Katrin Rembold yazılarında sıklıkla “kendin yap” projelerine yer veriyor. Bu fikirleri nasıl edindiğini ise şöyle anlatıyor Katrin:

“Hırdavat dükkânlarında gördüğüm malzemelerden ilham almayı seviyorum! Yapı marketlerde ve hırdavat dükkânlarındaki malzemelere yeterince dikkatli bakarsanız aklınıza bir sürü kendin yap projesi geliyor. Mesela gaz ve su boruları ve benzer malzemelerden çok kısa sürede ve kolaylıkla askılık yapabilirsiniz.” Ufak dokunuşlarla hem tarz sahibi, hem sıra dışı ve dikkat çekici bir vestiyer yaratmak için gerekenleri adım adım anlatıyor.

Ufak dokunuşlarla hem tarz sahibi, hem sıra dışı ve dikkat çekici bir vestiyer yaratmak için gerekenleri adım adım anlatıyor.