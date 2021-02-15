Kusursuz bir ana giriş için 15 farklı örnek

Bina girişi, apartman girişi veya evin giriş alanı evinizi profesyonel bir şekilde temsil eden alanlardır. Bu nedenle apartman girişi için yapacağınız dekorasyonlar çok titiz ve çok özel bir şekilde yapılmalıdır. Giriş için birbirinden özel tasarımlara sahip kapılar arasından modern ve şık görünen bir model tercih etmelisiniz. Dış cephe ile uyumlu ve zemin kaplama malzemelerini ön planda gösterecek kapı modeli tercihi işinizi kolaylaştıracaktır. Modern site girişleri için uygulanan bu yöntemi ev giriş alanları içinde tercih edebilirsiniz. Apartman giriş holleri ve apartman girişi için seçeceğiniz zemin kaplama malzemesi de çok önemlidir. Bu nedenle malzeme seçimlerinizi çok titiz bir şekilde yapmalısınız.

Site giriş tasarımları yapan profesyonel mimarlar, modern kapı modellerinin yanı sıra bahçe peyzajı ile bütün oluşturacak renkler tercih ederler. Bu sayede hem renk kombini sağlanmış olur hem de apartman giriş alanı için modern bir tasarım hayata geçirilmiş olur. Apartman giriş holleri ve dış cephe için hayati öneme sahip olan kapılar özel olarak da tasarlanabilir ve imal edilebilir.

Evin ana girişi evin geri kalan kısmı ve ev sahipleri hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Birçok dekoratör bir evin ana girişini bir iş adamının kartvizitine benzetir; ne kadar özenli ve ne kadar benzersiz olduğunu gösteren bu küçük ancak önemli parça ilk izlenimin oluşmasını sağlar. Üstelik, yalnızca kapının kendisi değil, çevresinin düzenlemesi ve aydınlatma da bir evin ana girişini gösteren temel unsurlardır.

Bir evin ana girişi evin genel dekorasyonu ile uyumlu olmalıdır. Nasıl ki başlangıç tabağı ile ana yemek, ayakkabılarımız ile giysilerimiz uyum içerisindeyse, evin girişinin dekorasyon stili de evin genel dekorasyonuna uyum sağlamalı ve ev sahiplerinin beğenilerini yansıtmalıdır.

Bugün sayfamıza 15 müstakil konutun ana girişlerini taşıdık. Genel hatları ile modern stilde olan bu ana girişler ister müstakil evde yaşayın isterse de apartman dairesinde, kendi ana giriş kapınızın ve hatta apartmanınızın girişini en iyi şekilde dekore etmeniz için sizlere ilham kaynağı olacaktır.