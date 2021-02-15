Kusursuz bir ana giriş için 15 farklı örnek

Bina girişi, apartman girişi veya evin giriş alanı evinizi profesyonel bir şekilde temsil eden alanlardır. Bu nedenle apartman girişi için yapacağınız dekorasyonlar çok titiz ve çok özel bir şekilde yapılmalıdır. Giriş için birbirinden özel tasarımlara sahip kapılar arasından modern ve şık görünen bir model tercih etmelisiniz. Dış cephe ile uyumlu ve zemin kaplama malzemelerini ön planda gösterecek kapı modeli tercihi işinizi kolaylaştıracaktır. Modern site girişleri için uygulanan bu yöntemi ev giriş alanları içinde tercih edebilirsiniz. Apartman giriş holleri ve apartman girişi için seçeceğiniz zemin kaplama malzemesi de çok önemlidir. Bu nedenle malzeme seçimlerinizi çok titiz bir şekilde yapmalısınız.
Site giriş tasarımları yapan profesyonel mimarlar, modern kapı modellerinin yanı sıra bahçe peyzajı ile bütün oluşturacak renkler tercih ederler. Bu sayede hem renk kombini sağlanmış olur hem de apartman giriş alanı için modern bir tasarım hayata geçirilmiş olur. Apartman giriş holleri ve dış cephe için hayati öneme sahip olan kapılar özel olarak da tasarlanabilir ve imal edilebilir.
Evin ana girişi evin geri kalan kısmı ve ev sahipleri hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Birçok dekoratör bir evin ana girişini bir iş adamının kartvizitine benzetir; ne kadar özenli ve ne kadar benzersiz olduğunu gösteren bu küçük ancak önemli parça ilk izlenimin oluşmasını sağlar. Üstelik, yalnızca kapının kendisi değil, çevresinin düzenlemesi ve aydınlatma da bir evin ana girişini gösteren temel unsurlardır.
Bir evin ana girişi evin genel dekorasyonu ile uyumlu olmalıdır. Nasıl ki başlangıç tabağı ile ana yemek, ayakkabılarımız ile giysilerimiz uyum içerisindeyse, evin girişinin dekorasyon stili de evin genel dekorasyonuna uyum sağlamalı ve ev sahiplerinin beğenilerini yansıtmalıdır.
Bugün sayfamıza 15 müstakil konutun ana girişlerini taşıdık. Genel hatları ile modern stilde olan bu ana girişler ister müstakil evde yaşayın isterse de apartman dairesinde, kendi ana giriş kapınızın ve hatta apartmanınızın girişini en iyi şekilde dekore etmeniz için sizlere ilham kaynağı olacaktır.
Apartman girişi için mat renkler tercih edebilir, hayranlık uyandıran bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Daha çok dubleks evler ve villalar için tercih edilen bu tasarımları kendi eviniz içinde tercih edebilirsiniz. Farklı bir model veya tasarım seçmek isterseniz '' 15 büyüleyici villa projesi '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.
Kapınızın önünde, kaktüslerden, sukulentlerden ya da diğer tropik bitkilerden oluşan minik bir bahçe oluşturabilir, bu alanı çakıl taşları/ponza taşı vs ile kaplayabilirsiniz.
Taş yüzeylerin doğal, pürüzlü yapısı LED teknolojisi ile yapılan renkli aydınlatmalar ile kusursuz bir kontrats oluşturacaktır.
Eğer müstakil bir evde yaşıyorsanız, yürüyüş yolu boyunca mevsimlik ya da kalıcı çiçekler ekebilirsiniz. Güzelgörüntüsü ve muhteşem kokusu ile lavanta da bu tür alanlar için ideal bitkilerden biridir.
Ahşap sıcak ve samimi görünüm oluşturmak için en ideal malzemedir ve ister modern isterse de klasik olsun, tümdekorasyon stilleri ile harika uyum sağlayabilir.
Ahaşp kapılar taş yüzeyler, brüt beton yüzeyler, boyalı yüzeyler ve harman tuğla yüzeyler ile birlikte kullanabilirsiniz.
Sıradan, dümdüz bir yürüyüş yolu yerine sağlam beton karolardan bir yürüyüş yolu yaparak sevimli bir ana giriş oluşturmak mümkün.
Basamakların dik kısımlarına yerleştirilmiş ankastre aydınlatma elemanlatı göz almdan merdiven aydınlatmak için harika bir çözüm!
Giriş kapısı normal boyutlarda da olsa, aynı malzeme kullanılarak olduğunun iki katı büyüklüğündeymiş gibi gösterilebilir. Özellikle yüksek tavanlı konutlarda son dönemin en popüler dekorlarında biri olan devasa kapılar eski köy evlerinin at arabaları için uygun boyutta yapılmış avlu kapılarına benziyor.
Yüksek bahçe duvarlarına sahipseniz ve içerisinin dikizlenme olasılığı yoksa, komple cam kapılar sayesinde kapalı alan ve açık alan sınırlarını yok edebilirsiniz.
Apartman girişleri için uygun olan bu tasarımda giriş kapısının yan tarafı dikey büyüyen bir bahçe şeklide yapılmış.
Çağdaş dekorasyon stillerinden hoşlanıyoranız, koyu renkli taş ve brüt betondan oluşan bir dekor da eviniz için uygun olabilir.
Açık renklerin dekorasyonda oluşturduğu davetkar hava yadsınamaz. Minimal bir dekorasyon için sizler de açık renkleri tercih edebilirsiniz.
İster müstakil ev olsun isterse de apartman girişi, betonda yaptıracağınız sağlam rafların üzerine yemyeşil bitkiler yerleştirerek güzel bir bahçe havası oluşturabilirsiniz.
Ahşp yürüyüş yolları oluşturmak için deck türü açık havaya dayanıklı ahşap malzemeler ya da eski demiryollarından çıkma ahşap traversleri kullanabilirsiniz. Kahverengi cüruf, bambu dekorlar ve kaktüs çeşitleri ile dekorasyonu tamalayabilirsiniz.
Eğer yeteri kadar geniş alanınız ve büyük de bir cesaretiniz varsa, giriş kapınızın yanına büyükçe heykeller yerleştirerek fark yaratabilirsiniz.
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