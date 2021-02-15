현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kusursuz bir ana giriş için 15 farklı örnek

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Evler
Loading admin actions …

Bina girişi, apartman girişi veya evin giriş alanı evinizi profesyonel bir şekilde temsil eden alanlardır. Bu nedenle apartman girişi için yapacağınız dekorasyonlar çok titiz ve çok özel bir şekilde yapılmalıdır. Giriş için birbirinden özel tasarımlara sahip kapılar arasından modern ve şık görünen bir model tercih etmelisiniz. Dış cephe ile uyumlu ve zemin kaplama malzemelerini ön planda gösterecek kapı modeli tercihi işinizi kolaylaştıracaktır. Modern site girişleri için uygulanan bu yöntemi ev giriş alanları içinde tercih edebilirsiniz. Apartman giriş holleri ve apartman girişi için seçeceğiniz zemin kaplama malzemesi de çok önemlidir. Bu nedenle malzeme seçimlerinizi çok titiz bir şekilde yapmalısınız.

Site giriş tasarımları yapan profesyonel mimarlar, modern kapı modellerinin yanı sıra bahçe peyzajı ile bütün oluşturacak renkler tercih ederler. Bu sayede hem renk kombini sağlanmış olur hem de apartman giriş alanı için modern bir tasarım hayata geçirilmiş olur. Apartman giriş holleri ve dış cephe için hayati öneme sahip olan kapılar özel olarak da tasarlanabilir ve imal edilebilir.

Evin ana girişi evin geri kalan kısmı ve ev sahipleri hakkında ilk izlenimlerin oluşacağı alandır. Birçok dekoratör bir evin ana girişini bir iş adamının kartvizitine benzetir; ne kadar özenli ve ne kadar benzersiz olduğunu gösteren bu küçük ancak önemli parça ilk izlenimin oluşmasını sağlar. Üstelik, yalnızca kapının kendisi değil, çevresinin düzenlemesi ve aydınlatma da bir evin ana girişini gösteren temel unsurlardır. 

Bir evin ana girişi evin genel dekorasyonu ile uyumlu olmalıdır. Nasıl ki başlangıç tabağı ile ana yemek, ayakkabılarımız ile giysilerimiz uyum içerisindeyse, evin girişinin dekorasyon stili de evin genel dekorasyonuna uyum sağlamalı ve ev sahiplerinin beğenilerini yansıtmalıdır. 

Bugün sayfamıza 15 müstakil konutun ana girişlerini taşıdık. Genel hatları ile modern stilde olan bu ana girişler ister müstakil evde yaşayın isterse de apartman dairesinde, kendi ana giriş kapınızın ve hatta apartmanınızın girişini en iyi şekilde dekore etmeniz için sizlere ilham kaynağı olacaktır. 

Mat renkler

homify Ön kapılar
homify

homify
homify
homify

Apartman girişi için mat renkler tercih edebilir, hayranlık uyandıran bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Daha çok dubleks evler ve villalar için tercih edilen bu tasarımları kendi eviniz içinde tercih edebilirsiniz. Farklı bir model veya tasarım seçmek isterseniz '' 15 büyüleyici villa projesi '' başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

1) Kapınızın önünde minik bir bahçe oluşturun

Residência Nádia & Pedro - Área externa, Kátia Borges - arquitetura+interiores Kátia Borges - arquitetura+interiores Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Kátia Borges – arquitetura+interiores

Kátia Borges - arquitetura+interiores
Kátia Borges – arquitetura+interiores
Kátia Borges - arquitetura+interiores

Kapınızın önünde, kaktüslerden, sukulentlerden ya da diğer tropik bitkilerden oluşan minik bir bahçe oluşturabilir, bu alanı çakıl taşları/ponza taşı vs ile kaplayabilirsiniz. 

2) Taş yüzeyleri renkli aydınlatmalar ile kombine edin

Casa G, NODO Arquitectura NODO Arquitectura Modern Evler
NODO Arquitectura

NODO Arquitectura
NODO Arquitectura
NODO Arquitectura

Taş yüzeylerin doğal, pürüzlü yapısı LED teknolojisi ile yapılan renkli aydınlatmalar ile kusursuz bir kontrats oluşturacaktır.

3) Bahçe kapısından evin giriş kapısına kadar olan kısım boyunca çiçek tarhı oluştun

CASA VIMA, AMG Arquitectura Integral AMG Arquitectura Integral Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik
AMG Arquitectura Integral

AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral
AMG Arquitectura Integral

Eğer müstakil bir evde yaşıyorsanız, yürüyüş yolu boyunca mevsimlik ya da kalıcı çiçekler ekebilirsiniz. Güzelgörüntüsü ve muhteşem kokusu ile lavanta da bu tür alanlar için ideal bitkilerden biridir.

4) Ahşap kapı ve diğer ahşap yüzeyler ana girişte sıcak, davetkar bir hava oluşturur

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Ahşap sıcak ve samimi görünüm oluşturmak için en ideal malzemedir ve ister modern isterse de klasik olsun, tümdekorasyon stilleri ile harika uyum sağlayabilir.

5) Farklı yapıdaki malzemeleri bir arada kullanmaktan çekinmeyin

CASA BALLENA / RAUL DAVILA, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

Ahaşp kapılar taş yüzeyler, brüt beton yüzeyler, boyalı yüzeyler ve harman tuğla yüzeyler ile birlikte kullanabilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

6) Geniş beton karolarla bahçenize bir yürüyüş yolu yapabilirsiniz

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Sıradan, dümdüz bir yürüyüş yolu yerine sağlam beton karolardan bir yürüyüş yolu yaparak sevimli bir ana giriş oluşturmak mümkün.

7) Merdivenlerde ankastre aydınlatma elemanları kullanarak onları hem şık hem güvenlikli bir hale getirin

RESIDENZA TRA ARCHITETTUR A E NATURA , FASE ARCHITETTI ASSOCIATI FASE ARCHITETTI ASSOCIATI Modern Evler
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI
FASE ARCHITETTI ASSOCIATI

Basamakların dik kısımlarına yerleştirilmiş ankastre aydınlatma elemanlatı göz almdan merdiven aydınlatmak için harika bir çözüm!

8) Devasa giriş kapıları

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Modern Evler
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

Giriş kapısı normal boyutlarda da olsa, aynı malzeme kullanılarak olduğunun iki katı büyüklüğündeymiş gibi gösterilebilir. Özellikle yüksek tavanlı konutlarda son dönemin en popüler dekorlarında biri olan devasa kapılar eski köy evlerinin at arabaları için uygun boyutta yapılmış avlu kapılarına benziyor.

9) Cam kapılar ile içerisi ve dışarısı sınırlarını kaldırın

Casa La Estancia, DLPS Arquitectos DLPS Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras
DLPS Arquitectos

DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos
DLPS Arquitectos

Yüksek bahçe duvarlarına sahipseniz ve içerisinin dikizlenme olasılığı yoksa, komple cam kapılar sayesinde kapalı alan ve açık alan sınırlarını yok edebilirsiniz.

10) Giriş kapısı yanında dikey bir bahçe oluşturabilirsiniz

Laurel Rojo, Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

Apartman girişleri için uygun olan bu tasarımda giriş kapısının yan tarafı dikey büyüyen bir bahçe şeklide yapılmış.

11) Modern bir giriş için taş ve betondan oluşan kombinasyon

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH Modern Bahçe
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

Çağdaş dekorasyon stillerinden hoşlanıyoranız, koyu renkli taş ve brüt betondan oluşan bir dekor da eviniz için uygun olabilir.

12) Açık renkler kullanarak doğal gün ışığının yansımasını sağlayın

Entry door 08023 Architects Modern Evler
08023 Architects

Entry door

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Açık renklerin dekorasyonda oluşturduğu davetkar hava yadsınamaz. Minimal bir dekorasyon için sizler de açık renkleri tercih edebilirsiniz.

13) Beton raflar yaptırıp yeşil saksı bitkileri ile süsleyin

Residência em condomínio, Central de Projetos Central de Projetos Rustik Evler
Central de Projetos

Central de Projetos
Central de Projetos
Central de Projetos

İster müstakil ev olsun isterse de apartman girişi, betonda yaptıracağınız sağlam rafların üzerine yemyeşil bitkiler yerleştirerek güzel bir bahçe havası oluşturabilirsiniz.

14) Asyatik bir atmosfer oluşturmak için ahşap yürüyüş yolları ve bambu dekorlar kullanın

homify Rustik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Ahşp yürüyüş yolları oluşturmak için deck türü açık havaya dayanıklı ahşap malzemeler ya da eski demiryollarından çıkma ahşap traversleri kullanabilirsiniz. Kahverengi cüruf, bambu dekorlar ve kaktüs çeşitleri ile dekorasyonu tamalayabilirsiniz.

15) Kapı yanına yerleştireceğiniz heykeller ile fark yaratın

Reforma en Urb. Gran Alacant, Santa Pola, Novodeco Novodeco Modern Evler
Novodeco

Novodeco
Novodeco
Novodeco

Eğer yeteri kadar geniş alanınız ve büyük de bir cesaretiniz varsa, giriş kapınızın yanına büyükçe heykeller yerleştirerek fark yaratabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Ayakkabıları nereye koyacağım derdine son: 8 pratik çözüm’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

Marangozunuza yaptırmak isteyeceğiniz 13 ahşap gardırop
Bu ana giriş örneklerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler