İzmir'in incisi Narlıdere'de yeni bir yaşam

Geniş duvar karolarında kullanılan asimetrik desen de banyoya uzun yıllar eskimeyecek modern bir hava katıyor. Geniş banyo dolaplarında ise temizlik simgesi olarak da bilinen beyaz rengin tercih edilmesi doğru bir tercih olmuş.

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