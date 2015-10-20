İzmir'in incisi Narlıdere'de yeni bir yaşam

İzmir hiç kuşkusuz Akdeniz havzasının en önemli ve Türkiye'nin de en özel şehirlerinden biri. Özel olması, yalnızca coğrafi konumu ve doğal güzelliklerinden değil, insanları ve kent yaşamıyla bir Avrupa şehri havasını sakinlerine yaşatmasından da kaynaklanıyor. Bu yüzden İzmirliler İzmir'den vazgeçmediği gibi, son yıllarda İstanbul, Ankara, Bursa gibi kentlerden gerek bireysel gerekse de şirketler bazında nitelikli göçlere de tanıklık ediyor Ege'nin kalbindeki bu kent. Bununla birlikte inşaat sektörü ve onu çevreleyen yan iş alanlarında da kayda değer bir artış olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sektörün gözde merkezlerinden biri de, özellikle son dönemde yeni konut projeleri ve eski yapılardaki dönüşüm çalışmalarıyla yıldızı hızla parlayan kıyı semtlerinden olan Narlıdere. Şehrin hem içinde, hem de dışında denilebilecek özel konumu, hem otobana hem denize yakın oluşu ve nihayet hem İzmir'in en eski semtlerinden biri olup hem de en yeni modern binalara ev sahipliği yapmasıyla, Narlıdere günden güne değerleniyor. Bu yazımızda bu güzide semtte bulunan bir dairenin ACS Mimarlık tarafından yapılan banyo ve mutfak yenileme projesini tanıtacağız. Ege merkezli mimarlık firmaları arasında yıldızı yükselenler arasında yer alan ACS Mimarlık'ın bu şık çalışmasına gelin biraz daha yakından bakalım.
Şehir hayatında zamanın önemi nasıl hızla artıyorsa, giderek kalabalıklaşan kentlerde iç ve dış mekanlarda hacim sorunu da bir o kadar yakıcı hale geliyor. Bu yüzden pek çok dairede banyo ve mutfak gibi alanlar toplam konut alanından yeterince pay alamama gibi sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Bu örnekte her ne kadar mutfak çok küçük tutulmamış olsa da, ince ve uzun yapıdaki alan, mimari olanakları daraltıyor. Buna karşın ACS Mimarlık bu mutfakta hem işlevsel hem de şık bir sonuç elde etmeyi başarmış.
Mutfağın genelinde siyah ve beyazın bir arada kullanıldığını görüyoruz. Ankastre donatılarda ise siyah renk tercih edilmiş ve bunları çevreleyen dolapların beyaz olmasıyla birlikte de gerçekten şık bir sonuç elde edilmiş.
Paslanmaz çelik evyeye eşlik eden bataryada geleneksel boru tipi yerine prizmatik yapıda modern bir seçeneğin tercih edilmiş olması, tek bir unsurla bile bir mekanın nasıl hareketli hale getirilebileceğine son derece başarılı bir örnek teşkil ediyor.
Aydınlatma hemen her mekanda olduğu gibi mutfaklarda da büyük önem taşıyor. Çoğu kez basit bir tepe lambası yerleştirilip geçilen mutfaklarsa bugün artık modern kent insanının estetik ihtiyaçlarına yanıt vermekte yetersiz kalıyor. Bu mutfakta ise tavana gizlenmiş aydınlatma elemanlarının yanı sıra kullanılan spotlarla oldukça ferah bir hava elde edildiğini söylemek mümkün.
Modern bir tarza sahip banyoda yine dönemin modasına uygun vitrifiye ve aksesuarlar kullanılmış. Gömme rezervuarlı klozet, tamamen camdan yapılmış duş kapısına yeterli bir mesafede konumlandırılmış. Renk tercihlerinde ise krem tonlarının ağır bastığını görüyoruz. Koyu renklerden kaçınılması çok geniş bir iç hacme sahip olmayan banyonun karanlık ve boğucu bir ortam olmasını engelliyor.
Geniş duvar karolarında kullanılan asimetrik desen de banyoya uzun yıllar eskimeyecek modern bir hava katıyor. Geniş banyo dolaplarında ise temizlik simgesi olarak da bilinen beyaz rengin tercih edilmesi doğru bir tercih olmuş.
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