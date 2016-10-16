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Hızlı evsahibi olmanın yolu: 6 küçük ve şahane prefabrik ev

Meral Eser Meral Eser
CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA Modern Balkon, Veranda & Teras
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Dayanıklılık ve fonksiyonellik bakımından betonarme evleri aratmayacak prefabrik evler, ihtiyaca göre birçok farklı stilde inşa ediliyor. Ekonomik açıdan kolaylıklar sağlayan prefabrik yapılar sanıldığından çok daha işlevsel ve estetik unsurlar taşıyor. Modern stil çözümleri ile ihtiyaca göre tasarlanan 6 özel prefabrik yapıyı bu yazımızda derledik. Kısa sürede inşası sağlanan prefabrik tipi yapıların farklı kullanım amaçlarına göre tasarlamak, ihtiyaç dahilinde mevsimlik kullanmak da mümkün. Dayanımı kuvvetli prefabrik yapılar günümüz imkanlarını maksimum verimle değerlendirilerek inşa edilebiliyor. Yapısal özellikleri ile ilgi çeken 6 şahane prefabrik evi bir araya getirdik, ilham veren örnekler bulacağınızı umuyoruz.

1. Fonksiyonellik ve konfor

House W, Peter Ruge Architekten GmbH Peter Ruge Architekten GmbH Modern Evler
Peter Ruge Architekten GmbH

House W

Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH
Peter Ruge Architekten GmbH

Çevre ile bütünleşen, doğal ışığı muntazam alan yapılar iç mekanda huzur veren bir etki yaratır. Konfor ve estetiğin sağlandığı tasarım fikirleri natürel dokularla, doğal ışıkla daha da kullanışlı hale geliyor. İki yatak odası barındıran örnek prefabrik ev, betonarme bir yapının sağladığı tüm ihtiyaçları karşılıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.

2. Doğa ile uyum sağlayan çağdaş bir tasarım

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Prefabrik yapılar, taşınma ve yerleşme bakımından pratik olanaklar sunar. Özellikle geçici ziyaretler için bir evin konforunu sunan yapılar ihtiyaca ve kullanım süresine göre inşa edilebiliyor. Fonksiyonellik ve estetik unsurları bir araya getiren bu yapılardan doğa ile iç içe şık bir örnekle başlıyoruz. Natürel dokularla doğa içinde uyum ve ahenk yakalayan bir örnek. Doğal ahşabın farklı doku ve renklerini bir araya getiren cephe bulunduğu çevre ile uyum sağlıyor, göze hitap eden bir manzara oluşturuyor. Cam sürgülü kapı sistemleri vasıtası ile döşeme zemini alanından yer kazandırılıyor. Açılır kapı kanadı kullanılmış olsaydı, kanat açılış mesafesi ekstra alan kaplayacaktı.

3. Geleneksel izler

One Bedroom Wee House Exterior The Wee House Company
The Wee House Company

One Bedroom Wee House Exterior

The Wee House Company
The Wee House Company
The Wee House Company

İhtiyaca göre özel tasarlanan prefabrik yapılar arasında birçok farklı stil ve tarzı bulabilirsiniz. Şirket tarafından kullanıcıların ihtiyaçlarına göre planlanıyor ve istenilen ebatlarda ve türlerde malzemeler belirleniyor. Geleneksel tarzı yansıtan bu ev örneğinde olduğu gibi istenildiğinde kırma çatı modeli ile çatı eğimi ön plana çıkarılıyor. Bünyesinde birçok ihtiyacı barındıran prefabrik evler, pratik yöntemlerle inşa ediliyor, sökülüp taşınabiliyor. Fonksiyonellik ve pratik kullanım olanakları bir arada.

4. Doğal ahşap sıcaklığı

Estudios de cubiertas inclinadas 5, ecospace españa ecospace españa Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Tek kişilik bir yaşam alanı için dizayn edilen bu ev doğal ışığı muntazam alan bir tasarıma sahip. Geçici süreli konaklama imkanı tanıyan bu yapıda, ormanla iç içe nefis bir tatil yapmak mümkün. Yatak alanı hem dinlenme ihtiyacını karşılayan konforu sağlıyor, hem de doğa ile bütünleşmeyi sağlayan geniş pencere ve sürgülü cam kapısı mevcut. Doğal ahşap ise hem estetik hem de sıcak bir atmosfer oluşturmada oldukça etkili.

5. Konteyner ev

CASULO, MEIUS ARQUITETURA MEIUS ARQUITETURA Modern Balkon, Veranda & Teras
MEIUS ARQUITETURA

CASULO

MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA
MEIUS ARQUITETURA

Açık alanla ilişkili yaşam olanağı tanıyan projeler, teras ve oturma alanları sunarak kullanışlı hale geliyor. Konteyner ev projesi bütçe olarak cebi yakmayan maliyetle sağlanabiliyor. Sıhhi ve elektrik tesisatı donanımı sağlanıyor ve pratik kullanım olanakları ön plana çıkarılıyor. Bir işletme olarak değerlendirilebilecek kompakt bir yapı.

6. Minimalist yaklaşım

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Modern Evler
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

75 m² bir alana yerleşen proje, minimalist yaklaşımla tasarlanıyor. Günümüz teknolojileri maksimum verimle kullanarak fonksiyonel alanlar tasarlatabilirsiniz. Seramik paneller giydirme cephe kaplamasında kullanılıyor. Akıllarda yer edecek fonksiyonellik ve minimalist stilin öne çıktığı bir çalışma.

Ayrıca, ’10 hayret verici ekolojik tasarım projesi’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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