Hızlı evsahibi olmanın yolu: 6 küçük ve şahane prefabrik ev

Prefabrik yapılar, taşınma ve yerleşme bakımından pratik olanaklar sunar. Özellikle geçici ziyaretler için bir evin konforunu sunan yapılar ihtiyaca ve kullanım süresine göre inşa edilebiliyor. Fonksiyonellik ve estetik unsurları bir araya getiren bu yapılardan doğa ile iç içe şık bir örnekle başlıyoruz. Natürel dokularla doğa içinde uyum ve ahenk yakalayan bir örnek. Doğal ahşabın farklı doku ve renklerini bir araya getiren cephe bulunduğu çevre ile uyum sağlıyor, göze hitap eden bir manzara oluşturuyor. Cam sürgülü kapı sistemleri vasıtası ile döşeme zemini alanından yer kazandırılıyor. Açılır kapı kanadı kullanılmış olsaydı, kanat açılış mesafesi ekstra alan kaplayacaktı.