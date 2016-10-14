Türkiye'den kale gibi 7 şahane ev

Her biri ülkemizde inşa edilmiş 7 adet evi inceleyeceğimiz yazıda binaların hem iç hem dış mekan fotoğraflarını görebilirsiniz.
İlk örnek üç katlı modern bir bina tasarımı. Dış cephesinde beton dışında büyük oradan ahşap paneller kullanılmış.
Modern dış cephe tasarımına rağmen evin mutfağının klasik bir tarzı var. İnce uzun mutfakta dolaplar karşı karşıya hizalanmış. Ortada ise uzun bir ada tezgah var. Stili kuvvetlendiren lamba ve perde detayları şıklığı kuvvetlendiriyor. Loş ışıklarıyla zarif bir mutfak.
Çatısında bakır, balkon parmaklıklarında ferforje, ikinci katında ahşap ve zemin katında büyük cam kapılar bulunan villada çok sayıda malzemenin bir arada kullanılmış.
Villanın banyosu adeta sarayları andırıyor. Mermer tezgahın şıklığını tamamen aynadan oluşan duvar arttırırken duvarda damask desenli duvar kağıtları kullanılmış. Klasik stilde döşenmiş banyoda stilin olmazsa olmazlarından altın varak ayna çerçevesinde yerini almış. Kristal taşlı duvar lambaları ise bir o kadar gösterişli.
Sıradaki örnek yine üç katlı bir bina. Tamamen beyaza boyalı dış cephede mavi ve siyah pencere pervazları ilgi çekici görünüyor. Tüm bina beyaza bürünmüş olsa da zemin kattaki farklılıklar hissediliyor. Örneğin zemin katta beton yerine doğal taşlar kullanılmış.
Evin içi oldukça güzel olup kapısız duvarları sayesinde epey ferah. Mutfaktan gördüğümüz kesit doğrudan yemek odasına erişim olduğunu belli ediyor. Üst kısmı ahşaptan yapılma ada tezgah ve sandalyeler mutfağa sıcaklık katmış.
Yeşillikler içinde büyük bakımlı bahçesiyle lüks villa hayallerinizdeki gibi. Giriş katında koyu tonlara kontrast oluşturacak şekilde ikinci kat uçuk pembeye boyanmış.
Villanın pembesine uyumlu olacak şekilde banyosu da tamamen gök mavisine bürünmüş. Köşe küvetine ek olarak duvara gömülü şık rafları depolama için ideal görünüyor. Banyoda bulunan pencere aydınlatma açısından iyi.
Koyu kahverengi büyük villa tıpkı filmlerdeki gibi. Özellikle kalabalık aileler için yeterli kapasitedeki yapı tek kelimeyle mükemmel.
Evin giriş katında bulunan salon yemek odasıyla bir arada bulunuyor. Arka bahçeye bakan oturma odası geniş cam duvarları sayesinde doğal gün ışığından bolca yararlanıyor. Büyük salonda camlara yakın konumlanmış siyah beyaz bir oturma grubu var. Duvarlar evin dış cephesi gibi krem beyaz renginde. Zeminde ahşabın sıcaklığından yararlanılmış. Yemek masası da zemin gibi ahşap.
Mimarisinde yuvarlak hatlar ve geometrik şekiller yer alan bu güzel bina Hatay'da inşa edilmiş. Kırık beyaz renkli dış cephede ek olarak ahşaptan da yararlanılmış.
Binanın yatak odası oldukça modern ve dinamik bir şekilde dekore edilmiş. Kırmızı, beyaz ve gri çizgili yatak örtüsü bakışları üzerine çekerken çiçek desenli perdeler örtüyle yarışıyor. İki tarafında ayna bulunan büyük yatak başı açık tonları ile renk paletini dengelemiş. Zemin ise ahşap.
Son örneğimiz yine modern bir yapı. Bordo renkli binada ahşap bina kapısı ile geniş pencereler dikkat çekici.
Yemek odasının duvar ve tavanında kullanılan koyu kırmızı paneller ortasında bulunan ayna ile beraber oldukça dekoratif görünüyor. Modern yemek takımı ise beyaz rengiyle göz kamaştırmış. Masanın bir ucunun eğimli yapısı odaya çağdaş bir hava katarken taşlardan oluşan tavan süslemesi şıklığı taçlandırmış.
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