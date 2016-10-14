Türkiye'den kale gibi 7 şahane ev

Modern dış cephe tasarımına rağmen evin mutfağının klasik bir tarzı var. İnce uzun mutfakta dolaplar karşı karşıya hizalanmış. Ortada ise uzun bir ada tezgah var. Stili kuvvetlendiren lamba ve perde detayları şıklığı kuvvetlendiriyor. Loş ışıklarıyla zarif bir mutfak.