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Türkiye'den kale gibi 7 şahane ev

nihal e. nihal e.
Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
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Her biri ülkemizde inşa edilmiş 7 adet evi inceleyeceğimiz yazıda binaların hem iç hem dış mekan fotoğraflarını görebilirsiniz.

​1- Ahşap paneller

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Akdeniz Evler
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

İlk örnek üç katlı modern bir bina tasarımı. Dış cephesinde beton dışında büyük oradan ahşap paneller kullanılmış.

​Klasik mutfak

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Rustik Mutfak
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Modern dış cephe tasarımına rağmen evin mutfağının klasik bir tarzı var. İnce uzun mutfakta dolaplar karşı karşıya hizalanmış. Ortada ise uzun bir ada tezgah var. Stili kuvvetlendiren lamba ve perde detayları şıklığı kuvvetlendiriyor. Loş ışıklarıyla zarif bir mutfak.

​2- Bakır çatı

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Çatısında bakır, balkon parmaklıklarında ferforje, ikinci katında ahşap ve zemin katında büyük cam kapılar bulunan villada çok sayıda malzemenin bir arada kullanılmış.

​Gösterişli banyo

Misafir Banyosu Emrah Yasuk BanyoDekorasyon
Emrah Yasuk

Misafir Banyosu

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Villanın banyosu adeta sarayları andırıyor. Mermer tezgahın şıklığını tamamen aynadan oluşan duvar arttırırken duvarda damask desenli duvar kağıtları kullanılmış. Klasik stilde döşenmiş banyoda stilin olmazsa olmazlarından altın varak ayna çerçevesinde yerini almış. Kristal taşlı duvar lambaları ise bir o kadar gösterişli.

​3- Mavi, beyaz ve siyah

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Evler
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Sıradaki örnek yine üç katlı bir bina. Tamamen beyaza boyalı dış cephede mavi ve siyah pencere pervazları ilgi çekici görünüyor. Tüm bina beyaza bürünmüş olsa da zemin kattaki farklılıklar hissediliyor. Örneğin zemin katta beton yerine doğal taşlar kullanılmış.

​Ferah iç mekan

Mekan Tasarımı, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Mekan Tasarımı

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Evin içi oldukça güzel olup kapısız duvarları sayesinde epey ferah. Mutfaktan gördüğümüz kesit doğrudan yemek odasına erişim olduğunu belli ediyor. Üst kısmı ahşaptan yapılma ada tezgah  ve sandalyeler mutfağa sıcaklık katmış.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​4- Yalova'da uçuk pembe villa

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Evler
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Yeşillikler içinde büyük bakımlı bahçesiyle lüks villa hayallerinizdeki gibi. Giriş katında koyu tonlara kontrast oluşturacak şekilde ikinci kat uçuk pembeye boyanmış.

​Mavi banyo

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS Modern Banyo
CCT INVESTMENTS

CCT 175 Villa Project in Yalova

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

Villanın pembesine uyumlu olacak şekilde banyosu da tamamen gök mavisine bürünmüş. Köşe küvetine ek olarak duvara gömülü şık rafları depolama için ideal görünüyor. Banyoda bulunan pencere aydınlatma açısından iyi.

​5- Ankara'da bir villa

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Koyu kahverengi büyük villa tıpkı filmlerdeki gibi. Özellikle kalabalık aileler için yeterli kapasitedeki yapı tek kelimeyle mükemmel.

​Büyük salon

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Evin giriş katında bulunan salon yemek odasıyla bir arada bulunuyor. Arka bahçeye bakan oturma odası geniş cam duvarları sayesinde doğal gün ışığından bolca yararlanıyor. Büyük salonda camlara yakın konumlanmış siyah beyaz bir oturma grubu var. Duvarlar evin dış cephesi gibi krem beyaz renginde. Zeminde ahşabın sıcaklığından yararlanılmış. Yemek masası da zemin gibi ahşap.

​6- Hatay'da görkemli bina

Ahmet Bilgin Evi, Hiba iç mimarik Hiba iç mimarik Modern Evler
Hiba iç mimarik

Ahmet Bilgin Evi

Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik
Hiba iç mimarik

Mimarisinde yuvarlak hatlar ve geometrik şekiller yer alan bu güzel bina Hatay'da inşa edilmiş. Kırık beyaz renkli dış cephede ek olarak ahşaptan da yararlanılmış.

​Desenler ve çizgiler

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Binanın yatak odası oldukça modern ve dinamik bir şekilde dekore edilmiş. Kırmızı, beyaz ve gri çizgili yatak örtüsü bakışları üzerine çekerken çiçek desenli perdeler örtüyle yarışıyor. İki tarafında ayna bulunan büyük yatak başı açık tonları ile renk paletini dengelemiş. Zemin ise ahşap.

​7- Çağdaş bir ev

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Evler
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Son örneğimiz yine modern bir yapı. Bordo renkli binada ahşap bina kapısı ile geniş pencereler dikkat çekici.

​Şık yemek odası

R. Kılınç Evi, idiliçmimarlık idiliçmimarlık Modern Yemek Odası
idiliçmimarlık

R. Kılınç Evi

idiliçmimarlık
idiliçmimarlık
idiliçmimarlık

Yemek odasının duvar ve tavanında kullanılan koyu kırmızı paneller ortasında bulunan ayna ile beraber oldukça dekoratif görünüyor. Modern yemek takımı ise beyaz rengiyle göz kamaştırmış. Masanın bir ucunun eğimli yapısı odaya çağdaş bir hava katarken taşlardan oluşan tavan süslemesi şıklığı taçlandırmış.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Anadolu'da 5 muhteşem taş ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

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