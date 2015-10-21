Kendin yap: Yaprak motifli yastık

Yaprağın genel hatlarını ve damarlı yapısını kopyalayıp daha sonra ölçeleyerek yastığınızın boyutunda büyütebilmeniz için bir patron kağıdına ihtiyacınız var. Çizdiğiniz yaprağı fotokopi ya da bilgisayar çıktısı aracılığıyla da çok daha kolay bir şekilde büyütebilirsiniz.

Bu örnekte akçaağaç yaprağı kullanılmış ama siz elbette istediğiniz türde ve yaşadığınız bölgede çok daha kolay bulabileceğiniz herhangi bir estetik ağaç yaprağı kullanabilirsiniz. Mesela çınar ağacı yaprakları yeterince geniş ve bu proje için uygun olan yaprak türlerinden biri.