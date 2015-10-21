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Kendin yap: Yaprak motifli yastık

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Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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Almanya merkezli Sauber Eingefädelt isimli blogda birbirinden farklı dikiş ve nakış fikirleri ve bu fikirleri nasıl uygulayacağınıza dair bilgilendirme yazıları ve videoları bulunuyor. Çantalardan dekoratif malzemelere pek çok farklı ürünü evde kendiniz de yapabilirsiniz pek tabii ki; işte bu internet bloğunun sahibi iki çocuk annesi yazar da kendisi için dekoratif ve şık ürünler üretmek isteyenlere çeşitli ipuçları veriyor. Biz de homify sayfalarında sizlere bu blogda yer alan en şık ve en güzel ürünlerden birini tanıtmaya ve nasıl yapıldığını adım adım anlatmaya karar verdik. Şık ve göz alıcı bir dekoratif yastık sahibi olmak istiyorsanız yazıdaki adımları izlemeniz yeterli. Buyurun başlayalım:

​Yastık yapımı için gerekenler:

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

- 2 parça A3 boyutunda kumaş  

- Aşağı yukarı 20 cm uzunluğunda ve (yaprak formuna göre) 1-1.5 cm kalınlığında ince kumaş şeritleri  

- İç doldurucu malzeme

Yaprak dokusu

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Bu ev yapımı yastığın en önemli özelliği minderinin yaprak şeklinde olması ve yapraklardaki damarların yastığın kumaşının üzerinde de taklit ediliyor olması.

Gerçek bir yapraktan ilham alın

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Oturma odalarınızı süsleyecek yaprak desenli yastığınızın yapımında kullanacağınız kaynak materyal gerçek bir yaprak olacak!

Ölçekleme

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Yaprağın genel hatlarını ve damarlı yapısını kopyalayıp daha sonra ölçeleyerek yastığınızın boyutunda büyütebilmeniz için bir patron kağıdına ihtiyacınız var. Çizdiğiniz yaprağı fotokopi ya da bilgisayar çıktısı aracılığıyla da çok daha kolay bir şekilde büyütebilirsiniz. 

Bu örnekte akçaağaç yaprağı kullanılmış ama siz elbette istediğiniz türde ve yaşadığınız bölgede çok daha kolay bulabileceğiniz herhangi bir estetik ağaç yaprağı kullanabilirsiniz. Mesela çınar ağacı yaprakları yeterince geniş ve bu proje için uygun olan yaprak türlerinden biri.

Şablon

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

A3 boyutundaki patron kağıdına daha önce bir kağıda kalıbını çıkartıp büyüttüğünüz yaprak desenini aktardığınızda ortaya böyle bir görüntü çıkacak. Bu, hem ön hem de arka yüzey için kullanacağınız ana şablonu oluşturuyor. En iyi sonucu alabilmek için pamuklu, yünlü ya da polyester kumaş kullanmanızı da tavsiye ediyoruz.

Damar dikişleri

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Yaprağın yüzeyindeki damar dokusunu yastıkta da verebilmek için kumaş damar şekli boyunca kesiliyor. Önce dikey, sonra yatak kesimleri yapmanız en doğrusu olacaktır. Yeşil şeritler halinde hazırladığımız kumaşları da bu kesilmiş yüzey kumaşlarının aralarına gelecek şekilde yerleştirerek yüzey tekrar tek parça haline getirilecek şekilde dikiliyor. Herhangi bir kayma olmaması için önce şeritleri kumaşlara küçük dikişlerle tutturarak sonra da kumaşları birbirine dikerek ilerleyebilirsiniz.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ön yüzey

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Ön yüzey, yastığın yan kısımlarını yani kalınlığı belli eden kısımlarını da içerdiği için arka yüzeyden 10 ya da 15 cm kadar daha geniş olmalı. İstediğiniz kalınlığa göre ayarlayabilirsiniz. Ön yüzey bittiğinde arka yüzey de aynı şekilde hazırlanıyor. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken esas şey kenar kısımların kapladığı yer hariç ön ve arka yüzeylerin boyutlarının tam olarak eşit olması.

Son dokunuşlar

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

İki yüzeyin de dikişi bittiğinde artık parçaları birleştirebilirsiniz. Önce pürüzlü ve zikzaklı bölümleri dikip, daha düz olan alt kısımda ufak bir boşluk bırakın ve bu boşluktan yastığınızın iç malzemesini doldurup son dikişinizi de bitirin.

Şık, estetik ve el yapımı!

Naturdesign: Ahornkissen fürs Wohnzimmer, Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Nähjournal 'Sauber eingefädelt' Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;

Nähjournal 'Sauber eingefädelt'
Nähjournal &#39;Sauber eingefädelt&#39;
Nähjournal 'Sauber eingefädelt'

Ve işte oturma odalarınızı süsleyecek eşsiz ve el yapımı dekoratif bir yastık!

Bu tür dekoratif yastık ve kırlentlerden hoşlanıyorsanız Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları isimli yazımız da ilginizi çekebilir. 

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