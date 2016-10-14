Türk evlerinin salonlarından kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Salonlarımız evlerimizin hem kendi ahalisi hem de konuklar için toplanma alanı olduğundan dekorasyona da en çok özen gösterilen yeridir. Evin en geniş odası olan salon genelde iki parçadan oluşmaktadır: Oturma odası ve yemek odası. Günümüzde, bazı evlerde mutfak da bu alan içerisindeki yerini almış ve bu evlerde açık planlı bir yaşam alanı oluşmaya başlamıştır.

Salonlarınız ister yalnızca bir oturma odasından oluşsun isterse de açık planlı bir yaşam alanı olsun, ister geniş bir alana yayılsın isterse de ufak, mütevazi bir mekan olsun mobilyalarıyla ve dekoratif aksesuarlarıyla evimizin vitrini haline gelmiş ve olabilecek en iyi şekilde görünmesi için çaba harcadığımız mekanlardır. Bu sayfamızda salonunun dekorasyonu için güzel fikirler arayan okuyucularımıza aynen kopya çekerek kendi salonlarına uygulayabilecekleri güzel fikirleri taşıdır. Tamamı ülkemizden olan bu örneklerı seçerken farklı stillerde olmalarına ve farjklı beğenilere hitap etmelerine özen gösterdik. Umuyoruz ki, siz de bu derlemeden kendi salonunuza uygun bir fikir alabilirsiniz.