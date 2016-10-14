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Türk evlerinin salonlarından kopya çekebileceğiniz 8 fikir

Özlem K. Özlem K.
Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
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Salonlarımız evlerimizin hem kendi ahalisi hem de konuklar için toplanma alanı olduğundan dekorasyona da en çok özen gösterilen yeridir. Evin en geniş odası olan salon genelde iki parçadan oluşmaktadır: Oturma odası ve yemek odası. Günümüzde, bazı evlerde mutfak da bu alan içerisindeki yerini almış ve bu evlerde açık planlı bir yaşam alanı oluşmaya başlamıştır. 

Salonlarınız ister yalnızca bir oturma odasından oluşsun isterse de açık planlı bir yaşam alanı olsun, ister geniş bir alana yayılsın isterse de ufak, mütevazi bir mekan olsun mobilyalarıyla ve dekoratif aksesuarlarıyla evimizin vitrini haline gelmiş ve olabilecek en iyi şekilde görünmesi için çaba harcadığımız mekanlardır. Bu sayfamızda salonunun dekorasyonu için güzel fikirler arayan okuyucularımıza aynen kopya çekerek kendi salonlarına uygulayabilecekleri güzel fikirleri taşıdır. Tamamı ülkemizden olan bu örneklerı seçerken farklı stillerde olmalarına ve farjklı beğenilere hitap etmelerine özen gösterdik. Umuyoruz ki, siz de bu derlemeden kendi salonunuza uygun bir fikir alabilirsiniz.

1) Farklı işlevleri olan aydınlatmalar kullanarak değişik ambiyans yaratın

Sarı Konaklar, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Sarı Konaklar

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Dekorasyon yaparken arka planda bırakma eğilimi gösterdiğimiz, oysa mekanın ambiyansı için son derece önemli olan bir unsur var: Aydınlatma. fark ettiyseniz, iç mimar ya da dekoratör gibi profesyoneller tarafından döşenmiş evlerin oldukça göze batan bir farkı var; o da aydınlatmaları.

Aydınlatma elemanları tıpkı diğer mobilya ve aksesuarlar gibi çeşitli dekorasyon stillerine sahip, farklı zevklere hitap eden ve en önemlisi de farklı ihtiyaçları karşılar şekilde tasarlanıp üretiliyorlar. Kitap okurken ihtiyacımız olan ışık ile televizyon izlerken ihtiyacımız olan ışık nasıl ki farklıysa, bilgisayar başında olduğumuz zaman ihtiyacımız olan ışık ile film izlerken ihtiyacımız olan ışık da bir o kadar farklı. Dolayısıyla, farklı durumlar için farklı aydınlatmalara ihtiyaç duyuyoruz.

2) Klasik parçalar ile modern parçaları bir arada kullanmaktan çekinmeyin

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Salonuzu dekore ederken tek bir stile sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda değilsiniz. Modernize edilmiş parçalar ile klasikleşmiş parçaları bir arada uyum içerisinde kullanabilir, kendine özgü, benzersiz, eklektik bir salon dekorasyonuna kavuşabilirsiniz.

3) Kanepe arkasına yerleştireceğiniz bir dresuar ya da konsol ile yemek odası ile oturma odasını birbirinden ayırın

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Kanepenin arkasına, kanepeyle sırt sırta gelecek şekilde bir dresuar ya da konsol yerleştirerek oturma odası ile yemek odasını görsel olarak birbirinden ayırabilirsiniz. Sırt sırta duran bu iki mobilya parçası aynı zamanda seperatör görevi de görmüş olacaktır.

4) Sade döşemeli koltuk takımı ile desenli halıları kombine edin

M&E TEKİNTAŞ HOME, yücel partners yücel partners İskandinav Oturma Odası
yücel partners

M&E TEKİNTAŞ HOME

yücel partners
yücel partners
yücel partners

Özellikle minimalist ya da İskandivan gibi modern stillere harekt getirmek ve şık bir görünüm oluşturmak için, desensiz, düz koltuklar ile geometrik desenli halıları bir arada kullanabilirsiniz.

5) Düz renkli koltuk takımını renkli desenlere sahip kırlentler ile kombinleyin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Desensiz, düz renkli döşemeli koltuk takımlarına renk katmak için desenli, rengarenk kırlentler de kullanabilirsiniz. Bu tür bir dekorasyonun en büyük avantajı ise, yalnızca kırlentleri değiştirerek, yani küçük dokunuşlarla dekorasyonu yenileyebilmektir.

6) Modern mobilyaları geleneksel el dokuması halılar ile eşleştirin

homify Klasik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Ülkemiz geleneksel el dokuması halılar konusunda oldukça zengin. Modern ya da kırsal stil mobilyalar ile renkli, desenli el işi halı ve kilimleri kullanmak da dünya çapında trend olmaya başlamış bir dekorasyon.

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7) Bir duvarınızı tuğla görünümlü duvar kaplamaları ile komple kaplatın

Living Room Penintdesign İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Penintdesign İç Mimarlık

Living Room

Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık
Penintdesign İç Mimarlık

Harman tuğla görünümlü duvar kaplamalarını modern, endüstriyel ya da kırsal stillerde salon dekorasyonlarında kullanarak şık, uzun ömürlü ve sıradışı bir duvar dekoruna imza atabilirsiniz.

8) Herkesin aksine, göz alıcı dekorasyonu tavanda uygulayın

A.U.D EVİ, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

A.U.D EVİ

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

İş yüzey dekorasyonuna geldiğinde, çoğumuzun aklına zeminler ve duvarlar gelir. Siz bir değişiklik yaparak göz alıcı dekorları tavanda uygulatabilir ve tüm ezberleri bozabilirsiniz.

Muhteşem bir başka tavan uygulaması için ’Tavan dekorasyonları ve aydınlatma sistemiyle öne çıkan bir proje ’başlıklı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

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