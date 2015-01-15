Ev dekorasyonunda vintage ekolü

Geçmişteki belirli bir dönemin karakteristik ve özelliklerini yansıtan ya da o dönemle özdeşleştirilebilecek ürünler için kullandığımız
vintage, bir tarz olarak son yıllarda ev dekorasyonuna da damgasını vurmuş durumda. Gerek hobi olarak konuyla ilgilenenlerin, gerekse de profesyonel iç mimarların sık sık tercih ettiği
vintage ürünler, hem estetik anlamda girdikleri mekâna ayrı ve karakteristik bir hava katıyor, hem de nostaljik ve sıcak duyguları tetikleyebiliyorlar. Her şeyin pırıl pırıl ve pürüzsüz olduğu, mükemmeliyetçi modern dekorasyon sizi açmıyorsa, vintage ürünler ilk sığınaklarınızdan biri olabilir. Bu doğrultuda, bugün sizler için homify'ın uzmanlarından vintage ekolüne uygun olan ürünleri derledik. İşte vintage dekorasyona yönelmek isteyenler için bir dizi ürün:
Hangi dönemin karakteristiklerini yansıtan ürünlerin
vintage sayılacağı konusunda kesin bir uzlaşma olmasa da, en azından son yirmi yılın gerisine giden ve o dönemden esintiler taşıyan ürünleri vintage kapsamı altında inceleyebiliriz. Bu fotoğrafta bir arada gördüğünüz farklı dekoratif unsurlar da tek bir dönemin değil ama farklı dönemlerin özelliklerini yansıtan ve kimileri 90'ları, kimileri de 50'li yılları anlatan ürünlerden oluşuyor. Ama her durumda hoş bir kombinasyon oluşturup, ortama sıcak ve nostaljik bir hava kattıkları kesin.
Vintage ürünleri sadece dekoratif birer süs unsuru olarak değil kullanışlı mobilyalar formunda da evlerinizde kullanmanız mümkün. İstanbul'daki Galleria Gaia adlı atolyenin ürünü olan bu sehpa-kitaplık kombinasyonu da retro cazibesi ve üzerindeki antika kamerayla bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.
İşte yine hem işe yarayan, hem de vintage çekiciliği taşıyan, tamamıyla özgün bir ürün. Kimbilir dünyanın hangi köşelerini dolaştıktan sonra emekliye ayrılan bu bavul, bir köşeye atılmak yerine, usta bir tasarımcının elinde adeta reenkarne olmuş durumda. Beyaza boyanmış ahşap ayakları ve nostaljik görünümüyle bu sehpa, girdiği her türlü mekânın kendine en çok baktıran ve en orijinal parçalarından biri olmaya aday.
Dikkatli ve özenli bir çalışmayla çok farklı dekorasyon üsluplarına sahip evlere bir şekilde vintage ürünleri entegre etmek mümkün. Örneğin bu fotoğrafta, rustik ya da köy evi yaklaşımıyla döşenmiş bir eve çok uygun düşecek, son derece karakteristik ve özel bir askı görüyorsunuz. Sadece rustik değil klasik yaklaşıma sahip bir evde, hatta bir renk ve espri unsuru olarak modern bir yatak odasında bile bu askı göze batmak şöyle dursun, mekânın en dikkat çekici objesi olacaktır.
Vintage havasını ve cazibesini evinin mutfağına taşımak isteyenkler için de piyasada birçok ürün bulunuyor elbette. İzmir'de bulunan 203 Çini ve Seramik Atolyesi'nin seçkin koleksiyonunda yer alan bu vintage tabak da bunun örneklerinden biri. Tamamen el yapımı olan ürün Viktorya tarzı rölyefli tabağa Portekiz desenlerinin uygulanmasıyla elde edilmiş olan, son derece özgün ve çizgi dışı bir aksesuar.
Vintage tarza sahip tek bir ürünü dekoratif bir hoşluk olarak kullanabileceğiniz gibi, bu örneği takip ederek evinizin bir köşesini tamamen bu üslûba da vakfedebilirsiniz. Bu örnekte her biri kendine has bir retro cazibeye sahip olan ve farklı dönemlerden izler taşıyan ürünler, özgün bir kompozisyonla, evin bir köşesinde adeta bir çağdaş sanat eseri gibi sergileniyor.
Vintage için belli bir dönemin karakterleirni yansıtması gerekir demiştik ama doğrudan o dönemden kalma bir ürünü bulabiliyorsanız, bu elbette daha iyi bir seçenek olabilir. Örneğin 1950'li yıllardan kalma bu antika ayna, girdiği ortamı bir vintage vahasına çevirmek için tek başına yeterli bir eşya.
Yukarıdaki vintage köşesinde gördüğümüz gibi, vintage ya da retroyu evinizin tamamına yayılan bir vurgu ya da tarz olarak da kullanmanız mümkün. İstanbul'da bulunan Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş adlı şirketin koleksiyonundan seçtiğimiz bu fotoğraf, sözü edilen yaklaşımın en zevkli ve yetkin örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gerek duvar kağıdı, gerek eskitilmiş ahşaptan raf, gerek rafın üzerindeki dekoratif aksesuarlar, gerekse de retro sandalyeyle hem çok sıcak ve samimi, hem de son derece sıradışı bir görüntü sağlanıyor.
Vintage ürünleri evinizde kullanmak konusuna siz nasıl bakıyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.