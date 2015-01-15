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Ev dekorasyonunda vintage ekolü

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Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. Oturma OdasıIşıklandırma
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Geçmişteki belirli bir dönemin karakteristik ve özelliklerini yansıtan ya da o dönemle özdeşleştirilebilecek ürünler için kullandığımız vintage, bir tarz olarak son yıllarda ev dekorasyonuna da damgasını vurmuş durumda. Gerek hobi olarak konuyla ilgilenenlerin, gerekse de profesyonel iç mimarların sık sık tercih ettiği vintage ürünler, hem estetik anlamda girdikleri mekâna ayrı ve karakteristik bir hava katıyor, hem de nostaljik ve sıcak duyguları tetikleyebiliyorlar. Her şeyin pırıl pırıl ve pürüzsüz olduğu, mükemmeliyetçi modern dekorasyon sizi açmıyorsa, vintage ürünler ilk sığınaklarınızdan biri olabilir. Bu doğrultuda, bugün sizler için homify'ın uzmanlarından vintage ekolüne uygun olan ürünleri derledik. İşte vintage dekorasyona yönelmek isteyenler için bir dizi ürün:

Vintage karması

Projet Paris 15ème, Sandra Dages Sandra Dages Eklektik Oturma Odası
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages

Hangi dönemin karakteristiklerini yansıtan ürünlerin vintage sayılacağı konusunda kesin bir uzlaşma olmasa da, en azından son yirmi yılın gerisine giden ve o dönemden esintiler taşıyan ürünleri vintage kapsamı altında inceleyebiliriz. Bu fotoğrafta bir arada gördüğünüz farklı dekoratif unsurlar da tek bir dönemin değil ama farklı dönemlerin özelliklerini yansıtan ve kimileri 90'ları, kimileri de 50'li yılları anlatan ürünlerden oluşuyor. Ama her durumda hoş bir kombinasyon oluşturup, ortama sıcak ve nostaljik bir hava kattıkları kesin.

Hem vintage, hem kullanışlı

Makara Serisi, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Galleria Gaia

Makara Serisi

Galleria Gaia
Galleria Gaia
Galleria Gaia

Vintage ürünleri sadece dekoratif birer süs unsuru olarak değil kullanışlı mobilyalar formunda da evlerinizde kullanmanız mümkün. İstanbul'daki Galleria Gaia adlı atolyenin ürünü olan bu sehpa-kitaplık kombinasyonu da retro cazibesi ve üzerindeki antika kamerayla bunun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.

Bavul-sehpa

homify Koridor, Hol & MerdivenlerDepo
homify

homify
homify
homify

İşte yine hem işe yarayan, hem de vintage çekiciliği taşıyan, tamamıyla özgün bir ürün. Kimbilir dünyanın hangi köşelerini dolaştıktan sonra emekliye ayrılan bu bavul, bir köşeye atılmak yerine, usta bir tasarımcının elinde adeta reenkarne olmuş durumda. Beyaza boyanmış ahşap ayakları ve nostaljik görünümüyle bu sehpa, girdiği her türlü mekânın kendine en çok baktıran ve en orijinal parçalarından biri olmaya aday.

Vintage askı

Wandgarderoben - Schöne und praktische Hakenleisten für den Flur, XTRADEFACTORY GMBH XTRADEFACTORY GMBH Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
XTRADEFACTORY GMBH

XTRADEFACTORY GMBH
XTRADEFACTORY GMBH
XTRADEFACTORY GMBH

Dikkatli ve özenli bir çalışmayla çok farklı dekorasyon üsluplarına sahip evlere bir şekilde vintage ürünleri entegre etmek mümkün. Örneğin bu fotoğrafta, rustik ya da köy evi yaklaşımıyla döşenmiş bir eve çok uygun düşecek, son derece karakteristik ve özel bir askı görüyorsunuz. Sadece rustik değil klasik yaklaşıma sahip bir evde, hatta bir renk ve espri unsuru olarak modern bir yatak odasında bile bu askı göze batmak şöyle dursun, mekânın en dikkat çekici objesi olacaktır.

Vintage tabak

Vintage Tabak 203 Çini ve Seramik Atölyesi MutfakLavabo & Armatürler
203 Çini ve Seramik Atölyesi

Vintage Tabak

203 Çini ve Seramik Atölyesi
203 Çini ve Seramik Atölyesi
203 Çini ve Seramik Atölyesi

Vintage havasını ve cazibesini evinin mutfağına taşımak isteyenkler için de piyasada birçok ürün bulunuyor elbette. İzmir'de bulunan 203 Çini ve Seramik Atolyesi'nin seçkin koleksiyonunda yer alan bu vintage tabak da bunun örneklerinden biri. Tamamen el yapımı olan ürün Viktorya tarzı rölyefli tabağa Portekiz desenlerinin uygulanmasıyla elde edilmiş olan, son derece özgün ve çizgi dışı bir aksesuar.

Vintage köşesi

Wohnen im Industriedesign, Goldstein & Co. Goldstein & Co. Oturma OdasıIşıklandırma
Goldstein &amp; Co.

Goldstein & Co.
Goldstein &amp; Co.
Goldstein & Co.

Vintage tarza sahip tek bir ürünü dekoratif bir hoşluk olarak kullanabileceğiniz gibi, bu örneği takip ederek evinizin bir köşesini tamamen bu üslûba da vakfedebilirsiniz. Bu örnekte her biri kendine has bir retro cazibeye sahip olan ve farklı dönemlerden izler taşıyan ürünler, özgün bir kompozisyonla, evin bir köşesinde adeta bir çağdaş sanat eseri gibi sergileniyor.

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50'li yıllardan kalma ayna

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Intérieur Vintage

Intérieur Vintage
Intérieur Vintage
Intérieur Vintage

Vintage için belli bir dönemin karakterleirni yansıtması gerekir demiştik ama doğrudan o dönemden kalma bir ürünü bulabiliyorsanız, bu elbette daha iyi bir seçenek olabilir. Örneğin 1950'li yıllardan kalma bu antika ayna, girdiği ortamı bir vintage vahasına çevirmek için tek başına yeterli bir eşya.

Tarz olarak vintage

Elıtıs- Eldorado, LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş

Elıtıs- Eldorado

LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş
LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş
LOT Duvar Kağıdı ve Kumaş

Yukarıdaki vintage köşesinde gördüğümüz gibi, vintage ya da retroyu evinizin tamamına yayılan bir vurgu ya da tarz olarak da kullanmanız mümkün. İstanbul'da bulunan Lot Duvar Kağıdı ve Kumaş adlı şirketin koleksiyonundan seçtiğimiz bu fotoğraf, sözü edilen yaklaşımın en zevkli ve yetkin örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gerek duvar kağıdı, gerek eskitilmiş ahşaptan raf, gerek rafın üzerindeki dekoratif aksesuarlar, gerekse de retro sandalyeyle hem çok sıcak ve samimi, hem de son derece sıradışı bir görüntü sağlanıyor.

Vintage ürünleri evinizde kullanmak konusuna siz nasıl bakıyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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