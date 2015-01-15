Ev dekorasyonunda vintage ekolü

Geçmişteki belirli bir dönemin karakteristik ve özelliklerini yansıtan ya da o dönemle özdeşleştirilebilecek ürünler için kullandığımız vintage , bir tarz olarak son yıllarda ev dekorasyonuna da damgasını vurmuş durumda. Gerek hobi olarak konuyla ilgilenenlerin, gerekse de profesyonel iç mimarların sık sık tercih ettiği vintage ürünler, hem estetik anlamda girdikleri mekâna ayrı ve karakteristik bir hava katıyor, hem de nostaljik ve sıcak duyguları tetikleyebiliyorlar. Her şeyin pırıl pırıl ve pürüzsüz olduğu, mükemmeliyetçi modern dekorasyon sizi açmıyorsa, vintage ürünler ilk sığınaklarınızdan biri olabilir. Bu doğrultuda, bugün sizler için homify'ın uzmanlarından vintage ekolüne uygun olan ürünleri derledik. İşte vintage dekorasyona yönelmek isteyenler için bir dizi ürün: