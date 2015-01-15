Şık genç odası tasarımları

Zamanın ne kadar hızlı geçtiğini çocuğunuzun odasındaki yatak ve diğer mobilyalardan memnun kalmadığında anlayabilirsiniz. Bir zamanlar bin bir hevesle aldığınız çizgi film kahramanlarının resimlerinin olduğu yatağı beğenmemeye başladığında çocuğunuzun bir genç odasına ihtiyaç duyduğunu anlayabilirsiniz. Öncelikler, zevkler ve ihtiyaçlar ergenliğe adım attığı andan itibaren değişeceği için doğru bir seçim yapmak için yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. Odasında daha fazla vakit geçirmeye ve odasını bir dinlenme alanı olarak görmeye başlayacağından konforu ön planda tutan bir anlayışla genç odası alışverişini yapmanız gerekecek. Peluş oyuncaklar veya hayali kahramanların çizimleri yerine adeta bir hobi odası tasarlar gibi genç odasını dekore etmek gerekebilir. Biz de bu konuda sizlere yardımcı olmak adına ülkemizden genç odası örneklerini topladık. İhtiyacınıza uygun olanı seçmek ve yenileme çalışmaları için fikirler edinmek size kalmış.
Burada gördüğümüz, Kıbrıs Developments tarafından tasarlanan genç odası, ergenlik dönemindeki pek çok genç kızın hayallerini süsleyen bir tasarıma sahip. Açık renkli, parlak mobilyalar şık ve olgun bir görünüm sunarken; desenli yatak örtüsü ve renkli duvar dekorasyonu gibi eğlenceli detaylarla odanın havası değişiyor. Geniş gardrop sayesinde odanın derli toplu görülmesi kolaylaşıyor. Geniş yatak da gelişme dönemindeki gencin rahatını sağlamak için ideal.
Genç insanların ihtiyaç duydukları yaşam alanına ve mahremiyetine sahip olmaları gelişme dönemlerinde büyük önem taşır. Kendilerini ait hissedebilecekleri, yeri geldiğinde kaçabilecekleri bir odaya sahip olmaları onlar için çok değerli bir imkan sunuyor. Duvarda kendi istedikleri bir fotoğraf veya resmin yer alması aidiyet duygusunu pekiştirecektir. Bir noktada devreye girmek isteyen ebeveynler de odayı birlikte boyamayı veya mobilyaları birlikte seçmeyi teklif edebilirler. Fotoğrafta karşılıklı anlaşma çerçevesinde ortaya çıkan şık bir Niyazi Özçakar tasarımı görüyoruz. Bu sayede genç insanın tüm ihtiyaçlarına cevap verilmiş.
Şehir hayatında çok da geniş olmayan apartman dairelerinde çocuk büyütmek zorunda kalabiliyoruz. Bu noktada çocuk veya genç odasına ayırdığımız alan da çok büyük olmuyor. Ancak akıllıca bir yerleşim ve fonksiyonel mobilyalarla mekanı ekonomik kullanmayı başarabilirsiniz. Aykuthall Architecture'ın bu tasarımında kullandığı çalışma masalı genç odası takımı son derece ustalıkla yerleştirilmiş. Pencerenin önündeki çalışma alanı doğal ışık kullanımına olanak sağlıyor. Masanın üstündeki kitaplık ve kitaplığın en üst rafındaki kutular da odanın bir arada görünmesine olanak sağlıyor.
Renk ve desen açısından oldukça sade olan bu tasarım, kitaplığın arkasındaki duvarın kırmızıya boyanması ve sandalye minderinde puantiyeli kumaşa yer verilmesiyle hareketlenmiş. Bu sayede odayı kullanacak gencin hem işi kolaylaşmış, hem de sıkıcı bir takımla karşılaşmasının önüne geçilmiş.
İki kardeşin birbiriyle geçinemediğine sıklıkla şahit oluruz. Fakat kimi zaman da kardeşler birbirlerinin en iyi arkadaşı olmayı başarırlar. Fotoğraftaki tasarım da Mia Mobili'ye ait. Son derece şık bir duvar kaplamasının kullanıldığı bu genç odasında, yatak örtüleri ve halı da harmoniyi tamamlıyor. Sade gardrop tasarımı da odanın kalabalık görünmesini engelliyor. Yatak başlıklarıyla uyumlu komodinler de gençlerin kitaplarını veya diğer eşyalarını başlarının ucuna yerleştirmelerine olanak veriyor. Geniş odalar için son derece uygun olan bu tasarım, şıklığı ve fonksiyonelliği bünyesinde barındırıyor.
Hande Köksal Interiors'un elinden çıkan bu genç odası tasarımında en çok dikkat çeken unsur yatağın üç yanında yer alan gardrop oluyor. Duvara oyularak oluşturulan bu depolama alanı, odayı kalabalıklaştırmadan sade ve derli toplu bir görünüm sunuyor. Yatak örtüsü, halı ve rafta da bu sadelik devam ediyor. Yatağın ahşap paneli ve geometrik şekillere sahip renkli başlığı ise tasarımı hareketlendiren unsurlar oluyorlar. Tek çocuk için ideal olan bu tasarım, pek çok evde başarıyla uygulanabilir.
Bu genç odası tasarımlarından en çok hangisini beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…