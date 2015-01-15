Şık genç odası tasarımları

Şehir hayatında çok da geniş olmayan apartman dairelerinde çocuk büyütmek zorunda kalabiliyoruz. Bu noktada çocuk veya genç odasına ayırdığımız alan da çok büyük olmuyor. Ancak akıllıca bir yerleşim ve fonksiyonel mobilyalarla mekanı ekonomik kullanmayı başarabilirsiniz. Aykuthall Architecture'ın bu tasarımında kullandığı çalışma masalı genç odası takımı son derece ustalıkla yerleştirilmiş. Pencerenin önündeki çalışma alanı doğal ışık kullanımına olanak sağlıyor. Masanın üstündeki kitaplık ve kitaplığın en üst rafındaki kutular da odanın bir arada görünmesine olanak sağlıyor.

Renk ve desen açısından oldukça sade olan bu tasarım, kitaplığın arkasındaki duvarın kırmızıya boyanması ve sandalye minderinde puantiyeli kumaşa yer verilmesiyle hareketlenmiş. Bu sayede odayı kullanacak gencin hem işi kolaylaşmış, hem de sıkıcı bir takımla karşılaşmasının önüne geçilmiş.