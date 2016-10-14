Feng Shui'yi hiç duydunuz mu? Evinize bereket getirmenin 7 yöntemi

Yeni bir evi dekore etmenin ya da yıllardır kullanılan dekorasyonu yenilemenin heyecan verici bir yanı olsa da masraflar düşünüldüğünde korkutucu gelebilir. Bu nedenle dekorasyona başlamadan önce detaylı bir planlama ve araştırma yapmak, ihtiyaçları ve bütçeyi net olarak belirlemek gerekir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, dekorasyonu daha az maliyetle tamamlayabilmek ve fazladan oluşacak masrafları engellemek için neler yapmanız gerektiğine dair fikirler sunacağız. Birbirinden şık dekorasyon örnekleri ile vereceğimiz öneriler çok işinize yarayabilir.

Dekorasyon planlamasında oda oda ilerlemek, alışverişi ise toplu yapmak daha doğrudur. Planlama sırasında ihtiyaçlarınızı belirlemeli ve bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürünler hakkında detaylı bir araştırma yapmalısınız. Stil konusunda bir profesyonelden yardım almak sizi hem zaman kaybından hem de bilmeden yapacağınız hataların sonuçlarından kurtarır. Hangi stili uygulayacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız dekoratörlerimize danışabilirsiniz. Eğer ev yenileme işine giriştiyseniz masrafları biraz daha düşürme şansınız olabilir çünkü eski eşyalarınızdan mutlaka işinize yaracak olanlar ya da ufak bir bakımla yenilenebilecek olanlar çıkacaktır. Alışveriş için liste yapmanız ve listede olanların dışına çıkmamanız, sizi sonradan pişman olacağınız harcamalardan korur. Böylece başarılı bir dekorasyon için ilk adımları atmış olabilirsiniz. Ayrıca iç mekan tasarımında yapılabilecek değişimler hakkında fikir edinmek için “Az masrafla büyük değişim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.