Feng Shui'yi hiç duydunuz mu? Evinize bereket getirmenin 7 yöntemi

Yeni bir evi dekore etmenin ya da yıllardır kullanılan dekorasyonu yenilemenin heyecan verici bir yanı olsa da masraflar düşünüldüğünde korkutucu gelebilir. Bu nedenle dekorasyona başlamadan önce detaylı bir planlama ve araştırma yapmak, ihtiyaçları ve bütçeyi net olarak belirlemek gerekir. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere, dekorasyonu daha az maliyetle tamamlayabilmek ve fazladan oluşacak masrafları engellemek için neler yapmanız gerektiğine dair fikirler sunacağız. Birbirinden şık dekorasyon örnekleri ile vereceğimiz öneriler çok işinize yarayabilir.
Dekorasyon planlamasında oda oda ilerlemek, alışverişi ise toplu yapmak daha doğrudur. Planlama sırasında ihtiyaçlarınızı belirlemeli ve bu ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek ürünler hakkında detaylı bir araştırma yapmalısınız. Stil konusunda bir profesyonelden yardım almak sizi hem zaman kaybından hem de bilmeden yapacağınız hataların sonuçlarından kurtarır. Hangi stili uygulayacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız dekoratörlerimize danışabilirsiniz. Eğer ev yenileme işine giriştiyseniz masrafları biraz daha düşürme şansınız olabilir çünkü eski eşyalarınızdan mutlaka işinize yaracak olanlar ya da ufak bir bakımla yenilenebilecek olanlar çıkacaktır. Alışveriş için liste yapmanız ve listede olanların dışına çıkmamanız, sizi sonradan pişman olacağınız harcamalardan korur. Böylece başarılı bir dekorasyon için ilk adımları atmış olabilirsiniz. Ayrıca iç mekan tasarımında yapılabilecek değişimler hakkında fikir edinmek için “Az masrafla büyük değişim” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Dekorasyon sırasında seçeceğiniz malzemelerin kaliteli olması sizi sonradan doğacak tadilat masraflarından büyük ölçüde kurtarır. Bu nedenle özellikle yer ve duvar döşemelerinde daha kaliteli ve uzun ömürlü malzemeler seçmenizi tavsiye ediyoruz. Ayrıca uygulaması zor olmayan döşemeler işçilik masraflarını da düşürebilir.
Evin tadilatı sırasında duvarlarınıza nişler açtırarak eşya tasarrufu sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? Duvar nişlerini raf, kitaplık, dolap, vitrin ve televizyon ünitesi olarak kullanma şansınız var. Birçok modern dekorasyonda ahşap levhalar ile süslenen duvar nişlerinin adeta bir mobilya gibi kullanıldığını görebilirsiniz. Bu yöntem size hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlayabilir.
Kendin yapprojelerini değerlendirin
Kendin yap dünyasına adım attığınızda, bir anda önünüzde sayısız imkan belirebiliyor. Evinizin bir köşesinde kullanılmayı bekleyen onlarca eski eşya gözünüze değerli ham maddeler gibi görünmeye başlayacak. Kendin yap projeleri sayesinde evinize aksesuardan depolama ürünlerine, koltuk ve sandalyeden tekstil ürünlerine kadar birçok eşya kazandırabilirsiniz. Duvarlarınızı renklendirebilir, kapılarınızı boyayabilir, koltuklarınızı yenileyebilirsiniz. Dekorasyon sırasında bu projeleri değerlendirmeyi sakın unutmayın.
Modüler mutfaklar yeni nesil mutfak dekorasyonunun parlayan yıldızı oluyor. Mutfağınızın ölçülerine göre özel olarak üretilen ürünlerle kurulan modüler mutfaklar sayesinde mutfağınızın en kuytu köşelerini bile değerlendirebilir ve işinize yaramayacak hiçbir parça için ödeme yapmak zorunda kalmazsınız. Mutfak dekorasyonunuzda her köşe tam planladığınız gibi olur ve diğer hazır mutfaklara göre daha ekonomiktir.
Dekorasyon yenilerken yeni bir koltuk takımı almak yerine eskileri bakımdan geçirerek kullanma şansınız her zaman var. Eğer mobilyalarınızın ciddi bir yapısal arızası yoksa boya, kaplatma gibi birkaç küçük bakımla yeni ve daha modern bir forma kavuşturabilirsiniz. Üstelik çok daha ekonomik olacaktır.
Dekorasyonlarda küçük ve çok sayıda aksesuar kullanmak odayı olduğundan daha dar ve dağınık göstereceği gibi size pahalıya da patlayacaktır. Bu nedenle her hoşunuza giden aksesuarı satın almayın. Stilinize uygun birkaç aksesuar ile dekorasyonu tamamlamanız mümkün. Ayrıca pahalı ve markalı aksesuarlar yerine el yapımı ve daha ekonomik olanları da tercih edebilirsiniz.
Doğal taş malzemeler kullanılarak üretilen banyo aksamları diğer imitasyon ürünlere göre daha sağlıklı, dayanıklı ve hatta daha ucuz olabiliyor. Şık ve kullanışlı bir banyo dekorasyonu oluşturmak için doğal ürünleri tercih edebilirsiniz.