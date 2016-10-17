Küçük salonlar için Türkiye'den 8 fikir

Doğal ışığı muntazam alan bir evde dekoratif öğeler, renkler ve dokular ön plana çıkar. Karanlık ve kasvetli görünüm küçük salonlar için kaçınılması gereken unsurlar arasında yer alır. Daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmak için doğal ışıktan muntazam faydalanın.

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