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Küçük salonlar için Türkiye'den 8 fikir

Meral Eser Meral Eser
homify Modern Oturma Odası
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Evlerimizin diğer yaşam mahallerine nazaran daha özenli ve titiz davrandığımız alanları salonlardır. Eğer küçük salon sahibiyseniz daha fazla itina ve özen gerekebilir. Pratik kullanım olanakları sunan, fonksiyonel ve estetik unsurları bir araya getiren küçük salon modelleri ilham veren fikirler içerir. Küçük alanları maksimum verimli değerlendirmek, akılcı çözümlerle dekore etmekten geçer. Konuklarınız için daha konforlu ve göze hitap eden salon dekor fikirleri arıyorsanız doğru yerdesiniz. Küçük salon dekorasyon fikirlerini derlediğimiz Türkiye'den 8 şahane salon modelini incelemeye başlayalım.

1. Bölgesel ışıklandırma unsurları ile derinlik katın

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Bir salonun çehresini doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları neredeyse tamamen değiştirebilir. Özellikle derinlik katmak ve iç mekana daha geniş bir görünüm kazandırmak istiyorsanız, açık renk tonları kullanabilir ve bölgesel ışıklandırma ile detayları öne çıkarabilirsiniz. Nişler ve asma tavanda derinlik katan ışıklandırma örnekleri ilginizi çekebilir.

2. Kasvet katan koyu renk tonlarından kaçının

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık Modern Oturma Odası
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

E.K. EVİ

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Açık renk tonları ferah ve iç açıcı bir atmosfer oluşturmada her zaman etkilidir. Koyu renk ve desenlerin iç mekana kasvet katan etkilerini görebilirsiniz. Karanlık ve kasvetli bir salonda konuklarınızı ağırlamak istemezsiniz. Işıklandırmanın yanı sıra, açık renk tonlarındaki zemin ya da mobilya tercihler ferah bir görünüm sağlar.

3. Alan kazandıran mobilyalar kullanın

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. Modern Oturma Odası
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

Gerektiğinde mobilyalar duvara bitişik yerleştirilebilir. Kısa mesafe aralıkları ile ekstra alan kazandırılabilir. L biçimindeki köşe koltuk takımları küçük salonlarda ekstra alan kazandıran mobilyalar arasında yer alır. Duvara monte masa modelleri, tavana askılı aksesuarlar döşeme zemininde yer kaplamaz. 

4. Nişleri değerlendirin

Salon İdea Mimarlık Akdeniz Oturma Odası
İdea Mimarlık

Salon

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

Dekoratif amaçlı nişler her görsel açıdan sunum objelerine yer açar, hem de döşeme zemini alanında yer kaplamalarını önler. Ekstra sehpa ya da masaya gerek kalmaksızın, duvar nişlerinde aksesuarlar veya sanat eserlerini sergileyebilirsiniz. Ayrıca kitaplığın kaplayacağı alanı kurtararak, duvar nişlerinde açık raflar dizayn edebilirsiniz.

5. Tavan ve duvar zemini rengini eşleştirin, sınır algısını kaldırın

K. YILMAZ EVİ, Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti. Klasik Oturma Odası
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

K. YILMAZ EVİ

Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.
Teknik Sanat İç Mimarlık Renovasyon Ltd. Şti.

Sınır algısını yok etmek pratik fikirlerle oldukça kolay. Tavan ve duvarın birleştiği yerde renk farkını kaldırarak daha geniş bir görünüm kazanmasına katkıda bulunabilirsiniz. Özetle tavan ve duvar zemini rengi aynıysa sınırlar hissedilmez ve olduğundan daha büyük bir salon görünümü sağlanır.

6. Cam ve şeffaf materyallere yer açın

Yeniköy Yalı Daire 2013, ARTISTIC DESIGN ARTISTIC DESIGN Modern Oturma Odası
ARTISTIC DESIGN

Yeniköy Yalı Daire 2013

ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN
ARTISTIC DESIGN

Şeffaf yüzeyler her zaman için derinlik katan unsurlar arasında yer alır. Cam materyal gerek mobilyalarda, gerekse duvar dekorlarında sıklıkla kullanılır. Şeffaf yüzeyler görüş açısını bölmez ve objeleri kapatmaz. Farklı stil ve tarzları bulabileceğiniz homify'da, klasikten moderne, minimalist yaklaşımlardan country stil şıklığına birçok salon dekoru fikri bulabilirsiniz.

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7. Derinlik katan dekoratif aynalar kullanın

Oturma Odası Tasarımı Origami Mobilya Modern Oturma Odası
Origami Mobilya

Oturma Odası Tasarımı

Origami Mobilya
Origami Mobilya
Origami Mobilya

Aynalar yansıtır, derinlik katar. Genel olarak küçük ve dar alanlarda daha geniş bir etki uyandırmak için dekoratif amaçlı kullanılır. Fonksiyonel olduğu kadar estetik unsurlar barındırır. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

8. Doğal ışığı maksimum verimle değerlendirin

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Doğal ışığı muntazam alan bir evde dekoratif öğeler, renkler ve dokular ön plana çıkar. Karanlık ve kasvetli görünüm küçük salonlar için kaçınılması gereken unsurlar arasında yer alır. Daha ferah ve aydınlık bir atmosfer oluşturmak için doğal ışıktan muntazam faydalanın.

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