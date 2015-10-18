Rüya gibi dekorlar için beyaz yatak odası takımı modelleri

Yeni ev alanların veya evini yenileyenlerin, dekorasyonuna ilk başladıkları odalardan biri şüphesiz yatak odasıdır. Uyku zamanlarımızı ve giyinme, duş, kişisel temizlik, bakım gibi ihtiyaçlarımızı göz önüne alınca günümüzün büyük bir kısmını yatak odasında geçirdiğimiz gerçeği ile karşılaşıyoruz. Günlük rutinlerimiz ve birçok ihtiyacımız için bu kadar önemli olan bir odanın dekorasyonuna fazla önem verdiğimiz için de hatalı sayılmayız. Hal böyleyken biz de bu yazımızı yatak odası dekorasyonu üzerine örnek tasarımlara ayırmaya karar verdik. Özellikle yatak odası dekorasyonunda en çok aranan renk beyaz olduğu için de birbirinden göz alıcı beyaz yatak odası tasarımları derledik. Beyaz mobilya, beyaz yatak başlığı, beyaz yatak odası takımı, beyaz yan mobilyalar ve tekstil ürünleri ile bembeyaz yatak odası tasarımlarını beğeninize sunuyoruz.
Her ne kadar “çabuk kirlenir” çekincesi ile beyaz renge kuşkuyla bakılsa da dekorasyondaki yeri ve önemi tartışılmazdır. Siz de beyaz renk tutkunuysanız, bu beyaz yatak odası ürünleri ile rüya gibi yatak odaları dekore edebilirsiniz. Daha fazla örnek tasarım, farklı renk ve stiller için sitemizde arama yapabilir veya “Yatak odası dekorasyonu için 10 şık örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Aslında bu dekor klasik, country ve modern ögeler barındıran eklektik stilde bir dizayn. Ancak taş duvarlar, baca ve ahşap tavanın etkisi çok yoğun olduğundan stili kırsal olarak anabiliriz. Dekorda incelenmesi gereken birçok farklı öge var. Ana mobilya olan yatak modern dizaynı, kapitone başlığı ve geniş konforlu yapısıyla göz dolduruyor. Beyaz ve dokulu yatak örtüleri ile de konsepte uyuyor. Odanın beyaz rengine uyum sağlayacak şekilde, zemin için açık renk ahşap parke seçilmiş. Aksesuarların tamamı da yine beyaz renkte. Mesela duvara asılan at başı şeklindeki rölyef dekora sanatsal bir çizgi katıyor. Yine aynı şekilde cam raflar, model ve tablo dekorun ilham veren aksesuarları arasında. Vurgu rengi görevini üstlenmesi için siyah klasik bir iskemle seçilmiş. Bütün detayları ince düşünülmüş son derece başarılı bir tasarım. Siz de beyaz renk ve kırsal ögeleri buluşturan dizaynlar seviyorsanız bu tasarımdan ilham alabilirsiniz.
Yatak odasında yataktan bile önce alınan eşya elbette ki yatak başlığıdır. Odanın havasını bir anda değiştirebilecek kadar büyük ağırlığı olan bu öge için onlarca renk, ham madde ve model seçeneği var. Bu dekorda chester koltuklardan esinlenilen düğmeli kapitone model kullanılmış ve tabii ki beyaz renk seçilmiş. Beyaz fonu, ahşap duvar kaplaması ve ahşap yan mobilyaları ile dikkat çeken tasarımın ışıklandırması da oldukça başarılı. Kırlentlerinden pufuna, simetrik tablolarından yatak örtülerine kadar düzenli ve keyif veren bir dekor.
Beyaz fon ve yatağın seçildiği bu modern dekorda başka onlarca renk de var. Aslında oldukça renkli ve canlı bir dizayn. Beyaz ve dolgun yatağın konforlu görüntüsü zaten ilk baştan tasarıma sempati duymanızı sağlıyor. Ardından dikkati çeken duvar kağıdı ve sarı metal bidon tasarımı sevdiriyor. Renk vurgusunun aksesuarlarda yoğunlaştırıldığı dengeli ve göz alıcı bir tasarım. Işıklandırması ve zemin uygulaması da oldukça başarılı.
Klasik stilin görkemli havasından vazgeçemeyenlerdenseniz bu dekor içinizi açacak. Bolca oymalı, varaklı ve kapitone döşemeli mobilyanın kullanıldığı bu klasik dekor soft tonlarıyla da masalsı bir çizgi yakalamış. Yan mobilyaların tamamen ahşap ve beyaz renkte uygulandığı dekorun puf berjer gibi ögeleri de parlak kumaşlarıyla dikkat çekiyor. Bütün bu soft tonların içerisinde altın varaklı yatak başı çerçevesi dekorun odağını kapmış gibi görünüyor. Ps Mimarlık imzalı tasarım klasik tutkunlarını çok sevindirecek.
Fonu, ana mobilyası, yan mobilyası, tekstil ürünleri ve aksesuarlarıyla bembeyaz bir dekor. Yan mobilyalarda kullanılan açık gri tonlarıyla dekora ince bir nüans eklenmiş. Beyaz pencerelerin önüne yerleştirilen beyaz berjer, puf ve lambader set ile çok şık bir okuma köşesi yaratılmış. Beyaz perdelerin diğer bütün tekstil ürünleriyle birlikte odaya bir gelin güzelliği kattığı aşikar.
Söylediğimiz gibi beyaz renk, tek başına kullanılarak zarif ve asil bir atmosfer yaratırken, farklı ve canlı renkler ve dokunuşlarla süslenerek de çok daha farklı ve sıra dışı stiller ortaya çıkarmayı başarıyor. Bu yatak odası dekorasyonu örneğinde de beyazın zarafeti ve dinginliği, mavi tonlarının canlandırıcı ve hareketli etkisiyle hoş bir kontrast oluşturmuş ve yatak odasını hem günü sonlandırıp huzurlu bir uyku çekmek için hem de enerjik bir şekilde güne başlamak için ideal bir yaşam alanı haline getirmiş. Yatak başından, aydınlatmasına, aksesuarlarından tekstil ürünlerine kadar her detayda, görkemli şıklığı abartısız bir şekilde sunan başarılı bir dekor.
Beyaz rengin başka bir özelliği ise gün ışığı ile buluştuğunda yarattığı eşsiz görüntüdür. Bu mükemmel dekorun gun ışığıyla buluşmuş görüntüsü insanı alıp götürecek cinsten. Taş duvarları, hasır lambaderi, beyaz mobilya ve aksesuarları ile dört dörtlük tablo çizen dekora ışıklandırma da ayrı bir güzellik katmış. Gri duvar ve gri pencerelerin yarattığı kontrast oldukça başarılı ve dekora canlılık katmış. Beyaz renkle kombinleyebileceğiniz en iyi renk seçeneklerinden bir diğeri de pek tabii ki gri. Modern yatak odalarında vazgeçilmez ve eşsiz bir etki yaratan gri ve beyazın dansını bu örnekteki sade, yalın ve modern yatak odasında da görebiliyoruz. Tabii canlılık konusunda lambaderin etkisini de görmezden gelemeyiz.
Aydınlık ve ferah kelimelerini tam anlamıyla karşılayan bir dekor arıyorsanız mutlaka akdeniz stiline göz atın. Beyaz renklerin, deniz orman gibi doğal harikaları hatırlatacak renklerle kombine edilmesi ve mükemmel ışıklandırmayla birleştirilmesi tam olarak akdeniz stilini anlatıyor. Ahşap detaylar ve renkli aksesuarlar ile canlandırılan dekorun oldukça iyi düşünülmüş bir renk dengesi var.
Klasik stili modern ögelerle birleştirmeyi seviyorsanız ve ihtişamlı aksesuarlar sizin için önemliyse bu dekora mutlaka göz gezdirmelisiniz. Beyaz rengin gri ve toprak tonlarıyla harmanlandığı bu dekor aksesuarları ile dikkat çekiyor. Dekorda direkt aydınlatma ögesi olarak gösterişli ve büyük bir avize kullanılmış, endirekt aydınlatma içinse yatağın iki tarafına abajur yerleştirilmiş. Aynalı duvar ile mekanın daha geniş gösterildiği göz alıcı bir dekor.
Yatak iskeleti ve başlığı olarak ferforjenin seçildiği bu klasik modeller yatak odalarında oldukça otantik bir hava yaratıyor. Eski evlerin özlenen dokusunu modern yaşantınıza taşıyan bu detayları kullanmaktan çekinmeyin. Sedefli klasik duvar kağıtları, halıflex kaplaması ve yan mobilyaları ile beyaz sadeliğinin klasik bir çizgide buluştuğu bu dekor uyku mabediniz için son derece uygun bir ortam sunuyor.