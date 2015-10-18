Rüya gibi dekorlar için beyaz yatak odası takımı modelleri

Yeni ev alanların veya evini yenileyenlerin, dekorasyonuna ilk başladıkları odalardan biri şüphesiz yatak odasıdır. Uyku zamanlarımızı ve giyinme, duş, kişisel temizlik, bakım gibi ihtiyaçlarımızı göz önüne alınca günümüzün büyük bir kısmını yatak odasında geçirdiğimiz gerçeği ile karşılaşıyoruz. Günlük rutinlerimiz ve birçok ihtiyacımız için bu kadar önemli olan bir odanın dekorasyonuna fazla önem verdiğimiz için de hatalı sayılmayız. Hal böyleyken biz de bu yazımızı yatak odası dekorasyonu üzerine örnek tasarımlara ayırmaya karar verdik. Özellikle yatak odası dekorasyonunda en çok aranan renk beyaz olduğu için de birbirinden göz alıcı beyaz yatak odası tasarımları derledik. Beyaz mobilya, beyaz yatak başlığı, beyaz yatak odası takımı, beyaz yan mobilyalar ve tekstil ürünleri ile bembeyaz yatak odası tasarımlarını beğeninize sunuyoruz.

Her ne kadar “çabuk kirlenir” çekincesi ile beyaz renge kuşkuyla bakılsa da dekorasyondaki yeri ve önemi tartışılmazdır. Siz de beyaz renk tutkunuysanız, bu beyaz yatak odası ürünleri ile rüya gibi yatak odaları dekore edebilirsiniz. Daha fazla örnek tasarım, farklı renk ve stiller için sitemizde arama yapabilir veya “Yatak odası dekorasyonu için 10 şık örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.