Her evin ihtiyacı: Ahşap, metal ve lake zigon sehpa modelleri

Dekorasyonda ana mobilyalar kadar yan mobilyalar da stil ve renk bütünlüğü açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle dekoratif yan mobilya seçimi dekorasyonun bütünlüğü için oldukça önemli. Stile ve renk dengesine uyması bir yana, kullanışlı olması, az yer kaplaması ve pratik bir yapıya sahip olması da aranan özelliklerden. Hal böyleyken homify profesyoneller ekibi olarak dekoratif yan mobilya seçiminize yardımcı olacak yazı ve örneklere ağırlık vermeyi kararlaştırdık. Dekoratif yan mobilya dendiği zaman ilk aklımıza gelen sehpa ve zigonlardır. Orta sehpa ile bütünleşik üretilen küçük sehpalar veya iç içe yapısıyla alandan kazandıran zigon sehpalar bu yazımızın konusu olacak. Zigon sehpalar, metal, cam, ahşap ve lake gibi birçok materyalden üretilebiliyor. Binlerce farklı tasarımı ve rengi bulunan zigon sehpalar hemen her stil ve dizaynın önemli ögesi olabiliyor. Az yer kaplayan yapısı ve pratik kullanımı ile birbirinden güzel ahşap, metal ve lake zigon sehpa modelleri bu yazımızda olacak. Salon dekorasyonu hakkında hem yan, hem ana mobilya örneklerine ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilir veya “Etnik detaylara sahip salon dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.
Zigon sehpa modelleri üzerine konuşacaksak öncelikle biraz lake malzemeden bahsedelim. Lake en kolay tabiriyle, laka adı verilen poliüretan veya akrilik boyalarla çok kat boyanmış ahşap, mdf veya metal malzemelere denir. Yani ham mdf malzemenin astarlandıktan sonra, her katı bekletilip kurutulacak şekilde, üst üste 15 – 20 kat laka uygulaması ile elde edilen sağlam, pürüzsüz parlak yüzeyli malzemedir. Laka metal malzemelere de uygulanabilir ancak lake dendiği zaman ilk akla gelen ve en çok bulunan mdf'den üretilen lakelerdir. Yan mobilya üretiminde en çok kullanılan malzeme lakedir. Her renkte üretilebilen lake malzeme sayesinde evlerimiz pürüzsüz ve sağlam mobilyalarla canlanıyor.
Bu dekora uygulanan country set, yan mobilya ihtiyacını mükemmel bir şekilde karşılamış. Country stilin başarılı bir örneği olan dekor objelerin yerleşimi, renk dengesi ve stil bütünlüğü ile göz dolduruyor. Kullanılan ahşap yan mobilyalar takım olmasının yanı sıra natürel görünümleri ile de dikkat çekiyor. Dekorda kullanılan üçlü ahşap zigon sehpa seti en çok rastlanan modellerden biridir. İç içe geçen yapısı ile pratik ve kullanışlı bir model. Eğer dekorasyonunuzda country ögelere yer verdiyseniz yan mobilyalar için de bu dekordan ilham alabilirsiniz. Takım olarak kullanmasanız bile, sadece bu ahşap zigon sehpa hemen her stil ve renkte dekora uyum sağlayacaktır.
Bu dekorda kullanılan renkli dresuar ve ikili zigon sehpa oldukça dikkat çekiyor. Renkli çizgiler taşıyan iki gözlü dresuar her dekora uyum sağlayacak güzellikte bir tasarıma sahip. Üzerine yerleştirilen tablo ve vazolar ile de son derece uyumlu bir set oluşturmuş. Dekorun diğer bir renkli ögesi olan ikili zigon sehpa metal malzemeden üretilmiş ve üst tablası çiçek şeklinde olan eğlenceli bir yapıya sahip. Her parçası farklı renkte olan zigonlar son zamanlarda oldukça popüler, özellikle modern stil dekorasyonlara çok yakışıyorlar. Siz de dekorunuzda her biri farklı renge sahip sehpalardan oluşan zigon seti ekleyerek dinamik ve şık bir görüntü yakalayabilirsiniz.
Deri chesterfield berjerin kullanıldığı bir dekorda ahşap yan mobilya olmazsa olmaz. Deri chesterfield koltuğun klasik ve efsaneleşmiş modeline en çok uyan dekorasyon objesi ahşap olanlardır. Bu dekorda deri chester berjer, ahşap zigon ve lambader üçlüsü kullanılarak mükemmel bir okuma, dinlenme köşesi yaratılmış. Eğer sizin de okuma köşeniz için zigona ihtiyacınız varsa dekorda deri koltuk barındırıyorsanız zigonunuzu mutlaka ahşap seçin.
Zigon denince ilk akla gelen modellerden biridir. Lake gövdesi ve ahşap üst tablasıyla bu üçlü zigon her stilin, her dekorun kurtarıcı yan mobilyası olabilir. Renkleri de aynı şekilde her renk ve stille uyum sağlayabilecek şekilde seçilmiş. Bakımı ve kullanımı da oldukça kolay olan bu tip zigonlara evinizin bir köşesinde mutlaka yer vardır.
Ahşap, lake ve cam detayların kullanıldığı bu çok renkli, dörtlü zigon, modern, akdeniz, tropikal gibi canlı ögeleri barındıran stillerle oldukça uyumlu. İnce iskeleti ile az yer kaplayan ve dörtlü yapısı ile daha geniş kullanım şansı sunan bu zigonu dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz. Canlı renkleri ile dekora hareket katacak ve odanızın havasını değiştirecektir.
Bu sehpaları özellikle tavsiye ediyoruz. Farklı renk ve büyüklüklerde bulabileceğiniz bu modeli sehpa, dergilik ve hatta üst üste konumlandırdığınızda kitaplık olarak bile kullanabilirsiniz. Lakeden üretilen ve her rengi bulunabilen bu sehpalar ise dekorlarınızı canlandırmak çok kolay. Dekorda beyaz fon ve gri koltuk ikilisine mavi, turkuaz tonlarında patchwork halı ve sehpalar eşlik etmiş. Vurgu rengini mükemmel veren halı ve sehpa grubunu bir çok dekorda ilham kaynağı olarak kullanabilirsiniz.
Zigon sehpalar klasik ve ihtişamlı stillerin de vazgeçilmez ögelerinden biridir. Siyah tablalı ve altın ayaklı bu gösterişli üçlü zigon, lake malzemeden üretilmiş son derece başarılı bir örnek. Sleek yüzeyi ile ihtişamlı modellere göz kırpan siyah ve altın renkleri ile her dekoru zenginleştirebilen bu zigon İbelya Group imzası taşıyor. Daha fazla zigon, sehpa ve yan mobilya örnekleri için firmanın sayfasına bir göz atmanızda fayda var.
Güzel bir metal lake örneği olan bu model, eskitilmiş dokusu ve canlı renkleri ile endüstriyel stil dekorlara çok yakışacaktır. Dairesel yapısı ile yerleşimi oldukça kolay olan modelin kullanımı da son derece pratik. Üstelik kırılmaz, çizilmez yapısı ile dayanıklı bir ürün olan metal lake birçok farklı renk ve modelde bulunabilir.
Zigonların en kullanışlıları tekerlekli olan modellerdir. Taşıması ve yerleştirmesi daha kolay olan tekerlekli modeller laptop gibi elektronikleri kullanmak için de ideal. Görseldeki model ince lake yapısıyla çok şık ve kullanışlı bir model. Birçok farklı rengi bulunan modelin özellikle bu rengini çok beğendik. İstediğiniz stilde dekorda kullanabileceğiniz bu üçlü zigonun dörtlü hatta beşli modelleri de mevcut.
Dikdörtgen üst tablası ve üçgen ayaklarıyla geometrik desenlerin modern dizaynla yorumlanmış haline güzel bir örnek. Sarı rengin ahşap ayaklar ile uyumunu göstermek adına bu rengi seçtik ama modelin başka renkleri de var. Modern stilde dekore edilmiş bir alanda veya modern birkaç öge barındıran eklektik dizaynlarda oldukça başarılı bir uyum sağlayacak olan bu zigonu keyifle kullanabilirsiniz.