Her evin ihtiyacı: Ahşap, metal ve lake zigon sehpa modelleri

Dekorasyonda ana mobilyalar kadar yan mobilyalar da stil ve renk bütünlüğü açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle dekoratif yan mobilya seçimi dekorasyonun bütünlüğü için oldukça önemli. Stile ve renk dengesine uyması bir yana, kullanışlı olması, az yer kaplaması ve pratik bir yapıya sahip olması da aranan özelliklerden. Hal böyleyken homify profesyoneller ekibi olarak dekoratif yan mobilya seçiminize yardımcı olacak yazı ve örneklere ağırlık vermeyi kararlaştırdık. Dekoratif yan mobilya dendiği zaman ilk aklımıza gelen sehpa ve zigonlardır. Orta sehpa ile bütünleşik üretilen küçük sehpalar veya iç içe yapısıyla alandan kazandıran zigon sehpalar bu yazımızın konusu olacak. Zigon sehpalar, metal, cam, ahşap ve lake gibi birçok materyalden üretilebiliyor. Binlerce farklı tasarımı ve rengi bulunan zigon sehpalar hemen her stil ve dizaynın önemli ögesi olabiliyor. Az yer kaplayan yapısı ve pratik kullanımı ile birbirinden güzel ahşap, metal ve lake zigon sehpa modelleri bu yazımızda olacak. Salon dekorasyonu hakkında hem yan, hem ana mobilya örneklerine ihtiyacınız varsa sitemizde arama yapabilir veya “Etnik detaylara sahip salon dekorasyon fikirleri” başlıklı yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Zigon sehpa modelleri üzerine konuşacaksak öncelikle biraz lake malzemeden bahsedelim. Lake en kolay tabiriyle, laka adı verilen poliüretan veya akrilik boyalarla çok kat boyanmış ahşap, mdf veya metal malzemelere denir. Yani ham mdf malzemenin astarlandıktan sonra, her katı bekletilip kurutulacak şekilde, üst üste 15 – 20 kat laka uygulaması ile elde edilen sağlam, pürüzsüz parlak yüzeyli malzemedir. Laka metal malzemelere de uygulanabilir ancak lake dendiği zaman ilk akla gelen ve en çok bulunan mdf'den üretilen lakelerdir. Yan mobilya üretiminde en çok kullanılan malzeme lakedir. Her renkte üretilebilen lake malzeme sayesinde evlerimiz pürüzsüz ve sağlam mobilyalarla canlanıyor.