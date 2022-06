Her evin ihtiyacı: Ahşap, metal ve lake zigon sehpa modelleri

Bu dekorda kullanılan renkli dresuar ve ikili zigon sehpa oldukça dikkat çekiyor. Renkli çizgiler taşıyan iki gözlü dresuar her dekora uyum sağlayacak güzellikte bir tasarıma sahip. Üzerine yerleştirilen tablo ve vazolar ile de son derece uyumlu bir set oluşturmuş. Dekorun diğer bir renkli ögesi olan ikili zigon sehpa metal malzemeden üretilmiş ve üst tablası çiçek şeklinde olan eğlenceli bir yapıya sahip. Her parçası farklı renkte olan zigonlar son zamanlarda oldukça popüler, özellikle modern stil dekorasyonlara çok yakışıyorlar. Siz de dekorunuzda her biri farklı renge sahip sehpalardan oluşan zigon seti ekleyerek dinamik ve şık bir görüntü yakalayabilirsiniz.