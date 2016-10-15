Küçücük ama çok şık 6 apartman dairesi

Küçük boyutlu mekanların dekorasyonu diğerlerine göre her zaman daha zordur. Hem ihtiyaç duyulan eşyaları mekana sığdırmak hem de bunu gerçekleştirirken sıkış tepiş, sevimsiz bir alan olmasını engellemeye çalışmak gerekir. Hatta bununla da yetinmeyip küçücük bir odadan şık, davetkar bir mekan yaratmak en güzeli… İster ufak boyutlu bir rezidans dairesi olsun isterse her şeyin bir arada olduğu, açık planlı bir stüdyo daire, yalnızca ihtiyaçlara değil, göze de hitap eden bir dekorasyon yapabilmeniz için gerekli ilhamı homify sayfalarında bulabilirsiniz. Bu sayfamızda da 6 kusursuz örneği bir araya getirdik. Bakalım bu küçücük mekanlarda şık dekorasyon mücadelesi nasıl verilmiş ve bizler hangi fikirlerden faydalanabiliriz…
Açık plan adı verilen ve mutfak, yemek odası ve oturma odasının bir arada olduğu salonlar dekorasyon konusunda hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Daha doğrusu kolayca avantaja çevrilebilecek bir dezavajlazları vardır.Bu da, aynı mekan içersinde farklı işlevleri olan mobilya parçalarını bir arada kullanmak. Eğer mobilyalarınız ile mutfak dolaplarınız birbiri ile alakasız stillere sahipse, güzel bir görüntü ortaya çıkarmak oldukça zor olacaktır. Ancak, tüm mobilyaların aynı stilde olduğu ya da farklı stilde eklektik bir biçimde, uyum içerisinde bir arada kullanılabileceği açık planlı bir yaşam alanı, ayrı mutfaklı küçük konutlara göre çok daha ferah ve davetkar olacaktır.
Küçük oturma odalar için büyük boyutlu televizyonlar önerilmez, zira televizyonu çok yakından izlemek sağlıksızdır. Ancak televizyon yerine projeksiyon aleti kullnarak oturma odasında bir sinema atmosferi yaratabilir, film/dizi/video klip/maç izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.
Küçük bir salona derinlik kazandırmak için aynaların ve aydınlatmanın gücünden yaralanabilirsiniz. Salon aydınlatması mekanda oluşturulacak ambiyans açısından son derece önemlidir. Güzel çerçeveli, diğer eşyalarnız ile uyumlu aynalar ve şık aydınlatma elemanları ile destekleyeceğiniz bir dekorasyon, adeta bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünecektir.
Oturma odaları aydınlatmalarıyla ilgili, ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.
Açık renklerin mekanları geniş ve ferah gösterdiği bilinen bir gerçek. Açık renklerin ışığı yansıtması avantajını kullanmak için, salonunuzu ve hatta diğer tüm odalarınızı açık renklerde dekore edebilirsiniz. Eğer beyaz renk size fazla cesur geliyorsa, krem, bej, pudra gibi renklere de yönelebilirsiniz.
Küçük boyutlu mekanlar için bir başka önerimiz ise (varsa) dar olan duvarınıza çerçevesiz bir ayna monte ettirmeniz. Böylesi, boydan boya bir ayna mekanı olduğunun iki katı büyüklüğünde göstermekle kalmayacak, ışığı da yansıtması nedeniyle, daha aydınlık ve ferah görünmesini de sağlayacaktır.
Ve geldik son maddeye. Salonunuzu, hele ki içinde bir de açık planlı mutfak barındırıyorsa, mutlaka ve mutlaka derli toplu tutun. Bunun için mümkün olduğunca fazla sayıda ve sade yapıda mutfak dolapları kullanabilirsiniz. Tezgahların üstlerini boş bırakmaya gayret edin ve gereksiz hiçbir eşyayı ortalıkta bırakmayın. Unutmayın, mutfağınız da salon dekorasyonunun bir parçası ve salona gösterilen aynı özeni hak ediyor.