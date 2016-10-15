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Küçücük ama çok şık 6 apartman dairesi

Özlem K. Özlem K.
ANTES E DEPOIS - BEFORE AND AFTER , Bender Arquitetura Bender Arquitetura Modern Oturma Odası
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Küçük boyutlu mekanların dekorasyonu diğerlerine göre her zaman daha zordur. Hem ihtiyaç duyulan eşyaları mekana sığdırmak hem de bunu gerçekleştirirken sıkış tepiş, sevimsiz bir alan olmasını engellemeye çalışmak gerekir. Hatta bununla da yetinmeyip küçücük bir odadan şık, davetkar bir mekan yaratmak en güzeli… İster ufak boyutlu bir rezidans dairesi olsun isterse her şeyin bir arada olduğu, açık planlı bir stüdyo daire, yalnızca ihtiyaçlara değil, göze de hitap eden bir dekorasyon yapabilmeniz için gerekli ilhamı homify sayfalarında bulabilirsiniz. Bu sayfamızda da 6 kusursuz örneği bir araya getirdik. Bakalım bu küçücük mekanlarda şık dekorasyon mücadelesi nasıl verilmiş ve bizler hangi fikirlerden faydalanabiliriz…

Mutfak, oturma odası ve yemek odası iç içe mi?

Cozinha na sala, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Modern Mutfak
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Açık plan adı verilen ve mutfak, yemek odası ve oturma odasının bir arada olduğu salonlar dekorasyon konusunda hem avantajlı hem de dezavantajlıdır. Daha doğrusu kolayca avantaja çevrilebilecek bir dezavajlazları vardır.Bu da, aynı mekan içersinde farklı işlevleri olan mobilya parçalarını bir arada kullanmak. Eğer mobilyalarınız ile mutfak dolaplarınız birbiri ile alakasız stillere sahipse, güzel bir görüntü ortaya çıkarmak oldukça zor olacaktır. Ancak, tüm mobilyaların aynı stilde olduğu ya da farklı stilde eklektik bir biçimde, uyum içerisinde bir arada kullanılabileceği açık planlı bir yaşam alanı, ayrı mutfaklı küçük konutlara göre çok daha ferah ve davetkar olacaktır.

Ufak oturma odasında, dev ekranda sinema/maç keyfi

Sala iluminada, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Modern Oturma Odası
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Küçük oturma odalar için büyük boyutlu televizyonlar önerilmez, zira televizyonu çok yakından izlemek sağlıksızdır. Ancak televizyon yerine projeksiyon aleti kullnarak oturma odasında bir sinema atmosferi yaratabilir, film/dizi/video klip/maç izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Küçük salon dekorasyonu 101: Ayna ve aydınlatmalar

Sala aconchegante com sofás vermelhos, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Eklektik Oturma Odası
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Küçük bir salona derinlik kazandırmak için aynaların ve aydınlatmanın gücünden yaralanabilirsiniz. Salon aydınlatması mekanda oluşturulacak ambiyans açısından son derece önemlidir. Güzel çerçeveli, diğer eşyalarnız ile uyumlu aynalar ve şık aydınlatma elemanları ile destekleyeceğiniz bir dekorasyon, adeta bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünecektir. 

Oturma odaları aydınlatmalarıyla ilgili, ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.

Açık renklerle ferah bir dekorasyon

ANTES E DEPOIS - BEFORE AND AFTER , Bender Arquitetura Bender Arquitetura Modern Oturma Odası
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

Açık renklerin mekanları geniş ve ferah gösterdiği bilinen bir gerçek. Açık renklerin ışığı yansıtması avantajını kullanmak için, salonunuzu ve hatta diğer tüm odalarınızı açık renklerde dekore edebilirsiniz. Eğer beyaz renk size fazla cesur geliyorsa, krem, bej, pudra gibi renklere de yönelebilirsiniz.

Boydan boya ayna ile mekanı iki katı büyük gösterin

Sala iluminada, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Modern Yemek Odası
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Küçük boyutlu mekanlar için bir başka önerimiz ise (varsa) dar olan duvarınıza çerçevesiz bir ayna monte ettirmeniz. Böylesi, boydan boya bir ayna mekanı olduğunun iki katı büyüklüğünde göstermekle kalmayacak, ışığı da yansıtması nedeniyle, daha aydınlık ve ferah görünmesini de sağlayacaktır.

Mekanı mutlaka, her zaman derli toplu tutun

Cozinha integrada, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores Modern Mutfak
Lúcia Vale Interiores

Cozinha integrada

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

Ve geldik son maddeye. Salonunuzu, hele ki içinde bir de açık planlı mutfak barındırıyorsa, mutlaka ve mutlaka derli toplu tutun. Bunun için mümkün olduğunca fazla sayıda ve sade yapıda mutfak dolapları kullanabilirsiniz. Tezgahların üstlerini boş bırakmaya gayret edin ve gereksiz hiçbir eşyayı ortalıkta bırakmayın. Unutmayın, mutfağınız da salon dekorasyonunun bir parçası ve salona gösterilen aynı özeni hak ediyor.

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