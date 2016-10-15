Küçücük ama çok şık 6 apartman dairesi

Küçük bir salona derinlik kazandırmak için aynaların ve aydınlatmanın gücünden yaralanabilirsiniz. Salon aydınlatması mekanda oluşturulacak ambiyans açısından son derece önemlidir. Güzel çerçeveli, diğer eşyalarnız ile uyumlu aynalar ve şık aydınlatma elemanları ile destekleyeceğiniz bir dekorasyon, adeta bir profesyonelin elinden çıkmış gibi görünecektir.

Oturma odaları aydınlatmalarıyla ilgili, ’Oturma odası için aydınlatma seçimi nasıl olmalı?’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavsiye ederiz.