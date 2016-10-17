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Hayallerinizdeki ev için ilham verecek 20 dış cephe tasarımı

nihal e. nihal e.
Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
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Eskiden ev projelerinin bitmiş halini görme imkanımız yoktu. En fazla mimari çizimlerle veya küçük maketler aracılığıyla fikir edinebiliyorduk. Günümüzde ise 3D görselleştirme programları sayesinde nasıl bir ev ortaya çıkacağını görmek artık mümkün. Gelişen teknoloji ve bilgisayar programları ile malzemelerden tutun da farklı doku türlerine dek her şey gerçeğe uygun olarak dijital ortamlarda tasarlanabiliyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek siz de hayalinizdeki ev için fikir edinebilirsiniz.

​Farklı malzemeler

Casa Paraiso, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura Modern Evler
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

Cam, ahşap ve beton gibi farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı tasarımda mükemmel bir uyum yakalanmış.

​Şık garaj

homify Minimalist Evler
homify

homify
homify
homify

Toprak rengi modern bina tasarımı gördüğümüzde resimde garaj için büyük ve ışıklı bir alan ayrılmış.

​Işık oyunları

homify Modern Evler Beyaz
homify

homify
homify
homify

İki katlı çağdaş ev tasarımında ışık kullanımı ön plana çıkıyor. Üst kat cam duvarlarıyla daha şeffaf görünürken giriş katı daha mahrem görünüyor.

​Geniş teras ve açık alanlar

CASA CELAYA, Tectónico Tectónico Modern Evler
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Bir başka iki katlı ev örneğinde binanın bahçeye bakan arka cephesini görmekteyiz. Havuz ve teras gibi sosyal alanların bulunduğu kesit oldukça konforlu bir çalışma.

​Camdan ön cephe

CASA BALCONES, Tectónico Tectónico Modern Evler
Tectónico

Tectónico
Tectónico
Tectónico

Sıradaki tasarımda binanın üç tarafı betonla kaplı olup ön cephe büyük oranda camdan yapılmış. Ormanlık bir arazide inşa edileceği düşünülürse manzaradan faydalanmak için ideal seçim.

​Yüzen hacimler

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos Modern Evler Beton Rengarenk
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Bu örnekte devasa bir terasın destek almaksızın binaya eklendiğini görüyoruz. Eğer sağlam bir şekilde inşa edilirse böyle teraslar son derece güvenlidir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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​Cephe seviyeleri

Casa Camacho, AParquitectos AParquitectos Modern Evler Ahşap Ahşap rengi
AParquitectos

AParquitectos
AParquitectos
AParquitectos

Resimde kafese benzer bir cephe çalışması görüyoruz. Aslında yapının caddeden görünmeyen bir alt katı daha bulunuyor. Kafes de bu katı gizliyor denebilir.

​Sıra dışı renkler

Casa R08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura Modern Evler
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

3D gibi uygulamaların bir diğer avantajı da resimde gördüğünüz gibi dış cephe için sıra dışı renkler deneyebilmenizi sağlaması.

​Siyah beyaz

CaSA LINDA VISTA Design Process, CoRREA Arquitectos CoRREA Arquitectos Modern Evler
CoRREA Arquitectos

CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos
CoRREA Arquitectos

İki katlı ev tasarımı kare şekliyle ön plana çıkıyor. Özellikle pencere tercihinde de kullanılan kareler eve karakterini vermiş denebilir. Renk olarak ise siyah beyaz seçilmiş.

​Taş, cam ve ahşap

Privada Residencial, Estudio 289 Estudio 289 Minimalist Evler
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

Yine modern bir dış cephe tasarımı gördüğümüz örnekte taş, cam ve ahşap bir arada kullanılarak hoş bir uyum yakalanmış.

​Açık cephe

Casa Meseta , Grow Arquitectos Grow Arquitectos Modern Evler
Grow Arquitectos

Grow Arquitectos
Grow Arquitectos
Grow Arquitectos

Geniş bir terasa sahip iki katlı ev büyük oradan açık havadan yararlanmak üzere tasarlanmış. Terasa ek olarak büyük cam duvarları da aynı amaca hizmet ediyor.

​Minimalist eğilim

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos Modern Evler Beton
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

Sade ve düz çigileri olan projede evden ziyade ahşap bahçe kapısını görüyoruz. Ahşapla birlikte beton bloklar dikkat çekiyor.

​Cephede gölgeler

Casa de Campo MM, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Modern Evler Beton Gri
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

Girintili çıkıntılı dış cephe tasarımı olan örneğin bu girinti çıkıntılardan ötürü cephe üzerinde gölgeli bir yapısı var.

​Basit ve modern

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Üst üste bindirilmiş iki kutuyu andıran evde geniş cam duvarlara daha fazla mahremiyet sağlamak için ahşap paneller eşlik ediyor.

​Taş duvarlar

Fachada MG-Ceibas-87, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura Modern Evler Arduvaz Bej
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

Dış cephe tasarımında beton bloklarla birlikte taş kullanılacaksa dijital ortamda malzeme çeşidi renk tonları ve doku farkıyla müşteriye hissettirilebilir.

​Gösterişli ev

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto Modern Evler
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

Geniş bir araziye sahip lüks evin uzatılmış bir dış cephe tasarımı var. Aynı zamanda tropikal ağaçlarla bu genişlik etkisi güçlendirmiş.

​Gizemli ve güçlü

CASA-ME, CARCO Arquitectura y Construccion CARCO Arquitectura y Construccion Modern Evler Beton Beyaz
CARCO Arquitectura y Construccion

CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion
CARCO Arquitectura y Construccion

Eğer daha kapalı bir tasarım istiyorsanız bu görkemli ve bir o kadar gizemli duran yapı aradığınız şey olabilir.

​Cam korkuluklar ve şeffaflık

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos Minimalist Evler
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

Asimetrik biçimde üst üste binen bloklar etkileyici bir görünüme sahip. Şeffaf korkuluklu teras ise geniş hacmiyle muhteşem.

​Aydınlatma faktörü

Casa Manzano, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. Minimalist Evler Beyaz
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Işık oyunları ve farklı malzemelerle hareketli bir dış cephe tasarımı mümkün.

​Açık alanlar

Casa en Sierra Andina, Milla Arquitectos S.A. de C.V. Milla Arquitectos S.A. de C.V. Minimalist Evler Beyaz
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.
Milla Arquitectos S.A. de C.V.

Kaldırım seviyesine yakın odaları olan yapıda açık alanlar göz alıcı.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük, düşük maliyetli ve kutu gibi 8 şahane ev’ başlığına göz atabilirsiniz.

50 metrekareye sığan harika bir ev
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