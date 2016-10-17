Hayallerinizdeki ev için ilham verecek 20 dış cephe tasarımı

Eskiden ev projelerinin bitmiş halini görme imkanımız yoktu. En fazla mimari çizimlerle veya küçük maketler aracılığıyla fikir edinebiliyorduk. Günümüzde ise 3D görselleştirme programları sayesinde nasıl bir ev ortaya çıkacağını görmek artık mümkün. Gelişen teknoloji ve bilgisayar programları ile malzemelerden tutun da farklı doku türlerine dek her şey gerçeğe uygun olarak dijital ortamlarda tasarlanabiliyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek siz de hayalinizdeki ev için fikir edinebilirsiniz.
Cam, ahşap ve beton gibi farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı tasarımda mükemmel bir uyum yakalanmış.
Toprak rengi modern bina tasarımı gördüğümüzde resimde garaj için büyük ve ışıklı bir alan ayrılmış.
İki katlı çağdaş ev tasarımında ışık kullanımı ön plana çıkıyor. Üst kat cam duvarlarıyla daha şeffaf görünürken giriş katı daha mahrem görünüyor.
Bir başka iki katlı ev örneğinde binanın bahçeye bakan arka cephesini görmekteyiz. Havuz ve teras gibi sosyal alanların bulunduğu kesit oldukça konforlu bir çalışma.
Sıradaki tasarımda binanın üç tarafı betonla kaplı olup ön cephe büyük oranda camdan yapılmış. Ormanlık bir arazide inşa edileceği düşünülürse manzaradan faydalanmak için ideal seçim.
Bu örnekte devasa bir terasın destek almaksızın binaya eklendiğini görüyoruz. Eğer sağlam bir şekilde inşa edilirse böyle teraslar son derece güvenlidir.
Resimde kafese benzer bir cephe çalışması görüyoruz. Aslında yapının caddeden görünmeyen bir alt katı daha bulunuyor. Kafes de bu katı gizliyor denebilir.
3D gibi uygulamaların bir diğer avantajı da resimde gördüğünüz gibi dış cephe için sıra dışı renkler deneyebilmenizi sağlaması.
İki katlı ev tasarımı kare şekliyle ön plana çıkıyor. Özellikle pencere tercihinde de kullanılan kareler eve karakterini vermiş denebilir. Renk olarak ise siyah beyaz seçilmiş.
Yine modern bir dış cephe tasarımı gördüğümüz örnekte taş, cam ve ahşap bir arada kullanılarak hoş bir uyum yakalanmış.
Geniş bir terasa sahip iki katlı ev büyük oradan açık havadan yararlanmak üzere tasarlanmış. Terasa ek olarak büyük cam duvarları da aynı amaca hizmet ediyor.
Sade ve düz çigileri olan projede evden ziyade ahşap bahçe kapısını görüyoruz. Ahşapla birlikte beton bloklar dikkat çekiyor.
Girintili çıkıntılı dış cephe tasarımı olan örneğin bu girinti çıkıntılardan ötürü cephe üzerinde gölgeli bir yapısı var.
Üst üste bindirilmiş iki kutuyu andıran evde geniş cam duvarlara daha fazla mahremiyet sağlamak için ahşap paneller eşlik ediyor.
Dış cephe tasarımında beton bloklarla birlikte taş kullanılacaksa dijital ortamda malzeme çeşidi renk tonları ve doku farkıyla müşteriye hissettirilebilir.
Geniş bir araziye sahip lüks evin uzatılmış bir dış cephe tasarımı var. Aynı zamanda tropikal ağaçlarla bu genişlik etkisi güçlendirmiş.
Eğer daha kapalı bir tasarım istiyorsanız bu görkemli ve bir o kadar gizemli duran yapı aradığınız şey olabilir.
Asimetrik biçimde üst üste binen bloklar etkileyici bir görünüme sahip. Şeffaf korkuluklu teras ise geniş hacmiyle muhteşem.
Işık oyunları ve farklı malzemelerle hareketli bir dış cephe tasarımı mümkün.
Kaldırım seviyesine yakın odaları olan yapıda açık alanlar göz alıcı.
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