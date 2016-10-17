Hayallerinizdeki ev için ilham verecek 20 dış cephe tasarımı

Eskiden ev projelerinin bitmiş halini görme imkanımız yoktu. En fazla mimari çizimlerle veya küçük maketler aracılığıyla fikir edinebiliyorduk. Günümüzde ise 3D görselleştirme programları sayesinde nasıl bir ev ortaya çıkacağını görmek artık mümkün. Gelişen teknoloji ve bilgisayar programları ile malzemelerden tutun da farklı doku türlerine dek her şey gerçeğe uygun olarak dijital ortamlarda tasarlanabiliyor. Aşağıda sizin için seçtiğimiz örnekleri inceleyerek siz de hayalinizdeki ev için fikir edinebilirsiniz.