Türkiye'den 7 şahane bahçeli ev örneği

Bir cephesi ormana, bir cephesi denize bakan, yakınlarında belki küçük bir göl bulunan, sessiz, sakin, huzurlu ve güvenli bir ev ve tabi küçük de olsa kendimize ait bir bahçe hemen her insanın üzerinde uzlaşabileceği ortak bir hayaldir. Birbirinden çok farklı kültürlerden ve geleneklerden insanları ortak bir hayal etrafında buluşturan şey aslında öyle ya da böyle toprağa, doğaya dönme arzusu duyan genlerimiz ve köklerimizden başka bir şey değil. Küçük de olsa bir bahçeye sahip olmak, vakit buldukça toprakla, bitkilerle uğraşmak, çocuklarımız ve hayvanlarımızla çimlerde yuvarlanıp haftanın yorgunluğunu atmak bizlere biraz olsun bu doğa özlemini tatmin etme fırsatı veriyor. Elbette bahçeli bir eve sahip olmak herkesin sahip olabildiği bir lüks değil şimdilik. Ama bugünlerde çok katlı binaların bulunduğu konut alanlarında da yeşil alanlar giderek genişliyor ve ortak kullanıma açık da olsa yararlanabileceğimiz bahçelere erişimimiz daha kolay bir hale geliyor. Bu yazımızda hepsi Türkiye'de bulunan ve yalnızca mimarileriyle değil, bahçeleriyle de birbiriyle yarışan güzellikte 10 evi bir araya getirdik. Dilerseniz bu ilham verici evlere ve bahçelere biraz daha yakından bakalım.
Pek çok bahçeli evde, özellikle de bahçe büyüklüğü fazla olan müstakil evlerde bahçenin bir kısmında genellikle yükseklik farkı bulunur. Bu yükseklik farkını hafriyat çalışmasıyla gidermek oldukça zor ve pahalı bir iştir. Ancak düz bir bahçenin yarattığı estetik görüntü bu maliyete değecek kadar güzeldir. Üstelik bu örnekte olduğu gibi evin mimarisi de bu duruma uygun olarak tasarlanırsa, evin bahçeyle dolaysız olarak bütünleştiği bir sonuç elde edilebilir.
Gerek konumu, gerek mimarisi, gerekse de iç dekorasyonuyla muhteşem olan bu evin bahçesinde de bu çizginin devam etmemesi şaşırtıcı olurdu. Olağan üstü bir manzaranın tam ortasında bulunan evin bahçesinde abartısız, yalın, doğal ortamla uyumlu fakat bir o kadar da güzel bir peyzaj göze çarpıyor. Binanın tamamen doğal taşlarla yapılması da bahçeyle ve çevreyle çok uyumlu bir görüntü yaratıyor.
Şehirler genellikle apartmanlarla dolu yerler olsa da, yatay mimari bilincinin ülkemizde de yavaş yavaş gelişmesiyle en azından belli bölgelerde şehir villaları da görmeye başladık. Bahçeleri çok büyük olmamakla birlikte, yatay ve müstakil mimarinin nimetlerinden yararlanmak için yeterli olan bu şehir tipi villalar, hiç şüphesiz apartman daireleriyle kıyaslanamayacak nitelikte bir yaşam kalitesi vaat ediyor.
Yeterince büyük bir bahçeniz varsa, gözleriniz zaten bir süre sonra bu bahçede bir havuz aramaya başlıyor. Yüzme havuzları her ne kadar asıl amaçları bu olsa da yalnızca yüzmeye yaramıyorlar. Aynı zamanda içinde bulundukları bahçeye serinlik ve çok hoş bir görüntü de katıyorlar.
Bahçeli bir evde yaşamak demek aynı zamanda o bahçede vakit geçirmek de demektir. Eğer bahçede vakit geçirmiyor, ayağınızı toprağa basmıyor, ailenizle bahçe sofraları kurmuyorsanız aslında bahçeli bir eve de ihtiyacınız yok demektir. Ancak bahçede rahat vakit geçirebilmek için korunaklı duvarlar ve yeterli bir özel alan sağlayacak çitler gerekir. Mahremiyet ihtiyacına yanıt verecek bu çevreleme uygulamalarının çok iyi bir örneğini bu bahçede görüyoruz.
Taş mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan bu evin bahçesi de doğayla uyumlu bir tarzda kurgulanmış. Hemen yanındaki arnavut kaldırıma da manzaraya ciddi anlamda katkı sunuyor.
Taş duvarları, kırmızı ahşap panjurları, çatısından aşağı inen sarmaşıkları ve elbette gösterişsiz, sade ama bir o kadar da güzel bahçesiyle pek çoğumuzun hayallerini süsleyecek türden muhteşem bir köy evi. Emekliliğini böyle bir evde, dahası böyle bir bahçede geçirmeyi kim istemez?