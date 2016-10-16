Türkiye'den 7 şahane bahçeli ev örneği

Bir cephesi ormana, bir cephesi denize bakan, yakınlarında belki küçük bir göl bulunan, sessiz, sakin, huzurlu ve güvenli bir ev ve tabi küçük de olsa kendimize ait bir bahçe hemen her insanın üzerinde uzlaşabileceği ortak bir hayaldir. Birbirinden çok farklı kültürlerden ve geleneklerden insanları ortak bir hayal etrafında buluşturan şey aslında öyle ya da böyle toprağa, doğaya dönme arzusu duyan genlerimiz ve köklerimizden başka bir şey değil. Küçük de olsa bir bahçeye sahip olmak, vakit buldukça toprakla, bitkilerle uğraşmak, çocuklarımız ve hayvanlarımızla çimlerde yuvarlanıp haftanın yorgunluğunu atmak bizlere biraz olsun bu doğa özlemini tatmin etme fırsatı veriyor. Elbette bahçeli bir eve sahip olmak herkesin sahip olabildiği bir lüks değil şimdilik. Ama bugünlerde çok katlı binaların bulunduğu konut alanlarında da yeşil alanlar giderek genişliyor ve ortak kullanıma açık da olsa yararlanabileceğimiz bahçelere erişimimiz daha kolay bir hale geliyor. Bu yazımızda hepsi Türkiye'de bulunan ve yalnızca mimarileriyle değil, bahçeleriyle de birbiriyle yarışan güzellikte 10 evi bir araya getirdik. Dilerseniz bu ilham verici evlere ve bahçelere biraz daha yakından bakalım.