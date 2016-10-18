Doğal görünümü aratmayan 8 yapay taş duvar dekoru

Hem işlevsel hem de estetik öğelerle doğal taş zarafeti yansıtan örnekler bununla bitmiyor. Alanları görevlerine göre ayırmak taş duvar görünümü veren paravan ve perde sistemleri ile oldukça kolay. Hem göz yormayan bir görünüm, hem de şık ve zarif dokularla çevrili bir manzara oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekebilir.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik rustik ev’ yazımız da ilginizi çekebilir.