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Doğal görünümü aratmayan 8 yapay taş duvar dekoru

Meral Eser Meral Eser
Proyecto Remodelación "Casa NR13", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
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Yaşam alanlarını natürel dokularla dekore edildiğinde huzur veren bir atmosfer oluşur. Oturma odası, yatak odası, mutfak ya da banyoların çehresini değiştirecek, ferah bir esinti sağlayacak taş duvar kaplamaları oldukça ilgi çekiyor. Normal şartlarda doğal taş görünümünü kazandırmak için duvarları yıkmak ve taşıyıcı sistemleri başından itibaren taş yapı odaklı planlamak gerekebilir. Bunca zahmete gerek kalmadan pratik yöntemlerde doğal taş zarafetini duvarlarınıza taşıyabilir, huzur veren bir atmosfere kavuşabilirsiniz. Günümüzde üç boyutlu dekoratif duvar kağıtları modelleri, zeminlere doğal görünüm kazandırmak için etkili alternatiflerdir. Estetik bir görünüm kazandırmak, doğal taş zarafetini pratik yöntemlerle duvara taşımak üç boyutlu duvar kağıtları ile atık daha kolay. Uygulanacak stil ve tarza göre taş duvar modelleri geniş bir yelpazeye dağılıyor. İlham veren taş duvar dekorları ile ilgili bazı görseller derledik, ilginizi çekecek örnekler bulacağınızı umuyoruz.

Ahşap ve taş uyumu

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Modern Oturma Odası
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Doğal dokuların mekana kattığı ferah etki birçok aksesuar ve süslemeden daha etkilidir. Özellikle natürel dokularla dekore edilen alanlar, doğal ışığı muntazam alan bir atmosfere sahipse etkileyici bir sonuç çıkması aşikar. Maun rengi ile taş duvar kaplamasının uyumu ve ahengi ise gözü okşuyor.

Banyo duvarında taş zarafeti

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Modern Banyo
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Islak hacimlerde su geçirmez ithal ya da yerli taş duvar kağıtları hem kullanışlı, hem de estetik bir görünüm kazandırıyor. Banyo dekorasyonu diğer alanlar kadar özen gösterilmesi gereken yerler arasındadır. Şık bir duvar kaplaması aracılığıyla banyo dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Banyonuzda ferah ve iç açan atmosfer için natürel dokular ve muntazam ışıklandırma ile etkileyici bir sonuç elde edebilirsiniz.

Bahçelerde dekoratif fikirler

Proyecto Remodelación "Casa NR13", PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Bahçe ve teras alanlarında daha kullanışlı ve davetkar alanlar oluşturmak önemli. Özellikle konuklarınızla aıcak yaz akşamlarında açık hava davetleri düzenlemek ve akşam yemeği keyfi için şık yemek masaları dizayn etmek istiyor olabilirsiniz. Oturma ve dinlenme aktiviteleri için ayrılan alanda duvar dekorları için taş duvar zarafeti fark yaratacaktır.

Kolon ve kirişleri öne çıkaran çalışmalar

Oficina , Spazio3Design Spazio3Design Ticari alanlar Ofisler ve Mağazalar
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

İş yerlerinde ya da evlerde belirli alan ve bölgeleri öne çıkararak estetik bir görünüm kazandırmak isteyebilirsiniz. Doğal taş zarafetini yansıtacak üç boyutlu ithal duvar kağıdı ile şık çözümler sunan örnek görselde çalışma alanı için duvar dekoruna ayrıca özen gösterilmiş. Kontrast etkiler barındıran fikirlerle duvar rengi ve taş duvar kaplama arasındaki ilişkiyi göz ardı etmemek gerekir.

Oturma odasında taş duvar zarafeti

Proyecto Arquitectónico " Casa XC03" , PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores Modern Oturma Odası
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

Genel olarak evimizi güzelleştirmek için aksesuarlar, süs eşyaları, bitki ve dekoratif çiçekler kullanırız. Oturma alanını merkez alan şık ve büyüleyici bir taş duvar dekoru ise bu ihtiyacı karşılayan muntazam bir araç olabilir. Oturma odasında dinlenme ve sohbet keyfi için şık duvar dekorlarına taş duvar kaplama cazip bir alternatif oluyor.

Mermerle buluşan taş duvar şıklığı

Cocina , Spazio3Design Spazio3Design Modern Mutfak
Spazio3Design

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

Mutfaklarda kontrast yaratan natürel dokular oldukça estetik ve cazip bir görünüm ortaya çıkarıyor. Mermerin doğal zarafeti ile hem uyum sağlayacak hem de öne çıkaracak taş duvar dokularını değerlendirebilirsiniz. Beyaz lake mutfak dolap kapakları ile natürel dokuları daha da öne çıkaran cazip bir yöntem tercih edilmiş. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

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Mutfakla yemek alanını ayıran şıklık

Reforma de apartamento en el Barrio Estadio, ALSE Taller de Arquitectura y Diseño ALSE Taller de Arquitectura y Diseño Modern Mutfak
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño
ALSE Taller de Arquitectura y Diseño

Hem sade ve yalın, hem de göze hitap edecek estetikte taş duvar kaplamaları çeşitlilik gösteriyor. Küçük ve dar alanlar için açık renk tonlarında birçok alternatif bulabilirken, farklı dokularla bir araya getirmek için daha koyu tonlarda alternatifler de mevcut. Country stil şıklık ilginizi çekiyorsa evinizde pratik yöntemlerle taş duvar dekorlarını değerlendirebilirsiniz.

Paravan niteliğinde taş duvar zarafeti

Design Schiebegardinen | Schiebevorhänge | textile Raumtrenner, Bilderwelten Bilderwelten Pencere & KapılarPerde & Tüller
Bilderwelten

Bilderwelten
Bilderwelten
Bilderwelten

Hem işlevsel hem de estetik öğelerle doğal taş zarafeti yansıtan örnekler bununla bitmiyor. Alanları görevlerine göre ayırmak taş duvar görünümü veren paravan ve perde sistemleri ile oldukça kolay. Hem göz yormayan bir görünüm, hem de şık ve zarif dokularla çevrili bir manzara oluşturmak isteyenlerin ilgisini çekebilir.

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