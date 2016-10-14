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Yaşlı genç herkesin hayalini süsleyen 8 şirin ev

umit atdağ umit atdağ
NAZAN-THOMAS LINET HOUSE, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Eklektik Evler Taş Beyaz
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Hepimiz şirin ve bize huzur veren bir evin hayalini kurarız. Hayalimizde sahip olacağımız evin tüm yaşam alanlarını dekore eder, istediğimiz renklerde hayal gücümüz ile muhteşem bir ev ortaya koyarız. Gerçek hayatta ev dekorasyonu hayalimizde yaptığımız gibi kolay olmaz. Ev; başlı başına titiz bir çalışma isteyen, özenli bir araştırma süreci gerektiren  bir unsur olduğu için kolay bir şekilde seçilmez, dekor edilemez. BU zorlu süreci başarı ile tamamlamış göz kamaştıran ve insanların hayallerindeki evlerden daha güzel evler vardır. Homify ev dekorasyonu sayfalarında yer alan bu şirin evler her ayrıntısı her detayıyla insana huzur veriyor.  Bahçe düzenlemesi, tasarımı, mimarisi, yeşil alanları ve doğal yapısı ile bu evler gerçek olamayacak kadar güzel ve estetik yapılara sahip. Bu evleri yakından inceleyerek zevkli tasarımlara, duygu yüklü renk seçimlerine yakından tanık olalım.

Naturel renkler

homify Bungalov
homify

homify
homify
homify

Hayal ettiğiniz bahçeli ve yeşil çimleri olan bir ev ise resimde bu evin hayata geçirilmiş somut hali yer alıyor. Bir kı evi özelliğine sahip olan ve yeşil çim alanları ile insana mutluluk veren  bu ev doğal renkleri gri çatısı beyaz dış duvarları ile muhteşem bir uyuma sahip. Bodur ağaçlar ve kahve rengi garaj kapısı evin doğal ve şirin bir ev olmasını sağlamış.

Okyanus esintisi

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping Akdeniz Evler
Angora Camping

Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Kendinizi sahil kıyısında veya okyanus kenarında bir evde hayal ediyorsanız resimde yer alan sahil evini kendi eviniz gibi düşünebilirsiniz. Bu evin her detayı özenle dekore edilmiş, özel bir veranda yapılmış, palmiyeler ile evin doğallığı artırılarak okyanus esintisi oluşturulmuş. Ayrıca kapı renkleri pastel renklerden seçilmiş ve muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış.

Çok katlı zarif evler

AHMET ASLI İLHAN EVİ , DerganÇARPAR Mimarlık DerganÇARPAR Mimarlık Akdeniz Evler
DerganÇARPAR Mimarlık

AHMET ASLI İLHAN EVİ

DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık
DerganÇARPAR Mimarlık

Tek katlı müstakil bir ev yerine  çok katlı ev hayal ediyorsanız resimde yer alan dubleks evi tercih edebilir. Küçük bahçesi özenle düzenlenmiş bahçesi çatısında pvc ile kapatılmış kış odası ile her anlamda bir ev sahibin,in isteklerine cevap veren bu şirin ev insana mutluluk veriyor.

Farklı tasarımlar

Bellapais Modern Villa, Benid Mimarlık Bürosu Benid Mimarlık Bürosu Modern Evler Modern Villa
Benid Mimarlık Bürosu

Bellapais Modern Villa

Benid Mimarlık Bürosu
Benid Mimarlık Bürosu
Benid Mimarlık Bürosu

Klasik tasarımlara sahip evler yerine modern mimarinin getirdiği akım ile tasarlanmış olan ve farklı yapısı ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan bu ev hayal etiğiniz evden daha güzel ve daha zarif bir ev olarak karşımızda duruyor. Renk seçimleri yeşil bahçesi ve zarif dekorasyonu ile sahip olmak isteyeceğiniz bir ev.

Her anlamda mükemmel

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Eklektik Evler Taş Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Bu ev hayal edebileceğiniz en güzel ev örneklerinden biri. Muhteşem aydınlatması ile geceleri ışıl ışıl olan, bahçe düzenlemesi ile yeşil alan ihtiyacını karşılayan, garaj alanı ve beton avlusu ile hem oyun alanı hem araç park yeri olarak kullanabileceğiniz fonksiyonel bir alan olarak düşünülmüş. İki katlı verandası ve balkonu ile kış güneşinden faydalanacağınız, yaz aylarında serin havaların tadını çıkaracağını her türlü detay bu evde mevcut.

Kır evleri

Genel Görünüm, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Genel Görünüm

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Ortay yaşın üzerindeki insanlar genel olarak doğup büyüdükleri gibi bir ev hayal ederler. Kır evleri bu evlere en güzel örnektir. Resimde yer alan muhteşem doğal güzelliğe sahip olan bu ev  kırmızı pencereleri, taş duvarları yeşillikleri ile insanı gençleştiren ve insana huzur veren bir ev olarak karşımızda duruyor.

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Taş evler

gümüşlük taş evler, Gülercan Mimarlık Gülercan Mimarlık Kırsal Evler bodrum gümüşlük taş ev
Gülercan Mimarlık

gümüşlük taş evler

Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık
Gülercan Mimarlık

Kırsal  bölgelerde yaygın olarak bulunan taş evlerin doğal güzelliklerinden dolayı çekici ve cezbedici özellikleri vardır. Bu örnek evimizde olduğu gibi ahşap veranda çatısı, taş odaları, küçük bahçesi ile hem şirin hem doğal hem de diğer evlere göre ekonomik olması ile her türlü avantaja sahip bir ev. Doğa da yer alması ile de muhteşem bir özelliğe sahip olan bu ev ayrıca küçük havalandırma penceresi ile de doğal havalandırma sistemine sahip.

Köy evi

Doğal taş ev ve doğal taşlar ile bahçe duvarı Kayalar İnşaat Tropikal Evler
Kayalar İnşaat

Doğal taş ev ve doğal taşlar ile bahçe duvarı

Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat
Kayalar İnşaat

Hayal ettiğiniz köy evlerinden biri olarak karşımızda duran bu ev yarım bahçe duvarı, özel işleme kapısı, ahşap verandası, yeşil sarmaşık bitkileri ile muhteşem bir görselliğe sahip. Köy evi olması özelliği ile de insanı genç ve dinamik tutan bir yapıya sahip.

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