Yaşlı genç herkesin hayalini süsleyen 8 şirin ev

Hepimiz şirin ve bize huzur veren bir evin hayalini kurarız. Hayalimizde sahip olacağımız evin tüm yaşam alanlarını dekore eder, istediğimiz renklerde hayal gücümüz ile muhteşem bir ev ortaya koyarız. Gerçek hayatta ev dekorasyonu hayalimizde yaptığımız gibi kolay olmaz. Ev; başlı başına titiz bir çalışma isteyen, özenli bir araştırma süreci gerektiren bir unsur olduğu için kolay bir şekilde seçilmez, dekor edilemez. BU zorlu süreci başarı ile tamamlamış göz kamaştıran ve insanların hayallerindeki evlerden daha güzel evler vardır. Homify ev dekorasyonu sayfalarında yer alan bu şirin evler her ayrıntısı her detayıyla insana huzur veriyor. Bahçe düzenlemesi, tasarımı, mimarisi, yeşil alanları ve doğal yapısı ile bu evler gerçek olamayacak kadar güzel ve estetik yapılara sahip. Bu evleri yakından inceleyerek zevkli tasarımlara, duygu yüklü renk seçimlerine yakından tanık olalım.
Hayal ettiğiniz bahçeli ve yeşil çimleri olan bir ev ise resimde bu evin hayata geçirilmiş somut hali yer alıyor. Bir kı evi özelliğine sahip olan ve yeşil çim alanları ile insana mutluluk veren bu ev doğal renkleri gri çatısı beyaz dış duvarları ile muhteşem bir uyuma sahip. Bodur ağaçlar ve kahve rengi garaj kapısı evin doğal ve şirin bir ev olmasını sağlamış.
Kendinizi sahil kıyısında veya okyanus kenarında bir evde hayal ediyorsanız resimde yer alan sahil evini kendi eviniz gibi düşünebilirsiniz. Bu evin her detayı özenle dekore edilmiş, özel bir veranda yapılmış, palmiyeler ile evin doğallığı artırılarak okyanus esintisi oluşturulmuş. Ayrıca kapı renkleri pastel renklerden seçilmiş ve muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış.
Tek katlı müstakil bir ev yerine çok katlı ev hayal ediyorsanız resimde yer alan dubleks evi tercih edebilir. Küçük bahçesi özenle düzenlenmiş bahçesi çatısında pvc ile kapatılmış kış odası ile her anlamda bir ev sahibin,in isteklerine cevap veren bu şirin ev insana mutluluk veriyor.
Klasik tasarımlara sahip evler yerine modern mimarinin getirdiği akım ile tasarlanmış olan ve farklı yapısı ile göz kamaştırıcı bir güzelliğe sahip olan bu ev hayal etiğiniz evden daha güzel ve daha zarif bir ev olarak karşımızda duruyor. Renk seçimleri yeşil bahçesi ve zarif dekorasyonu ile sahip olmak isteyeceğiniz bir ev.
Bu ev hayal edebileceğiniz en güzel ev örneklerinden biri. Muhteşem aydınlatması ile geceleri ışıl ışıl olan, bahçe düzenlemesi ile yeşil alan ihtiyacını karşılayan, garaj alanı ve beton avlusu ile hem oyun alanı hem araç park yeri olarak kullanabileceğiniz fonksiyonel bir alan olarak düşünülmüş. İki katlı verandası ve balkonu ile kış güneşinden faydalanacağınız, yaz aylarında serin havaların tadını çıkaracağını her türlü detay bu evde mevcut.
Ortay yaşın üzerindeki insanlar genel olarak doğup büyüdükleri gibi bir ev hayal ederler. Kır evleri bu evlere en güzel örnektir. Resimde yer alan muhteşem doğal güzelliğe sahip olan bu ev kırmızı pencereleri, taş duvarları yeşillikleri ile insanı gençleştiren ve insana huzur veren bir ev olarak karşımızda duruyor.
Kırsal bölgelerde yaygın olarak bulunan taş evlerin doğal güzelliklerinden dolayı çekici ve cezbedici özellikleri vardır. Bu örnek evimizde olduğu gibi ahşap veranda çatısı, taş odaları, küçük bahçesi ile hem şirin hem doğal hem de diğer evlere göre ekonomik olması ile her türlü avantaja sahip bir ev. Doğa da yer alması ile de muhteşem bir özelliğe sahip olan bu ev ayrıca küçük havalandırma penceresi ile de doğal havalandırma sistemine sahip.
Hayal ettiğiniz köy evlerinden biri olarak karşımızda duran bu ev yarım bahçe duvarı, özel işleme kapısı, ahşap verandası, yeşil sarmaşık bitkileri ile muhteşem bir görselliğe sahip. Köy evi olması özelliği ile de insanı genç ve dinamik tutan bir yapıya sahip.