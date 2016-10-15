Olduğundan daha büyük görünen minik bir daireden 7 fotoğraf

Evler genel olarak orta ölçülerde yapıldıkları için dekorasyon ve yerleşim planları hayati öneme sahip oluyor. Bu gün küçük olan evlerin dekorasyonlarında karşılaşılan temek sorun olan evin dar ölçülerini geniş göstermenin yollarını inceliyoruz. Her odasında ayrı bir çalışma yapılarak her odanın detayları ve tüm alan fonksiyonel olarak işlenmiş ve işlevsel muhteşem geniş odalara sahip olunmuş bir projeye misafir oluyoruz. Çalışma odası, mutfak, yatak odası, çocuk odası, oturma odası, salon, balkon ve teras alanları dahil tüm yaşam alanlarını geniş gösteren dekorasyonlar ile muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu nadide evi birlikte inceleyelim ve görsel olduğu kadar işlevsel olan bu ev dekorasyonunu kendi evimizde de kolay bir şekilde uygulayalımç
Evin mutfağı küçük olmasına karşın sade bir mutfak dekorasyonu ve işlevsel mutfak dolapları ile şık bir şekilde dekore edilmiş. Mutfak tezgahının altı muhafaza alanları olarak düşünülerek granit tezgah ve beyaz dolap kapakları muhteşem bir uyum oluşturmuş. Beyaz fayanslar hem ferah hem geniş görünen bir mutfak oluşmasını sağlamış.
Evin güney cephesi salon olarak dekore edilmiş ve yemek odası ile salon aynı alanda düşünülmüş. Açık bej renkli koltuk takımı , perdeler ve tüylü halılar ışıl ışıl ferah bir salon ortaya çıkarmış. Tavanın beyaz alçıpan olması ve gömme led lambaları salonun ışıl ışıl olmasını ve ferah bir salon ile şık bir yemek odasının bir arada olmasını sağlamış.
Yemek odası salon ile aynı alana kurulmuş ve sanal sınır oluşturmak adına ahşap kaplama duvarlar yapılmış. Yemek masası da salonun diğer unsurları gibi açık renkli tercih edilerek uyum bozulmamış. Yemek masasına özgü şık sarkıtma aydınlatmalar ile muhteşem ve zarif bir yemek odası oluşturulmuş.
Evin yatak odası salon gibi açık renkli dekore edilerek küçük olmasına rağmen geniş bir yatak odası havası yaratılmış. Sade dekorasyon fikrine göre dekore edilen yatak odası basit bir yatak ve küçük duvar raflarından oluşan bir dekorasyona sahip. Açık renkler ve açık renkli duvarlar yatak odasının ferah ve ışıl ışıl olmasının yanında geniş görünmesini de sağlamış.
Evin çocuk odası da işlevsel bir dekorasyon ile geniş ve ferah bir görselliğe sahip olmuş. Çocuk oyuncakları modern raflar kullanılarak şık bir şekilde duvara yerleştirilmiş, fazla alan işgal etmesi önlenerek küçük odadan daha fazla yararlanılmış. Beyaz tonlar çocuk odasının da ışıl ışıl olmasını sağlamış. Köşe konsepti tercih edilerek bir ebeveyn koltuğu köşeye yerleştirilmiş ve çocuk odasının işlevselliği artırılmış.
Evde çalışma odası için uygun bir oda olmadığı için oturma odasının bir köşesi çalışma odası olarak dekore edilmiş. Bir çalışma masası ve duvar raflarından oluşan bu alan 1 metre kare yer işgal etmesine rağmen geniş bir çalışma odasının sahip olduğu bütün özelliklere sahip. Pencere kenarında yer alması motivasyon açısından olumlu bir artı oluşturuyor.
Evin balkonu kapalı bir balkon şeklinde dekore edilmiş. Küçük bir alan olmasına rağmen bir oturma grubu yerleştirilen balkon duvara asılan özel konsol ile oldukça işlevsel olarak kullanılabilir hale getirilmiş. Kış aylarında güneşin keyfini sürmek ve sabah kahvaltısını balkonda yapmak için en ideal alan olan balkon fonksiyonel bir dekorasyona sahip bir yaşam alanı haline getirilmiş.