Olduğundan daha büyük görünen minik bir daireden 7 fotoğraf

Evler genel olarak orta ölçülerde yapıldıkları için dekorasyon ve yerleşim planları hayati öneme sahip oluyor. Bu gün küçük olan evlerin dekorasyonlarında karşılaşılan temek sorun olan evin dar ölçülerini geniş göstermenin yollarını inceliyoruz. Her odasında ayrı bir çalışma yapılarak her odanın detayları ve tüm alan fonksiyonel olarak işlenmiş ve işlevsel muhteşem geniş odalara sahip olunmuş bir projeye misafir oluyoruz. Çalışma odası, mutfak, yatak odası, çocuk odası, oturma odası, salon, balkon ve teras alanları dahil tüm yaşam alanlarını geniş gösteren dekorasyonlar ile muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış. Homify küçük ev dekorasyonları sayfasında yer alan bu nadide evi birlikte inceleyelim ve görsel olduğu kadar işlevsel olan bu ev dekorasyonunu kendi evimizde de kolay bir şekilde uygulayalımç