Anadolu yakasında son moda şıklık

İstanbul'un en sevimli semtlerinden olan Beykoz'un güzelliği eski dönemlerin şarkılarına bile konu olacak kadar meşhurdur. Son yıllarda şehrin yaşadığı hızlı değişim ve bozulmadan pek nasibini almayan Beykoz'da eski tip yalılara benzer villaların yükseldiğini görüyoruz. Bugün de homify ekibi olarak sizlere böyle bir villayı tanıtacağız.

Çubuklu semtinde yer alan, Paker Mimarlık imzalı bu villa, iç tasarımındaki incelikli detaylarla son derece şık bir görünümün yanında yüksek bir konfor da vaat ediyor. Son model mobilyaların ve dekorasyon malzemelerinin kullanıldığı bu villa, bir ailenin tüm bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Gelin bu şıklık abidesine daha yakından göz atalım.