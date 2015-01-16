Anadolu yakasında son moda şıklık

İstanbul'un en sevimli semtlerinden olan Beykoz'un güzelliği eski dönemlerin şarkılarına bile konu olacak kadar meşhurdur. Son yıllarda şehrin yaşadığı hızlı değişim ve bozulmadan pek nasibini almayan Beykoz'da eski tip yalılara benzer villaların yükseldiğini görüyoruz. Bugün de homify ekibi olarak sizlere böyle bir villayı tanıtacağız.
Çubuklu semtinde yer alan, Paker Mimarlık imzalı bu villa, iç tasarımındaki incelikli detaylarla son derece şık bir görünümün yanında yüksek bir konfor da vaat ediyor. Son model mobilyaların ve dekorasyon malzemelerinin kullanıldığı bu villa, bir ailenin tüm bireylerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte. Gelin bu şıklık abidesine daha yakından göz atalım.
Çubuklu B17 adını taşıyan bu projede, tasarımcılar evin her köşesini ayrı bir stille ele almışlar. Salonda ise sade ve kıvrımlı mobilyalar kullanılmış ancak tasarım aksesuarlarla hareketlendirilmiş. Ortadaki ham ahşap görünümlü sehpa, bu tasarıma canlılık katan bir unsur olmuş.
Etrafına yerleştirilen kıvrımlı mobilyalar da bir daire oluşturacak şekilde salonu kuşatmışlar. Böylece ortaya son derece sade ama kullanışlı bir tasarım çıkmış. Bej rengi kanepe ve koltuğun üzerine yerleştirilen mavi kırlentler önemli bir detay olmuşlar. Aynı renk, ahşap iskeletli ikili sandalyede de kullanılarak belli bir harmoni yakalanmış.
Evin büyük bölümünde mermer yer döşemesi kullanıldığını görüyoruz. Yemek odasında da bu kullanım mevcut. Buna uygun bir yemek takımı da tasarımın bütünlüğünü pekiştiriyor. Koyu gri renkteki yer döşemesiyle uyumlu sandalyeler ve konsollar kullanılarak tasarım uyumlu hale getirilmiş. Ancak asıl bütünlüğü masanın yüzeyi sağlıyor. Farklı bir tonda olsa da orada da kesilmiş bir mermer kullanılarak şık bir harmoni sağlanmış. Tavandan sarkan endüstriyel görünümlü aplikler de yemek odasını sevimli bir aydınlığa kavuşturuyor.
Paker Mimarlık uzmanlarının çalıştığı bu projede bahçenin de düzenlenmesi ihmal edilmemiş. Yeşillerin kuşattığı bu köşede şık bir L takımı kullanılarak çevreyle uyumlu bir oturma alanı sağlanmış. Koltukların kenarındaki ve sandalyelerin arkasındaki ahşap kaplamalar da doğal görünümü pekiştiriyor. Son model bir mekanizmayla büyük saksıların arkasına gizlenen şemsiye de sıcak yaz günlerinde de bahçenin gölgede kalmasını sağlıyor.
İki katlı bu villanın üst katındaki hemen hemen her odası manzarayı en iyi şekilde görecek biçimde tasarlanmış. Baştan aşağıya cam kaplı duvarların etrafında şekillenen bu oturma odası, sade tasarımıyla göz yormadan şıklığı yakalamayı başarıyor. Açık renkli kanepe ve koltukların kullanıldığı bu tasarımda, doğal renklerin ve pastel tonların aksesuarlarda kullanıldığını görüyoruz. Açık renkli ahşap yer döşemesi de manzaranın ferah görüntüsünü tamamlıyor.
En kaliteli malzemelerin kullanıldığı bu mutfak, modern ve sade görüntüsünün yanı sıra ortadaki masada kullanılan ahşap detaylarla samimi ve doğal bir havaya bürünüyor. Son derece kullanışlı biçimde yerleştirilen mutfak dolapları, yemek yaparken ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyi saklamanıza olanak veriyorlar. Desensiz, düz beyaz tasarımlarıyla da dikkat çekmeden şıklığı yakalıyorlar. Ortadaki boyasız, sade ahşaptan masa takımı da bu şıklığı uyum içinde tamamlıyor.
Bu çocuk odası, son derece şık olmasının yanı sıra çocuğunuzun yaratıcılığını da kamçılayacak biçimde tasarlanmış. Ustalıkla yerleştirilen çalışma masasının hemen yanındaki duvara kara tahta benzeri bir kaplama yapılarak tebeşirlerle çocuğunuzun içindeki sanatçıyı ortaya çıkarmasına imkan tanınmış. Sade görünümlü dolap ve çalışma masası tasarımını hareketlendirmek de yatak örtüsünde kullanılan detaylara kalmış.
Evin her bölümünde kullanılan kaliteli malzemelere banyoda da rastlamak mümkün. Göz alıcı bir lavabo ve banyo takımı kullanılarak şık bir görünüm elde edilmiş. Oval çizgilere sahip yayvan lavabonun üstünde durduğu ahşap dolap takımı da misafirlerinizin ilgisini çekecek türden bir tasarıma sahip.