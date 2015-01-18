Türkiye’den orijinal mutfak tezgahı modelleri – 2

H2C'nin katalogundan çıkan bu tasarımda klasik hatların son derece ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yer döşemesiyle uyumlu haldeki açık gri mutfak dolapları, ortadaki ada tezgahla son derece şık biçimde tamamlanmış. Koyu siyah renkli mermerden oluşan tezgah yüzeyi, altın işlemeli tavandan sarkan kristal avizeyle ve pencerelerin üstündeki koyu perdelerle uyum içinde boy gösteriyor. Şık tasarımının yanı sıra kullanışlılığıyla da dikkat çeken bu mutfak tezgahı, kahve keyfi yapmak veya iki kişilik bir akşam yemeğinin tadını çıkarmak için de ideal.

Siz en çok hangi mutfak tezgahı tasarımını beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…

