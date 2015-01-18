Türkiye’den orijinal mutfak tezgahı modelleri – 2

Mutfak tezgahları bir mutfak tasarımı yaparken tasarımın merkezinde yer alan unsur olarak karşımıza çıkıyorlar. Son yıllarda bir hayli farklılaşan ve farklılaştıkça hem fonksiyonellikleri, hem de şıklıkları artan bu tezgahların ülkemizde de son derece çarpıcı örnekleri mevcut. Geçen hafta yerli tasarımcıların elinden çıkan mutfak tezgahı tasarımlarınızı beğeninize sunmuştuk. Bugün de aynı çalışmanın ikinci bölümüyle karşınıza çıkıyoruz. Homify tasarımcılarının kataloglarından seçilen bu çalışmalardan zevkinize uygun olanı seçeceğinize şüphemiz yok.
Sarayların en önemli bölümlerinden biri de mutfak olsa gerek. İşte Asortie Mobilya Dekorasyon'un elinden çıkan bu tasarım da bu savı doğrular nitelikte. Fildişi görünümlü ahşap mutfak dolapları ve ada tezgahın üstündeki oymalarla altın rengi işlemeler mutfağa sarayları andıran bir görünüm veriyor. Dolapların altında uzanan uzun tezgahın ocak ve eviye gibi alanlarla dolu olması bir ada tezgaha olan ihtiyacı pekiştiriyor. Odanın merkezinde yer alan ada tezgah da klasik avizeler ve yemek takımıyla uyumlu bir biçimde mutfağı derleyip, toparlıyor.
Çok geniş olmayan mutfaklarda ada tezgah kullanmak pek akıllıca bir çözüm olmayabilir. Ancak fotoğraftaki gibi bir tasarıma sahip tezgah, her mutfakta kendine yer bulacaktır. As Tasarım'ın elinden çıkan bu tezgah, sadece tezgah olmakla kalmıyor yeri geldiğinde mutfak dolabı ve yemek masası olarak da kullanılabiliyor. Mermer yüzeyinin yaydığı sadelik duygusunun yanı sıra ahşap bölümleriyle de klasik bir hava yakalayan bu tezgah, etrafına yerleştirilen sandalyelerle ve taş kesimli duvarlarla da bir hayli uyumlu.
Gensolid Teknoloji'nin elinden çıkan bu mutfak tezgahı, şirketin adıyla uyumlu olarak son teknoloji kullanılarak üretilmiş. Akrilik malzemenin lazerle kesilmesiyle pürüzsüz bir görünüme kavuşan bu mutfak tezgahı, modern görüntüsünü kullanılan aksesuarlarla da pekiştirmiş. Altındaki çekmeceler ve mutfak dolapları keskin hatlarıyla modernliği tamamlarken; metalik görünümlü mutfak aksesuarları da harmoniyi koruyor. Son model infrared ocak ve diğer mufak elemanları da teknolojik tezgahı en fonksiyonel haline büründürüyorlar.
M.B. Evi projesinden seçtiğimiz bu mutfak tasarımı da bir öncekiyle benzerlik gösteriyor. Akrilik kesimli tezgah ve modern eviye çağdaş tasarım çizgisine uygun bir görüntü sunuyor. Ancak tasarımın esas göz alıcı noktası tezgahın altında ve üstünde uzanan dolaplar oluyor. Açık renkli tezgahla çok şık bir kontrast oluşturan bu siyah dolap takımları, sade görüntülerinin yanında uygun aydınlatmayla çok şık bir mutfak atmosferi yakalanmasına da katkıda bulunuyorlar.
H2C'nin katalogundan çıkan bu tasarımda klasik hatların son derece ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yer döşemesiyle uyumlu haldeki açık gri mutfak dolapları, ortadaki ada tezgahla son derece şık biçimde tamamlanmış. Koyu siyah renkli mermerden oluşan tezgah yüzeyi, altın işlemeli tavandan sarkan kristal avizeyle ve pencerelerin üstündeki koyu perdelerle uyum içinde boy gösteriyor. Şık tasarımının yanı sıra kullanışlılığıyla da dikkat çeken bu mutfak tezgahı, kahve keyfi yapmak veya iki kişilik bir akşam yemeğinin tadını çıkarmak için de ideal.
Siz en çok hangi mutfak tezgahı tasarımını beğendiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz…