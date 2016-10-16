​Küçük bir balkonu cennete dönüştürün

Dikkat ederseniz eğer balkonun her bir köşesinde farklı renk ve ebatlarda mumlar görebilirsiniz. Hatta seçilen lambalar bile mumlu olanlarından alınmış.

Balkon tasarımı ile ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Sıradan bir balkonun basit ve çarpıcı dönüşümü’ başlığını okuyabilirsiniz.