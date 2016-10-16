​Küçük bir balkonu cennete dönüştürün

Sıcak havanın tadını çıkarmak için sayılı günlere girdiğimiz şu günlerde balkonlar favori mekanımız haline geldi. Hem sıcak yaz mevsiminde hem de hafta sonları biraz kafa dinlemek için balkondan daha ideal bir köşe bulunamaz. Ancak balkonların da şöyle bir dezavantajı var. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde artan nüfusla beraber oturacak daireler git gide küçülmekte. Buna bir etken de yüksek kira bedelleri. Hal böyle olunca yeni apartman dairelerinde balkonlar da git gide küçüldü. Yine de endişeye mahal yok. Küçük balkonları da muhteşeme yerlere dönüştürebilirsiniz. Nasıl mı? Gelin, sizin için seçtiğimiz projeye göz atalım.
İlk olarak balkonun eski halini gösteren resme bakalım. Açıkça görüldüğü üzere balkon pek davetkar değil. Hatta çirkin bir görünüme sahip denebilir. Bu donukluğu kırma amaçlı konulan tahta sandalye ve yerdeki bitki ise durumu kurtarmaya yardımcı olmuyor. Aksine bu parçalarla birleşen gri çini kaplamalar hepten kasvetli bir görünüme kavuşmuş. Kısacası daha fazla zaman kaybetmeden değişim şart.
Küçük balkonun eski halini incelemeye devam ediyoruz. Resimde balkonun diğer tarafını görüyoruz. Görüldüğü üzere balkona bir oturma alanı hazırlanmış. L biçimindeki koltuk mevcut alanın darlığı düşünülürse iyi bir şekilde sığdırılmış. Ancak bu haliyle hasır koltukların rahat ve konforlu olduğu söylenemez.
Değişimden sonra balkonun görünüşü inanılmaz. Aynı balkon ama eski halinden eser yok. Birkaç aksesuar ve boya yenilmesi sayesinde artık şahane görünüyor. Birazdan yapılan değişikliklere daha detaylı bakacağız ama yeterince özen ve ilginç fikirler uygulandığı sürece her yeri bu örnekte olduğu güzelleştirebilirsiniz, unutmayın.
Balkonda değişiklik yapılsa da bazı temel şeylere dokunulmadı. Örneğin hasır koltuk hala kullanılıyor. Bir farkla; artık çok daha rahat. Çünkü üzerinde yumuşacık minderler var. Ek olarak arkanızı yaslamanız için küçük yeşil minderler. Minderler duvar rengine uyumlu olarak seçildi. Geriye kalan tıpkı resimdeki gibi bir kahve alıp balkonun tadını çıkarmak.
Sıra geldi detayları incelemeye… Güzel bir balkon çiçeksiz olmaz. Ancak balkon zaten küçücük olduğundan iç kısma değilde dışa eklemeli saksı tercih edilmeli. Bunun da en iyi yolu balkona kenarlarına konan çiçek yatakları koymak. Hem yer kaplamıyor hem de dilediğiniz çiçeği yetiştirebiliyorsunuz. Çiçekler dışında tavana bağlı yüzen saksılar ve sepetten yapılma lambalar güzel detaylar. Güneşten korunmak için bambu perdeler bile ihmal edilmemiş.
Balkonun eski halini gösteren ilk resimde eski bir tahta sandalye vardı hatırlarsanız. O sandalye atılmadı. Onun yerine alt kısmına sallanan sandalyelerine uygun olarak bir ayak eklendi. Rengi de beyaza boyanarak yepyeni bir görünüme kavuştu. Üzerine eklenen minderlerle şimdi çok daha rahat. Sandalye ile birlikte zemin değişikliğini de fark etmiş olacaksınız. Hayır, yer döşemesi yenilenmedi ama desenli güzel bir halı eklenerek kasvetli balkon tazelendi.
sandalyenin arkasına gizlenmiş küçük ahşap masayı da inceleyelim. Eskitme görünümlü masa hem dekoratif objeler için hem de çiçek bakımında gerekli olan malzemeleri saklamak için konuldu. Gördüğünüz gibi alt kısmında kova gibi malzemeler bulunurken en üstünde çiçekler, mumlar ve tatil yapılan yerlerden alınan küçük heykeller var.
Balkonun önceki halinde tuğla taşlı duvarlar açık yeşile boyanmıştı. Dönüşümden sonra da yeşilden vazgeçilmeyerek boya tazelendi. Ek olarak duvara ahşaptan yapılma dekoratif bir ürün asıldı.
Dikkat ederseniz eğer balkonun her bir köşesinde farklı renk ve ebatlarda mumlar görebilirsiniz. Hatta seçilen lambalar bile mumlu olanlarından alınmış.
Balkon tasarımı ile ilgili daha fazla yazı okumak isterseniz ’Sıradan bir balkonun basit ve çarpıcı dönüşümü’ başlığını okuyabilirsiniz.