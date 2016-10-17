Türkiye'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Bugün her ne kadar modern bir daireyi inceleyecek olsak da ister modern ister klasik hangi stilde evinizi dekore ederseniz edin açık planlı bir yaşam alanı deneyebilirsiniz. Tahmin edeceğiniz gibi açık planlı yaşamda oturma odası, mutfak ve yemek odası gibi sosyal alanlar bir arada bulunur. Daha mahrem bir yer olan yatak odası içinse ayrı bir oda kullanabilir. Elbette açık planlı mekanlar her insana uygun olmayabilir ancak özellikle küçük evlerde mevcut kısıtlı alanı daha verimli kullanmak ve evi ferah göstermek için son derece pratik bir yoldur gereksiz kapı ve duvarlardan kurtulmak. Örnekte açık planlı yaşama göre düzenlenmiş dairenin salonu son derece geniş ve ferah görünüyor bu sayede. Aynı zamanda tercih edilen yumuşak renk tonları huzurlu ve sıcak bir atmosfer yaratmış. Açık tonlu koltuk takımı ve duvarlara kontrast sağlayan koyu ahşap ise hiç göz yormuyor.