Türkiye'de bir daireden kopya çekebileceğiniz 6 fikir

Bazen yeni bir eve taşındığımızda bazen de eşyaları yenilemek istediğimizde dekorasyon stiline karar vermemiz gerekir. İlk önce nasıl bir ev arzuladığımız düşündükten sonra sıra aklımızdaki konsepte uygun eşyaları seçmeye geçeriz. Örneğin abartılı renklerden hoşlanmıyorsak daha sade mobilyalar seçerek minimalist bir stil yaratabiliriz. Ya da aklımızdaki çağdaş bir ev dizaynı ise buna göre tarzımızı belirleriz. Bugün size modern bir ev dekorasyonu düşleyenler için son derece şık, konforlu ve çağdaş bir daireyi göstereceğiz. Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tasarımı olan bu daireye hayran kalacaksınız.
Salon, yatak odası veya banyo gibi alanların mobilyaları genellikle üç aşağı beş yukarı bellidir. Antre gibi yerlerin dekorasyonunda ise ne kullanacağı tamamen size kalmıştır. Ayakkabı dolabı ve askılık dışında çok çeşitli şeylerle süsleyebilirsiniz. Ancak yine de en ideal parçalardan birinin ayna olduğu su götürmez bir gerçek. Çünkü hem evden çıkarken hem de eve giren konuklarınız aynada kendilerini kontrol etmek isteyeceklerdir. Ek olarak hol, koridor gibi alanlar geçiş bölgeleri olduğundan buraları çok fazla eşya tıkıştırmamak gerekir. Kısacası bir ayna ile küçük bir komodin veya masa yeterli olacaktır.
Bugün her ne kadar modern bir daireyi inceleyecek olsak da ister modern ister klasik hangi stilde evinizi dekore ederseniz edin açık planlı bir yaşam alanı deneyebilirsiniz. Tahmin edeceğiniz gibi açık planlı yaşamda oturma odası, mutfak ve yemek odası gibi sosyal alanlar bir arada bulunur. Daha mahrem bir yer olan yatak odası içinse ayrı bir oda kullanabilir. Elbette açık planlı mekanlar her insana uygun olmayabilir ancak özellikle küçük evlerde mevcut kısıtlı alanı daha verimli kullanmak ve evi ferah göstermek için son derece pratik bir yoldur gereksiz kapı ve duvarlardan kurtulmak. Örnekte açık planlı yaşama göre düzenlenmiş dairenin salonu son derece geniş ve ferah görünüyor bu sayede. Aynı zamanda tercih edilen yumuşak renk tonları huzurlu ve sıcak bir atmosfer yaratmış. Açık tonlu koltuk takımı ve duvarlara kontrast sağlayan koyu ahşap ise hiç göz yormuyor.
Sırada yemek alanındayız. Burası da gayet geniş ve ferah bir alan. Yemek masası olarak yuvarlak bir masa tercih edilmiş. 6 kişilik yemek takımı aslında kare veya dikdörtgen olarak seçilse daha fazla yer kaplardı. Yuvarlak masa sayesinde ise yine 6 kişilik bir takım daha az yer işgal ediyor. Sebebi ise masanın yuvarlak olması. Çünkü bu sayede sandalyeler birbirine daha yakın duruyor. Siz de masadan verim elde etmek istiyorsanız yuvarlak veya katlanır masa tercih edebilirsiniz.
Yatak odasında ve genel olarak evin tamamında kırık beyaz, krem gibi yumuşak bir renk paleti tercih edilmiş. Tüm evde böyle bir renk uygulamak belki fazla ağırbaşlı görünebilir ancak yumuşak renkler dekorasyonu zamansız göstererek her daim şık gözükmesini sağlar.
Yatak ile makyaj masası arasında yer alan gömme dolaplar hem kapağındaki doku ile varlığını hissettirirken hem de gömme tasarımından ötürü odada gereksiz kalabalık yapmaz.
Dairenin banyosu evin diğer odaları gibi çok şık ve çağdaş bir tarzda dekore edilmiş. Aydınlatma da yine diğer odalarda olduğu gibi göz yormayan sıcak bir ambiyans sağlıyor. İlginçlik olarak ise banyo duvarında iki adet resim bulunuyor. Banyoda sanatsal resimler kullanmak gördüğünüz gibi gayet güzel bir sonuç vermiş.
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