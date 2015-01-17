Önce & Sonra: Portekiz'de mucizevi bir restorasyon projesi

homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün Portekiz'deki eski bir evin, 2014 yılının en iyi renovasyon projelerinden biri olarak gösterilen özenli bir yenilemenin ardından nasıl baştan yaratıldığını anlatacağız.
Bakımsızlıktan dökülürken adeta sihirli bir değnekle dokunmuşçasına çehre değiştiren bu mekânın geçirdiği değişimi anlatmadan önce, size projenin sorumlusu olan Portekizli mimar Tiago de Vale'de söz edelim. Portekiz'de kendi kuşağının en iyi mimarlarından biri olarak kabul edilen isim, özellikle projelerinin sadeliği ve zarafetiyle öne çıkıyor. İşte Portekiz'deki bakımsız kalmış bir binada, Tiago de Vale önderliğinde gerçekleşen o baş döndürücü değişimin vesika ve ayrıntıları:
Portekiz'in kuzeyindeki Braga şehrinin Ortaçağ'dan kalma surlarının içinde yer alan bina, yıllar içinde yapılan ilaveler ve bakımsız kalması yüzünden eski görkemini kaybetmiş durumda. Ama yine de ön cephenin kendine özgü yapısı ve karakteristik bazı özellikleri renovasyon sürecinde mimarın işine yaramış. Mimar, zaten belirli bir karaktere sahip olan binanın bu özelliğini çok fazla zedelemeksizin, onu daha işlevsel ve kendine özgü bir hale getirmeye çalışmış.
Binanın ne kadar kötü durumda olduğunu özellikle bu fotoğrafta daha açık görüyoruz. Türkiye'den alıştığımız şekilde yıllar içinde binaya yapılan birçok gereksiz ilave yüzünden arka taraf bir gecekondu görünütüsüne bürünmüş durumda. Binanın orijinalyle hiç ilgisi olmayan, sonradan eklenmiş pencereler başta olmak üzere, binanın arka cephesinin ilk halinden çok uzak olduğu açıkça görülüyor.
Binanın çatı katında bulunan yatak odası renovasyon çalışması öncesi bu halde bulunsa da, aşağıda göreceğiniz gibi çalışmanın ardından odaın bütün çehresi değişiyor ve bambaşka bir mekân haline geliyor.
Gördüğünüz gibi hayli eski bir yapı olan binanın önceki haline banyo hem çok küçük, hem de günümüzün standartlarını karşılamaktan çok uzaktaydı. Aynı şekilde iki kat arasındaki bağlantıyı sağlayan merdivenlerin de elden geçirilmesi gerekiyordu.
Artık heyecanlı kısma geçebiliriz. İşte yukarıda gördüğünüz o tozlu, bakımsız, metruk binanın restorasyon çalışması sonrasında geldiği hal böyle. İçinde üç farklı daire olan orijinal yapıya uygun olarak restore edilen bina bu doğrultuda
3 Köşeli Ev olarak da anılıyor.
Binanın tarihçesinde aslında bir ülke olarak Portekiz tarihinin izleri de bulunuyor. Sömürgecilik döneminde daha iyi bir yaşam için Brezilya'ya gidip orada şansı yaver giden Portekizlilerin, okyanusun öbür yakasında kazandıkları paralarla ülkelerinde yaptırdıkları ve bu yüzden de kolonyal bir karaktere sahip olan bir ev bu. Zaten restorasyon projesini üstlenen mimarın en büyük başarılarından biri de, binanın orijinal cazibesini bozmaksızın kolonyal çizgileri ve görkemi yeniden ortaya çıkarmak olmuş.
Gördüğünüz gibi arka cephede de ciddi değişiklikler var. Yenilenen ve aluminyum malzemeyle modern bir görünüme kavuşan pencere ve çerçeveler en büyük değişiklik. Projenin genelinde binanın geleneksel karakterini koruyarak onu daha modern, yaşanabilir ve pratik bir mekân hale getirme düşüncesinin benimsendiğini bu örnekte ve aşağıdaki iç mekân görüntülerinde de görebiliyorsunuz.
Yavaş yavaş iç mekânlara bakmaya başlayalım. Binanın geçirdiği baş döndürücü değişimi ilk olarak çatı katında görebiliyorsunuz. Beyaza boyanan duvar ve trabzanlar sayesinde çatı katı huzurlu ve modern bir görünüm alırken, doğal renkli ahşap zemin ilavesi de bu atmosferi güçlendiriyor.
Bu alışılmadık eve böyle alışılmadık bir yatak odası yakışırdı. Binanın iç mekânlarının renovasyonun ardından daha ferah bir görünüme kavuştuğunu burada açıkça görebiliyoruz. Binanın orijinal tavan kirişleri muhafaza edilirken, cam paravanlarla hem mekânın akışkanlığı korunuyor, hem de ekstra bir şıklık faktörü ekleniyor.
Üst katta bir giyinme odası ve bir tuvalet de bulunuyor. Mekânın genelinde uygulanan beyaz renk tercihinin burada da sürdürüldüğünü görürken, ahşap kaplama sayesinde evin bir dağ kulübesi cazibesine kavuştuğunu da gözlemlemek mümkün.
Mimarın yenileme projesi kapsamında eve eklediği sürprizlerden biri çatıda bulunan ve çok-amaçlı olarak kullanabilecek olan bu oda. Yine ahşapın sıcaklığının sarıp sarmaladığı bu küçücük oda ekstra bir elbise dolabı ya da giyinme odası olarak kullanılabilir.
Mermer malzemenin asaleti ve modern aksesuarlarla donatılan bu banyoyu, banyonun yukarıdaki ilk haliyle kıyaslayınca evin geçirdiği değişimin ne kadar çarpıcı olduğunu bir kez daha görebiliyorsunuz. Alan dar olmasına rağmen, bütün duvarı enine kaplayan ayna sayesinde mekân olduğundan daha büyük görünüyor.
Evin birinci katı oturma odası ve mutfak olarak düşünülmüş. Açık bir planın uygulandığı tasarımda baş rollerden birini beyazlar içindeki merdiven üslenirken, bu bölümde kullanılan çam kozalağı biçimindeki lambalar ve eski bir kapının yeniden kullanıma sokulması sonucu elde edilen şık masa, evin beyazlığı içinde etkileyici bir kontrast oluşturuyorlar.
Baştan da belirttiğimiz gibi bu kapsamlı renovasyon projesinde binanın orijinal mimarisiyle çağdaş yaklaşım arasında bir denge tutturmak mimarın temel kaygısı olmuş. Binanın genelinde bu yaklaşıma uygun olarak özgün mimari unsurlara dokunulmamış olsa da, katlar arasındaki erişimi sağlayan merdiven, mimarın en temel ilavelerinden biri olarak göze çarpıyor.
Beyaz renk, modern tasarımlı aksesuar, ahşap parke zemin ve mermer kullanımı gibi başat unsurları evin yenilenen mutfağında da gözlemleyebiliyoruz. Sonuç itibarıyla karşımıza ufak tefek endüstriyel vurguların da olduğu, keskin hatlara sahip, modern bir mutfak çıkıyor.
Projenin uygulanması esnasında gözetilen etkenlerden biri de zein katın bizzat mimar tarafından bir ofis olarak, üst katların ise mesken olarak kullanılması olmuş. Bu doğrultuda zemin katın küçük, zevkli ve yine mermerin asaleti sayesinde lüks görünümlü bir ofis olarak düzenlendiğini görüyoruz.
Bu müthiş restorasyon projesindeki turumuzu evin dış cephesinde adeta mimarın imzasını taşıyan küçük bir ayrıntıyla tamamlayalım. Evin ön cephesindeki pencerelerden birinin altına yerleştirilen bu şık posta kutusu hem rengi itibarıyla evin geri kalanına uyum sağlıyor, hem de hiç göze batmayan, adeta evin doğal bir parçasıymışçasına bir görünüm sunuyor.
Bu yenileme projesini siz nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.