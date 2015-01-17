Önce & Sonra: Portekiz'de mucizevi bir restorasyon projesi

homify'ın en çok ilgi çeken bölümlerinden biri olan Önce & Sonra serisinde bugün Portekiz'deki eski bir evin, 2014 yılının en iyi renovasyon projelerinden biri olarak gösterilen özenli bir yenilemenin ardından nasıl baştan yaratıldığını anlatacağız.

Bakımsızlıktan dökülürken adeta sihirli bir değnekle dokunmuşçasına çehre değiştiren bu mekânın geçirdiği değişimi anlatmadan önce, size projenin sorumlusu olan Portekizli mimar Tiago de Vale'de söz edelim. Portekiz'de kendi kuşağının en iyi mimarlarından biri olarak kabul edilen isim, özellikle projelerinin sadeliği ve zarafetiyle öne çıkıyor. İşte Portekiz'deki bakımsız kalmış bir binada, Tiago de Vale önderliğinde gerçekleşen o baş döndürücü değişimin vesika ve ayrıntıları: