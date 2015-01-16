En şık yemek masası modelleri – 1

Yemek yapmanın ve yemenin günlük hayatta çok önemli bir yer tuttuğu bir ülkede yaşıyoruz. Yemek davetleri kültürümüzdeki temel sosyalleşme vasıtalarından biri durumunda ve birçok insan yeni bir ev aldığında mutfağına da en az oturma odası kadar özen gösteriyor. Aynı şekilde özen gösterilen ve birçok evin salonunda baş köşeyi işgal eden mobilyalardan biri de elbette yemek masası ve sandalyeleri. Zira yemek masası hem bir bakıma evinizin vitrini gibi olduğu için göze hitap etmeli, hem de kalabalık yemek davetlerinde sizi mahçup etmeyecek kadar rahat ve kullanışlı olmalı.
Bütün bunları hesaba katarak, bugün yemek masasını değiştirmek ya da yeni bir ev düzmek isteyen okurlarımız için küçük bir derleme hazırladık. İşte sizin için derlediğimiz, yerli tasarımcılara ait yemek masası modelleri ve hangi yemek masasının hangi salona gideceğine dair Türkiye'den birkaç göz kamaştırıcı örnek.
Yemek masaları derlememizde ilk olarak İstanbul'da bulunan Kerim Çarmıklı İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu eve bakalım. İstanbul'un Ulus semtindeki bir dairede bulunan bu dikdörtgen yemek masası, ilk bakışta asil siyah rengi, pürüzsüz görünümü ve zarif ahşap ayaklarıyla modern bir mobilya izlenimi verse de, tasarımcının gümüş şamdanlar ve tepsiyle yaptığı ilave süsleme sayesinde klasikle modern arasında hoş bir denge kuruluyor. Sandalyelerin arkalık ve oturma kısımlarının açık renkte seçilmiş olması ise, özellikle koyu yemek masalarında sizin de tercih edebileceğiniz bir görüntü olabilir.
Bu kez biraz daha riskli ve iddialı bir yemek masasıyla karşı karşıyayız. Dekorasyonu İstanbul'da bulunan Hakan Helvacıoğlu / H2C firmasına ait olan bir daireden aldığımız bu fotoğrafta gördüğünüz gibi, evin tamamında uygulanan klasik ve lüks tasarım dili yemek masasında da aynen devam ediyor. Klasik ve görkemli bir tarza uygun olarak cilalı antika bir parça olarak düşünülen yemek masasını, yine ahşap malzemeden yapılma açık renkli sandalyeler destekliyor. Tabii bu örneklerde açıkça göreceğiniz gibi yemek masasının genel imajını belirleyen bir etken de ışıklandırmayı nasıl yaptığınız. Burada zaten gösterişli olan masa ve sandalyeye yukarıdaki avizeler de eklenince ortaya gerçekten de şaşalı bir görüntü çıkıyor.
Bu yazıda farklı yemek masası modellerini size tanıtırken, bir yandan da hangi masanın hangi salona uygun düşeceğini de örneklemeye çalışıyoruz. Örneğin İstanbul'daki Archidecors adlı firmanın Bodrum'da tasarladığı bir villadan aldığımız bu görüntü modern bir yaklaşımın yer yer minimalist dokunuşlarla beslendiği bir görünüm arz ediyor. Mermer tablası, ultra-modern tasarımlı sandalyeleri ve sadeliğiyle bu yemek masası, taş zemin ve açık bir renk paletinin şekillendirdiği salona çok uygun düşüyor. Masa ve sandalyelerin, salonun oturma kısmındaki mobilya ve renk tercihlerinin devamı niteliğinde olduğuna da dikkat çekmek isteriz.
Yemek masası modelleri söz konusu olduğunda, sadece masa ve sandalyelerin kendisi değil, evinize uyum sağlayıp sağlamayacaklarını da gözetmek gerekiyor. Paker Mimarlık'a ait Çubuklu B17 projesinden aldığımız bu örnek, söz konusu ilkenin en güzel uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Endüstriyel ışıkların ve metalik renklerin egemenliğindeki bu modern salonda, mermer yemek masası asil ve uyumlu haliyle dikkat çekerken, ahşap sandalyeler de belirgin bir sıcaklık taşıyarak mesafeli görünümü dengeliyorlar. Metalik renkteki vazo ise küçük bir dekoratif dokunuşun ne kadar etkili olabileceğini gösteren bir vesika gibi.
Ev dekorasyonunda son dönemin trendlerinden biri olan rustik stil hoşunuza gidiyor, evinizde bir çeşit kır ya da dağ evi havası estirmek istiyorsanız, bu yemek masası tam size göre olabilir. Ankara'da bulunan mobilya üreticisi Kuta Home'un ürün skalasında yer alan bu yemek masası, eskitilmiş ahşap malzemenin ince işçilikle nasıl zarif bir hal alacağını gösteren, daha ilk bakışta insanın içine sıcaklık aşılayan bir ürün. Üzerindeki dekoratif malzemeler ve yukarıdan sallanan ışıkla birlikte belirgin bir üslup tutarlılığı da sunan ürün, ahşap ağırlıklı rustik bir oturma odası için kusursuz bir yemek masası görevi görebilir.
Yemek masası seçimini belirleyecek olan temel etken elbette nasıl bir ev arzuladığınız. Eğer gösterişi, ihtişamı ve klasik mobilyaları seviyorsanız, aradığınız yemek masası tam da böyle bir şey olabilir. İstanbul'da klasik çizgide ürettiği mobilyalarla dikkat çeken Asortie Mobilya Dekorasyon'un koleksiyoundan seçtiğimiz bu yemek odası takımı, lüksü adeta bir adım öteye taşıyıp, hem zarif, hem de ihtişamlı bir görüntü sunuyor. Oymalı-kakmalı klasik mobilyalara düşkünseniz, kırmızı örtüsü, şıkır şıkır avizesi ve kaptan köşkünü andıran rahat sandalyeleriyle bu yemek masası tam da aradığınız mobilya olabilir.
Şu ana kadar oturma odalarındaki yemek masalarına değindik ama mutfağınız genişse, buraya da bir yemek masası koymak hem pratik, hem de şık bir çözüm olacaktır. Bursa'daki Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın şık dekorasyon projelerinden seçtiğimiz bu örnekte olduğu gibi. Burada mutfağa karakterini veren siyah-beyaz yer karolarına uyum sağlayan, metalik ayaklı ve siyah tablalı masayı, yine endüstriyel görünümlü sandalyeler ve lamba tamamlıyor. Ama bu mutfakta tasarımcının sihirli dokunuşunu asıl hissettiren asıl etken, kırmızının dengeli ve yerinde kullanımı. Sandalyeler, bank ve karşı duvardaki kırmızı uygulamaları sayesinde mutfak monotonluktan kurtulup hem sıcak, hem de eğlenceli bir mekâna dönüşüyor.
Peki bu yemek masalarından siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.