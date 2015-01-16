Kışın sıcak kalmanın 6 yolu

Ocak ayını yarıladığımız şu günlerde kış mevsimini de tüm sertliğiyle yaşıyoruz. Isınma maliyetlerinin giderek arttığı bu günlerde evin içinde yapacağınız ufak değişikliklerle daha sıcak bir ortam yakalamanız mümkün. Bu çalışmamızda karbon ayak izinizi derinleştirmeden ve doğalgaz faturanızı şişirmeden ısınmanız için için tavsiyelerle karşınızda olacağız. İster ufak bir apartman dairesinde, isterse geniş bir kır evinde yaşıyor olun… Homify uzmanlarının yaptığı bu tavsiyeler işinize yarayacaktır. Mutlaka bir göz atın!
Minimalizmin yükselişiyle ev tasarımlarında perdelerin önemi ortadan kalksa da dayanıklılık ve ısı tasarrufu düşünüldüğünde bu hiç de akıllıca bir hareket olmayacaktır. Kalın perdelerin ve güneşliklerin yüzde 25'e kadar bir enerji tasarrufu sağladığı düşünüldüğünde bu yönteme başvurmak gayet mantıklı olacaktır. Isı kaybının en önemli kaynağı olan pencerelerin önüne perde takarak dışarıya doğru olan hava akışını engelleyebilirsiniz. Sıcaklığın sıcaktan soğuğa doğru aktığı gerçeğini düşündüğümüzde dış ortamla aranıza bir kat daha koymanın mantığını anlayabilirsiniz.
Fotoğrafta Helen Green Design'ın katalogunda yer alan bir perdeyi görüyorsunuz. Kalın ve desensiz yapısıyla odaya sade bir hava katmasının yanı sıra ısı tasarrufu için de ideal ortamı sunuyor.
Pencerelerden sonra en çok ısı kaybı yaşadığımız bölüm de yer döşemesi oluyor. Tabanın soğukluğunu kesmek ve boşu boşuna bu alanı ısıtmaktan kaçınmak için halılarla kilimler en büyük yardımcınız olacaktır. Odanıza samimi bir hava katmasının yanı sıra ısınma giderlerinizi de azaltabilecek bir tasarım unsurudur halılar. Fotoğrafta Mister Smith Interiors'un modern görünümlü halı kaplamasını görüyoruz. Soğuk kış sabahlarında taşa basmak yerine böyle bir halıya basmak kesinlikle daha rahatlatıcı olacaktır. Üstelik çocukların oynaması için de halının daha uygun bir yüzey sunduğu gerçeği mevcut.
Tıpkı perdelerde olduğu gibi jaluzilerin de sıcaklığı içeride tutma ve soğuk havaya geçit vermeme konusunda etkili olduklarını söyleyebiliriz. Dışarıya yerleştirilecek panjurlar da aynı etkiyi yaratacaksa da jaluziler son yıllarda daha çok tercih ediliyorlar. Jaluziler perdelerle uyumlu olarak kullanıldıklarında sıcaklığı odanızın içinde tutmakta son derece etkili olacaktır. New England Shutter Company katalogunda yer alan bu jaluzi tasarımı da farklı tarzlara ve tasarım çizgilerine uyum sağlayabilecek bir yapıya sahip.
Tavsiye: Doğu cephesine bakan pencerelerdeki jaluzileri sabah saatlerinde kapatırsanız ve öğleden sonra açarsanız doğal sıcaklıktan optimum şekilde yararlanabilirsiniz. Batı cephesindeki pencereler içinse bunun tam tersini yapmanız yeterli.
Şöminenin kusursuz bir kış rüyasındaki yeri tartışılmazdır. Çıtırtıyla yanan odunların sesini dinlemek ve alevlerin uzanışını seyretmek bile insanın içini ısıtacaktır. Günümüzde böyle bir lükse sahip evlerin sayısı giderek azalsa da hem benzinle, hem de odunla çalışabilen şömineler imdada yetişiyor. Direct Stoves'un fotoğrafta gördüğümüz şöminesi de bunun en önemli örneği. Evin sade, modern tasarımına ufak bir kır evi dokunuşu da katan bu şömine, yaşam alanını son derece şık bir atmosfere büründürüyor.
Eski sobalı evlerde sobanın yandığı odanın kapısını kapatmak annelerimizin bize sürekli hatırlattığı bir şeydi. Son yıllarda kalorifer teknolojisinin tamamen hakim olması açık planlı evlerin yaygınlaşmasını sağladı. Evlerin içindeki kapılar ortadan kalkar ve odalar birbirinin içine geçerken bunun pek de iyi bir fikir olmadığını ısınma sorunları baş gösterdiğinde anlayanlar ortaya çıktı.
Kapıların odaları birbirinden ayırması çok sık kullanılmayan odaları ısıtmak için harcayacağınız paradan tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Geniş bir yaşam alanına sahip olmak güzel olsa da kış aylarında fazla hareket etmediğimiz ve bir odada sıkça vakit geçirdiğimiz düşünüldüğünde iç mekan kapılarını kapalı tutmak akıllıca bir hareket olacaktır.
Hamur işleri hazırlamadaki yeteneklerinizi göstermeniz için kış en uygun mevsimdir! Tabii böyle bir yeteneğiniz yoksa bunu geliştirmek için de kıştan daha uygun bir dönem olamaz. Perdelerle kapıyı kapatıp fırını yakmak sıcaklığı ve hazırladığınız lezzetlerin kokularını odada tutmayı başarabilirsiniz. Bu hoş kokulu ve sıcak ortamda saatlerinizi harcayıp, hazırlayacağınız lezzetli hamur işlerinin tadını çıkarmaktan daha keyifli ne olabilir ki? Bir de çay demlerseniz sizden daha mutlusu olamaz herhalde!