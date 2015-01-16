Kışın sıcak kalmanın 6 yolu

Minimalizmin yükselişiyle ev tasarımlarında perdelerin önemi ortadan kalksa da dayanıklılık ve ısı tasarrufu düşünüldüğünde bu hiç de akıllıca bir hareket olmayacaktır. Kalın perdelerin ve güneşliklerin yüzde 25'e kadar bir enerji tasarrufu sağladığı düşünüldüğünde bu yönteme başvurmak gayet mantıklı olacaktır. Isı kaybının en önemli kaynağı olan pencerelerin önüne perde takarak dışarıya doğru olan hava akışını engelleyebilirsiniz. Sıcaklığın sıcaktan soğuğa doğru aktığı gerçeğini düşündüğümüzde dış ortamla aranıza bir kat daha koymanın mantığını anlayabilirsiniz.

Fotoğrafta Helen Green Design'ın katalogunda yer alan bir perdeyi görüyorsunuz. Kalın ve desensiz yapısıyla odaya sade bir hava katmasının yanı sıra ısı tasarrufu için de ideal ortamı sunuyor.