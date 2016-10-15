Hayallerdeki ev için 8 model

Ev satın alırken tercihimizi genelde lokasyon, fiyat ve genişlik gibi kriterler belirlese de hepimizin hayalinde yatan bir ev modeli vardır. “Eğer yeterince bütçe ayırabilirsem” ya da “şehirden uzak yaşama fırsatım olursa” diye hayalini kurduğumuz bahçeli, lüks ve masalsı evler, aslında o kadar da uzak olmayabilir. Belki bir emeklilik yatırımı ya da bir tatil planı olarak değerlendirebileceğiniz hayal gibi evler tanımak ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikte 8 ev modeli tanıtacağız. Yerli ve yabancı mimarlar tarafından tasarlanmış, farklı stil ve modellere sahip bu muhteşem evlere bayılacaksınız.

Karar vermek istediğiniz bahçeli ve müstakil ev modeli için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “İdeal bir aile evi için 8 örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.