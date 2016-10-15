Hayallerdeki ev için 8 model

Ev satın alırken tercihimizi genelde lokasyon, fiyat ve genişlik gibi kriterler belirlese de hepimizin hayalinde yatan bir ev modeli vardır. “Eğer yeterince bütçe ayırabilirsem” ya da “şehirden uzak yaşama fırsatım olursa” diye hayalini kurduğumuz bahçeli, lüks ve masalsı evler, aslında o kadar da uzak olmayabilir. Belki bir emeklilik yatırımı ya da bir tatil planı olarak değerlendirebileceğiniz hayal gibi evler tanımak ister misiniz? Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikte 8 ev modeli tanıtacağız. Yerli ve yabancı mimarlar tarafından tasarlanmış, farklı stil ve modellere sahip bu muhteşem evlere bayılacaksınız.
Karar vermek istediğiniz bahçeli ve müstakil ev modeli için daha fazla örnek tasarım görmek isterseniz “İdeal bir aile evi için 8 örnek” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Hayallerimin evi bembeyaz bir dış cepheye sahip olmalı diyorsanız bu evi yakından inceleyin. Bakımlı bahçesi, ferah görüntüsü ve kullanışlı tasarımı ile bir ailenin hayal edebileceği en güzel evlerden biri bu model olabilir. Evin arka bahçeye açılan kısmında geniş ve kullanışlı bir veranda bulunuyor. Etrafı çevrili bahçesi güvenli ve oldukça güzel. Ayrıca iç mekan tasarımı da son derece modern planlanmış. Böyle bir evde yaşamak herkesi mutlu edebilir.
Havuz, yürüyüş alanı, spor salonu, kafeterya gibi alanları bulunan, güvenlikli ve site içi villalar özellikle çocuklu aileler tarafından en çok tercih edilen modeller oluyor. Eğer komşuluk ilişkileri kurmak, cıvıl cıvıl bir bahçeye sahip olmak istiyorsanız siz de site içi villalar düşünebilirsiniz. Hem evin kendine ait bir bahçesi hem de site içerisinde geniş ortak kullanım alanları olacağından böyle bir evde hiç sıkılmadan bir ömür yaşayabilirsiniz. Villa site projeleriyle ilgileniyorsanız daha detaylı bilgi almak için inşaat şirketleri ya da mimarlara danışabilirsiniz.
Kalabalık bir aileye sahipseniz ve büyük, gösterişli bir ev hayali kuruyorsanız bu evi daha yakından incelemenizi tavsiye ederiz. Çok sayıda odası ve geniş kullanım alanları bulunan evin, bahçesinde bir de yüzme havuzu var. Hem tatil için hem de emeklilik planınız için olabilecek en güzel ev.
Bu ev de, güvenlikli ve kullanışlı yaşam alanları sunan villa sitelere güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Farklı renk ve malzemeler kullanılarak tasarlanmış dış cephesi villaya şık ve modern bir görüntü kazandırmış. Dikkat çekici girişi ve ferforje çitleri ile klasik bir görüntü de çizen ev, neredeyse eksiksiz.
Hayalinizdeki evin açık hava mutfağı, havuzu, bahçesi, verandası ve terası olması gerekiyorsa bu modelleri değerlendirmelisiniz. Bu ev, açık kullanım alanları sayesinde tatil planları ve hafta sonu kaçamakları için aranan bir model oluyor. Bakımlı ve güzel bir bahçeye sahip olan evin iç mekanları da ferah ve aydınlık. Üstelik modern bir dekorasyona da sahip.
Eğer büyük ve gösterişli evler yerine küçük ve sevimli olanları tercih ediyorsanız bu tip evleri düşünmelisiniz. A tipi, tek eğimli çatıya sahip olan, bahçeli ve verandalı bu evlerin büyüklerinden hiçbir eksiği yok. Ancak çok daha küçük alanlara inşa edilebiliyor. Dikkat çekici bir mimariye sahip olan bu evin iç mekan tasarımını ve dekorasyonunu da mutlaka görmelisiniz.
Hayallerimin evi masalsı olmalı diyorsanız size muhteşem bir kır evi tanıtabiliriz. Ekolojik çatı yapıları ile dikkat çeken bu evler genelde son derece büyük bir bahçeye sahip oluyorlar. Bahçe tarımı için uygun alanlara sahip olan ve sürdürülebilir özellikler taşıyan bu tip evler hem çevreye duyarlı hem de masalsı bir görüntüye sahip. Siz de evinizin çatısında ekolojik çatı kaplamaları tercih ederek birçok fayda kazanabilirsiniz. Havayı temizleyen, güçlü bir izolasyonu olan ve bitkilendirmeye elverişli bu çatılar adeta bir mucize.
Kır ve dağ evlerinin pek size göre olmadığını düşünüyorsanız ve göz alıcı bir deniz manzarası hayal ediyorsanız bu evin bütün odalarına bakmadan geçmeyin. İnanılmaz bir deniz manzarasına sahip olan bu evin arka bahçesi saraylarda bile olmayan cinsten. Kusursuz ferahlığa sahip iç mekanları, kullanışlı dekorasyonu ve özgün mimarisi ile bu ev, herkesin hayallerini süsleyebilecek güzellikte.