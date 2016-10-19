Sık rastlanan 10 dekorasyon hatası

Huzur veren dingin bir atmosfer oluşturmak hayatımızı kolaylaştıran bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla ev dekorasyonu ve düzen bu aşamada etkili ve önceliklidir. Bu yazımızda ev dekorasyonu ile ilgilenenler için sıkça yapılan 10 hatayı derledik. İhmal edilmemesi gereken bazı unsurları gözden geçirin ve göz yoran karmaşadan kurtulun. Yaşamsal aktivitelerimizi kolaylaştıran, ev düzeni ile ilgili ihmal edilen bazı hataları görmek için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.