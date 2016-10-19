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Sık rastlanan 10 dekorasyon hatası

Meral Eser Meral Eser
dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Kırsal Yemek Odası
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Huzur veren dingin bir atmosfer oluşturmak hayatımızı kolaylaştıran bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla ev dekorasyonu ve düzen bu aşamada etkili ve önceliklidir. Bu yazımızda ev dekorasyonu ile ilgilenenler için sıkça yapılan 10 hatayı derledik. İhmal edilmemesi gereken bazı unsurları gözden geçirin ve göz yoran karmaşadan kurtulun. Yaşamsal aktivitelerimizi kolaylaştıran, ev düzeni ile ilgili ihmal edilen bazı hataları görmek için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.

1. Mutfakta ihmal edilen ışıklandırma unsurları

homify İskandinav Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Doğru ve ölçülü ışıklandırma ihtiyaca göre belirlenmelidir. Özellikle mutfakta çalışma alanı için ışık yoğunluğu ile, dekoratif amaçlı ışıklandırma yoğunluğu arasında fark vardır. Çalışma motivasyonunu yükseltmek istediğiniz yerlerde beyaz ışık kullanabilirsiniz. Dekoratif öğeleri ön plana çıkardığınız bölgesel ışıklandırma unsurları yerine göre düşük ışık yoğunluğu ve sarık ışık tonu ile dizayn edilebilir.

2. Banyo dekorasyonunda işlevselliği azaltan detaylar

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH Modern Banyo
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

Duşakabinde kullanılan armatür alternatiflerini gözden geçirerek, kullanılacak alan için ideal araçları temin edebilirsiniz. Günden güne yenilenen duşakabin ihtiyaçları arasında hayatınızı kolaylaştıracak malzemeleri işlevsel amaçlı kullanabilirsiniz. Banyo dekorasyonu diğer alanlara nazaran daha çok ihmal edilir, banyo düzeni sağlamak açısından bu alana da özen gösterilmelidir.

3. Yatak nevresimlerinde özensizlik

Haus am See, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG Modern Yatak Odası
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

Banyo düzeninin yanı sıra, yatak odası dekorasyonu da ihmal edilmemelidir. Eğer ev dekorasyonu ile ilgileniyorsanız belirlediğiniz tarz ve stile uygun mobilyalar arasında uyum ve ahenk sağlayabilirsiniz. Nevresim ve dekoratif yastıklarla ilgili hem estetik hem de konfor sağlayan tekstil ürünlerini tercih edin. Temiz bir uyku çekmek için nevresim ve yastıklardaki kumaş kalitesi ve yumuşaklık aradığınız özellikler arasında yer alabilir.

4. Yatak odasında göz yoran karmaşa

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Eklektik Yatak Odası
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Yatak odası düzeni dinginlik ve huzur veren bir atmosfer sağlamada etkilidir. Özellikle kaliteli bir uyku için renk ve dokuların ahengi, düzen ferah bir etki uyandırır. Natürel renklerin kullanımı da göz yoran karmaşadan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.

5. İhtiyaca göre dekorasyon yapmamak

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd Modern Oturma Odası Mavi armchair,side table ,floor lamp,joinery
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

Belli bir amaca göre alanları kullanın ve buna göre ihtiyaç duyulan eşyalar alın. İhtiyaç duyulmadığı halde kullanılan eşyalar sadece göz yoran kalabalık oluşturmakla kalmaz, ekstra zemin döşemesine yer kaplar ve alan kaybına sebep olur.

6. Gereğinden fazla mobilya kullanmak

dining room INpuls interior design & architecture Modern Yemek Odası
INpuls interior design &amp; architecture

dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Temel ihtiyaçları ön plana alarak planlamayı ihtiyaçlar listesi doğrultusunda yapmak avantaj getirir. İhtiyaç duymadığınız halde alacağınız eşyalar para kaybına sebep olmakla beraber, evinizde göz yoran bir karmaşa ve  kasvetli bir atmosfer oluşturabilir.

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7. Yemek masası dizaynına özen göstermemek

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Kırsal Yemek Odası
edictum – UNIKAT MOBILIAR

dining table

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Güne güzel başlamak sevdiklerinizle leziz bir kahvaltı sofrasında keyifli sohbetler ederek sağlanabilir. Göze hitap eden yemek masası düzeni, karmaşadan uzak huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı sağlar. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.

8. Doğal ışıktan faydalanmamak

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

Güneş giren eve doktor girmez atasözünü bilmeyen yoktur. Ev düzeni sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da yaşamınızı etkiler. Hayatınızı kolaylaştırmak ve göze hitap eden dekorlar oluşturmak istiyorsanız, renk ve dokuları öne çıkaran doğal ışıktan muntazam faydalanın.

9. Dağınıklığı alışkanlık haline getirmek

homify Modern Banyo
homify

homify
homify
homify

Dağınıklıktan kurtulmanın ilk ve esas yolu bunu alışkanlık haline getirmemektir. İç mekanda dekorasyonu estetik açıdan öne çıkarmak istiyorsanız göz yoran karmaşadan kaçının. 

10. Özensiz gardırop düzeni

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH Minimalist Giyinme Odası
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

Yatak odası düzenini pratik yöntemlerle kolaylaştırmak mümkün. En başta yatak üzeri ve etrafta günlük kullandığınız giysileri her kullanım sonrası çabukça toparlamak, uzun vadede iş yükünü hafifletir. Gardırop düzenine özen göstererek günlük yaşam aktivitelerinizi hızlandırabilirsiniz.

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