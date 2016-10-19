Sık rastlanan 10 dekorasyon hatası

Huzur veren dingin bir atmosfer oluşturmak hayatımızı kolaylaştıran bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla ev dekorasyonu ve düzen bu aşamada etkili ve önceliklidir. Bu yazımızda ev dekorasyonu ile ilgilenenler için sıkça yapılan 10 hatayı derledik. İhmal edilmemesi gereken bazı unsurları gözden geçirin ve göz yoran karmaşadan kurtulun. Yaşamsal aktivitelerimizi kolaylaştıran, ev düzeni ile ilgili ihmal edilen bazı hataları görmek için alt başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Doğru ve ölçülü ışıklandırma ihtiyaca göre belirlenmelidir. Özellikle mutfakta çalışma alanı için ışık yoğunluğu ile, dekoratif amaçlı ışıklandırma yoğunluğu arasında fark vardır. Çalışma motivasyonunu yükseltmek istediğiniz yerlerde beyaz ışık kullanabilirsiniz. Dekoratif öğeleri ön plana çıkardığınız bölgesel ışıklandırma unsurları yerine göre düşük ışık yoğunluğu ve sarık ışık tonu ile dizayn edilebilir.
Duşakabinde kullanılan armatür alternatiflerini gözden geçirerek, kullanılacak alan için ideal araçları temin edebilirsiniz. Günden güne yenilenen duşakabin ihtiyaçları arasında hayatınızı kolaylaştıracak malzemeleri işlevsel amaçlı kullanabilirsiniz. Banyo dekorasyonu diğer alanlara nazaran daha çok ihmal edilir, banyo düzeni sağlamak açısından bu alana da özen gösterilmelidir.
Banyo düzeninin yanı sıra, yatak odası dekorasyonu da ihmal edilmemelidir. Eğer ev dekorasyonu ile ilgileniyorsanız belirlediğiniz tarz ve stile uygun mobilyalar arasında uyum ve ahenk sağlayabilirsiniz. Nevresim ve dekoratif yastıklarla ilgili hem estetik hem de konfor sağlayan tekstil ürünlerini tercih edin. Temiz bir uyku çekmek için nevresim ve yastıklardaki kumaş kalitesi ve yumuşaklık aradığınız özellikler arasında yer alabilir.
Yatak odası düzeni dinginlik ve huzur veren bir atmosfer sağlamada etkilidir. Özellikle kaliteli bir uyku için renk ve dokuların ahengi, düzen ferah bir etki uyandırır. Natürel renklerin kullanımı da göz yoran karmaşadan uzaklaşmanıza yardımcı olacaktır.
Belli bir amaca göre alanları kullanın ve buna göre ihtiyaç duyulan eşyalar alın. İhtiyaç duyulmadığı halde kullanılan eşyalar sadece göz yoran kalabalık oluşturmakla kalmaz, ekstra zemin döşemesine yer kaplar ve alan kaybına sebep olur.
Temel ihtiyaçları ön plana alarak planlamayı ihtiyaçlar listesi doğrultusunda yapmak avantaj getirir. İhtiyaç duymadığınız halde alacağınız eşyalar para kaybına sebep olmakla beraber, evinizde göz yoran bir karmaşa ve kasvetli bir atmosfer oluşturabilir.
Güne güzel başlamak sevdiklerinizle leziz bir kahvaltı sofrasında keyifli sohbetler ederek sağlanabilir. Göze hitap eden yemek masası düzeni, karmaşadan uzak huzur veren bir atmosfer oluşturmanızı sağlar. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Güneş giren eve doktor girmez atasözünü bilmeyen yoktur. Ev düzeni sadece estetik açıdan değil, sağlık açısından da yaşamınızı etkiler. Hayatınızı kolaylaştırmak ve göze hitap eden dekorlar oluşturmak istiyorsanız, renk ve dokuları öne çıkaran doğal ışıktan muntazam faydalanın.
Dağınıklıktan kurtulmanın ilk ve esas yolu bunu alışkanlık haline getirmemektir. İç mekanda dekorasyonu estetik açıdan öne çıkarmak istiyorsanız göz yoran karmaşadan kaçının.
Yatak odası düzenini pratik yöntemlerle kolaylaştırmak mümkün. En başta yatak üzeri ve etrafta günlük kullandığınız giysileri her kullanım sonrası çabukça toparlamak, uzun vadede iş yükünü hafifletir. Gardırop düzenine özen göstererek günlük yaşam aktivitelerinizi hızlandırabilirsiniz.
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