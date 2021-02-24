Balkonda laminat kullanmayı hiç düşündünüz mü? 10 ilham verici örnek

Döşeme zemini kaplamasında en çok tercih edilen kaplama türlerinden biri parkedir. Doğal materyallerden üretilmesi ve ısı kaybını azaltması yönünden ideal bir alternatiftir. Laminat parke ve lamine parke olarak çeşitlendirilir. Laminat parke ile lamine parke arasında bazı farklar bulunmaktadır. Laminat, sıkılaştırılmış talaş üzerine reçine emdirilmiş kağıt baskıdır. Lamine parke ise %100 doğaldır ve laminat parkeye göre oldukça pahalıdır. Laminat parke geniş alanlarda döşeme zemini kaplaması olarak kolaylıkla kullanılır. Her iki çeşit de farklı zevk ve ihtiyaçlara hitap edebilir. Ahşabın sıcaklığını dekorasyona taşımanın estetik yollarından biri olan parkeler, natürel doku ve renkleri ile göze hitap eder. Ürün kalitesine göre darbelere ve sürtünmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenir, leke tutmaz ve hijyeniktir.