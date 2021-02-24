Balkonda laminat kullanmayı hiç düşündünüz mü? 10 ilham verici örnek

Döşeme zemini kaplamasında en çok tercih edilen kaplama türlerinden biri parkedir. Doğal materyallerden üretilmesi ve ısı kaybını azaltması yönünden ideal bir alternatiftir. Laminat parke ve lamine parke olarak çeşitlendirilir. Laminat parke ile lamine parke arasında bazı farklar bulunmaktadır. Laminat, sıkılaştırılmış talaş üzerine reçine emdirilmiş kağıt baskıdır. Lamine parke ise %100 doğaldır ve laminat parkeye göre oldukça pahalıdır. Laminat parke geniş alanlarda döşeme zemini kaplaması olarak kolaylıkla kullanılır. Her iki çeşit de farklı zevk ve ihtiyaçlara hitap edebilir. Ahşabın sıcaklığını dekorasyona taşımanın estetik yollarından biri olan parkeler, natürel doku ve renkleri ile göze hitap eder. Ürün kalitesine göre darbelere ve sürtünmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenir, leke tutmaz ve hijyeniktir.
Laminat parkeler evlerin iç yaşam alanlarında en popüler tercihlerden biri haline geldi ancak balkonlar söz konusu olduğunda pek sık tercih edilmiyor. Oysa özel verniklerle neme ve dış hava koşullarına dayanıklı hale getirilen su geçirmez parke modelleri artık balkonlar için de oldukça ideal.
Biz de bu yazımızda balkonlar için birbirinden güzel su geçirmeyen parke modellerini derledik. Daha fazla beklemeden sizler için seçtiğimiz parke kullanılan balkon modellerini incelemeye başlayalım.
Balkonunuz eğer küçükse çok dert etmeyin. İhtiyaca göre oturma alanı dizayn ederek dekoratif öğelerle şık bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Renklerin sağladığı kontrast etkilerle estetiği arttırmak ve sıcaklık katmak isteniyorsa, laminat parke bu ihtiyacı muntazam karşılayabilir. Balkonunuzu nasıl dekore ederseniz edin, daha sıcak bir atmosfer oluşturmak ve estetik unsurlar katmak istiyorsanız sudan etkilenmeyen parke modelleri üzerine de mutlaka düşünün.
Ahşabın sıcaklığı sadece iç mekanlarda değil, balkon ve teraslarda da göz ziyafeti oluşturmaya yetiyor. Arzu edilen ahşap materyallerle duvar dekorları ve laminat parke uyumunu yakalayabilirsiniz. Renk ve dokuların uyum ve ahengi ferah ve iç açan bir balkon atmosferi oluşturmada etkili olacaktır.
Birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde dekore ettiğiniz balkon ve teraslarınızda döşeme zemininin dayanımı kuvvetli olması gerekir. Uzun vadede kullanım kolaylığı ve darbelere karşı dayanıklı bir ürün olarak değerlendirilen su geçirmeyen parke türleri, balkon döşemeleri için uygun bir alternatiftir.
Geniş alanlarda döşeme zemini kaplaması bakımından hem dayanıklı, hem de temizlemesi kolay bir kaplama gerekir. Sudan etkilenmeyen parke modelleri kullanımı temizlik ve hijyen açısından rahatlık sağlar ve silinmesi oldukça kolaydır, leke tutmaz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Ahşabın sıcak rengi ve dokusu ile doğal bitki ve çiçeklerin oluşturduğu atmosfer, natürellik, göze hitap eden ferah bir atmosfer oluşturuyor. Dekoratif fikirler ve kullanılacak aksesuarlarla uyum ve ahenk içeren renk ve doku alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.
Kullanım amaçlarına göre balkon ile oturma odası gibi diğer mekanları ilişkilendirebilirsiniz. Bu aşamada döşeme zemini kaplaması da dekor ürünleri ile uyum ve ahenk yakalayabilir.
Yapım aşamasında sökülme ve montaj işlemleri sırasında kolaylık sağlar. Pratik yöntemlerle montaj aşaması fazla zaman kaybı yaşanmadan tamamlanır.
Bazı durumlarda balkonunuzda göz karmaşası yaratmayacak şekilde ihtiyaç duyulan mobilyalar kullanarak, döşeme zemininin sıcak renk ve dokuları ön plana çıkarılarak estetik bir görünüm sağlanabilir. Balkon atmosferine sıcaklık katan ışıklandırma unsurları estetiği arttıracaktır.
Göze hitap eden dekor ürünleri, aksesuar ve ışıklandırma unsurlarının yanı sıra, şık ve özenle seçilmiş bir su geçirmez parke döşeme kaplaması geniş balkonlarda göz alıcı bir manzara oluşturacak ve sıcaklık katacaktır.
Birçok ihtiyaca renk ve doku bakımından alternatif oluşturan su geçirmez parke, balkon ve terasları vazgeçilmezleri arasında yer alabilir. İstenilen genişlikteki alanlarda rahatlıkla monte edilen laminat parke çeşitleri, hem sıcak hem de estetik unsurlar barındırır.
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