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Balkonda laminat kullanmayı hiç düşündünüz mü? 10 ilham verici örnek

Meral Eser Meral Eser
Apartamento São Paulo, Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Döşeme zemini kaplamasında en çok tercih edilen kaplama türlerinden biri parkedir. Doğal materyallerden üretilmesi ve ısı kaybını azaltması yönünden ideal bir alternatiftir. Laminat parke ve lamine parke olarak çeşitlendirilir. Laminat parke ile lamine parke arasında bazı farklar bulunmaktadır. Laminat, sıkılaştırılmış talaş üzerine reçine emdirilmiş kağıt baskıdır. Lamine parke ise %100 doğaldır ve laminat parkeye göre oldukça pahalıdır. Laminat parke geniş alanlarda döşeme zemini kaplaması olarak kolaylıkla kullanılır. Her iki çeşit de farklı zevk ve ihtiyaçlara hitap edebilir. Ahşabın sıcaklığını dekorasyona taşımanın estetik yollarından biri olan parkeler, natürel doku ve renkleri ile göze hitap eder. Ürün kalitesine göre darbelere ve sürtünmeye karşı dayanıklı, kolay temizlenir, leke tutmaz ve hijyeniktir.

Su geçirmez parke modelleri

Mersin, Albert Genau Albert Genau Balkon
Albert Genau

Mersin

Albert Genau
Albert Genau
Albert Genau

Laminat parkeler evlerin iç yaşam alanlarında en popüler tercihlerden biri haline geldi ancak balkonlar söz konusu olduğunda pek sık tercih edilmiyor. Oysa özel verniklerle neme ve dış hava koşullarına dayanıklı hale getirilen su geçirmez parke modelleri artık balkonlar için de oldukça ideal.

Dış mekanlar için parkeler

SO REZIDANS CAYYOLU, ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK Balkon
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

SO REZIDANS CAYYOLU

ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK
ARTERA İÇ MİMARLIK VE MİMARLIK

Biz de bu yazımızda balkonlar için birbirinden güzel su geçirmeyen parke modellerini derledik. Daha fazla beklemeden sizler için seçtiğimiz parke kullanılan balkon modellerini incelemeye başlayalım.

1- Şık ve estetik

2 QM BALKON IM KAROVIERTEL, HAMBURG, DIE BALKONGESTALTER DIE BALKONGESTALTER Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
DIE BALKONGESTALTER

DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER
DIE BALKONGESTALTER

Balkonunuz eğer küçükse çok dert etmeyin. İhtiyaca göre oturma alanı dizayn ederek dekoratif öğelerle şık bir atmosfer oluşturabilirsiniz. Renklerin sağladığı kontrast etkilerle estetiği arttırmak ve sıcaklık katmak isteniyorsa, laminat parke bu ihtiyacı muntazam karşılayabilir. Balkonunuzu nasıl dekore ederseniz edin, daha sıcak bir atmosfer oluşturmak ve estetik unsurlar katmak istiyorsanız sudan etkilenmeyen parke modelleri üzerine de mutlaka düşünün.

2- Duvar dekorları ile bütünleşen natürel dokular

Yellow, Ju Nejaim Arquitetura Ju Nejaim Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Ju Nejaim Arquitetura

Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura
Ju Nejaim Arquitetura

Ahşabın sıcaklığı sadece iç mekanlarda değil, balkon ve teraslarda da göz ziyafeti oluşturmaya yetiyor. Arzu edilen ahşap materyallerle duvar dekorları ve laminat parke uyumunu yakalayabilirsiniz. Renk ve dokuların uyum ve ahengi ferah ve iç açan bir balkon atmosferi oluşturmada etkili olacaktır.

3- Dayanıklı ve kullanışlı

Decoratime, Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer Modern Balkon, Veranda & Teras
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Decoratime

Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer
Hazer Bilişim Yapı Dekorasyon Rıza Hazer

Birçok ihtiyacı karşılayacak şekilde dekore ettiğiniz balkon ve teraslarınızda döşeme zemininin dayanımı kuvvetli olması gerekir. Uzun vadede kullanım kolaylığı ve darbelere karşı dayanıklı bir ürün olarak değerlendirilen su geçirmeyen parke türleri, balkon döşemeleri için uygun bir alternatiftir.

4- Leke tutmaz ve hijyenik

Villa am schönsten See Bayerns, Wagner Möbel Manufaktur Wagner Möbel Manufaktur Modern Balkon, Veranda & Teras
Wagner Möbel Manufaktur

Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur
Wagner Möbel Manufaktur

Geniş alanlarda döşeme zemini kaplaması bakımından hem dayanıklı, hem de temizlemesi kolay bir kaplama gerekir. Sudan etkilenmeyen parke modelleri kullanımı temizlik ve hijyen açısından rahatlık sağlar ve silinmesi oldukça kolaydır, leke tutmaz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

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5- Sıcaklık ve natürellik

Terrasses et Balcons, Scènes d'extérieur Scènes d'extérieur Modern Balkon, Veranda & Teras
Scènes d&#39;extérieur

Scènes d'extérieur
Scènes d&#39;extérieur
Scènes d'extérieur

Ahşabın sıcak rengi ve dokusu ile doğal bitki ve çiçeklerin oluşturduğu atmosfer, natürellik, göze hitap eden ferah bir atmosfer oluşturuyor. Dekoratif fikirler ve kullanılacak aksesuarlarla uyum ve ahenk içeren renk ve doku alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

6- Salonla bütünleşen bir balkon

trasformazione di una veranda, Fabio Carria Fabio Carria Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Beyaz
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

Kullanım amaçlarına göre balkon ile oturma odası gibi diğer mekanları ilişkilendirebilirsiniz. Bu aşamada döşeme zemini kaplaması da dekor ürünleri ile uyum ve ahenk yakalayabilir.

7- Kolay montaj

Plush Colours, ZERO9 ZERO9 Modern Balkon, Veranda & Teras
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Yapım aşamasında sökülme ve montaj işlemleri sırasında kolaylık sağlar. Pratik yöntemlerle montaj aşaması fazla zaman kaybı yaşanmadan tamamlanır.

8- Estetik görünüm

Roof terrace 2, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Balkon, Veranda & Teras
Paul Newman Landscapes

Roof terrace 2

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Bazı durumlarda balkonunuzda göz karmaşası yaratmayacak şekilde ihtiyaç duyulan mobilyalar kullanarak, döşeme zemininin sıcak renk ve dokuları ön plana çıkarılarak estetik bir görünüm sağlanabilir. Balkon atmosferine sıcaklık katan ışıklandırma unsurları estetiği arttıracaktır.

9- Geniş balkonlarda sıcak dokular

Apartamento Itaim Bibi, Luli Hamburger Arquitetura Luli Hamburger Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Luli Hamburger Arquitetura

Luli Hamburger Arquitetura
Luli Hamburger Arquitetura
Luli Hamburger Arquitetura

Göze hitap eden dekor ürünleri, aksesuar ve ışıklandırma unsurlarının yanı sıra, şık ve özenle seçilmiş bir su geçirmez parke döşeme kaplaması geniş balkonlarda göz alıcı bir manzara oluşturacak ve sıcaklık katacaktır.

10- Konfor ve zengin alternatifler

Apartamento São Paulo, Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores

Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores
Vaiano e Rossetto Arquitetura e Interiores

Birçok ihtiyaca renk ve doku bakımından alternatif oluşturan su geçirmez parke, balkon ve terasları vazgeçilmezleri arasında yer alabilir. İstenilen genişlikteki alanlarda rahatlıkla monte edilen laminat parke çeşitleri, hem sıcak hem de estetik unsurlar barındırır.

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- Farklı alternatifler

Trabzon, Albert Genau Albert Genau Balkon
Albert Genau

Trabzon

Albert Genau
Albert Genau
Albert Genau

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