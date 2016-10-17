50 metrekareye sığan harika bir ev

Hayalinizdeki evi gözünüzün önüne getirin ve nasıl bir ev olduğunu tekrar düşünün. Kocaman bir salonu, yatak odaları, misafir odaları hatta oyun ve fitness odaları olan birkaç katlı bir ev, belki bir villa, hatta bir malikane hayal ediyor olabilirsiniz. Aslında pek çoğumuzun hayalleri hemen hemen buna benzerdir. Romanlarda okuduğumuz, filmlerde gördüğümüz ihtişamlı hayatlar ve görkemli evler bizi cezbeder. Oysa içinde güzel ve keyifli yaşanacak bir ev için bunların hiçbiri olmazsa olmaz değildir. Ve aslında küçücük bir ev de size hayallerinizdeki evde yaşayacağınız hayatı sunabilir. Nasıl mı? Doğru bir tasarım ve planlı bir uygulamayla çok küçük evlerden bile harika yuvalar yaratabilirsiniz. Yeter ki önyargılarınızdan ve varsayımlarınızdan kurtulup fikirlerinizi serbest bırakın. Bu yazımızın konusu olan 50 metrekarelik ev, küçük bir eve nelerin sığabileceği ve boyutlarına rağmen ne kadar güzel olabileceği konusunda adeta bir ders niteliğinde. Gelin şimdi bu şirin eve biraz daha yakından bakalım.
Küçük hacimli evlerde ve odalarda genellikle sade bir dekorasyon, açık renkler ve nispeten az sayıda ve büyüklükte aksesuar kullanılır. Ama aslında bunların hiçbiri de değişmez kurallar değildir. Doğru bir dekorasyonla küçük bir odayı da pekâlâ gösterişli bir hale getirebilirsiniz. Bu şık ve iddialı oturma odası sanıyoruz gayet iyi bir örnek teşkil ediyor.
Küçük odalarda genellikle açık renklerin daha doğru tercihler olduğu malum. Ancak doğru renk seçimi ve renkleri doğru bir şekilde bir araya getirme becerisiyle gökkuşağının bütün renkleri bir anda önünüze serilebilir ve dilediğinizi kullanabilirsiniz.
Küçük iç hacimlerden büyük işler çıkarabilmek için bir mekânı birden fazla işlev görecek şekilde tasarlamak kaçınılmazdır. Bunu yaparken fazla zorlama bir tasarım yaparsanız sonucunda iki iş yapmaya çalışan ama birini bile doğru düzgün yapamayan bir odayla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden öncelik sıralamanızı doğru yapın ve neye ne kadar yer ayıracağınıza baştan karar verin. Oturma odası ve yemek odasının hem bir arada hem de birbirinden ayrı olarak aynı mekânda nasıl varolabileceğini bu örnekte gayet başarılı bir şekilde görüyoruz.
Büyük evlerde üzerine pek düşünülmeyen bir konu olsa da, boş bırakılan duvarlar aslında bir yönüyle de ziyan olan alanlardır. Duvarlara yalnızca dekoratif uygulamalar değil başka birçok saklama ve depolama uygulaması da yapılabilir. Bu evin pek çok bölümünde de buna benzer uygulamalar mevcut.
Evin genel olarak bir hayli küçük olan iç hacmine rağmen banyoda alandan tasarruf etmek için fazla bir çaba gösterilmemiş ve ortalama bir banyodan boyut olarak farklı olduğunu söylemek güç. Buna karşın beyaz ağırlıklı renk paletinin yarattığı fazladan ferahlık da işe yarıyor. Tek duvardaki mozaik deseni ise güzel bir kontrast yaratarak banyoya kişilik kazandırıyor.
Bir yatak odasından beklentimiz nedir, veya daha doğru bir soru soracak olursak, bir yatak odasından beklentimiz ne olmalıdır? Cevabınız iyi bir dekorasyon, şık aksesuarlar, iddialı renkler ve gösterişli nevresimler ise yanılıyorsunuz. İyi bir yatak odasından en öncelikli beklentimiz iyi bir uyku olmalı. Ve iyi bir uyku için 30 metrekarelik bir yatak odasına ihtiyacımız yok. Büyük boy bir yatağın sığacağı büyüklükteki herhangi bir yatak odası işimizi görebilir. Ve bu evin ana yatak odasına büyük boy bir yatak gayet rahat sığabilmiş. Üstelik şık aydınlatma elemanları ve nevresim takımı ile estetikten de taviz verilmemiş.
Rahat bir çalışma ortamı, geniş bir dolap, tek kişilik standart boy bir yatak ve bir televizyonu aynı anda rahat rahat taşıyabilen bu genç odası yetişkinliğe doğru ilerlemekte olan bir çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşılamak için fazlasıyla yeterli. Üstelik tarz sahibi ve şık bir oda.