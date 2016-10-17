50 metrekareye sığan harika bir ev

Hayalinizdeki evi gözünüzün önüne getirin ve nasıl bir ev olduğunu tekrar düşünün. Kocaman bir salonu, yatak odaları, misafir odaları hatta oyun ve fitness odaları olan birkaç katlı bir ev, belki bir villa, hatta bir malikane hayal ediyor olabilirsiniz. Aslında pek çoğumuzun hayalleri hemen hemen buna benzerdir. Romanlarda okuduğumuz, filmlerde gördüğümüz ihtişamlı hayatlar ve görkemli evler bizi cezbeder. Oysa içinde güzel ve keyifli yaşanacak bir ev için bunların hiçbiri olmazsa olmaz değildir. Ve aslında küçücük bir ev de size hayallerinizdeki evde yaşayacağınız hayatı sunabilir. Nasıl mı? Doğru bir tasarım ve planlı bir uygulamayla çok küçük evlerden bile harika yuvalar yaratabilirsiniz. Yeter ki önyargılarınızdan ve varsayımlarınızdan kurtulup fikirlerinizi serbest bırakın. Bu yazımızın konusu olan 50 metrekarelik ev, küçük bir eve nelerin sığabileceği ve boyutlarına rağmen ne kadar güzel olabileceği konusunda adeta bir ders niteliğinde. Gelin şimdi bu şirin eve biraz daha yakından bakalım.