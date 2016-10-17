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Evi gösteren girişidir: 11 yerli örnek

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Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
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İlk izlenim her zaman için ve her koşulda çok önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, kötü bir ilk izlenimi silmek, arkasından ne denli etkileyici bir şey gelirse gelsin son derece zordur. Bu yüzden evden çıkıp işimize giderken üstümüz başımız temiz olsun isteriz ve yeni biriyle tanışırken davranışlarımıza ve kıyafetimize ekstra özen gösteririz. İnsanlar için ilk izlenim kavramı zamanla aşınır, çevremizdeki insanlarla yakınlaştıkça bizimle ilgili yeterli fikirleri olduğunu düşünür ve yanlarında daha rahat davranırız. Ancak evler için böyle bir şans hiçbir zaman yoktur. Evinizin girişi gelen kişi çok yakın tanıdığınız biri de olsa, postacınız ya da kargocunuz da olsa, yahut yalnızca adres sormaya gelen yoldan geçen bir kişi bile olsa, evinizin girişiyle güzel bir izlenim bırakmak istersiniz. Bir noktadan sonra postacı zaten bizi tanıyor diyerek evinizin girişini düzensiz ve dağınık bir halde bırakma lüksünüz yoktur. Peki ama güzel bir ev girişi nasıl olmalıdır? Doğrusu bu sorunun tek bir cevabı ve çok kesin bir formülü yok. Ancak şurası açık ki evinizin girişi her şeyden önce derli toplu, temiz, düzenli ve bakımlı olmalı. Mümkünse evinizin içindeki odalara gösterdiğiniz özenin aynısını evinizin girişine de göstermeye çalışın. Bu yazımızda kendi evinizin girişini düzenlerken örnek alabileceğiniz ve hepsi de Türkiye'de bulunan birbirinden güzel evlerin giriş bölümlerinden oluşan bir derleme yaptık. Siz de bunların arasında mutlaka kendiniz yakın bir örnek bulacaksınız. 

Yemyeşil bir karşılama

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması, asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş. Modern Bahçe
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Sultan Konakları Villa Projesi Tasarımı Ve Uygulaması

asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.
asis mimarlık peyzaj inşaat a.ş.

Misafirlerinizi karşılamanın en güzel yolu herhalde onları yemyeşil bir bahçeden geçirerek içeri davet edecek bir giriş bölümü hazırlamaktır. Yalnızca peyzajıyla değil ince düşünülmüş detayları ve sıcacık atmosferiyle de büyüleyici bir güzellik sunan bu giriş bölümü pek çok açıdan örnek alınmaya değer.

Yalın fakat iddialı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Balkon, Veranda & Teras
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bodrum'da bulunan bu muhteşem taş evin ön cephesi doğrudan manzaraya bakıyor ve giriş bölümü arka tarafında yer alıyor. Oldukça ilginç bir köprü ile iç mekâna bağlanan giriş bölümü, yalın bir tasarıma sahip olmakla birlikte iddialı bir görüntü çizmekten de geri durmuyor.

Ahşabın doğal güzelliği

AHSB - AHŞAP EV MODEL B, Kuloğlu Orman Ürünleri Kuloğlu Orman Ürünleri Prefabrik ev
Kuloğlu Orman Ürünleri

AHSB – AHŞAP EV MODEL B

Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri
Kuloğlu Orman Ürünleri

Ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta olan ahşap evler, aslında hiçbir ekstra müdahale dahi gerektirmeksizin doğal halleriyle son derece güzeller. Bu yüzden basit bir yeşillendirme ve şık bir verandayla bile mükemmel bir giriş bölümü oluşturulmasına imkan veriyorlar.

Heybetli bir mimari

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Amerikan tarzı heybetli bir dış cepheye sahip olan bu yapının giriş bölümü de bu güçlü duruşu destekler nitelikte.

Çıtayı yükseltmek isteyenler için

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evinizin giriş bölümünü benzersiz ve etkileyici bir görüntüye büründürmek istiyorsanız bu son derece ilginç düzenleme sizin için çok iyi bir örnek olabilir. Doğal taş şeritlerinin arasına beyazlatışmış çakıl taşları döşenerek oluşturulmuş ve şık bir aydınlatmaya sahip bölüm, küçük olmasına rağmen oldukça dikkat çekici.

Adeta bir saray kapısı

homify Modern Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Bir sarayın kapısında nöbet tutan iki muhafız gibi bekleyen iki büyük küpün karakterini verdiği bu görkemli giriş bölümü, içeride nasıl bir dekorasyonla karşılaşıcağınıza dair güçlü ipuçları veriyor.

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Yaşayan demircilik sanatı

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje Modern Bahçe
Teknik Metal Ferforje

Ferforje Bahçe Kapıları

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

Demircilik, bakırcılık gibi metal işçiliği içeren meslek grupları büyük ölçüde otomatik makinalara havale edildiği için bu işlerin ustaları yok olmaya yüz tuttu. Ama bu sanatı inatla sürdürenler de yok değil. Ferforje kavramına yeni bir boyut getiren bu demir kapının altında da işte bu ustalardan birinin imzası bulunuyor.

Gizemli ve etkileyici

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Bir dış mekan kapısında cam kullanmak çok iyi bir fikir gibi görünmeyebilir. Ancak demir ve camı kaynaştıran bu tasarımın etkileyici ve gizemli bir giriş bölümü yaratmak için muhteşem bir parça olduğunu da inkâr edemeyiz.

Ahşabın yeşile kavuştuğu nokta

www.greenlinepeyzaj.com GREENLİNE PEYZAJ Modern Bahçe
GREENLİNE PEYZAJ

www.greenlinepeyzaj.com

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Oldukça sıradışı bir tasarıma sahip olan bu yüksek giriş bölümü, pek çok detayıyla şık bir görüntü çizmesine karşın kendini asıl gösterdiği alan az rastlanır türden ahşap kaplaması.

Modern, minimal ve şık

Meridian Tavan-Duvar Aplik, Antrasit Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma Modern Bahçe
Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma

Meridian Tavan-Duvar Aplik, Antrasit

Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma
Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma
Trend Aydınlatma / Kazancı Aydınlatma

Çağdaş mimarinin belirleyici özelliklerini taşıyan bu şık villanın giriş bölümü de evin genelindeki çizgiden nasibini almış. Modern ve minimal bir tarzın hakim olduğu giriş bölümünün asıl dikkat çeken yönü ise dramatik bir aydınlatmaya sahip olması.

Osmanlı köşklerini andıran bir giriş

KUMBURGAZ'DA VİLLA, Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama Kırsal Bahçe
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama

KUMBURGAZ'DA VİLLA

Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım – Uygulama
Pimodek Mimari Tasarım - Uygulama

Ahşap işçiliğinin üst düzey uygulamalarıyla bezenmiş ve mükemmel bir aydınlatma ile adeta bir mücevher görüntüsü çizen bu yapı, giriş bölümünde evin geriye kalanını bir özetini veriyor.

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