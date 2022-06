Evi gösteren girişidir: 11 yerli örnek

İlk izlenim her zaman için ve her koşulda çok önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, kötü bir ilk izlenimi silmek, arkasından ne denli etkileyici bir şey gelirse gelsin son derece zordur. Bu yüzden evden çıkıp işimize giderken üstümüz başımız temiz olsun isteriz ve yeni biriyle tanışırken davranışlarımıza ve kıyafetimize ekstra özen gösteririz. İnsanlar için ilk izlenim kavramı zamanla aşınır, çevremizdeki insanlarla yakınlaştıkça bizimle ilgili yeterli fikirleri olduğunu düşünür ve yanlarında daha rahat davranırız. Ancak evler için böyle bir şans hiçbir zaman yoktur. Evinizin girişi gelen kişi çok yakın tanıdığınız biri de olsa, postacınız ya da kargocunuz da olsa, yahut yalnızca adres sormaya gelen yoldan geçen bir kişi bile olsa, evinizin girişiyle güzel bir izlenim bırakmak istersiniz. Bir noktadan sonra postacı zaten bizi tanıyor diyerek evinizin girişini düzensiz ve dağınık bir halde bırakma lüksünüz yoktur. Peki ama güzel bir ev girişi nasıl olmalıdır? Doğrusu bu sorunun tek bir cevabı ve çok kesin bir formülü yok. Ancak şurası açık ki evinizin girişi her şeyden önce derli toplu, temiz, düzenli ve bakımlı olmalı. Mümkünse evinizin içindeki odalara gösterdiğiniz özenin aynısını evinizin girişine de göstermeye çalışın. Bu yazımızda kendi evinizin girişini düzenlerken örnek alabileceğiniz ve hepsi de Türkiye'de bulunan birbirinden güzel evlerin giriş bölümlerinden oluşan bir derleme yaptık. Siz de bunların arasında mutlaka kendiniz yakın bir örnek bulacaksınız.