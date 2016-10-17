Evi gösteren girişidir: 11 yerli örnek

İlk izlenim her zaman için ve her koşulda çok önemlidir. Hatta o kadar önemlidir ki, kötü bir ilk izlenimi silmek, arkasından ne denli etkileyici bir şey gelirse gelsin son derece zordur. Bu yüzden evden çıkıp işimize giderken üstümüz başımız temiz olsun isteriz ve yeni biriyle tanışırken davranışlarımıza ve kıyafetimize ekstra özen gösteririz. İnsanlar için ilk izlenim kavramı zamanla aşınır, çevremizdeki insanlarla yakınlaştıkça bizimle ilgili yeterli fikirleri olduğunu düşünür ve yanlarında daha rahat davranırız. Ancak evler için böyle bir şans hiçbir zaman yoktur. Evinizin girişi gelen kişi çok yakın tanıdığınız biri de olsa, postacınız ya da kargocunuz da olsa, yahut yalnızca adres sormaya gelen yoldan geçen bir kişi bile olsa, evinizin girişiyle güzel bir izlenim bırakmak istersiniz. Bir noktadan sonra
postacı zaten bizi tanıyor diyerek evinizin girişini düzensiz ve dağınık bir halde bırakma lüksünüz yoktur. Peki ama güzel bir ev girişi nasıl olmalıdır? Doğrusu bu sorunun tek bir cevabı ve çok kesin bir formülü yok. Ancak şurası açık ki evinizin girişi her şeyden önce derli toplu, temiz, düzenli ve bakımlı olmalı. Mümkünse evinizin içindeki odalara gösterdiğiniz özenin aynısını evinizin girişine de göstermeye çalışın. Bu yazımızda kendi evinizin girişini düzenlerken örnek alabileceğiniz ve hepsi de Türkiye'de bulunan birbirinden güzel evlerin giriş bölümlerinden oluşan bir derleme yaptık. Siz de bunların arasında mutlaka kendiniz yakın bir örnek bulacaksınız.
Misafirlerinizi karşılamanın en güzel yolu herhalde onları yemyeşil bir bahçeden geçirerek içeri davet edecek bir giriş bölümü hazırlamaktır. Yalnızca peyzajıyla değil ince düşünülmüş detayları ve sıcacık atmosferiyle de büyüleyici bir güzellik sunan bu giriş bölümü pek çok açıdan örnek alınmaya değer.
Bodrum'da bulunan bu muhteşem taş evin ön cephesi doğrudan manzaraya bakıyor ve giriş bölümü arka tarafında yer alıyor. Oldukça ilginç bir köprü ile iç mekâna bağlanan giriş bölümü, yalın bir tasarıma sahip olmakla birlikte iddialı bir görüntü çizmekten de geri durmuyor.
Ülkemizde de giderek yaygınlaşmakta olan ahşap evler, aslında hiçbir ekstra müdahale dahi gerektirmeksizin doğal halleriyle son derece güzeller. Bu yüzden basit bir yeşillendirme ve şık bir verandayla bile mükemmel bir giriş bölümü oluşturulmasına imkan veriyorlar.
Amerikan tarzı heybetli bir dış cepheye sahip olan bu yapının giriş bölümü de bu güçlü duruşu destekler nitelikte.
Evinizin giriş bölümünü benzersiz ve etkileyici bir görüntüye büründürmek istiyorsanız bu son derece ilginç düzenleme sizin için çok iyi bir örnek olabilir. Doğal taş şeritlerinin arasına beyazlatışmış çakıl taşları döşenerek oluşturulmuş ve şık bir aydınlatmaya sahip bölüm, küçük olmasına rağmen oldukça dikkat çekici.
Bir sarayın kapısında nöbet tutan iki muhafız gibi bekleyen iki büyük küpün karakterini verdiği bu görkemli giriş bölümü, içeride nasıl bir dekorasyonla karşılaşıcağınıza dair güçlü ipuçları veriyor.
Demircilik, bakırcılık gibi metal işçiliği içeren meslek grupları büyük ölçüde otomatik makinalara havale edildiği için bu işlerin ustaları yok olmaya yüz tuttu. Ama bu sanatı inatla sürdürenler de yok değil. Ferforje kavramına yeni bir boyut getiren bu demir kapının altında da işte bu ustalardan birinin imzası bulunuyor.
Bir dış mekan kapısında cam kullanmak çok iyi bir fikir gibi görünmeyebilir. Ancak demir ve camı kaynaştıran bu tasarımın etkileyici ve gizemli bir giriş bölümü yaratmak için muhteşem bir parça olduğunu da inkâr edemeyiz.
Oldukça sıradışı bir tasarıma sahip olan bu yüksek giriş bölümü, pek çok detayıyla şık bir görüntü çizmesine karşın kendini asıl gösterdiği alan az rastlanır türden ahşap kaplaması.
Çağdaş mimarinin belirleyici özelliklerini taşıyan bu şık villanın giriş bölümü de evin genelindeki çizgiden nasibini almış. Modern ve minimal bir tarzın hakim olduğu giriş bölümünün asıl dikkat çeken yönü ise dramatik bir aydınlatmaya sahip olması.
Ahşap işçiliğinin üst düzey uygulamalarıyla bezenmiş ve mükemmel bir aydınlatma ile adeta bir mücevher görüntüsü çizen bu yapı, giriş bölümünde evin geriye kalanını bir özetini veriyor.